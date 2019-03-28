Я хотела бы вернуть первую любовь
Встречались 2 года и 7 месяцев. Любили друг друга до безумия (первая любовь, все такое). Мои родители против него всегда были, т.к. он не моей национальности (но мы все равно встречались, общались, виделись, хоть они об этом не знали). Я действительно очень сильно на него давила, истерики на пустом месте, требовала от него очень много, но самый больший страх был – потерять его, жутко ревновала его к его друзьям. И сама это все осознавала, но с собой ничего не могла сделать.
Потом сама приняла решение расстаться с ним (скорее, из-за гордости). Предложила ему быть друзьями, но он отказался. Перестали общаться. Я знаю, что у него после этого была куча девушек, но все отношения были непродолжительными. Спустя 8 месяцев, на 14 февраля он написал мне что любит меня, что не нашел никого лучше меня, пожелал счастья (позже от знакомой узнала, что это он написал, когда был очень пьян), когда спросила все ли нормально у него, он сказал что все в порядке, что это просто мысли были, что б я не обращала внимания). Если честно, то после этого я сама не своя ходила (потому что в душе понимала то, что все это время любила его).
От знакомой узнала, что он все еще думает обо мне, заходит на мои страницы время от времени, мои фото не удалил ниоткуда (даже в соц. сетях), узнала, что он больше не хочет ни с кем встречаться (и действительно, у него не было месяца 2 уже девушки, общается, но не встречается), нехотя отвечает всем девушкам. На днях он увидел в соц.сети, что я повредила ногу (ничего серьезного), но он мне написал, спросил что с ней, списались, 2 дня беседовали практически без остановки, отвечал очень быстро на мои сообщения, спокойно говорил о том, что мои фото не удалил, что пил, забыть пытался, даже сказал, что семью не хочет, раз не со мной (но это он случайно обмолвился, потом сразу же тему поменял) и т.д.
Вдруг общение прекратилось, но я все так же хочу ему написать, также общаться и даже, наверное, встречаться. Знакомая сказала, что он ничего этого не хочет и даже пожалел, что написал (потому что мне искренне желает найти счастье с другим человеком, а сам пытается меня забыть). Понимаю, что сейчас он проводит очень много времени с друзьями (даже немного завидую им). Через полгода переезжаю в город, где он учится (не исключено, что мы будем пересекаться). Хотя я даже надеюсь, что будем.
Я его не понимаю. По поступкам его видно, что любит меня, но в то же время пытается свести общение и встречи к 0. Что мне делать? Неужели все-таки лучше постараться забыть и уйти с головой в себя? (Но ведь до этого пыталась уже, но все никак). Ведь я прекрасно знаю, что если предложу ему встречаться или общаться просто, то он откажется (и скажет, что для меня так будет лучше). Что мне делать?
Вся информация достоверна. Знакомая не врет, переписки показывала, так что все правда.
Мнения наших экспертов
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Алена
Дина, эта проблема лечится новыми знакомствами и новыми увлечениями. Ты сейчас одна, у тебя нет другого парня и нет вариантов (с твоей точки зрения, конечно, - я не имею в виду, что ты не востребована как девушка). И ты откровенно зациклилась на человеке, с которым пробыла в романтической, да еще и запретной связи больше двух лет. Когда вы познакомились, тебе еще даже 16 не было, как я понимаю.
То, что ты испытывала к парню – это не любовь, а импринтинг первой влюбленности. Тебе нужно было безраздельно владеть им, держать рядом. При этом ты сама толком не знаешь, зачем он тебе. Много ли у вас общих интересов? В одном ли направлении вы думаете, смотрите в будущее? Чего хочет он, а чего ты? Все это не важно, когда речь идет о первой влюбленности. Она иррациональна. Да еще и подпитана родительскими запретами. Вообще благодатнейшая почва для подростковой романтики.
