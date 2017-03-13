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Как отвадить его от себя?


На первом курсе колледжа я понравилась одному парню, сначала просто смотрел, но не подходил, потом начал здороваться. Так прошло 2 года. Он решился: позвал меня на свидание, мы погуляли, пообщались, потом в колледже общались, и в ВКонтакте он написал мне, что я ему очень сильно нравлюсь, но я не могла ему ответить тем же, воспринимала просто как друга или даже как брата, не больше. Потом он ушел в армию, я встречалась с одним парнем, мы успели расстаться, и он объявляется. Начал мне писать, я решила дать ему шанс, дала номер мы общались, созванивались, но у меня так никаких чувств и не возникло. И я решила ему все честно сказать в глаза, но он опять добавился ко мне в друзья, поздравляет со всеми праздниками и все так же влюблен. Я просто не знаю, как ему объяснить, что не люблю я его, и как друзья у нас не получается общаться.
Вика,
Воронеж, 21 год
13.03.17
Как отвадить его от себя?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Вика, а в чем проблема? Только в том, что ты сама не до конца уверена, что парень тебе не пригодится как запасной вариант? Люди не добавляются к нам в друзья в соцсетях без нашего ведома. Они могут лишь дать запрос на добавление, а одобрить этот запрос, или отклонить – решает владелец аккаунта. Ты владеешь своим аккаунтом? Подозреваю, что да. Тогда в чем проблема? Удаляй его из друзей, если надо – блокируй. Да, он милый и хороший, но он не понимает русского языка и не уважает твою просьбу перестать приставать к тебе с признаниями. С такими парнями лучше рвать полностью, а не резать по кусочкам. Ты и так дала ему повод надеяться, в том числе и тем, что согласилась добавить его в друзья. Так что, самое время откатить это решение. Вы ведь не обязаны видеться, так? Значит, просто сведи к минимуму остальные контакты – это в твоих силах. И еще совет взрослой женщины: закрой свои аккаунты от посторонних. Делиться своей жизнью стоит только с друзьями, в которых ты уверена. Открытые аккаунты, на которых могут сидеть тайные поклонники и, пардон, мастурбировать на твои селфи, - не лучшая аудитория. И не всегда безопасная к тому же.

  • Сергей

    Вика, на мой взгляд, тебе пора уже подобные вопросы решать самостоятельно, без консультаций с окружающими. Это в школьные годы могли быть сложности, по причине постоянного нахождения в довольно небольшом коллективе, отсутствия опыта и совершенно детского восприятия действительности. Но ведь сейчас тебе уже не 15 лет, и ты давно не краснеешь от случайного соприкосновения руками. Кроме того, у тебя больше нет необходимости каждый день встречаться с одними и теми же людьми, вне зависимости от взаимных чувств, сидеть с ними в одном классе и общаться на переменах. То есть, ты свободна в выборе условий общения с кем бы то ни было, имеешь возможность регулировать количество и качество встреч. Раз так, то возникает вопрос, если тебе неприятно внимание какого-то человека, зачем ты даешь ему возможность проявлять его? Не хочешь общаться - просто не общайся. Раздражает тебя парень своими поздравлениями, скажи ему об этом и попроси больше так не делать. Не поймет - удаляй из всех сетей и забывай. В чем проблема-то? Ведь никаких планов на молодого человека у тебя нет и ничего от него ты не хочешь. Так с чего вдруг такая боязнь жестких мер? Лично я считаю, что тебе стоит как можно быстрее вообще разорвать все связи с данным приятелем, просто для того, чтобы он не терял зря время и не тешил себя бесплотными надеждами. В общем, прекращай вести себя как подросток, и учись принимать самостоятельные решения.

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Обсуждение 23  

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Лучшие комментарии

  • Юля Баку
    Ну и не напрягайтесь. Ну влюблен и очень хорошо. Пусть дальше любит. Прекрасное чувство. Вы же все для себя определили. У меня есть такой поклонник лет 19 наверное. Поздравление на все праздники. Подарки моим детям на Дни рождения. Он как то лет семь назад начинал попытку сближения , но я ему посочувствовала и он остался на своей позиции. Один раз правда закатил истерику, что он в депрессии из за меня. Я положила трубку. Теперь только смс, мейл, цветы с доставкой . Дети просто привыкли, муж посмеивается.... ну что делать у него любовь... Забейте и живите вашу жизнь.
    		 13.03.17 21:26
         
    0
         
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  • Анна
    Парень поздравил девушку с праздником. Взгляд с ее стороны: Ах! Он там от любви помирает! Он готов жениться, а я такая недоступная. Почему я не могу быть с ним, он же страдает! Взглять с его стороны. Так, Маня не ответила, Катя не ответила, Вика! Может быть Вика даст.
    		 13.03.17 16:57
         
