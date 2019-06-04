Хочу признаться в любви, но он отвергнет меня
Очень хотела бы получить мнение экспертов. История, может, и банальна, но очень важен ответ. Я познакомилась в интернете с парнем 3 месяца назад. У нас с ним разница в возрасте 9 лет. Прекрасно общались, думала, душа в душу, весело, будто знаем друг друга давно. Он сразу мне понравился, но особого значения этому я не придавала (и он сразу поставил границы, что не ищет отношений, и это только милая «ламповая» беседа). Но потом… Влюбилась в него по уши. Впервые полюбила кого-то в интернете, так еще и не видя его (но потом увидела, симпатичный очень, но было не особо интересно, т.к. роли это уже не играло).
В последнее время он очень редко отвечает (переписываемся каждый день), сегодня говорили с ним по этому поводу, говорит, что он игнорит, потому что не может осилить большое количество сообщений (хотя раньше прекрасно с этим справлялся), и он хочет продолжать общаться. Но я так не могу. Люблю его, он переписывается с другими девушками (не могу его винить, да и не ревную), есть подруга только, к которой все таки я его ревную, она всем своим видом показывает, что он ей нравится. Может, он с ней в отношениях, не знаю. В чем суть-то. Не знаю, как поступить. Так хочу сказать, что люблю его, но он точно отвергнет, так как считает меня маленькой и не хочет вообще отношений пока что. И с редкими его ответами что делать? Я так запуталась... Помогите, пожалуйста!
Мнения наших экспертов
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Алена
Анастасия, парень в тебе не заинтересован, чего ты хочешь от него добиться? Он старше тебя на 9 лет, и, может, даже к лучшему, что он не особо даже пытается морочить тебе голову? Ему, конечно, забавно и, может, даже любопытно общаться с девочкой, которая едва закончила школу. Но вот прямо сейчас в уровне развития между вами – пропасть. Ты только выходишь во взрослую жизнь, а он уже опытен и совсем не наивен. Тебе может казаться, что у вас много общего, но по факту это не так, поскольку у тебя нет самого главного, что уже есть у него – житейского опыта. Мужчина, если он ищет дружеского общения, а не секса без обязательств, не станет долго поддерживать разговор с выпускницей школы, потому что шансы, что она окажется действительно интересным собеседником, с которым можно зависать в чате ночами, очень малы. А сексуальную партнершу он в тебе явно не видит, на твое счастье (ибо неопытность и розовые мечты в этом вопросе могут завести не туда).
Если тебе интересен этот парень, я бы посоветовала не бомбить его сообщениями, поскольку он сам уже прямо тебе указал на то, что ты стала назойливой. Ты следишь за тем, с какими девушками он общается, а что, если переключиться на изучение его самого? Что ему интересно, с его слов, что он любит смотреть, слушать, читать. Попробуй прикинуть – нравится ли это тебе? Готова ли ты присоединиться к его миру? Ты знаешь его всего три месяца. Уверена, что знаешь достаточно, чтобы делать выводы о сродстве душ? Три месяца виртуального общения не гарантируют того, что ты вообще хоть что-то знаешь о парне. Ты знаешь лишь то, что он счел нужным тебе презентовать. Имей это в виду. Постарайся, тем не менее, стать для него собеседником интересным, а не навязчивым. Тогда не ты, а он будет искать продолжения общения с тобой. А там уж как получится.
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Сергей
Анастасия, увы, но вряд ли тебе сейчас помогут какие-то советы. Дело в том, что ты входишь в довольно сложный возрастной период, когда происходит много всего, и практически сразу. Организм меняется, гормоны бурлят, прежние подростковые установки слетают, а новых еще нет. При этом ты считаешь себя взрослой и всё знающей, но на деле, давай будем честными, пока не имеешь никакого жизненного опыта, и остаешься наивной и доверчивой, неуверенной в себе девочкой. Вот в результате и возникают коллизии вроде нынешней. Ведь, с одной стороны ты чувствуешь какие-то довольно сильные эмоции по отношению к молодому человеку, но с другой понимаешь, что что-то тут не так. И это, как бы ни было странно, совершенно нормально и естественно.
К сожалению, в твоем возрасте «влюбчивость» иногда может просто зашкаливать. Причем, и это я могу сказать уже из своего собственного опыта, объект страсти вполне может смениться практически моментально. Примета возраста. Так что я бы не советовал сильно переживать в отношении нынешнего приятеля. Учитывая обстоятельства и свои собственные воспоминания, рискну предположить, что уже через пару месяцев, при благоприятных обстоятельствах, ты о данном парне можешь и не вспомнить.