Но все проходит. Вы растете. Начинаете задавать себе вопросы. И главный: «Зачем мне это?» Парень уже явно не готов однозначно ответить на него. Он испытывает к тебе чувства – но это не любовь, а привязанность к девушке, с которой пережил романтическое приключение, почти в стиле Ромео и Джульетты. Но в данный момент ты для него – как чемодан без ручки. Уже не нужна, но и выкинуть жалко… Пройдет еще немного времени, и он решится. Тебе же советую не строить больших планов на возобновление этих отношений. Любящие мужчины не ведут себя подобным образом. Он не боится тебя потерять. То, что он не удалил твои фото, означает, что он не испытывает к тебе никаких негативных эмоций. Он не обижен на тебя, ты его не волнуешь. Удалять фото, сжигать письма и делать что-то подобное – это сценарий эмоционального поведения, когда даже упоминание о человеке болезненно. А так – знаешь, у меня тоже в личном архиве валяются письма от парня, который признавался мне в любви в 18 лет. Но они для меня ничего не значат с тех пор, как я встретила своего мужа. Я оставила их просто на память. Как часть истории своей жизни. Так будет и с тобой. Просто сейчас это нужно пережить и переключиться со сбора сведений о бывшем на свою жизнь без него. Даже если он первый – это не означает, что лучше и роднее уже не будет. Просто поверь.
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Сергей
Дина, на мой взгляд, ты несколько торопишься с выводами. Нет, понятное дело, что влюбленность в вашем возрасте – штука серьезная, и ты уверена, что это навсегда, что ничего другого быть не может. Знаю. Сам таким был. Однако, просто поверь на слово, ты ошибаешься.
Все дело в том, что вы сейчас очень быстро и сильно меняетесь. Причем как внешне, так и внутренне. И что ты будешь думать и чувствовать через год или два, вряд ли кто-то сможет предсказать.
Кроме того, вы начинаете входить во взрослую жизнь и очень быстро станете обрастать новыми знакомыми и разнообразными связями. Это также внесет свою, весьма значительную, лепту в происходящее. А уж если ты собираешься переезжать по причине начала учебы в образовательном учреждении, то тем более.
Так что я бы не советовал пока сильно расстраиваться и делать глобальные выводы. Лучше сейчас, по возможности, сосредоточься на учебе. А уж дальше посмотришь по обстоятельствам.
Что же касается поведения твоего приятеля, то больше похоже на игру с его стороны. То люблю, аж зубы сводит, то месяцами не общаюсь. Так у реально влюбленного не бывает. Предположу, что он пока сам не вполне понимает, чего хочет. Вот «по пьяни» вспомнилась бывшая подружка, взял, и написал ей кучу приятностей. А то, что до этого восемь месяцев особо не переживал, развлекался с другими дамами, так и ничего страшного.
Это я к тому, что не стоит обольщаться и тешить себя напрасными надеждами. Скорее всего, через некоторое время вы окончательно разорвете общение, поскольку просто перестанете быть нужны друг другу даже для переписки.
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Zavoronok / 28.03.19 02:11Когда парень хочет разорвать отношения, не обидев, он говорит что-то вроде "я тебя не достоин" ,"тебе будет лучше с другим", а если девушка глупая и настырная, и не понимает намёков, начинают злиться. Ещё немного, и можешь нарваться на откровенную грубость, но может, она отрезвит.
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Ax / 28.03.19 00:54По каким поступкам видно, что любит? Поступки - это то, что человек делает. А в твоём письме только то, что он говорит. Говорить можно, что угодно. Если парень хочет быть с девушкой, то он сделает всё, чтобы с ней быть. СДЕЛАЕТ, а не скажет. Про больную ногу спросить усилий много не надо. А вот приехать навестить, увидеть, помощь предложить ... Короче, не слушай трёп, а смотри на поступки. А так мальчик держит тебя на коротком поводке на всякий случай. Манипуляция называется.