Сколько длится женская дружба?
Женская дружба – сколько она длится? У меня не было ни друзей, ни подруг, только знакомые, коллеги по работе, одногруппники. Хотела, чтоб была подруга с которой быть всегда. Познакомились мы через интернет, дала объявление, ищу подругу. И вот спустя нескольких откликов она нашлась, она самая о которой я мечтала. И жили мы в одном поселке, а позже выяснилось, что наши мужья и общие друзья учились раньше в параллели. Встретились, пообщались, день за днем созванивались, встречались. И это длилось 7 лет. За это время она мне стала родной, как сестра. Делилась с ней всем, о чем не говорила даже родной сестре. Всегда она со мной и я с ней. У нас свои семьи. Мой муж по вахтам. Я с детками одна. Она нас брала всегда с собой, ездили отдыхать вместе. По магазинам, на дачу, все праздники, да и просто, мы всегда вместе.
Но случились такие перемены, что мне пришлось уехать жить в другой город. И вот на этом всё. Нет больше общения, она отказалась понимать мое решение. Она не хочет со мной общения, считает, что я ее предала. На звонки она не отвечает, на смс ответит только, что нету смысла общаться, у нас разные теперь жизни. За 8 месяцев мы созвонились 2 раза, последний раз поздравила ее с днем рождения дочки 1 апреля. А сегодня у моего сына день рождения, и она не поздравила. Очень обидно, она забыла или боится опять контакта. Поздравляем друг друга в соцсетях, отправляя картинки и подарки. Я убеждаю ее на общение, я хочу общаться. Она все равно нет, говорит, что это уже не дружба, у нас другая жизнь. Но есть же связь, есть видеозвонки. Но нет у нее желания. Я жду, думала, может, отойдет, поймет. Но нет. Скоро поеду домой, и мы увидимся, но как общаться!? Захочет ли она? Почему так!? Разве дружба измеряется расстояниями? Дайте совет, что делать? Что с ней не так, мне говорят, что это просто зависть, что я выбралась куда-то. По мне, так я живу все также, только без общения.
Лесосибирск, 31 год
27.04.18
Мнения наших экспертов
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Алена
Ирина, дружба на расстоянии, конечно, возможна, но это все равно уже не будут прежние отношения. Если вы настолько были вовлечены в жизнь друг друга, и твоя подруга встраивала тебя в свои планы, в свою жизнь, то естественно, твой отъезд для нее – большая потеря. Я не думаю, что проблема в зависти. Я бы вообще не стала рассматривать эту историю под таким углом. Насколько я поняла из твоего письма, подруга не страдает ни отсутствием средств, ни отсутствием возможностей. Корее всего, она обиделась на тебя, и ее поведение – это ее способ протеста против происходящего.
Не важно, сколько вам лет и как долго вы общались «как сестры», у твоей подруги есть право реагировать на произошедшее так, как она сделала, потому что она – живой человек, а не учебник по психологии дружбы. Скорее всего, она получала от ваших отношений больше, чем ты, и перевод общения в Скайп или Вацап для нее – для нее все равно что прекращение их вообще. Потому что виртуальное общение не дает тех эмоций, что живое. Будь сама реалистичнее: твой переезд отрубил много опций, которые у вас были: возможность встречи в любой момент, внезапные походы в гости друг к другу, планирование и прочее. Я не знаю, на чем строилась твоя дружба, но для подруги – на качественном времени, то есть, на возможности разделить с тобой свой досуг. И именно эту опцию ты обрубила, перебравшись в другой город. Так что, твой вопрос не про то, как долго длится женская дружба.
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Сергей
Ирина, все мы люди, все мы разные, и у каждого из нас свои представления о том, что и как делать в той или иной ситуации, как воспринимать действия или бездействие других людей. Мнения о дружбе и её правилах тоже различаются. Да и само понятие дружбы у всех строго индивидуальные. Кроме того, давай будем честными, и признаемся, что с годами меняется вообще всё. И, увы, но далеко не всегда в ту сторону, которую нам хочется. Распадаются семьи, расстраиваются союзы, партнеры подставляют друг друга. Безусловно, происходит подобное не у всех и не всегда. Однако прецеденты имеются. Вот, видимо, и в ваших отношениях произошёл некоторый слом. Причем, я бы не стал утверждать, что только из-за твоего переезда. Скорее напряжение нарастало в последние пару лет, но ты не хотела его замечать. Отъезд же стал просто поводом разорвать то, что и так развалилось бы через некоторое время.