Что же касается твоего вопроса, то я бы предложил набраться смелости и признаться. В конечном итоге ничего страшного все равно не произойдет, просто поверь. В худшем случае парень просто совсем перестанет отвечать на твои послания. Но он ведь и сейчас не особо активничает. Ты немного пострадаешь, не без того, но затем начнешь искать уже более подходящего партнера. А это только на пользу. В лучшем же варианте есть шанс, что молодой человек ответит на чувства. Такое тоже бывает. Тогда вы сможете попробовать составить пару. Ну, а дальше уж как пойдет. Увы, но наука строить отношения, это один из наиболее сложных, и зачастую весьма болезненных предметов, который никогда и никому не давался сходу и без проблем. В общем, не горюй, и действуй. Но очень советую не забывать о собственной гордости и самоуважении.
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Лучшие комментарии
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Лорка 04.06.19 08:21Признаваться в любви нет смысла, он и так прекрасно видит что вы втрескались. Парень вызывает уважение, не пользуется вашей наивностью и влюбленностью, вроде как порядочный. Вам бы посоветовала оглянуться вокруг, может рядом кто-то есть более реальный и доступный объект для взаимной любви. Мне кажется, что с этим виртуальным мужчиной рыбы уже не словить, вы его не заинтересовали или он занят. Возраст у вас супер, пик красоты и здоровья и нет еще больших взрослых проблем. Кружите головы мужчинам, пусть они ломают мозг как вам в любви признаться, а не наоборот.
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[email protected] 04.06.19 09:56Настенька, не нужно признаваться, он и так всё понял, если ты его сообщениями закидала, которые он уже не в состоянии переварить. Тут много ума не надо. Чем активнее женщина, тем пассивнее мужчина. Это закон, который многие понимают с опозданием)) Что теперь делать. Угомониться и перестать ему писать. Немножечко остынь и переключись. Поменяй фотки на аватарке. Поменяй Не пиши ему, а отвечай на его сообщения. У тебя гормоны плещут сейчас, это больше их заслуга, а не этого парня. Возраст такой чудесный)).
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Ах 04.06.19 09:39Хорошо бы с молодости вызубрить правила общения с мужчинами. Обращать внимание только на мужчин, которые в тебе заинтересованы, тогда не будет страданий по звёздам, мальчикам из Интернета и т.д. И вообще страданий. Пока мужчина не предложил что-то конкретное - свидание, встречаться и т.д., он для тебя не существует, нет его и всё. И ты для мужчины ровно то, что он тебе предлагает. На данный момент ты одна из девушек "потрепаться от скуки в Интернете" и не надо придумывать себе что-то большее. Мужчина из Интернета может переписываться с десятком девушек, а то и не с одним. И никогда не проявляй никакой инициативы, по крайней мере на этапе знакомств и ухаживаний. "Сами придут и сами всё дадут". Хорошее упражнение для начала - чисто математический подсчёт. Твоих сообщений всегда должно быть меньше, чем его. Считай! 3 его, 1-2 твоих. Они должны быть короче, ты заканчиваешь общение, ну и т.д. Считай, что этот человек - твой тренажёр для выработки правильного отношения к мужчинам.
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[email protected] 04.06.19 10:57Про то, что мы только отвечаем - не знаю, в фазе начальной, да. Но потом, можно многое "регулировать" согласно своим каким-то желаниям/усмотрениям/планам. Зависит, в какой ситуации и как. Тут тема -океан, каждый случай иначе можно рассматривать. В этом конкретном случае, я бы советовала автору немного упаст на дно океана. Меня нет. Я занята. У меня новое увлечение. И никакой инициативы.
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Элфи Крекс 04.06.19 11:53Настя, а ты его живьём видела? Может быть, там инвалид-колясочник? Или сорокалетний мужчина? Или женщина? Или группа лиц? Всё-таки знакомство, начавшийся в сети, в случае взаимного интереса продолжается в реале. Если не переходит в реал, значит, так, поговорить( как бы это милые книжки не поэтизировали). Ну, признаться ты ему в любви. А дальше? Даже если он не отвергает? Что будет? Будет общаться с тобой в сети как с девушкой, которая его любит?
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Ай / 04.06.19 18:42Он, может, курсы пикапа прошёл... Так что, берегись, девка....
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Элфи Крекс / 04.06.19 14:58Предложила бы ты ему встретиться. Увидитесь живьем- многое станет ясно. А если откажется или типа не откажется, но всё не получается, то и нечего с признаниями лезть.
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Ххх / 04.06.19 15:17Она видела его.
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Элфи Крекс / 04.06.19 15:35Возможно, лишь фото, что он выставил?
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[email protected] / 04.06.19 16:09Угу, после того, как парень напуган потоком сообщений, которые он уже игнорит, как раз предложить встретиться. Будет бежать, роняя тапки)) Хотя, прежде чем втюриваться, неплохо бы, конечно, увидеть глазами, потрогать руками, что оно такое и как его кусать))
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Элфи Крекс / 04.06.19 16:37Да может не так он там напуган. Ну, откажется, ей, по крайней мере, ясно будет. А вот что он с ее признанием в любви делать будет? Меня лично всегда такие внезапное проявления чувств отпугивали.
