Я сама разрушаю нашу семью?

Алена

Алена, у любого человека есть выбор: жить реальностью, или собственными фантазиями. То, о чем ты пишешь в письме – это твои фантазии, которые не подкреплены ничем, кроме страхов и старой обиды за измену, случившуюся «в прошлой жизни». Ты пишешь, что после измены и расставания, у вас «как заново» возникли чувства, но при этом ты не отпустила от себя то, что было в ту первую попытку построить отношения. Но давай попытаемся поразмыслить здраво. 5 лет назад тебе было 17 лет. Как я понимаю, твой парень если и старше, то не намного. Ты, правда, думаешь, что в 17-18 лет мальчики такие ответственные и серьезные, и не способны на глупости на почве гормональных взрывов? Когда он изменил тебе тогда, его еще и мужчиной-то назвать нельзя было. Как и тебя – взрослой женщиной. Вы только учились строить отношения. Не у всех этот опыт удачен с первого раза. Про то тебе твой муж и пытается, очевидно, сказать. О праве на ошибку, когда тебе 17 лет. А теперь посмотри, как взрослая женщина, на то, что есть у тебя сейчас. Посмотри на это объективно, а не через призму своих страхов и обид из прошлого. У тебя есть любящий муж, который говорит тебе, что ты самая лучшая. Твой муж готов выйти из зоны комфорта – уехать из родного дома на заработки, и не потому, что это нужно ему, а потому, что это нужно тебе. Он готов терпеть неудобства. И пока еще даже готов успокаивать тебя, когда ты задаешь ему обидные вопросы. Перестань. Мужчины плохо переносят, когда отношения превращаются в регулярные сеансы психотерапии. Не все свои подозрения нужно вываливать на голову мужа. Не все свои опасения нужно озвучивать. Нужно помнить о том, что какие-то из них могут ранить, обидеть. Зачем заставлять мужа оправдываться авансом? Зачем показывать ему, что ты в нем не уверена? Собственно, ведь он же тоже может предъявить тебе те же вопросы: а ты сама полгода без мужика справишься? А что, если за эти полгода у тебя кто-то появится? Где гарантия, что никто не подкатит к одинокой молодой женщине, у которой муж далеко и надолго уехал за длинным рублем? Подумай и об этом тоже. И прекрати рушить свою семью. «Мы справимся», «мы сможем», «мы вместе» (даже если и на расстоянии), «я и сын будем тебя ждать» - вот с такими мыслями нужно подходить к мужу. И жить настоящим. У тебя сейчас все хорошо. Вспомни про трагедию в Кемерово и подумай о том, что завтра может просто не быть. «Сейчас» - это единственное, что у нас есть. И оно бесценно.