Почему? Лично я не знаю. Возможно, потому, что вы никогда, на самом деле, не были особо близки, и лишь решали некоторые персональные проблемы, пользуясь друг другом. То есть встретились два «одиночества», желающие как-то изменить ситуацию, и стали пользоваться друг другом для достижения цели. Затем, через некоторое время, вы повзрослели, изменились, и потеряли необходимость в прежних связях. Появились другие заботы, образовались новые приятели и контакты. Вот взаимоотношения «перегорели». Что делать дальше? Для начала просто принять ситуацию как она есть. То есть признать, что прежних отношений уже не будет. Однако это не значит, что невозможно создать что-то новое. А для этого нужно общение и взаимопомощь. Так что попробуй встретиться со своей приятельницей лицом к лицу и просто поговорить. Возможно, у вас получится наладить контакт. Ну, а дальше посмотрите. В то же время, очень не советую навязываться и пытаться любыми средствами заставить подругу выйти на связь. Если человек не хочет этого, значит так тому и быть, и тогда лучше забыть о нем.
Обсуждение 56
Лучшие комментарии
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KoshkaВаша подруга кое в чем права. Человека нельзя заставлять общаться насильно. Просто примите как факт, легче будет жить. Думаю, у всех были в жизни подобные ситуации.
27.04.18 09:16 Контекст комментария
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Элфи КрексЯ думала, это только в книжке " маладой кракодил ищет друзей" по объявлению. Вы учились, работали, с кем- то рядом жили - и ни с кем не подружились? Я бы задумалась, почему вы не притягивала людей.Ведь именно в детстве и юности у нас появляются друзья, а потом - чаще всего приятельницы. В ваших же отношениях с подругой мне видится что- то болезненное: две взрослые, семейные женщины испытывают постоянную потребность друг в друге, всюду вместе. Ну, дайте и в новом месте жительства объявление, может, опять с кем- нибудь так прилипнете друг к другу.
27.04.18 10:14 Контекст комментария
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Элфи КрексНи разу у взрослых, семейных мужчин не видела такой душной дружбы, чтобы всюду ходить вместе, всегда в отпуск вместе, всем делиться.У мужчин это другой формат, кстати, более мне понятный.
27.04.18 10:18 Контекст комментария
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Ellis_@У дружбы нет срока годности, как и у любви. Искренние отношения между людьми настолько эфемерны, что живут своей жизнью. Мне кажется, нам даются какие-то люди в опр. периоды нашей жизни и для чего-то. Не факт, что Оля, Ира, Маша и Наташа будут даны нам на вечно. Люди меняются, меняется и наша жизнь, приритеты, а вместе с тем и круг общения тоже. Это нормально. Я себе не представляю, чтобы кто -то требовал от меня время, общение, потомучто кто-то решил, что я должна... Мой совет - принимать ситуацию. И если она дорога, звоните ей на каждый ДР, НГ, поздравляйте, желайте ей здоровья и счастья. А дальше жизнь покажет.
27.04.18 13:40 Контекст комментария
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Не хочет общаться. Имеет право кстати. Уважайте ее решение. И вообще две замужние с детьми, как вы умудрялись всегда и везде вместе? Мужья слишком отсутствовали и вы создали эдакий суррогат себе безопасный? Потому она и не хочет виртуально, вас что связывало то? Интересы, хобби, поле профессиональной деятельности? О чем вы будете виртуально дружить?
27.04.18 16:57 Контекст комментария
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Какая-то подмена понятий. У обоих.
