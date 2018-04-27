Сколько длится женская дружба?

Женская дружба – сколько она длится? У меня не было ни друзей, ни подруг, только знакомые, коллеги по работе, одногруппники. Хотела, чтоб была подруга с которой быть всегда. Познакомились мы через интернет, дала объявление, ищу подругу. И вот спустя нескольких откликов она нашлась, она самая о которой я мечтала. И жили мы в одном поселке, а позже выяснилось, что наши мужья и общие друзья учились раньше в параллели. Встретились, пообщались, день за днем созванивались, встречались. И это длилось 7 лет. За это время она мне стала родной, как сестра. Делилась с ней всем, о чем не говорила даже родной сестре. Всегда она со мной и я с ней. У нас свои семьи. Мой муж по вахтам. Я с детками одна. Она нас брала всегда с собой, ездили отдыхать вместе. По магазинам, на дачу, все праздники, да и просто, мы всегда вместе.

Но случились такие перемены, что мне пришлось уехать жить в другой город. И вот на этом всё. Нет больше общения, она отказалась понимать мое решение. Она не хочет со мной общения, считает, что я ее предала. На звонки она не отвечает, на смс ответит только, что нету смысла общаться, у нас разные теперь жизни. За 8 месяцев мы созвонились 2 раза, последний раз поздравила ее с днем рождения дочки 1 апреля. А сегодня у моего сына день рождения, и она не поздравила. Очень обидно, она забыла или боится опять контакта. Поздравляем друг друга в соцсетях, отправляя картинки и подарки. Я убеждаю ее на общение, я хочу общаться. Она все равно нет, говорит, что это уже не дружба, у нас другая жизнь. Но есть же связь, есть видеозвонки. Но нет у нее желания. Я жду, думала, может, отойдет, поймет. Но нет. Скоро поеду домой, и мы увидимся, но как общаться!? Захочет ли она? Почему так!? Разве дружба измеряется расстояниями? Дайте совет, что делать? Что с ней не так, мне говорят, что это просто зависть, что я выбралась куда-то. По мне, так я живу все также, только без общения.