Есть ли вообще шанс встретить любовь?
Мне 29 лет, когда мне исполнилось 25, начали появляться мысли тревоги, что время убегает, и они с периодичностью появляются в моей голове нагоняю депрессию. Я не женат, по натуре скромный парень, но это не мешает мне знакомится с противоположным полом. 3 раза за свою жизнь я испытывал в сердце огонь и желание, и моё сердце хотело ухаживать за девушкой, но у нас не вышло, мы из разных городов, и, видно, девушка на расстоянии охладела. Друзья советовали начать общаться с просто хорошей девушкой, что любви нет, а чувства появятся и желания тоже. Да, появилась привязанность, но потом и депрессии, моё сердце мне говорило и изводило, что это не мой человек. Так повстречавшись 8 месяцев, я понял, что так нельзя по отношению к себе и к девушке, и мы расстались на мирной ноте. И после мне стало легче. Тогда мне было 27.
Вопрос такой: время идёт, знакомые спрашивают женился или нет, что возраст, уже пора. И я боюсь, что не встречу девушку, по отношению к которой появится желания сделать предложение, да и вообще загорится сердце, чтобы не было никаких сомнений, чтобы не спрашивать друзей, моё - не моё, чтобы сам был уверен, что моё, так как мне уже 29 лет. Как убрать эти страхи? У нас маленький город, девушек моего возраста мало, одни молодые. Хочу переехать в Ростов, если получится в следующем году.
Мнения наших экспертов
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Алена
Кажется, только в нашей стране еще остались парни и их окружение, считающие, что в 29 лет мужчина обязан иметь семью или, как минимум постоянную сожительницу. Европейские парни эти вообще не озабочены. Более того, они в 29 лет еще даже морально не готовы, зачастую, к ответственности за жену и детей. Секс – сексом, но семья, ребенок, серьезные отношения с перспективой брака – боже, упаси. Женитьба – не раньше 35, а то и ближе к 40.
Да, собственно, чего далеко ходить – посмотри на британского принца Гарри, сына принцессы Дианы и внука Королевы Елизаветы II. Женился в 35 лет, явно по любви и без колебаний «мое – не мое», настоял на согласии со стороны бабушки-королевы. И жену себе нашел умную, зрелую, на пару лет старше себя (не молоденькую дурочку, мечтавшую о принце и свадьбе с фатой). А ведь каких-то 3 года назад давал интервью, сетовал, что никак не может найти себе пару, что такой у него рабочий график и столько официальных обязанностей, что он вообще сомневается в реальности в таком режиме найти любимую. Но ведь нашел. Так что, всему свое время и место. Хочешь переехать в Ростов – переезжай. Но не место красит человека, как ты понимаешь. Живи и делай свою жизнь насыщенной. Чем интереснее ты будешь жить сам, тем больше шансов, что к тебе будут притягиваться интересные тебе люди, и девушки тоже.
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Сергей
Антон, все люди разные, у каждого свой опыт, воспитание, взгляды, желания и стремления. Более того, все мы различаемся физическими параметрами, токопроводимостю кожи, например, скоростью работы тех или иных систем, нейроактивностью и прочим, прочим, прочим. Поэтому естественно, что есть те, кто влюбляется и женится довольно рано, но есть и ребята, которым требуется время на то, чтобы достаточно повзрослеть и прийти к желанию создать семью. Это я к тому, что не стоит паниковать и посыпать голову пеплом из-за того, что кто-то считает, что тебе пора жениться. Видишь ли, семья - довольно серьезное дело, чтобы решаться на него без собственного желания, а лишь под давлением чужого мнения. Ведь поставить штамп в паспорт – не проблема. Сложно потом ужиться с тем, к кому нет никаких чувств.
Что же касается вопроса встретишь или не встретишь девушку, с которой захочется чего-то большего, чем просто общение, то я уверен, что да. Встретишь, как только будешь к этому готов и когда появится реальное желание. Скоро ли или нет – это вопрос к высшим сферам. Но тебе, как мужчине, в этом вопросе несколько проще, чем девушкам, поскольку ты и в 35 будешь молодым мужчиной, и в 45 все еще женихом с перспективами. Так что успокойся и не дергайся. Всё придет с получением опыта и взрослением.