27.04.18 18:32
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Не хочет общаться. Имеет право кстати. Уважайте ее решение. И вообще две замужние с детьми, как вы умудрялись всегда и везде вместе? Мужья слишком отсутствовали и вы создали эдакий суррогат себе безопасный? Потому она и не хочет виртуально, вас что связывало то? Интересы, хобби, поле профессиональной деятельности? О чем вы будете виртуально дружить?
27.04.18 16:57
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Я думаю, дело не в переезде, а в его причинах.
27.04.18 15:49
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50/50Ирина, на фейсбуке недавно была статья Татьяны Варухи "Уходите вовремя". я Вас не призываю жить по этой статье, стороить семью и так далее)) НО прочттие несколько раз, небось в любом поисковике есть, вот раз 10 прочтите и прекратите цепляться. а недавно я родственницу успокаивала, у той дружба заканчивается, дык вот, это звучало, будто человек разводится)0 а на самом деле это просто приятельство с намерением "убить время", как и у Вас. муж на вахтах, Вам скучно, хочется общения не только с детьми. знаете, это сейчас с вашей стороны на какое-то насилие похоже, Вы требуете внимания по расписанию, ибо жизнью в целом не довольны, плохо сходитесь с людьми. так бывшая подруга в этом не виновата!
27.04.18 13:58
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50/50"Хотела, чтоб была подруга с которой быть всегда" мне кажется, с таким посылом ищут спутника жизни. или компаньонку, что тоже временно. "Отчаянных домохозяек" не смотрели? вот там дружба) в финале четыре подруги сидят за столом, вспоминают все события и говорят "как же нам так повезло", а после этого разлетаются по разным городам и никогда больше не встречаются
27.04.18 14:27
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Ellis_@У дружбы нет срока годности, как и у любви. Искренние отношения между людьми настолько эфемерны, что живут своей жизнью. Мне кажется, нам даются какие-то люди в опр. периоды нашей жизни и для чего-то. Не факт, что Оля, Ира, Маша и Наташа будут даны нам на вечно. Люди меняются, меняется и наша жизнь, приритеты, а вместе с тем и круг общения тоже. Это нормально. Я себе не представляю, чтобы кто -то требовал от меня время, общение, потомучто кто-то решил, что я должна... Мой совет - принимать ситуацию. И если она дорога, звоните ей на каждый ДР, НГ, поздравляйте, желайте ей здоровья и счастья. А дальше жизнь покажет.
27.04.18 13:40
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звездочка )решить, что ты должна, это была бы какая-то не взрослая позиция )
27.04.18 13:56
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50/50Ум, +100000. найдут себе должников и права качают)) задохнуться можно
27.04.18 14:00
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Есть такой типаж , которым вообще по жизни все должны. Не только дружбу, но и всё остальное)
27.04.18 14:51
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Ellis_@Мне кажется, проблема в том, что люди иногда застывают в развитии и не понимают, что жизнь течёт и мы меняемся.. Я в юные годы была очень светской львицей, скажем так. А сейчас меня из семьи не вытащишь. При чём чем дальше, тем всё хуже. Мне сейчас не нужны ни театры, ни кино, ни тусовки. Мне нужны дети и муж, и всё свое свободное время от работы и других дел, я хочу проводить с ними. И я сама понимаю, что подружка из меня хреновая. Если надо конкретно помочь, поговрить - ок, я есть. Но если надо шататься по тусовкам или по театрам, по гостям, как когда-то, то сорри. У меня нет угрызений совести на этот счёт. Если кого-то это не устроит, ноу проблем. Я приму к сведению и не обижусь совершенно))
27.04.18 15:14
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лакипожалуй мне есть что посоветовать: отстаньте от подруги. она не хочет рубить хвост по кускам - умеет право. вам обеим будет проще, если вы прекратите общение, какое-то время перетерпите и дальше заживете каждая своей жизнью. так будет лучше, потом что отношения не выдерживают расстояний. ни любовные, ни дружеские, если они были тесные. если приятельские, то пофиг как общаться раз в месяц по телефону или живьем, а вы там явно были очень близки. ну вот будет урок обеим на будущее не прикипать так в отношениях. хорошо, что обе не одинокие, с семьями и детьми, это главное.
