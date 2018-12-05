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Есть ли вообще шанс встретить любовь?


Мне 29 лет, когда мне исполнилось 25, начали появляться мысли тревоги, что время убегает, и они с периодичностью появляются в моей голове нагоняю депрессию. Я не женат, по натуре скромный парень, но это не мешает мне знакомится с противоположным полом. 3 раза за свою жизнь я испытывал в сердце огонь и желание, и моё сердце хотело ухаживать за девушкой, но у нас не вышло, мы из разных городов, и, видно, девушка на расстоянии охладела. Друзья советовали начать общаться с просто хорошей девушкой, что любви нет, а чувства появятся и желания тоже. Да, появилась привязанность, но потом и депрессии, моё сердце мне говорило и изводило, что это не мой человек. Так повстречавшись 8 месяцев, я понял, что так нельзя по отношению к себе и к девушке, и мы расстались на мирной ноте. И после мне стало легче. Тогда мне было 27.

Вопрос такой: время идёт, знакомые спрашивают женился или нет, что возраст, уже пора. И я боюсь, что не встречу девушку, по отношению к которой появится желания сделать предложение, да и вообще загорится сердце, чтобы не было никаких сомнений, чтобы не спрашивать друзей, моё - не моё, чтобы сам был уверен, что моё, так как мне уже 29 лет. Как убрать эти страхи? У нас маленький город, девушек моего возраста мало, одни молодые. Хочу переехать в Ростов, если получится в следующем году.

Антон, Россия, 29 лет / 05.12.18
Есть ли вообще шанс встретить любовь?

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    Кажется, только в нашей стране еще остались парни и их окружение, считающие, что в 29 лет мужчина обязан иметь семью или, как минимум постоянную сожительницу. Европейские парни эти вообще не озабочены. Более того, они в 29 лет еще даже морально не готовы, зачастую, к ответственности за жену и детей. Секс – сексом, но семья, ребенок, серьезные отношения с перспективой брака – боже, упаси. Женитьба – не раньше 35, а то и ближе к 40.

    Да, собственно, чего далеко ходить – посмотри на британского принца Гарри, сына принцессы Дианы и внука Королевы Елизаветы II. Женился в 35 лет, явно по любви и без колебаний «мое – не мое», настоял на согласии со стороны бабушки-королевы. И жену себе нашел умную, зрелую, на пару лет старше себя (не молоденькую дурочку, мечтавшую о принце и свадьбе с фатой). А ведь каких-то 3 года назад давал интервью, сетовал, что никак не может найти себе пару, что такой у него рабочий график и столько официальных обязанностей, что он вообще сомневается в реальности в таком режиме найти любимую. Но ведь нашел. Так что, всему свое время и место. Хочешь переехать в Ростов – переезжай. Но не место красит человека, как ты понимаешь. Живи и делай свою жизнь насыщенной. Чем интереснее ты будешь жить сам, тем больше шансов, что к тебе будут притягиваться интересные тебе люди, и девушки тоже.

  • Сергей

    Антон, все люди разные, у каждого свой опыт, воспитание, взгляды, желания и стремления. Более того, все мы различаемся физическими параметрами, токопроводимостю кожи, например, скоростью работы тех или иных систем, нейроактивностью и прочим, прочим, прочим. Поэтому естественно, что есть те, кто влюбляется и женится довольно рано, но есть и ребята, которым требуется время на то, чтобы достаточно повзрослеть и прийти к желанию создать семью. Это я к тому, что не стоит паниковать и посыпать голову пеплом из-за того, что кто-то считает, что тебе пора жениться. Видишь ли, семья - довольно серьезное дело, чтобы решаться на него без собственного желания, а лишь под давлением чужого мнения. Ведь поставить штамп в паспорт – не проблема. Сложно потом ужиться с тем, к кому нет никаких чувств.

    Что же касается вопроса встретишь или не встретишь девушку, с которой захочется чего-то большего, чем просто общение, то я уверен, что да. Встретишь, как только будешь к этому готов и когда появится реальное желание. Скоро ли или нет – это вопрос к высшим сферам. Но тебе, как мужчине, в этом вопросе несколько проще, чем девушкам, поскольку ты и в 35 будешь молодым мужчиной, и в 45 все еще женихом с перспективами. Так что успокойся и не дергайся. Всё придет с получением опыта и взрослением.

