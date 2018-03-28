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Я сама разрушаю нашу семью?


Через месяц мой муж уезжает на заработки в другую страну на полгода, я сама предложила ему это, так как у нас очень сложное материальное положение, и он с радостью согласился. Мы в официальном браке 1,5 года, знаем друг друга 5 лет, из них встречаемся 2 года (первый год и 4-й). После первого года отношений расстались, по причине измен. После этого я ушла в себя, а он продолжал строить отношения с другими девушками. Так как у нас общие друзья, мы виделись, но редко, и на 4-й год опять сошлись... После чего создалась семья, сыну 1 год уже. Чувства у нас как заново возникли, о прошлом он жалеет, что так поступал... и в то же время говорит, что «у всех есть право на ошибку». Чувства у нас сильные, взаимные, страстные; он даже говорит, «у меня самая лучшая жена», сейчас поводов нет подозревать его в неверности. Но то, что он уезжает на 6 месяцев, плюс прошлое, приводит меня к мысли о новой измене. Когда я у него спрашиваю, вытерпит ли он с физиологической и психологической точки зрения без женщины, то он со 100% уверенностью отвечает, что «вытерпит», а если через время переспрашиваю, то отвечает «постараюсь вытерпеть». Мой муж очень часто начал акцентировать внимание на одном событии, которое произошло с его родителями. Когда-то его отец изменил его матери. После тысяч извинений со стороны отца и обещаний, что такого больше не повторится, его мама его простила, и они начали жить дальше, и действительно не повторилось! Уже около 30 лет вместе. И он этим себе дает якобы лимит на один раз, и на то что я буду брать пример с его родителей, если такое случиться. У меня подруг нет с момента ухода в декрет, поэтому форумы в интернете мне в помощь. А они еще больше подливают масла в огонь. Так вот, я сама себе подписала «смертный приговор» из-за того, что захотела «хорошей жизни»? Либо моя неуверенность в нем – это «отголоски прошлого»? Не могу разобраться.
Алена,
Днепр, Украина, 22 года
28.03.18
Я сама разрушаю нашу семью?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алена, у любого человека есть выбор: жить реальностью, или собственными фантазиями. То, о чем ты пишешь в письме – это твои фантазии, которые не подкреплены ничем, кроме страхов и старой обиды за измену, случившуюся «в прошлой жизни». Ты пишешь, что после измены и расставания, у вас «как заново» возникли чувства, но при этом ты не отпустила от себя то, что было в ту первую попытку построить отношения. Но давай попытаемся поразмыслить здраво. 5 лет назад тебе было 17 лет. Как я понимаю, твой парень если и старше, то не намного. Ты, правда, думаешь, что в 17-18 лет мальчики такие ответственные и серьезные, и не способны на глупости на почве гормональных взрывов? Когда он изменил тебе тогда, его еще и мужчиной-то назвать нельзя было. Как и тебя – взрослой женщиной. Вы только учились строить отношения. Не у всех этот опыт удачен с первого раза. Про то тебе твой муж и пытается, очевидно, сказать. О праве на ошибку, когда тебе 17 лет. А теперь посмотри, как взрослая женщина, на то, что есть у тебя сейчас. Посмотри на это объективно, а не через призму своих страхов и обид из прошлого. У тебя есть любящий муж, который говорит тебе, что ты самая лучшая. Твой муж готов выйти из зоны комфорта – уехать из родного дома на заработки, и не потому, что это нужно ему, а потому, что это нужно тебе. Он готов терпеть неудобства. И пока еще даже готов успокаивать тебя, когда ты задаешь ему обидные вопросы. Перестань. Мужчины плохо переносят, когда отношения превращаются в регулярные сеансы психотерапии. Не все свои подозрения нужно вываливать на голову мужа. Не все свои опасения нужно озвучивать. Нужно помнить о том, что какие-то из них могут ранить, обидеть. Зачем заставлять мужа оправдываться авансом? Зачем показывать ему, что ты в нем не уверена? Собственно, ведь он же тоже может предъявить тебе те же вопросы: а ты сама полгода без мужика справишься? А что, если за эти полгода у тебя кто-то появится? Где гарантия, что никто не подкатит к одинокой молодой женщине, у которой муж далеко и надолго уехал за длинным рублем? Подумай и об этом тоже. И прекрати рушить свою семью. «Мы справимся», «мы сможем», «мы вместе» (даже если и на расстоянии), «я и сын будем тебя ждать» - вот с такими мыслями нужно подходить к мужу. И жить настоящим. У тебя сейчас все хорошо. Вспомни про трагедию в Кемерово и подумай о том, что завтра может просто не быть. «Сейчас» - это единственное, что у нас есть. И оно бесценно.

  • Сергей

    Алена, лично я считаю, что всё зависит от отношений и доверия в паре. Чисто теоретически, любой из нас запросто может «пойти налево». Ведь если ты не кривой-косой, если есть руки, ноги и прочие необходимые выпуклости с отверстиями, соответствующие понятию человек обыкновенный, то и возможности общения, в том числе и интимного, имеются. Вот и получается, что все мы априори можем изменять своим партнерам. Однако, как ты понимаешь, иметь возможность что-то сделать и делать – это две большие разницы. И если люди действительно любят друг друга, доверяют и уважают, то измен можно не опасаться. Особенно в начале отношений. Просто смысла в них нет. Ведь любовница или любовник – это не иголка. Утаить сложно. А в случае «проявления» информации, шанс потерять постоянного партнера очень высокая. Ну, и к чему этот риск? Другое дело, если в паре изначально нет доверия, поскольку имеется масса примеров далеко не целомудренного отношения к жизни со стороны одного из партнеров. В этом случае, увы, но опасения и подозрения будут присутствовать всегда. И тут можно либо смириться с существующим положением, либо не портить себе жизнь и сменить партнера. Что же касается возможности провести полгода без секса, то могу тебя уверить - это не проблема. Ни психологически ни, тем более, физически. Люди запросто и дольше обходятся без интимных связей с противоположным полом, и нормально себя чувствуют. Но только в том случае, если сами настроены на сохранение верности. Твой же муж, судя по тому, что ты пишешь, возможность «отдыха на стороне» в общем-то не исключает. А это уже не очень хорошо. В то же время, заранее обвинять его в измене и трепать нервы – это прямой путь лишь ухудшить взаимоотношения и усилить желание «согрешить». Ведь вполне возможно, что он уже просто устал от твоих подозрений и придирок, и начал говорить всё это назло, хотя на самом деле действительно любит и тебя, и сына, и не собирается «гулять». Такое тоже вполне может быть. И самое обидное в данной ситуации, что доказать тебе свою верность он не сможет, поскольку ты себя уже «накрутила», и не поверишь просто потому, что хочешь верить в другое. В связи с этим очень советую для начала разобраться с собой. Ты либо веришь мужу и прекращаешь «выносить мозг», либо не веришь, и тогда лучше готовься к разводу, ибо с таким подходом довести дело до окончательного разрыва – плевое дело.

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Обсуждение 2  

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  • Zavoronok
    Если сыну год, а в браке 1,5 то это, случайно, не брак по залёту? Верить мужу или нет, решай сама, и будешь ты или нет брать пример с его родителей тоже. Он уезжает в другую страну на заработки на полгода, а что потом? Ищет работу на родине, или забирает тебя с сыном к себе?
    		 28.03.18 01:48
         
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  • krazy
    А зачем разговаривать об изменах. Любой разумный человек скажет "шо ты милая, да никогда!". Причем неважно суперверный он или имеет все что движется. Глупо.
    		28.03.18 01:09
         
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