27.04.18 12:25
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Дружба не имеет границ. Я все-время занята. Но, как ни странно, встречаясь с подругой раз в "пятилетку" всегда - ВСЕГДА - есть о чем поговорить и не напрягает. Более того - общение "взахлеб" - много чего есть рассказать друг другу. А когда это просто "вязание" - то "да" - вязать мы можем и самостоятельно. У героини не было дружбы. У героини была подруга по "несчастью", поэтому ее "счастье" и не принято.
27.04.18 18:39
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А я не понимаю, чего именно Вы хотите от неё. Наверное, я, как и Ваша подруга, не представляю себе дружбу по интернету, не видя и не слыша вживую. Какое-то подёргивание через экран - как фильм или то же "искусство" как и зомбоящик - не настоящее, мне такое тоже не нравится. Это как притворяться. Зачем мне притворящильская дружба? Это не дружба совсем. Поэтому жаль, конечно, но приходится прекращать общение тогда, когда живого подтверждения какой-то общности, нет. Сейчас, по интернету, с бывшими подругами я общаюсь так же, не натурально, захочу - отвечу, не захочу - не отвечу. Я уже не вижу подтверждения своей нужности, поэтому зачем зря тратить время, если его и так не хватает?
27.04.18 10:48
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Элфи КрексЯ думала, это только в книжке " маладой кракодил ищет друзей" по объявлению. Вы учились, работали, с кем- то рядом жили - и ни с кем не подружились? Я бы задумалась, почему вы не притягивала людей.Ведь именно в детстве и юности у нас появляются друзья, а потом - чаще всего приятельницы. В ваших же отношениях с подругой мне видится что- то болезненное: две взрослые, семейные женщины испытывают постоянную потребность друг в друге, всюду вместе. Ну, дайте и в новом месте жительства объявление, может, опять с кем- нибудь так прилипнете друг к другу.
27.04.18 10:14
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ПрелестьУ подруги больше похоже на обиду и разочарование. Объясните по каким причинам вы переехали в другой город и делились ли вы с подругой об этом до отъезда
27.04.18 10:04
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А почему бы не звонить? Какая-то тупость, простите. Одна настаивает на звонках и Вы, простите, не знаете причины? Почему? Между Вами 24 года -почему? Элементарный вопрос и должен быть элементарный ответ. А Вы настаиваете на ином способе "переговоров". Тоже не ясно. Как коса на камень и из сердца вон. У меня тут телефон сломался - все номера там. Так девчонки, с которыми во время учебы подружились (из других городов) - нашли меня...другим путем))) Почему Вы не знаете "почему"????
27.04.18 18:56
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Клуша НовокузнекцЭто было Лаки) Хотела сначала ответить Прелести, что явно, ели на самом деле дружба-не разлей вода -то причины лежат где-то глубже, чем переезд, но четко сформулировать мысль не смогла)
27.04.18 18:59
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KoshkaВаша подруга кое в чем права. Человека нельзя заставлять общаться насильно. Просто примите как факт, легче будет жить. Думаю, у всех были в жизни подобные ситуации.
27.04.18 09:16
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ДжейМеня раздражает, когда дружбу делят на женскую и мужскую. Еще больше раздражает, когда из дружбы делают обязаловку. Камон, мы все живые люди, и общение у нас тоже живое. И потребности в дружбе разные. Судя по началу общения, Вы, героиня, давали подруге что-то такое, что можно дать только при очном общении, причем явно человек до общения с Вами испытывал пустоту, которую Вы заполнили. С Вашим отъездом образовалась прежняя пустота. Отсюда обвинение в предательстве. Явно нездоровый подход к отношениям с людьми, причем у вас обеих, имхо. Она не испытвает потребности в виртуальном и телефонном общении, имеет право. Просто признайте этот факт и закройте тему. Ищите друзей там, где живете. Причем исходите из общих интересов, а не из болезненной необходимости с кем-то дружить. Тогда и общение удастся сохранить на расстоянии, потому что общаться только потому, что живете рядом и везде бываете вместе, значит общаться чисто "физически", не ментально и не душевно. Возможно кстати, что Вы с полругой были более откровенны, чем она с Вами.