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[email protected] / 04.06.19 17:23Что делать будет? Запишет в протокол))
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Ай / 04.06.19 18:41Наглый быстро догадается, что делать(((((
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Никольски / 04.06.19 12:05Как влюблять в себя наивных дурочек? Хорошеньких и молоденьких ? Поставить границы " не ищу любовных отношений, только беседы")))). И тут же толпа молоденьких красавиц слетается на эти поставленные границы. Просто Челентано ждет свою Орнеллу)))). Хочется же побыть такой звездой! Вас разводят , девушка. Такой недоступный и прекрасный принц. Ждет что то получше, что кинется с борьбой с его недоступностью и одиночеством. По моему, нарцисс. Сам от себя тащиться. Как только угроза потери влюбленки - хочу остановить переписку. Нет, нет, хочу общаться. Я бы все вообще остановила . Попробуйте . Уверена, что начнет осиливать ваши сообщения сразу)Думаю. что не одинок в его то возрасте и мужской силе. Купается нарцисс в обожании.)))) Прекратите купать. Все станет на свои места.
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Кто / 04.06.19 11:59Даже жалко парнишку стало. Он искал необременительного трепа (может, после утомительной работы, может, из-за кого-то надоевшего хуже горькой редьки, но от которого не в силах отказаться, типа мамы, девушки, начальника, наглого друга), а нашел занозу, готовую залезть ему под кожу...
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Элфи Крекс / 04.06.19 11:53Настя, а ты его живьём видела? Может быть, там инвалид-колясочник? Или сорокалетний мужчина? Или женщина? Или группа лиц? Всё-таки знакомство, начавшийся в сети, в случае взаимного интереса продолжается в реале. Если не переходит в реал, значит, так, поговорить( как бы это милые книжки не поэтизировали). Ну, признаться ты ему в любви. А дальше? Даже если он не отвергает? Что будет? Будет общаться с тобой в сети как с девушкой, которая его любит?
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ingenue / 04.06.19 11:41Даже и добавить нечего к другим комментариям) Общайтесь с другими людьми, и поменьше с ним. Живите и наслаждайтесь жизнью. не придумавайте себе лишних проблем. они итак будут.
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[email protected] / 04.06.19 09:56Настенька, не нужно признаваться, он и так всё понял, если ты его сообщениями закидала, которые он уже не в состоянии переварить. Тут много ума не надо. Чем активнее женщина, тем пассивнее мужчина. Это закон, который многие понимают с опозданием)) Что теперь делать. Угомониться и перестать ему писать. Немножечко остынь и переключись. Поменяй фотки на аватарке. Поменяй Не пиши ему, а отвечай на его сообщения. У тебя гормоны плещут сейчас, это больше их заслуга, а не этого парня. Возраст такой чудесный)).
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Ax / 04.06.19 10:50Чем активнее женщина, тем пассивнее мужчина. - 100%. Не пиши ему, а отвечай на его сообщения. - 100 %. Я бы расширила область - женщина всегда только ОТВЕЧАЕТ на действия мужчины. Мужчина пишет, приглашает, предлагает - женщина соглашается или нет, и никак иначе. Нет письма, предложения, приглашения - нет и действий со стороны женщины. Всё просто ... с возрастом становится )))
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[email protected] / 04.06.19 10:57Про то, что мы только отвечаем - не знаю, в фазе начальной, да. Но потом, можно многое "регулировать" согласно своим каким-то желаниям/усмотрениям/планам. Зависит, в какой ситуации и как. Тут тема -океан, каждый случай иначе можно рассматривать. В этом конкретном случае, я бы советовала автору немного упаст на дно океана. Меня нет. Я занята. У меня новое увлечение. И никакой инициативы.
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Ах / 04.06.19 09:39Хорошо бы с молодости вызубрить правила общения с мужчинами. Обращать внимание только на мужчин, которые в тебе заинтересованы, тогда не будет страданий по звёздам, мальчикам из Интернета и т.д. И вообще страданий. Пока мужчина не предложил что-то конкретное - свидание, встречаться и т.д., он для тебя не существует, нет его и всё. И ты для мужчины ровно то, что он тебе предлагает. На данный момент ты одна из девушек "потрепаться от скуки в Интернете" и не надо придумывать себе что-то большее. Мужчина из Интернета может переписываться с десятком девушек, а то и не с одним. И никогда не проявляй никакой инициативы, по крайней мере на этапе знакомств и ухаживаний. "Сами придут и сами всё дадут". Хорошее упражнение для начала - чисто математический подсчёт. Твоих сообщений всегда должно быть меньше, чем его. Считай! 3 его, 1-2 твоих. Они должны быть короче, ты заканчиваешь общение, ну и т.д. Считай, что этот человек - твой тренажёр для выработки правильного отношения к мужчинам.