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Лучшие комментарии
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Koshka 05.12.18 10:33Ну да, 29 - это только в парке в шахматы играть с дамочками соответствующего возраста. Куды там гореть и пылать.
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Рина 05.12.18 04:14Если жениться ты хочешь не для того, чтобы угодить самому себе и девушке, которую любишь, а чтобы угодить "кому-то там", кто любит лазить с непрошеными советами в чужую личную жизнь, то однозначно не надо. Ни в 30, ни в 40, ни в 50, никогда.
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[email protected] 05.12.18 17:41Его маме никто не понравится. Она ж его для себя родила.))
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Никольски 05.12.18 11:00Мне кажется, что Вы , почему то, боитесь " семейной жизни". Первым делом, первым делом самолеты" Как убрать страх? Работать со страхом " Женился" Что то случилось в вашем представление о семье и все блоканулось. Только не надо к шарлатанам! А то этих семинаров с всякими "коучами" как грязи под ногтями. Они разводят в остновном людей. Есть книга построеная на древнем опыте офень( скомарошечья культура владимирской области России) Называется " Кресенье" ( крес - это огонь на старорусском. Издательство " Роща" Автор А А Шевцов. Это метод самоработы над собой. Прочтите. Вы из провинции, а провинция еще хранит философию скомарошества. Там Гештальт и Фрейд инородцы. Вам книга даст четкий поток мыслей куда идти для преодаления ваших страхов и поддержку мыслей.
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Koshka 05.12.18 10:30В Вас жизненной энергии нет, это даже через письмо чувствуется. Вот никто к Вам и не тянется. Возьмите себя в руки, поправьте здоровье, фигуру, манеру одеваться, двигаться, говорить и т.д. Имидж - вот это все. А внутри Вы - человек хороший, я уверена.
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krazy / 05.12.18 17:01Три раза? Да вы лентяй и жмот. (Плюс тестостерон низкий?) А может вас вообще девушки не интересуют, вот ваше подсознание и выкручивается?
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krazy / 05.12.18 20:19Мне вот интересно минус за что. Мужчины, которых я знаю любят ухаживать. Им кайф доставляет девушку как-нибудь порадовать. Не любимую, а вообще понравившуюся. У меня мелкие едва вылупились тут же дамам сердца пытались помочь/подарить чего. Да даже кошак мой за кошкой ухаживает, хотя оба кастрированные. А автор не самец, вот и не нужен нафик никому.
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[email protected] / 05.12.18 15:47Как прочитала про огонь в сердце, так и сразу.. эх. Ну прям кисейная барышня. Есть одна польская пьеса, очень популярная трагикомедия. Там одна королева читает свои стихи по ночам. Как у нее горит в сердце и ещё кое-где, немного ниже)) Откуда мнение, что девушка должна быть обязательно в твоем возрасте. Одногодки только в школе, Антон. В жизни - выбор побогаче. Шансы всегда есть, а на хорошего мужчину всегда есть спрос. У нас тут на днях одна дева писала с такой же проблемой, может вам познакомиться)) Если кроме шуток, езжайте в Ростов и делайте задуманное. Мы вас не видим, не знаем какой вы на вкус и цвет, но если задумал в Ростов, так не с установкой " если получится", а мужик сказал, мужик сделал. У меня подозрения, что нашего автора воспитывали одинокие женщины с неустроенной личной жизнью, что есть большой дефицит мужского общества/воспитания, при чём из раннего детства. Антон, тебе в Ростов, тебе в спортзал, тебе позарез надо выйти из образа. Такими вопросами заморачиваются девушки после 35-ти. А у тебя пол не тот, и возраст как бы тоже.
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[email protected] / 05.12.18 15:48сорри за ты/вы, пишу урывками
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Элфи Крекс / 05.12.18 16:10Я бы вообще посчитала, что это прикол, если бы в реалии, Т.е., в сети не встретила такого реального человека, сына моей знакомой женщины. Тоже 29 лет.Живёт в полуторке с мамой, которая родила его поздно " для себя". По специальности - учитель истории. Денег, как сам пишет, нет совсем, пытается давать частные уроки, да кому они нужны, это ж не языки. Спортом не занимается. Спрашивают его- куда ездишь в отпуск, отвечает: никуда, денег нет. За границей никогда не был, даже паспорта нет. Внешность ниже среднего. Здоровье плохое. И ищет. Ищет хорошую девушку, которая к тому же его маме должна понравиться.
