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Я для него «хорошая и родная», но нам не по пути?


Меня зовут Александра, мне 29 лет. С моим мужчиной мы в отношениях чуть меньше года, жили вместе, 3 недели назад со скандалом уехал, собрав все свои вещи. На этой неделе он написал сам, что скучает, и приехал. Я сказала, что жду чтобы он вернулся. В состоянии ожидания мне сложно. Когда уехал, написал сообщение о том, что бывают моменты, когда очень скучает по мне, и бывают моменты, когда понимает, что нам не по пути, сложно принять решение, не знает, что делать, и не хочет, чтобы я страдала, потому что я «хорошая и родная». Дайте, пожалуйста, совет, как повести себя в такой ситуации. Очень люблю его и не хочу терять.

Александра, Россия, 29 лет / 26.03.19
Я для него «хорошая и родная», но нам не по пути?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Александра, я бы не стала форсировать события в данном случае. Ситуация не критическая. Вы вступили в стадию ломки, которую проходят многие пары. Но твоего мужчину, насколько можно судить по рассказанному тобой, тянет к тебе. Значит, чувства есть. Просто он не может определиться, что ему важнее – ты или свобода.

    Я бы в таких обстоятельствах предложила поддерживать дружеские отношения, мотивируя тем, что он мне тоже дорог. Но не превращала бы эти дружеские контакты в секс по дружбе. Пока вас снова друг к другу не потянет по-настоящему, лучше общаться именно на приятельской ноте. Найди общие точки соприкосновения, не связанные с вашим совместным проживанием. Может, он может в чем-то помочь тебе – попроси его об этом. К примеру, помочь что-то выучить, сделать. Часто это работает на сближение. Любой паре, чтобы двигаться дальше вместе, нужна общая цель. Этой целью моет стать, к примеру, твое желание научиться чему-то, в чем он может тебе помочь. Или, наоборот, ты станешь для него гуру в каком-то деле. В общем, не опускай руки, но и не опускайся до роли готовой на все «ради любви» наложницы.

  • Сергей

    Александра, я не совсем понимаю какой совет ты ждешь. Судя по письму, вы с молодым человеком пытаетесь наладить взаимоотношения, научиться жить вместе. Это хорошо. Иногда у вас возникают конфликты. Это нормально. Парень не может определиться чего же ему больше хочется, свободы или все-таки определенности. Увы, но в сегодняшнем Мире – это тоже вполне естественно. То, что он собрал вещи и сбежал, да еще и со скандалом – плохо. Собирается приехать обратно – хорошо. Попробуете еще раз построить что-нибудь похожее на стабильную пару.

    У вас происходит совершенно естественный процесс, через который проходит подавляющее большинство людей. И как-то повлиять на него извне, на мой взгляд, практически нереально. Ведь все мы разные и у каждого формирование «ячейки общества», всегда происходит по-своему. Причем увы, но далеко не всегда и не у всех получается удачно. Ведь одно дело «дружить» на расстоянии, изредка встречаясь для совместного удовольствия, после чего возвращаясь в свой привычный мирок, и совсем иное – строить нечто совершенно новое, гораздо более ответственное и хлопотное. Так что подсказать что-то однозначно работающее и позволяющее в любом случае обрести семейное счастье, я не смогу.

    Только от вас двоих зависит, сможете ли вы быть вместе, сумеете ли найти необходимые компромиссы. Могу посоветовать лишь никогда не допускать в свой адрес неуважения. Ибо, где нет взаимного уважения, там не может быть и ничего другого. А еще очень рекомендую быть как можно более активной, и найти какое-то увлечение, заставляющее много двигаться и общаться. Тогда, даже в случае временной неудачи на любовном фронте, времени на страдания почти не останется, и скорее найдется по-настоящему твой человек.