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Наталья / 04.06.19 14:20Какая глупость "обращать внимание только на тех мужчин, которые в тебе заинтересованы". А если никто не заинтересован, то лучше сразу в монастырь. Зачем пытаться обратить на себя внимание?
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Ах / 04.06.19 14:43Не надо ничего пытаться. На интересных женщин мужчины всегда обращают внимание. Вот и надо выбирать из них. Если никто не обращает внимание, значит займись собой и своей жизнью. Конечно, можно жить по принципу - либо с мужчиной, либо в монастырь, или страдать по недоступному герою интернет-романа, только это не моя тема.
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Элфи Крекс / 04.06.19 14:53А вариант, что обращают внимание, а тот, кто надо -нет? Есть множество женщин, которые работают там, где подходящих мужчин просто нет, а те, кто обращают внимание где-нибудь на улице, ни к чему. Здесь таких писем полно было. И что? Им заплакать и почитать в Инете, как у других "интересных" женщин всё замечательно, только подсчитывает на бумажке, сколько раз тебе позвонили, а сколько раз ты? Навязываться не надо, это ясно. Но вот этот мелкий подсчёта...
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Ах / 04.06.19 15:46Ну, про подсчёт очень утрированно, конечно. Для 18-летней девочки, которая завалила приятеля таким количеством сообщений, которые он не может осилить, вероятно, этот простой приём поможет на данном этапе. И да, моё мнение, что ни отсутствие мужчин на работе, ни то, что интересный тебе мужчина не обращает на тебя внимание - не повод биться головой в закрытую дверь и преследовать мужчину. Я искренне не понимаю, почему нужно уходить в монастырь или заплакать, если мужчины не обращают внимание. Неужели всё вертится вокруг мужчин? Нет ничего интересного в жизни? Нечем заняться?
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Элфи Крекс / 04.06.19 16:08Все вокруг мужчин не вертится. Но если ты традиционной ориентации, вертится многое. Каждая женщина хочет любить и быть любимой. И если для этого нужно проявить определённую инициативу, то я только приветствую. Но инициативу от навязываться километры отделяют. То есть тупо, как вы же посоветовали, подсчитывает, кто кому сколько раз написал и не написала ли я длиннее, чем он мне, не проявлять никакой инициативы, лишь соглашаться или отказываться, на мой взгляд, также нелепо, как заваливать сообщениями и звонками того, кто тебе только иногда отвечает.Пс. В классе шестом где-то у нас действительно некоторые девочки отмечали, сколько раз им кто позвонил. Петя - шесть раз, Вася - три. Значит, Петя любит больше.
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Ах / 04.06.19 16:46Ну так я и не считаю, ессно )) Это был совет для 18-летней девочки, которая на мой взгляд, как раз и не видит разницы между инициативой и навязыванием. По мне, так в этой конкретной ситуации лучше считать, чем заваливать сообщениями. А так, безусловно, жизнь гораздо богаче, и в разных ситуациях и действия разные. Но я всё равно против чрезмерной женской активвности, я за "реактивную" позицию. Но это уже чисто моё субъективное мнение.
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Наталья / 04.06.19 15:50Недоступных героев не существует. Просто, возможно, не всегда знаешь, как обратить их внимание на себя.
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Прелесть / 04.06.19 08:32Он же сказал что не переваривает такого обьема сообщений. Что тут непонятного? Отвали со своими признаниями Дождись мужчину который влюбится в тебя. А ты в него.
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Проходя мимо / 04.06.19 08:31Юность, эмоции, богатое воображение! Расскажу историю. Девушка в выпускном классе познакомилась с парнем. "Люблю-не могу!". Оставила мечту поступить в столичный вуз, т.к. парень тянул только на провинциальный. Прошло 2 года, она успешно учится, да только с мальчиком тем давно рассталась. ВСЕ ПРОХОДИТ, особенно такие призрачные виртуальные отношения. Тем более, он четко заявил, что его интересует только треп.
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Лорка / 04.06.19 08:21Признаваться в любви нет смысла, он и так прекрасно видит что вы втрескались. Парень вызывает уважение, не пользуется вашей наивностью и влюбленностью, вроде как порядочный. Вам бы посоветовала оглянуться вокруг, может рядом кто-то есть более реальный и доступный объект для взаимной любви. Мне кажется, что с этим виртуальным мужчиной рыбы уже не словить, вы его не заинтересовали или он занят. Возраст у вас супер, пик красоты и здоровья и нет еще больших взрослых проблем. Кружите головы мужчинам, пусть они ломают мозг как вам в любви признаться, а не наоборот.