27.04.18 09:02
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лакиэка клео мне созвучен как..у меня сейчас похожая ситуация, только еще круче: дружили 24 года - реально полжизни. сейчас она пятый год за границей живыет и тут пару месяцев назад решила больше не общаться ни в мессенджере, ни в соцсетях, сказала, захочешь поговорить - звони. и всё. как отрезала. очень обидно и не хватает такого огромного куска общения, которые было реально ежедневным... что советовать сама не знаю, буду сегодня как раз советы читать.. как это быстрее пережить и перестать расстраиваться
27.04.18 08:40
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звездочка )У меня тоже был такой человек, которого потерять я никак не хотела и совершенно не была готова. Почти год прошел, до сих пор не привыкла. Нечего тут советовать, нет "лекарства" пережить легко такое испытание.
27.04.18 09:01
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ВераЛаки, явно влез некто третий в вашу дружбу. Вообще дружба тема интересная.
27.04.18 09:44
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лакида никто не влез, более того, я знаю почему так получилось, и полностью её понимаю, поддерживаю даже, но самой мне от этого не менее грустно) ну просто нужно время привыкнуть к новому формату общения, если он сложится. пока я как дите малое сижу и дуюсь)) и никак не могу перестать)) вот даже решила тут написать об этом. муж вообще не понимает в чем печаль) джейку свою я уже этой темой тоже забодала) щас буду вам тут плакаться))
27.04.18 09:50
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ДжейДа погоди печаловаться, возможно просто отношения переформатируются и дальше общаться будете.
27.04.18 11:53
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Не видела этого монолога) Если, Вы Лаки, знаете, "почему", то Джей права - отношения обязательно переформатируются) Ну, бывает) Всякое) На то и друзья - чтобы можно было не беспокоиться - поймут или не поймут - поймут) Осудят (в глаза), возможно, но поймут. Не согласны (в глаза), возможно, но поймут. Накажут даже ( в глаза), но поймут. Главное "глаза")))
27.04.18 19:10
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Я не знаю, может я не права, конечно, но лично я от друга хочу слышать: 1. о себе лично - "правду" - я слушаю, 2.о моих близких - "молчаливое участие" - меня слушают, 3. о мире - "полный плюрализм", - пусть даже основанием является гадание на кофейной гуще и "третья бутылка вина"- спорим до победы) Основание для ссор просто нет)))
27.04.18 19:25
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хах, а я вот теряюсь о чем дружить с бывшими однокурсницами. Другие проблемы, другая страна (очень другая), другой стиль жизни, все другое.
27.04.18 17:16
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Невозможно дружить. Но, общаться вполне. На уровне "не напрягает". Созвон,: "Как дела, намечается встреча, придешь?"...Но обычнее: "Нужна помощь, можешь? а никого не знаешь, кто может? ок, пишу телефон" Дружба? В некотором роде да. Проверенная временем. Ну, конечно, смотря кто как общался в свое время...А во время встреч..крайне редких... как вчерашние школьники...две минуты неловкости, а потом понеслась душа в рай))))
27.04.18 19:35
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ИраидаУ меня женская дружба со среднем звена в школе и по окончание ВУЗа продлилась 10 лет. А потом разрыв с ее стороны и тоже были очень болезненные переживания. Но у дружбы есть свой срок - а потом все меняется
27.04.18 08:23
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звездочка )Она не хочет со мной общения, считает, что я ее предала..../// Ирина, а Вы не считаете, что она Вас предала? ) Конечно, ситуация крайне неприятная, болезненная. Вот так люди и проверяются, когда в жизни случается нечто не как всегда. Ирина, все перемелится и мука будет ) Я думаю, что Вам нужно дать новое объявление "ищу подругу".
27.04.18 08:10
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вераИрина, дружба, как любовь, не измеряются ничем. Она все прощает, не допускает дурацкие мысли, никого не слушает. Это настоящая дружба. Подозреваю, у вас было приятельство, не дружба. И не в подруге дело. К себе присмотреться нужно.
