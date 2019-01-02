Он хочет быть со мной, но я его боюсь

Дарьяна, а зачем ты ждешь следующего мордобоя, чтобы опять остаться без документов и опять ныть, что тебе не уехать от тирана? Дождись затишья, бери паспорт, вещи, ребенка и езжай к родителям. Мама с папой у тебя имеются ведь? Зачем ты обрекаешь себя на унизительное существование с мужчиной, который тебя подавляет? Налицо все признаки домашнего насилия. Тебе запрещают работать, заставляют сидеть дома, тебя бьют, над тобой издеваются, у тебя отбирают документы, тебе угрожают. Чего ты вообще ждешь? Пока прибьют? Может, подумаешь о том, что тебя мама родила не для того, чтобы ты всю жизнь была чьей-то наложницей, без права голоса, с вечным страхом за свое здоровье и жизнь?

Боишься, что родители не помогут – ищи через интернет службы помощи женщинам, попавшим сложные жизненные обстоятельства. Думаю, в Алматы они тоже есть. Но вот так вот жить – это нужно сильно себя ненавидеть.