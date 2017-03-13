Как отвадить его от себя?

Вика, а в чем проблема? Только в том, что ты сама не до конца уверена, что парень тебе не пригодится как запасной вариант? Люди не добавляются к нам в друзья в соцсетях без нашего ведома. Они могут лишь дать запрос на добавление, а одобрить этот запрос, или отклонить – решает владелец аккаунта. Ты владеешь своим аккаунтом? Подозреваю, что да. Тогда в чем проблема? Удаляй его из друзей, если надо – блокируй. Да, он милый и хороший, но он не понимает русского языка и не уважает твою просьбу перестать приставать к тебе с признаниями. С такими парнями лучше рвать полностью, а не резать по кусочкам. Ты и так дала ему повод надеяться, в том числе и тем, что согласилась добавить его в друзья. Так что, самое время откатить это решение. Вы ведь не обязаны видеться, так? Значит, просто сведи к минимуму остальные контакты – это в твоих силах. И еще совет взрослой женщины: закрой свои аккаунты от посторонних. Делиться своей жизнью стоит только с друзьями, в которых ты уверена. Открытые аккаунты, на которых могут сидеть тайные поклонники и, пардон, мастурбировать на твои селфи, - не лучшая аудитория. И не всегда безопасная к тому же.

Сергей

Вика, на мой взгляд, тебе пора уже подобные вопросы решать самостоятельно, без консультаций с окружающими. Это в школьные годы могли быть сложности, по причине постоянного нахождения в довольно небольшом коллективе, отсутствия опыта и совершенно детского восприятия действительности. Но ведь сейчас тебе уже не 15 лет, и ты давно не краснеешь от случайного соприкосновения руками. Кроме того, у тебя больше нет необходимости каждый день встречаться с одними и теми же людьми, вне зависимости от взаимных чувств, сидеть с ними в одном классе и общаться на переменах. То есть, ты свободна в выборе условий общения с кем бы то ни было, имеешь возможность регулировать количество и качество встреч. Раз так, то возникает вопрос, если тебе неприятно внимание какого-то человека, зачем ты даешь ему возможность проявлять его? Не хочешь общаться - просто не общайся. Раздражает тебя парень своими поздравлениями, скажи ему об этом и попроси больше так не делать. Не поймет - удаляй из всех сетей и забывай. В чем проблема-то? Ведь никаких планов на молодого человека у тебя нет и ничего от него ты не хочешь. Так с чего вдруг такая боязнь жестких мер? Лично я считаю, что тебе стоит как можно быстрее вообще разорвать все связи с данным приятелем, просто для того, чтобы он не терял зря время и не тешил себя бесплотными надеждами. В общем, прекращай вести себя как подросток, и учись принимать самостоятельные решения.