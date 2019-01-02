Он хочет быть со мной, но я его боюсь
Была замужем, есть сын от первого брака. Знакомы с парнем 2 года, встречаться начали в июле этого года, совместное проживание началось спустя два месяца. Первый месяц проживания было все идеально, а после начал поднимать руку, издеваться. В конце ссоры всегда твердит что во всем виновата я сама. Забирает документы, чтобы я не уехала (переехала из другого города), ревнует до безумства, не даёт выйти на работу, говоря «сиди дома». Не знаю, что делать, как быть. Вроде и хочет быть рядом, и в то же время я начала его бояться. Подскажите, пожалуйста, как быть.
Мнения наших экспертов
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Алена
Дарьяна, а зачем ты ждешь следующего мордобоя, чтобы опять остаться без документов и опять ныть, что тебе не уехать от тирана? Дождись затишья, бери паспорт, вещи, ребенка и езжай к родителям. Мама с папой у тебя имеются ведь? Зачем ты обрекаешь себя на унизительное существование с мужчиной, который тебя подавляет? Налицо все признаки домашнего насилия. Тебе запрещают работать, заставляют сидеть дома, тебя бьют, над тобой издеваются, у тебя отбирают документы, тебе угрожают. Чего ты вообще ждешь? Пока прибьют? Может, подумаешь о том, что тебя мама родила не для того, чтобы ты всю жизнь была чьей-то наложницей, без права голоса, с вечным страхом за свое здоровье и жизнь?
Боишься, что родители не помогут – ищи через интернет службы помощи женщинам, попавшим сложные жизненные обстоятельства. Думаю, в Алматы они тоже есть. Но вот так вот жить – это нужно сильно себя ненавидеть.
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Сергей
Дарьяна, я совершенно не представляю как можно жить с человеком, который может тебя ударить. И о каких чувствах в данном случае может идти речь, тоже не понимаю. Поэтому посоветовать в данном случае, могу лишь одно – как можно скорее уходи от такого сожителя и забывай про него как про страшный сон. Исправить мужчину, способного поднять руку на женщину, в принципе невозможно. Увы. И в будущем ситуация станет лишь ухудшаться. Нет, я понимаю, что тебе хочется замуж, семью нормальную хочется, и чтобы у ребенка хоть какой-то отец был. Однако, давай будем честными, тот пример, который подобный «папа» может подать твоему сыну – это не самое лучшее, что может быть в этой жизни. Кроме того, через некоторое время, когда твой сын подрастет, он имеет все шансы захотеть защитить тебя. И чем всё это может закончиться, вряд ли кто-то в состоянии предугадать. Оно тебе надо?
Решать, безусловно, тебе, но на мой взгляд, рисковать здоровьем, как своим, так и ребенка только ради того, чтобы имелась видимость семьи и штаны в шкафу висели – это несколько неправильно. Хотя, безусловно, каждый волен портить собственную жизнь по-своему.
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Лучшие комментарии
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[email protected] 02.01.19 00:05Какая разница что он хочет. Это вообще не имеет никакого значения. Руки в ноги и бежать без оглядки. Без никаких сомнений даже.
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Никольский. 02.01.19 04:02Он убьёт Вас или вашего ребёнка по итогу, а потом скажет, что Вы его спровоцировали. Это сумасшедший человек. Убегайте в ваш город, пока никто из вас не погиб.
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Krazy 02.01.19 01:30Как что? Охлаждающий гель с лидокаином, мазь от синяков, бинтов побольше, лёд в морозилке не забывайте держать. Корректоры для лица, фингалы маскировать. Вот дитё ваше жалко, представляю как ему достаётся :(
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Прелесть 02.01.19 10:55Ещё и в другой город к нему переехала. Значит бестолковая совсем. В своём городе дел никаких. Думай что творишь в этой погоне за мужиками. Ещё и с ребёнком. Ку-ку.
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Zavoronok 02.01.19 10:06Одна женщина тут как-то писала в комментах, что её знакомая терпела побои, пока в инвалидном кресле не оказалась, а её сын теперь немного ку-ку после черепно-мозговой травмы (мать защитить пытался). И ведь то родной отец был, а тут вообще чужой дядька. Пока ничего с ним не связывает, бежать, теряя тапки.
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Koshka / 02.01.19 14:42Да, вот ребенка больше всего жалко. Отдайте ребенка родне, раз уж так пригорело быть битой.
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Солярская / 02.01.19 13:15Переехала из другого города, чтобы добровольно сдаться садисту рабство и заодно ребенка сдать. Офигительная карьера. Просто головокружительная. Можно сдохнуть с проломленным черепом. Можно быть выброшенной в окошко. Можно инвалидом до конца дней. Столько вдохновляющих вариантов для вашего владельца. О том, что при потере документов можно просто написать заявление в соответствующие органы, и восстановить - не догадываетесь. Равно как не догадываетесь, что билеты на междугородний автобус продаются без паспорта. Тяжёлый случай. Наверное, вас и до рабовладельца по голове часто били.
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Koshka / 02.01.19 14:44Не знаю насчет Казахстана, но во многих странах хищение документов - серьезная статья.
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[email protected] / 02.01.19 14:49То, что для нас очевидно, автору - большое неизвестное. Тут или какое-то особое воспитание и вбили человеку в голову, что жизнь без мужа не имеет никакого смысла и ценности. Или выросла в семье, где было насилие. И она другой жизни не знает. Потомучто реально сложно себе представить, что можно уехать с ребёнком и терпеть такое. Это же не с каждой можно выделывать. Помогут ли тут советы..?
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Прелесть / 02.01.19 10:55Ещё и в другой город к нему переехала. Значит бестолковая совсем. В своём городе дел никаких. Думай что творишь в этой погоне за мужиками. Ещё и с ребёнком. Ку-ку.
-
Джей / 02.01.19 10:35Женщина, вы больная?? Бегите, бегите без доков, доки можно восстановить, здоровье — нет. О ребенке хоть подумайте! Вот жеж безмозглая, пипец! 21 век на дворе а вы х...ней страдаете.
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Zavoronok / 02.01.19 10:06Одна женщина тут как-то писала в комментах, что её знакомая терпела побои, пока в инвалидном кресле не оказалась, а её сын теперь немного ку-ку после черепно-мозговой травмы (мать защитить пытался). И ведь то родной отец был, а тут вообще чужой дядька. Пока ничего с ним не связывает, бежать, теряя тапки.
-
Никольский. / 02.01.19 04:02Он убьёт Вас или вашего ребёнка по итогу, а потом скажет, что Вы его спровоцировали. Это сумасшедший человек. Убегайте в ваш город, пока никто из вас не погиб.
-
Krazy / 02.01.19 01:30Как что? Охлаждающий гель с лидокаином, мазь от синяков, бинтов побольше, лёд в морозилке не забывайте держать. Корректоры для лица, фингалы маскировать. Вот дитё ваше жалко, представляю как ему достаётся :(
-
[email protected] / 02.01.19 00:05Какая разница что он хочет. Это вообще не имеет никакого значения. Руки в ноги и бежать без оглядки. Без никаких сомнений даже.