Хочу признаться в любви, но он отвергнет меня

Анастасия, парень в тебе не заинтересован, чего ты хочешь от него добиться? Он старше тебя на 9 лет, и, может, даже к лучшему, что он не особо даже пытается морочить тебе голову? Ему, конечно, забавно и, может, даже любопытно общаться с девочкой, которая едва закончила школу. Но вот прямо сейчас в уровне развития между вами – пропасть. Ты только выходишь во взрослую жизнь, а он уже опытен и совсем не наивен. Тебе может казаться, что у вас много общего, но по факту это не так, поскольку у тебя нет самого главного, что уже есть у него – житейского опыта. Мужчина, если он ищет дружеского общения, а не секса без обязательств, не станет долго поддерживать разговор с выпускницей школы, потому что шансы, что она окажется действительно интересным собеседником, с которым можно зависать в чате ночами, очень малы. А сексуальную партнершу он в тебе явно не видит, на твое счастье (ибо неопытность и розовые мечты в этом вопросе могут завести не туда).

Если тебе интересен этот парень, я бы посоветовала не бомбить его сообщениями, поскольку он сам уже прямо тебе указал на то, что ты стала назойливой. Ты следишь за тем, с какими девушками он общается, а что, если переключиться на изучение его самого? Что ему интересно, с его слов, что он любит смотреть, слушать, читать. Попробуй прикинуть – нравится ли это тебе? Готова ли ты присоединиться к его миру? Ты знаешь его всего три месяца. Уверена, что знаешь достаточно, чтобы делать выводы о сродстве душ? Три месяца виртуального общения не гарантируют того, что ты вообще хоть что-то знаешь о парне. Ты знаешь лишь то, что он счел нужным тебе презентовать. Имей это в виду. Постарайся, тем не менее, стать для него собеседником интересным, а не навязчивым. Тогда не ты, а он будет искать продолжения общения с тобой. А там уж как получится.