Как отвадить его от себя?
Воронеж, 21 год
13.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаВика, а в чем проблема? Только в том, что ты сама не до конца уверена, что парень тебе не пригодится как запасной вариант? Люди не добавляются к нам в друзья в соцсетях без нашего ведома. Они могут лишь дать запрос на добавление, а одобрить этот запрос, или отклонить – решает владелец аккаунта. Ты владеешь своим аккаунтом? Подозреваю, что да. Тогда в чем проблема? Удаляй его из друзей, если надо – блокируй. Да, он милый и хороший, но он не понимает русского языка и не уважает твою просьбу перестать приставать к тебе с признаниями. С такими парнями лучше рвать полностью, а не резать по кусочкам. Ты и так дала ему повод надеяться, в том числе и тем, что согласилась добавить его в друзья. Так что, самое время откатить это решение. Вы ведь не обязаны видеться, так? Значит, просто сведи к минимуму остальные контакты – это в твоих силах. И еще совет взрослой женщины: закрой свои аккаунты от посторонних. Делиться своей жизнью стоит только с друзьями, в которых ты уверена. Открытые аккаунты, на которых могут сидеть тайные поклонники и, пардон, мастурбировать на твои селфи, - не лучшая аудитория. И не всегда безопасная к тому же.
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СергейВика, на мой взгляд, тебе пора уже подобные вопросы решать самостоятельно, без консультаций с окружающими. Это в школьные годы могли быть сложности, по причине постоянного нахождения в довольно небольшом коллективе, отсутствия опыта и совершенно детского восприятия действительности. Но ведь сейчас тебе уже не 15 лет, и ты давно не краснеешь от случайного соприкосновения руками. Кроме того, у тебя больше нет необходимости каждый день встречаться с одними и теми же людьми, вне зависимости от взаимных чувств, сидеть с ними в одном классе и общаться на переменах. То есть, ты свободна в выборе условий общения с кем бы то ни было, имеешь возможность регулировать количество и качество встреч. Раз так, то возникает вопрос, если тебе неприятно внимание какого-то человека, зачем ты даешь ему возможность проявлять его? Не хочешь общаться - просто не общайся. Раздражает тебя парень своими поздравлениями, скажи ему об этом и попроси больше так не делать. Не поймет - удаляй из всех сетей и забывай. В чем проблема-то? Ведь никаких планов на молодого человека у тебя нет и ничего от него ты не хочешь. Так с чего вдруг такая боязнь жестких мер? Лично я считаю, что тебе стоит как можно быстрее вообще разорвать все связи с данным приятелем, просто для того, чтобы он не терял зря время и не тешил себя бесплотными надеждами. В общем, прекращай вести себя как подросток, и учись принимать самостоятельные решения.
Обсуждение 23
Лучшие комментарии
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Проблема надуманная. Вот если бы наоборот, вы влюблены, а к вам равнодушны. А так, пусть любит, вам то что от этого?
13.03.17 02:50 Контекст комментария
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rerfhfxfВика, ну и пусть поздравляет:) От вас убудет что ли? Вот прямо задача, над которой голову ломать нужно.
13.03.17 06:16 Контекст комментария
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KoshkaТак, глядишь, и поженитесь.
13.03.17 07:24 Контекст комментария
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СтрекозаОн поздравляет с праздниками и всё? Это проблема??????
13.03.17 08:53 Контекст комментария
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ПрелестьИнтересную женщину должно любить много мужчин. Когда-то Вы выберете одного. Может даже именно его.
13.03.17 10:24 Контекст комментария
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Юля БакуНу и не напрягайтесь. Ну влюблен и очень хорошо. Пусть дальше любит. Прекрасное чувство. Вы же все для себя определили. У меня есть такой поклонник лет 19 наверное. Поздравление на все праздники. Подарки моим детям на Дни рождения. Он как то лет семь назад начинал попытку сближения , но я ему посочувствовала и он остался на своей позиции. Один раз правда закатил истерику, что он в депрессии из за меня. Я положила трубку. Теперь только смс, мейл, цветы с доставкой . Дети просто привыкли, муж посмеивается.... ну что делать у него любовь... Забейте и живите вашу жизнь.
13.03.17 21:26
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АннаПарень поздравил девушку с праздником. Взгляд с ее стороны: Ах! Он там от любви помирает! Он готов жениться, а я такая недоступная. Почему я не могу быть с ним, он же страдает! Взглять с его стороны. Так, Маня не ответила, Катя не ответила, Вика! Может быть Вика даст.
13.03.17 16:57
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Ellis_@Мне кажется, вы не об этом хотите совета спросить. Потомучто сам факт, что нас добавили в друзья и нас поздравили с ДР - недостаточный повод для таких сомнений и вопросов. Мало ли кто нам симпатизирует и сколько людей нас поздравляет с праздниками. Если отвечать на прямо заданный вопрос - то обычным способом сказать и всё.
13.03.17 16:21
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ДжейВаще непонятны парки) как сказал один мой знакомый:"ты -девочка, ты решаешь". В чем проблем?
13.03.17 16:21
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50/50Вика, да не надо никому ничего объяснять))) ЧТО конкретно собрались объяснять - подумайте. у меня вот была подружка-бывшая одноклассница, у которой была "куча поклонников" (это она их так называла, повторяя за старшей сестрой), некоторые из них бывшие партнёры, которые снова не прочь, а некоторые просто поклонники) в её воображении, они (периодически обозначаясь) только и мечтали о ней, чуть ли не в стихах, а по факту просто не прочь) но со стороны смешновато смотрелось) подруга её лучшая вообще в лицо говорила, когда надоедало, но человек был счастлив в иллюзиях)
13.03.17 15:46
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ВераВпервые пишу не читая экспертов, затем прочту обязательно. Вика, это не ваш парень, ни в коем случае не завязывайте с ним отношения только потому чтобы заполнить пустоту, которая сейчас образовалась из-за расставания с вашим парнем. В моей жизни нечто похожее было, может вначале это как то и спасет от одиночества, но потом появится к нему невозможное отвращение или отторжение. А если к тому моменту вы поженитесь? Появятся детки? Как? расставание будет мучительное не вам, а ему и для детей возможных будет трагедия.
13.03.17 11:37
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ОльгаВика, ты уже подсела на его "внимание" и тебе это льстит. Обычно неприятных людей игнорят, а не пытаются им что-то доказать и обьяснить.
13.03.17 10:26
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ПрелестьИнтересную женщину должно любить много мужчин. Когда-то Вы выберете одного. Может даже именно его.
13.03.17 10:24
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СтрекозаОн поздравляет с праздниками и всё? Это проблема??????
13.03.17 08:53
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ЮликонНапишите в контакте - а тебя Вася не люблю:))
13.03.17 08:19
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KoshkaТак, глядишь, и поженитесь.
13.03.17 07:24
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Вераи это верно. Известная история супер актеров, звезд советского кино (называть не буду) он женился на ней беременной от другого актера и счастлив был до конца, сильная любовь, настоящая и она вроде счастлива с ним была. Однако это может быть если парень адекват, не такой прилипучий, как парень героини нашей.
13.03.17 12:04
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ИдилияБыл у меня такой кадр. Писал каждое утро "доброе утро солнышко", потом утром, в обед и вечером "давай встретимся и погуляем" и вечером "Спокойной ночи солнышко!" и это только смски. В контакте же были просто шквал сообщений то стихами то еще чем то. Как я это все закончила? Мы взяли старую страницу моей подруги, переименовали ее и поставили в семейное. После этого тоже было "пошли в боулинг", на что я ответила "ну не знаю, надо у парня спросить". На что мне был ГЕНИАЛЬНЕЙШИЙ ОТВЕТ: "какого парня?" Парень просто не заходил на мою страницу вовсе. Влюбленный он, ага. Итог один, парень сразу отстал)
13.03.17 06:48
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rerfhfxfВика, ну и пусть поздравляет:) От вас убудет что ли? Вот прямо задача, над которой голову ломать нужно.
13.03.17 06:16
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Проблема надуманная. Вот если бы наоборот, вы влюблены, а к вам равнодушны. А так, пусть любит, вам то что от этого?
13.03.17 02:50
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ВераПозволю себе не согласиться. Не надуманная проблема. Знаете, какие они (влюбленные сильно) бывают чокнутыми? Проходу не дают, вообще ужас, бывает, что творят. Эксперт Алена права (прочитала их)! Вика, делайте как Алена советует! блокируйтесь
13.03.17 11:50
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ZavoronokНе знаешь, как объяснить? Голосом! 21 год, а такие вопросы.
13.03.17 02:40