    6
         
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  • Ellis_@
    Мне кажется, вы не об этом хотите совета спросить. Потомучто сам факт, что нас добавили в друзья и нас поздравили с ДР - недостаточный повод для таких сомнений и вопросов. Мало ли кто нам симпатизирует и сколько людей нас поздравляет с праздниками. Если отвечать на прямо заданный вопрос - то обычным способом сказать и всё.
    		13.03.17 16:21
         
    2
         
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  • Джей
    Ваще непонятны парки) как сказал один мой знакомый:"ты -девочка, ты решаешь". В чем проблем?
    		 13.03.17 16:21
         
    2
         
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  • 50/50
    Вика, да не надо никому ничего объяснять))) ЧТО конкретно собрались объяснять - подумайте. у меня вот была подружка-бывшая одноклассница, у которой была "куча поклонников" (это она их так называла, повторяя за старшей сестрой), некоторые из них бывшие партнёры, которые снова не прочь, а некоторые просто поклонники) в её воображении, они (периодически обозначаясь) только и мечтали о ней, чуть ли не в стихах, а по факту просто не прочь) но со стороны смешновато смотрелось) подруга её лучшая вообще в лицо говорила, когда надоедало, но человек был счастлив в иллюзиях)
    		 13.03.17 15:46
         
    3
         
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  • Вера
    Впервые пишу не читая экспертов, затем прочту обязательно. Вика, это не ваш парень, ни в коем случае не завязывайте с ним отношения только потому чтобы заполнить пустоту, которая сейчас образовалась из-за расставания с вашим парнем. В моей жизни нечто похожее было, может вначале это как то и спасет от одиночества, но потом появится к нему невозможное отвращение или отторжение. А если к тому моменту вы поженитесь? Появятся детки? Как? расставание будет мучительное не вам, а ему и для детей возможных будет трагедия.
    		 13.03.17 11:37
         
    -1
         
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  • Ольга
    Вика, ты уже подсела на его "внимание" и тебе это льстит. Обычно неприятных людей игнорят, а не пытаются им что-то доказать и обьяснить.
    		 13.03.17 10:26
         
    3
         
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  • Прелесть
    Интересную женщину должно любить много мужчин. Когда-то Вы выберете одного. Может даже именно его.
    		13.03.17 10:24
         
    6
         
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  • Стрекоза
    Он поздравляет с праздниками и всё? Это проблема??????
    		 13.03.17 08:53
         
    10
         
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  • Юликон
    Напишите в контакте - а тебя Вася не люблю:))
    		 13.03.17 08:19
         
    5
         
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  • Koshka
    Так, глядишь, и поженитесь.
    		 13.03.17 07:24
         
    10
         
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    • Вера
      и это верно. Известная история супер актеров, звезд советского кино (называть не буду) он женился на ней беременной от другого актера и счастлив был до конца, сильная любовь, настоящая и она вроде счастлива с ним была. Однако это может быть если парень адекват, не такой прилипучий, как парень героини нашей.
      		13.03.17 12:04
           
      0
           
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      • Koshka
        Особой липучести в том, чтобы поздравлять с праздниками и добавиться в друзья, я лично не вижу. Вот если бы он каждый вечер серенады под окнами пел, было бы неуместно. А так... в соцсети я нескольким сотнями людей посылаю поздравления автоматом, а они мне. Не всех даже помню.
        		 13.03.17 13:56
             
        6
             
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  • Идилия
    Был у меня такой кадр. Писал каждое утро "доброе утро солнышко", потом утром, в обед и вечером "давай встретимся и погуляем" и вечером "Спокойной ночи солнышко!" и это только смски. В контакте же были просто шквал сообщений то стихами то еще чем то. Как я это все закончила? Мы взяли старую страницу моей подруги, переименовали ее и поставили в семейное. После этого тоже было "пошли в боулинг", на что я ответила "ну не знаю, надо у парня спросить". На что мне был ГЕНИАЛЬНЕЙШИЙ ОТВЕТ: "какого парня?" Парень просто не заходил на мою страницу вовсе. Влюбленный он, ага. Итог один, парень сразу отстал)
    		13.03.17 06:48
         
    -3
         
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  • rerfhfxf
    Вика, ну и пусть поздравляет:) От вас убудет что ли? Вот прямо задача, над которой голову ломать нужно.
    		 13.03.17 06:16
         
    10
         
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  • krazy
    Проблема надуманная. Вот если бы наоборот, вы влюблены, а к вам равнодушны. А так, пусть любит, вам то что от этого?
    		 13.03.17 02:50
         
    11
         
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  • Zavoronok
    Не знаешь, как объяснить? Голосом! 21 год, а такие вопросы.
    		 13.03.17 02:40
         
    5
         
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