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Алена | Сергей
3
3


Ваше мнение 22  

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Лучшие комментарии

  • Нету ника 26.03.19 07:31
    -
    16
    +
    Дорогая Александра, из практики (моей и других девушек), когда мужчина говорит, что любит, скучает, но не знает, что делать и тд, это в 100 % заканчивалось расставанием. Девушки их любят, ждут, оправдывают, идут навстречу, а парни устраивают "хочу-не хочу, буду - не буду, надо- не надо", т.е. трепят Вам нервы. Пройдя это один раз я бы дала такие советы: 1) не вешайтесь ему на шею. Плачьте дома, а перед ним не унижайтесь. 2) Максимально пытайтесь отвлечься. Это может быть отпуск одной или с подругами, курсы, активный спорт, если позволяют деньги, то идите к психологу. Мужчине озвучьте, что Вы его любите, но себя любите больше, поэтому пока он не с Вами, Вы считаете себя свободной во всех смыслах женщиной, что Вы понимаете, как сложен мир и как сложно в нем мужчинам, но на это понимание отводите определенное кол-во времени (месяц, два, три). Дальше - дверь закрывается безвозвратно. Ибо ходить туда - сюда по Вашим нервам и чувствам он может годами. При нашей жизни у мужиков в 30 лет уже начинается кризис среднего возраста. И держитесь этой линии. Ведь пока Вы плачете и пишите сюда письма, мужчина Ваш спокойно живет, работает, знакомится с девушками, куда-то ездит и тд,, а когда что - то не получается у него и вдруг взгрустнется, он вспоминает про Вас. Но то, что он обратно к Вам не переезжает и не зовет вместе решать проблемы, говорит, что ему и без Вас хорошо. Это очень больно и не приятно для Вас, но это так...делайте выводы.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Апельсиновая 26.03.19 07:52
    -
    11
    +
    Женится хлопчик не хочет, но баба сойдёт. И вот дилемма в него, как бы так дальше с ГГ отношения отношаться, но свободным мужиком оставаться. А ГГ, сучка такая-сякая, не хочет просто сожительствовать. Потому и "родная, но я валю в закат".
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  • Джей 26.03.19 10:36
    -
    7
    +
    Опущу лирику, сразу дам совет. Когда в очередной раз позвонит, что хочет приехать пожить, сразу задайте вопрос: а в качестве кого собстна он планирует у вас пожить? Если после этого пойдёт невнятица насчёт любимой женщины, но не последует предложение руки, закрывайте лавочку, тут рыбы нет. Вам 29, не теряйте время.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Лада 26.03.19 05:14
    -
    6
    +
    А в чем собственно было дело и на каком компромиссе вы можете сойтись в итоге? Это главный вопрос. Конфликты надо решать не на уровне прибежал- убежал-всё по-старому, а какой-то вывод сделать и скорректировать поведение. Обеим. А во-вторых, надо дать понять, что вечно вы ждать его решения не будете. "Милый, даю тебе месяц сроку, ты должен определиться, нужна ли я тебе, или я могу считать себя свободным от обязательств человеком". Собственно говоря, я бы считала себя свободной на вашем месте уже сейчас, его речи и поступки не сильно вдохновляют на продолжение.
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  • Julia 26.03.19 05:15
    -
    6
    +
    Если любит, боиться потерять и тогда все “по пути”. Если не по пути и вообще есть «если» - скатертью дорога ему с теми с кем “по пути” ему.
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  • Элфи Крекс / 26.03.19 12:57
    -
    0
    +
    Три недели назад был скандал, причину которого вы умолчали. Через некоторое время молчел заехал, видимо, как-то обговорить/ разрешить эту причину скандала. Не получилось, не пришли к обоюдному согласию. Отсюда текст его сообщения. Решайте эту проблему.
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  • Джошуа / 26.03.19 12:57
    -
    0
    +
    Я думаю, что не так уж вы ему нравитесь, если он не хочет продолжать отношения с вами. Поэтому и придумывает различного рода отговорки.
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  • Проходя мимо / 26.03.19 12:41
    -
    3
    +
    Не верю, что МЧ терзается в поисках истины. Просто уходя не хочет выглядеть скотом, да и шанс вернуться на всякий случай оставляет. А сейчас у него новый большой жизненный соблазн, в котором Вам места нет.
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  • ingenue / 26.03.19 12:11
    -
    3
    +