27.04.18 07:19
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doremiСогласна с Сергеем, расстояние стало просто пусковим крючком. С её стороны дружеские отножения изжили себя. А вообще, хорошо, когда муж - “лучшая подруга”. :) Дружите с мужем!
27.04.18 04:27
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Вера ВераДружить умеет не всякий. Не всем дано, это так классно иметь друга, подругу. Либо дано, либо нет. Однако и не все нуждаются в дружбе. Наша героиня хотела иметь подругу, но не дано, видимо... мужчинам легче дружится, они умеют, в них меньше всякого рода претензий ))
27.04.18 07:25
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ВераПродублировалось имя))
27.04.18 07:27
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Элфи КрексНи разу у взрослых, семейных мужчин не видела такой душной дружбы, чтобы всюду ходить вместе, всегда в отпуск вместе, всем делиться.У мужчин это другой формат, кстати, более мне понятный.
27.04.18 10:18
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ОльгаЯ тоже не понимаю, что значит дружить "всегда и везде". У меня подруга звонит каждый день и спрашивает как дела, какие новости, и удивляется, не услышав что-то интересное. Меня это прям бесит, но я понимаю, что это всего лишь ее способ убить время). Другая подруга перестала со мной общаться после замужества, т. к. я уже не могла зажигать с ней всю ночь и все выходные, а для большего я оказывается была и не нужна. Дружба вообще не обязаловка типа брака) это взаимовыгодный интерес и потребности, поэтому когда они заканчиваются, никто ни в чем не виноват. Героине надо опять разместить объявление в новом городе о поиске подруги) делов-то на копейку))).
27.04.18 11:57
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ZavoronokЕй нужна та самая, а не какая-нибудь другая.
27.04.18 12:51
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звездочка )зачем такие жесткие рамки? ) а если бы она умерла, то до конца жизни больше ни с кем не сходиться ближе?
27.04.18 12:58
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ОльгаТакое впечатление, что героиня присосалась к той девушке и хотела "продружиться" за все годы, когда не было подруг. Возможно утомила этим, и ее переезд стал поводом закончить отношения.
27.04.18 13:17
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50/50"и хотела "продружиться" за все годы, когда не было подруг." похоже на то
27.04.18 14:10
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Вообще , это очень странно , что за годы юности и учебы и работы и т.д. у человека не завелось приятелей и хотя бы одной подруги. Меня всегда удивляют такие моменты. Это каким надо быть или нелюдимым или ... еще каким , чтобы вот так ?
27.04.18 14:53
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В вашем случае , вы не подруги , а , скорее , приятельницы.
27.04.18 13:12
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это Ольге
27.04.18 13:13
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ОльгаКак ни назови, но с одной дружили 10 лет, с другой дружим 20
27.04.18 13:19
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Оля, приятельствовать можно и 10 лет и всю жизнь )) И даже с большим удовольствием . О том , что это не дружба, я пришла к выводу из вашего же поста : "это всего лишь ее способ убить время)" , далее "я уже не могла зажигать с ней всю ночь и все выходные, а для большего я оказывается была и не нужна."
27.04.18 14:08
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ОльгаПерсиковой 14:08 Вот потому, что наша дружба проверена 20 летним стажем, я и выслушиваю ее разговор ни о чем. А так можно сказать- это была не любовь, когда супруги расходятся после 40 лет брака.
27.04.18 16:00
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ОльгаВерусику на 14:11 Да, приятельство это такая тягомотина, не дай бог. А вот дружба (она же классная штука) достаётся не каждой. Вытакаящастливая.
27.04.18 16:09
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ZavoronokЗнаете поговогку - старый друг лучше новых двух.
27.04.18 15:58
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С мужем дружить хорошо, но вредно) Вот такая фантасмагория) Выбирали с мужем обои. Говорит: "Надо светлые" Выбираю. Он :"Нет. Это светлые"))) Чуть умом не тронулась. Конечно, подруг беспокоить по этому поводу не будешь...в 45) ...но, есть и другие аналогичные вещи, когда поговорить лучше с ними)
27.04.18 19:44
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