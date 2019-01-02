 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Он хочет быть со мной, но я его боюсь


Была замужем, есть сын от первого брака. Знакомы с парнем 2 года, встречаться начали в июле этого года, совместное проживание началось спустя два месяца. Первый месяц проживания было все идеально, а после начал поднимать руку, издеваться. В конце ссоры всегда твердит что во всем виновата я сама. Забирает документы, чтобы я не уехала (переехала из другого города), ревнует до безумства, не даёт выйти на работу, говоря «сиди дома». Не знаю, что делать, как быть. Вроде и хочет быть рядом, и в то же время я начала его бояться. Подскажите, пожалуйста, как быть.

Дарьяна, Алматы, 24 года / 02.01.19
Он хочет быть со мной, но я его боюсь

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Дарьяна, а зачем ты ждешь следующего мордобоя, чтобы опять остаться без документов и опять ныть, что тебе не уехать от тирана? Дождись затишья, бери паспорт, вещи, ребенка и езжай к родителям. Мама с папой у тебя имеются ведь? Зачем ты обрекаешь себя на унизительное существование с мужчиной, который тебя подавляет? Налицо все признаки домашнего насилия. Тебе запрещают работать, заставляют сидеть дома, тебя бьют, над тобой издеваются, у тебя отбирают документы, тебе угрожают. Чего ты вообще ждешь? Пока прибьют? Может, подумаешь о том, что тебя мама родила не для того, чтобы ты всю жизнь была чьей-то наложницей, без права голоса, с вечным страхом за свое здоровье и жизнь?

    Боишься, что родители не помогут – ищи через интернет службы помощи женщинам, попавшим сложные жизненные обстоятельства. Думаю, в Алматы они тоже есть. Но вот так вот жить – это нужно сильно себя ненавидеть.

  • Сергей

    Дарьяна, я совершенно не представляю как можно жить с человеком, который может тебя ударить. И о каких чувствах в данном случае может идти речь, тоже не понимаю. Поэтому посоветовать в данном случае, могу лишь одно – как можно скорее уходи от такого сожителя и забывай про него как про страшный сон. Исправить мужчину, способного поднять руку на женщину, в принципе невозможно. Увы. И в будущем ситуация станет лишь ухудшаться. Нет, я понимаю, что тебе хочется замуж, семью нормальную хочется, и чтобы у ребенка хоть какой-то отец был. Однако, давай будем честными, тот пример, который подобный «папа» может подать твоему сыну – это не самое лучшее, что может быть в этой жизни. Кроме того, через некоторое время, когда твой сын подрастет, он имеет все шансы захотеть защитить тебя. И чем всё это может закончиться, вряд ли кто-то в состоянии предугадать. Оно тебе надо?

    Решать, безусловно, тебе, но на мой взгляд, рисковать здоровьем, как своим, так и ребенка только ради того, чтобы имелась видимость семьи и штаны в шкафу висели – это несколько неправильно. Хотя, безусловно, каждый волен портить собственную жизнь по-своему.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
2
3


Ваше мнение 10  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • [email protected] 02.01.19 00:05
    -
    10
    +
    Какая разница что он хочет. Это вообще не имеет никакого значения. Руки в ноги и бежать без оглядки. Без никаких сомнений даже.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Никольский. 02.01.19 04:02
    -
    10
    +
    Он убьёт Вас или вашего ребёнка по итогу, а потом скажет, что Вы его спровоцировали. Это сумасшедший человек. Убегайте в ваш город, пока никто из вас не погиб.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Krazy 02.01.19 01:30
    -
    7
    +
    Как что? Охлаждающий гель с лидокаином, мазь от синяков, бинтов побольше, лёд в морозилке не забывайте держать. Корректоры для лица, фингалы маскировать. Вот дитё ваше жалко, представляю как ему достаётся :(
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Прелесть 02.01.19 10:55
    -
    6
    +
    Ещё и в другой город к нему переехала. Значит бестолковая совсем. В своём городе дел никаких. Думай что творишь в этой погоне за мужиками. Ещё и с ребёнком. Ку-ку.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Zavoronok 02.01.19 10:06
    -
    5
    +
    Одна женщина тут как-то писала в комментах, что её знакомая терпела побои, пока в инвалидном кресле не оказалась, а её сын теперь немного ку-ку после черепно-мозговой травмы (мать защитить пытался). И ведь то родной отец был, а тут вообще чужой дядька. Пока ничего с ним не связывает, бежать, теряя тапки.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Koshka / 02.01.19 14:42
    -
    1
    +
    Да, вот ребенка больше всего жалко. Отдайте ребенка родне, раз уж так пригорело быть битой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 02.01.19 13:15
    -
    3
    +
    Переехала из другого города, чтобы добровольно сдаться садисту рабство и заодно ребенка сдать. Офигительная карьера. Просто головокружительная. Можно сдохнуть с проломленным черепом. Можно быть выброшенной в окошко. Можно инвалидом до конца дней. Столько вдохновляющих вариантов для вашего владельца. О том, что при потере документов можно просто написать заявление в соответствующие органы, и восстановить - не догадываетесь. Равно как не догадываетесь, что билеты на междугородний автобус продаются без паспорта. Тяжёлый случай. Наверное, вас и до рабовладельца по голове часто били.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Koshka / 02.01.19 14:44
      -
      1
      +
      Не знаю насчет Казахстана, но во многих странах хищение документов - серьезная статья.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • [email protected] / 02.01.19 14:49
      -
      0
      +
      То, что для нас очевидно, автору - большое неизвестное. Тут или какое-то особое воспитание и вбили человеку в голову, что жизнь без мужа не имеет никакого смысла и ценности. Или выросла в семье, где было насилие. И она другой жизни не знает. Потомучто реально сложно себе представить, что можно уехать с ребёнком и терпеть такое. Это же не с каждой можно выделывать. Помогут ли тут советы..?
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 02.01.19 10:55
    -
    6
    +
    Ещё и в другой город к нему переехала. Значит бестолковая совсем. В своём городе дел никаких. Думай что творишь в этой погоне за мужиками. Ещё и с ребёнком. Ку-ку.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Джей / 02.01.19 10:35
    -
    3
    +
    Женщина, вы больная?? Бегите, бегите без доков, доки можно восстановить, здоровье — нет. О ребенке хоть подумайте! Вот жеж безмозглая, пипец! 21 век на дворе а вы х...ней страдаете.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 02.01.19 10:06
    -
    5
    +
    Одна женщина тут как-то писала в комментах, что её знакомая терпела побои, пока в инвалидном кресле не оказалась, а её сын теперь немного ку-ку после черепно-мозговой травмы (мать защитить пытался). И ведь то родной отец был, а тут вообще чужой дядька. Пока ничего с ним не связывает, бежать, теряя тапки.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольский. / 02.01.19 04:02
    -
    10
    +
    Он убьёт Вас или вашего ребёнка по итогу, а потом скажет, что Вы его спровоцировали. Это сумасшедший человек. Убегайте в ваш город, пока никто из вас не погиб.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy / 02.01.19 01:30
    -
    7
    +
    Как что? Охлаждающий гель с лидокаином, мазь от синяков, бинтов побольше, лёд в морозилке не забывайте держать. Корректоры для лица, фингалы маскировать. Вот дитё ваше жалко, представляю как ему достаётся :(
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • [email protected] / 02.01.19 00:05
    -
    10
    +
    Какая разница что он хочет. Это вообще не имеет никакого значения. Руки в ноги и бежать без оглядки. Без никаких сомнений даже.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору