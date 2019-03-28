Я хотела бы вернуть первую любовь

Встречались 2 года и 7 месяцев. Любили друг друга до безумия (первая любовь, все такое). Мои родители против него всегда были, т.к. он не моей национальности (но мы все равно встречались, общались, виделись, хоть они об этом не знали). Я действительно очень сильно на него давила, истерики на пустом месте, требовала от него очень много, но самый больший страх был – потерять его, жутко ревновала его к его друзьям. И сама это все осознавала, но с собой ничего не могла сделать.

Потом сама приняла решение расстаться с ним (скорее, из-за гордости). Предложила ему быть друзьями, но он отказался. Перестали общаться. Я знаю, что у него после этого была куча девушек, но все отношения были непродолжительными. Спустя 8 месяцев, на 14 февраля он написал мне что любит меня, что не нашел никого лучше меня, пожелал счастья (позже от знакомой узнала, что это он написал, когда был очень пьян), когда спросила все ли нормально у него, он сказал что все в порядке, что это просто мысли были, что б я не обращала внимания). Если честно, то после этого я сама не своя ходила (потому что в душе понимала то, что все это время любила его).

От знакомой узнала, что он все еще думает обо мне, заходит на мои страницы время от времени, мои фото не удалил ниоткуда (даже в соц. сетях), узнала, что он больше не хочет ни с кем встречаться (и действительно, у него не было месяца 2 уже девушки, общается, но не встречается), нехотя отвечает всем девушкам. На днях он увидел в соц.сети, что я повредила ногу (ничего серьезного), но он мне написал, спросил что с ней, списались, 2 дня беседовали практически без остановки, отвечал очень быстро на мои сообщения, спокойно говорил о том, что мои фото не удалил, что пил, забыть пытался, даже сказал, что семью не хочет, раз не со мной (но это он случайно обмолвился, потом сразу же тему поменял) и т.д.

Вдруг общение прекратилось, но я все так же хочу ему написать, также общаться и даже, наверное, встречаться. Знакомая сказала, что он ничего этого не хочет и даже пожалел, что написал (потому что мне искренне желает найти счастье с другим человеком, а сам пытается меня забыть). Понимаю, что сейчас он проводит очень много времени с друзьями (даже немного завидую им). Через полгода переезжаю в город, где он учится (не исключено, что мы будем пересекаться). Хотя я даже надеюсь, что будем.

Я его не понимаю. По поступкам его видно, что любит меня, но в то же время пытается свести общение и встречи к 0. Что мне делать? Неужели все-таки лучше постараться забыть и уйти с головой в себя? (Но ведь до этого пыталась уже, но все никак). Ведь я прекрасно знаю, что если предложу ему встречаться или общаться просто, то он откажется (и скажет, что для меня так будет лучше). Что мне делать?

Вся информация достоверна. Знакомая не врет, переписки показывала, так что все правда.