    Мне кажется тянуть и ждать чего-то не стоит. Уже понятно, что он человек не очень серьезный. А вам нужно думать о семье и детях. Исчезните с его радаров. Проверенный метод. Многие мои подруги так замуж вышли. Не навязывались, когда им говорили, что не готовы к серьезному- просто исчезали. Все молодые люди побегав приходили поджав хвосты, клялись в любви и сейчас все женаты с детками. Если ваш- вернется. Если не ваш- отвалился и слава богу!
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  • Прелесть / 26.03.19 11:42
    -
    4
    +
    Вообще я лично считаю что в вашем возрасте не стоит устраивать такие ожидания. В вашем возрасте очень много мужчин ищут именно жену. Поэтому не размазывайте. Напишите ему :я люблю тебя. Потому жду ровно месяц. Потому что имею большой выбор. Не ты так другой. У меня большое сердце и большой выбор. Всё. Не тратьте силы на раздумывания. А то есть такие мужчины. Которые совершенно не умеют принимать решения. Это не ваша вина. Не ваша проблема.
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  • Прелесть / 26.03.19 11:32
    -
    2
    +
    Представить не могу, что повлияло на уход и хлопание дверью. И поверить не могу что без причины мужчина тпк ушёл. Тогда уж это псих больной и тут нужен особый подход. Разберитесь в причине. О ней вы ни слова не сказали. Он скучал приехал. А почему опять уехал,?
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  • Джей / 26.03.19 10:36
    -
    7
    +
    Опущу лирику, сразу дам совет. Когда в очередной раз позвонит, что хочет приехать пожить, сразу задайте вопрос: а в качестве кого собстна он планирует у вас пожить? Если после этого пойдёт невнятица насчёт любимой женщины, но не последует предложение руки, закрывайте лавочку, тут рыбы нет. Вам 29, не теряйте время.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 26.03.19 10:08
    -
    3
    +
    Много неясного в письме. Из-за чего скандал? Что значит "не по пути"? Вы хотите замуж, а он отношаться без обязательств и последствий или что-то другое? Без этих уточнений сложно что-то дельное посоветовать.
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  • Персикова / 26.03.19 09:48
    -
    4
    +
    Вот очень важный момент вы не описали. После какого скандала он собрался и уехал ? Какова причина скандала и кто его инициировал ? Но , даже без этой информации понятно , что вы , как большинство женщин , пытаетесь выдать желаемое за действительное. Я, честно говоря, сторонник позиции "уходя уходи" , поэтому дать вам совет , как его затащить и удержать обратно , я не могу. Мой муж всегда знал и знает , что уйти он может один раз , как и я . А все проблемы и недопонимания должны быть решены до этого шага.
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    • ПМ / 26.03.19 12:46
      -
      0
      +
      Причина скандала - не причина, а повод, чтобы уйти. Потом то ли совесть замучила, то ли засомневался в успешности нового проекта, решил сгладить отношения добрыми словами.
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  • *** / 26.03.19 09:31
    -
    0
    +
    нечего было вякать про "жду" "люблю" и т.д. В ожидании плохо - это называется зависимостью от отношений, и он эту зависимость активно закрепляет (есть такой прием обозванный "ближе-дальше", в просторечие "продукт жизнедеятельности в проруби").
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  • ИДИЛИЯ / 26.03.19 08:33
    -
    1
    +
    Ну раз он такой нерешительный, я бы спросила на прямую, мы либо съезжаемся и живем, либо я хожу на свидания и ищу дальше. А то эти уехал-приехал, могут быть и сексом на стороне.
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  • Солярская / 26.03.19 08:04
    -
    2
    +
    Если не по пути, то и не по пути. Что тут ещё придумывать. Что тут сложного то. Мало ли хороших людей, с кем не по пути. Скандал же не на ровном месте был.
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  • Апельсиновая / 26.03.19 07:52
    -
    11
    +
    Женится хлопчик не хочет, но баба сойдёт. И вот дилемма в него, как бы так дальше с ГГ отношения отношаться, но свободным мужиком оставаться. А ГГ, сучка такая-сякая, не хочет просто сожительствовать. Потому и "родная, но я валю в закат".
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  • Нету ника / 26.03.19 07:31
    -
    16
    +
