Я для него «хорошая и родная», но нам не по пути?

Александра, я не совсем понимаю какой совет ты ждешь. Судя по письму, вы с молодым человеком пытаетесь наладить взаимоотношения, научиться жить вместе. Это хорошо. Иногда у вас возникают конфликты. Это нормально. Парень не может определиться чего же ему больше хочется, свободы или все-таки определенности. Увы, но в сегодняшнем Мире – это тоже вполне естественно. То, что он собрал вещи и сбежал, да еще и со скандалом – плохо. Собирается приехать обратно – хорошо. Попробуете еще раз построить что-нибудь похожее на стабильную пару.

У вас происходит совершенно естественный процесс, через который проходит подавляющее большинство людей. И как-то повлиять на него извне, на мой взгляд, практически нереально. Ведь все мы разные и у каждого формирование «ячейки общества», всегда происходит по-своему. Причем увы, но далеко не всегда и не у всех получается удачно. Ведь одно дело «дружить» на расстоянии, изредка встречаясь для совместного удовольствия, после чего возвращаясь в свой привычный мирок, и совсем иное – строить нечто совершенно новое, гораздо более ответственное и хлопотное. Так что подсказать что-то однозначно работающее и позволяющее в любом случае обрести семейное счастье, я не смогу.

Только от вас двоих зависит, сможете ли вы быть вместе, сумеете ли найти необходимые компромиссы. Могу посоветовать лишь никогда не допускать в свой адрес неуважения. Ибо, где нет взаимного уважения, там не может быть и ничего другого. А еще очень рекомендую быть как можно более активной, и найти какое-то увлечение, заставляющее много двигаться и общаться. Тогда, даже в случае временной неудачи на любовном фронте, времени на страдания почти не останется, и скорее найдется по-настоящему твой человек.