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[email protected] / 05.12.18 17:41Его маме никто не понравится. Она ж его для себя родила.))
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Прелесть / 05.12.18 12:29Ты же готов любить. Значит, все прийдет в своё время. А пока ставь себе большие задача. Что с профессией, с жильём? Ставь цели и добивайся их. Женщины сами тебя найдут. У мужчины нет возраста для брака. И в 40 рады будут, если будешь иметь хорошие доходы и профессию. И внешностью занимайся. Чтобы все хотели прикоснуться :-)
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Никольски / 05.12.18 11:00Мне кажется, что Вы , почему то, боитесь " семейной жизни". Первым делом, первым делом самолеты" Как убрать страх? Работать со страхом " Женился" Что то случилось в вашем представление о семье и все блоканулось. Только не надо к шарлатанам! А то этих семинаров с всякими "коучами" как грязи под ногтями. Они разводят в остновном людей. Есть книга построеная на древнем опыте офень( скомарошечья культура владимирской области России) Называется " Кресенье" ( крес - это огонь на старорусском. Издательство " Роща" Автор А А Шевцов. Это метод самоработы над собой. Прочтите. Вы из провинции, а провинция еще хранит философию скомарошества. Там Гештальт и Фрейд инородцы. Вам книга даст четкий поток мыслей куда идти для преодаления ваших страхов и поддержку мыслей.
-
Koshka / 05.12.18 10:30В Вас жизненной энергии нет, это даже через письмо чувствуется. Вот никто к Вам и не тянется. Возьмите себя в руки, поправьте здоровье, фигуру, манеру одеваться, двигаться, говорить и т.д. Имидж - вот это все. А внутри Вы - человек хороший, я уверена.
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Никольски / 05.12.18 11:07У него действительно " нет дыхания" Задавлен страхом. Глубоко. На мой взгляд живет чужой страх. Имидж- круто. Но если нет дыхания имидж не спасет.
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Koshka / 05.12.18 13:07Я и пишу, что со здоровья надо начать. Возможно, уровень гормонов понижен, пусть разбирается,
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Koshka / 05.12.18 13:15Имидж надо рассматривать широко. Прелесть правильно пишет, чтобы женщины тянулись и хотели обнять. Это не только одежда, это уход за собой, подтянутость. Если у человека, скажем, 50 лишних килограммов, ему не удастся создать имидж марафонца. Грубо говоря. Ну и чтобы этот имидж не был фасадом, конечно. Плохо то, что как раз многие умные люди внешнему (своему) не придают особого значения. Но ведь если собственный облик им безразличен, то почему этот запущенный облик должен воспламенить кого-то?
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Никольски / 05.12.18 13:34Да. Все правильно. Да у мужика внутреннего огня нет. Первичен, с моей точки зрения , внутренний огонь, который у него не горит. Дыхания нет. Можно и истукан принарядить и напомадить.
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Zavoronok / 05.12.18 13:51Имидж ничто, жажда - всё. Спрайт - не дай себе засохнуть.
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Проходя мимо / 05.12.18 08:12К сожалению, пылкие чувства, огонь в крови - это свойственно юности. С возрастом любовь выглядит иначе, спокойнее, но она есть! Просто живите, познавайте мир и людей. Старайтесь, чтобы жить было не скучно.
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Лада / 05.12.18 07:19Пока вы не женаты - у вас есть большая возможность маневра, приехал в другой город -уехал, ни на кого не завязан. Цените то, что у вас сейчас есть, живите в настоящем ,используйте его возможности. А для жениться у вас еще есть время, и его много, просто смотрите по сторонам, чаще общайтесь с девушками, не упускайте возможность побыть в чьей-то компании и т.д. И еще, любовь чаще всего возникает постепенно, по мере узнавания человека,а для начала должна быть симпатия и сексуальный интерес)
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Рина / 05.12.18 04:14Если жениться ты хочешь не для того, чтобы угодить самому себе и девушке, которую любишь, а чтобы угодить "кому-то там", кто любит лазить с непрошеными советами в чужую личную жизнь, то однозначно не надо. Ни в 30, ни в 40, ни в 50, никогда.