    Дорогая Александра, из практики (моей и других девушек), когда мужчина говорит, что любит, скучает, но не знает, что делать и тд, это в 100 % заканчивалось расставанием. Девушки их любят, ждут, оправдывают, идут навстречу, а парни устраивают "хочу-не хочу, буду - не буду, надо- не надо", т.е. трепят Вам нервы. Пройдя это один раз я бы дала такие советы: 1) не вешайтесь ему на шею. Плачьте дома, а перед ним не унижайтесь. 2) Максимально пытайтесь отвлечься. Это может быть отпуск одной или с подругами, курсы, активный спорт, если позволяют деньги, то идите к психологу. Мужчине озвучьте, что Вы его любите, но себя любите больше, поэтому пока он не с Вами, Вы считаете себя свободной во всех смыслах женщиной, что Вы понимаете, как сложен мир и как сложно в нем мужчинам, но на это понимание отводите определенное кол-во времени (месяц, два, три). Дальше - дверь закрывается безвозвратно. Ибо ходить туда - сюда по Вашим нервам и чувствам он может годами. При нашей жизни у мужиков в 30 лет уже начинается кризис среднего возраста. И держитесь этой линии. Ведь пока Вы плачете и пишите сюда письма, мужчина Ваш спокойно живет, работает, знакомится с девушками, куда-то ездит и тд,, а когда что - то не получается у него и вдруг взгрустнется, он вспоминает про Вас. Но то, что он обратно к Вам не переезжает и не зовет вместе решать проблемы, говорит, что ему и без Вас хорошо. Это очень больно и не приятно для Вас, но это так...делайте выводы.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Инга / 26.03.19 12:31
      -
      0
      +
      Нету Ника, поддержу Вас и всех, кто выше высказался. Бывают мужчины, которые в 29 лет еще не готовы к семье, не могут определиться. А в более зрелом возрасте, когда становятся готовы, то заводят ее не с ровесницами, а с более молодыми девушками. Ожидание скорее говорит о том, что отношения не на перспективу
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    • ingenue / 26.03.19 12:37
      -
      0
      +
      А по моему опыту, барышни ставили ультиматум и мужчины через неделю, максимум был месяц- приходили с кольцом в клюве;)
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  • Krazy / 26.03.19 05:27
    -
    2
    +
    Я вас вообще совсем не понимаю. Ушёл - скатертью дорога. Хочет обратно? Пусть по новой доказывает, что достоин. Хотя... Вот так дверью не хлопают просто так, что вы такого натворили?
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  • Julia / 26.03.19 05:15
    -
    6
    +
    Если любит, боиться потерять и тогда все “по пути”. Если не по пути и вообще есть «если» - скатертью дорога ему с теми с кем “по пути” ему.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 26.03.19 05:14
    -
    6
    +
    А в чем собственно было дело и на каком компромиссе вы можете сойтись в итоге? Это главный вопрос. Конфликты надо решать не на уровне прибежал- убежал-всё по-старому, а какой-то вывод сделать и скорректировать поведение. Обеим. А во-вторых, надо дать понять, что вечно вы ждать его решения не будете. "Милый, даю тебе месяц сроку, ты должен определиться, нужна ли я тебе, или я могу считать себя свободным от обязательств человеком". Собственно говоря, я бы считала себя свободной на вашем месте уже сейчас, его речи и поступки не сильно вдохновляют на продолжение.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 26.03.19 01:02
    -
    -2
    +
    Вот интересно . Как он определяет " Что нам не по пути"? Какое такое понимание? Вообще, яне очень понимаю скандалы. В жизни пары есть конфликты, которые надо преодалевать. Это не обязательно скандал и хлопанье дверью. Когда люди скандалят - это значит, что нет сил понять и разобрать причину конфликта. Туда страшно заглянуть. Прикрываются криками и хлопаньем дверью. Ну и воспитание вообще. В моей семье бывают крики , но это как правило пена творческого напряжения. Я спокойна как удав. А вот реальные проблемы обсуждлаются очень спокойным голосом . Просто сидим друг напротив друга и разговариваем . Понимаете, убеганье, хлопанье дверью, муть мысли - это истарика, а не преодаление конфликта и притирка. Я как то в моей жизни таких людей не принимаю. Были случаи , когда новая подруга оказлась за дверью, неожиданно для себя. Начала базарить и истерить в моем доме. Она так общается в мире со своими близкими. Очень обиделась на меня. Но , у меня все . Закрылась Душа к ней.И уши болят от ее голоса. Не могу ни по телефону отвечать, ни адекватный разговор вести.У меня блок. Наверное, если бы мой мч так себя вел- я бы закрылась навсегда. Я не его психиатр и не психоаналист , что бы разбирать его " трудные " моменты жизни. Прокричался, хлопнул дверью, ушел с вещами- все. У меня все в нутри закрывается к человеку. Не мой мир, не мои отношения. Хотя, наверное. Вы тоже скандалите. У некоторых это норма. Учитесь общаться спокойно. Тогда будет ясно в чем реальные причины проблемы. А так очень загадочно , что же у него не попути???
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