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Ваше мнение 24  

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Лучшие комментарии

  • Koshka 05.12.18 10:33
    -
    12
    +
    Ну да, 29 - это только в парке в шахматы играть с дамочками соответствующего возраста. Куды там гореть и пылать.
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  • Рина 05.12.18 04:14
    -
    11
    +
    Если жениться ты хочешь не для того, чтобы угодить самому себе и девушке, которую любишь, а чтобы угодить "кому-то там", кто любит лазить с непрошеными советами в чужую личную жизнь, то однозначно не надо. Ни в 30, ни в 40, ни в 50, никогда.
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  • [email protected] 05.12.18 17:41
    -
    9
    +
    Его маме никто не понравится. Она ж его для себя родила.))
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  • Никольски 05.12.18 11:00
    -
    8
    +
    Мне кажется, что Вы , почему то, боитесь " семейной жизни". Первым делом, первым делом самолеты" Как убрать страх? Работать со страхом " Женился" Что то случилось в вашем представление о семье и все блоканулось. Только не надо к шарлатанам! А то этих семинаров с всякими "коучами" как грязи под ногтями. Они разводят в остновном людей. Есть книга построеная на древнем опыте офень( скомарошечья культура владимирской области России) Называется " Кресенье" ( крес - это огонь на старорусском. Издательство " Роща" Автор А А Шевцов. Это метод самоработы над собой. Прочтите. Вы из провинции, а провинция еще хранит философию скомарошества. Там Гештальт и Фрейд инородцы. Вам книга даст четкий поток мыслей куда идти для преодаления ваших страхов и поддержку мыслей.
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  • Koshka 05.12.18 10:30
    -
    8
    +
    В Вас жизненной энергии нет, это даже через письмо чувствуется. Вот никто к Вам и не тянется. Возьмите себя в руки, поправьте здоровье, фигуру, манеру одеваться, двигаться, говорить и т.д. Имидж - вот это все. А внутри Вы - человек хороший, я уверена.
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  • krazy / 05.12.18 17:01
    -
    -2
    +
    Три раза? Да вы лентяй и жмот. (Плюс тестостерон низкий?) А может вас вообще девушки не интересуют, вот ваше подсознание и выкручивается?
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    • krazy / 05.12.18 20:19
      -
      -2
      +
      Мне вот интересно минус за что. Мужчины, которых я знаю любят ухаживать. Им кайф доставляет девушку как-нибудь порадовать. Не любимую, а вообще понравившуюся. У меня мелкие едва вылупились тут же дамам сердца пытались помочь/подарить чего. Да даже кошак мой за кошкой ухаживает, хотя оба кастрированные. А автор не самец, вот и не нужен нафик никому.
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  • [email protected] / 05.12.18 15:47
    -
    4
    +
    Как прочитала про огонь в сердце, так и сразу.. эх. Ну прям кисейная барышня. Есть одна польская пьеса, очень популярная трагикомедия. Там одна королева читает свои стихи по ночам. Как у нее горит в сердце и ещё кое-где, немного ниже)) Откуда мнение, что девушка должна быть обязательно в твоем возрасте. Одногодки только в школе, Антон. В жизни - выбор побогаче. Шансы всегда есть, а на хорошего мужчину всегда есть спрос. У нас тут на днях одна дева писала с такой же проблемой, может вам познакомиться)) Если кроме шуток, езжайте в Ростов и делайте задуманное. Мы вас не видим, не знаем какой вы на вкус и цвет, но если задумал в Ростов, так не с установкой " если получится", а мужик сказал, мужик сделал. У меня подозрения, что нашего автора воспитывали одинокие женщины с неустроенной личной жизнью, что есть большой дефицит мужского общества/воспитания, при чём из раннего детства. Антон, тебе в Ростов, тебе в спортзал, тебе позарез надо выйти из образа. Такими вопросами заморачиваются девушки после 35-ти. А у тебя пол не тот, и возраст как бы тоже.
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    • [email protected] / 05.12.18 15:48
      -
      1
      +
      сорри за ты/вы, пишу урывками
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    • Элфи Крекс / 05.12.18 16:10
      -
      5
      +
      Я бы вообще посчитала, что это прикол, если бы в реалии, Т.е., в сети не встретила такого реального человека, сына моей знакомой женщины. Тоже 29 лет.Живёт в полуторке с мамой, которая родила его поздно " для себя". По специальности - учитель истории. Денег, как сам пишет, нет совсем, пытается давать частные уроки, да кому они нужны, это ж не языки. Спортом не занимается. Спрашивают его- куда ездишь в отпуск, отвечает: никуда, денег нет. За границей никогда не был, даже паспорта нет. Внешность ниже среднего. Здоровье плохое. И ищет. Ищет хорошую девушку, которая к тому же его маме должна понравиться.
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  • Прелесть / 05.12.18 12:29
    -
    8
    +
    Ты же готов любить. Значит, все прийдет в своё время. А пока ставь себе большие задача. Что с профессией, с жильём? Ставь цели и добивайся их. Женщины сами тебя найдут. У мужчины нет возраста для брака. И в 40 рады будут, если будешь иметь хорошие доходы и профессию. И внешностью занимайся. Чтобы все хотели прикоснуться :-)
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
  • Никольски / 05.12.18 11:00
    -
    8
    +
    Мне кажется, что Вы , почему то, боитесь " семейной жизни". Первым делом, первым делом самолеты" Как убрать страх? Работать со страхом " Женился" Что то случилось в вашем представление о семье и все блоканулось. Только не надо к шарлатанам! А то этих семинаров с всякими "коучами" как грязи под ногтями. Они разводят в остновном людей. Есть книга построеная на древнем опыте офень( скомарошечья культура владимирской области России) Называется " Кресенье" ( крес - это огонь на старорусском. Издательство " Роща" Автор А А Шевцов. Это метод самоработы над собой. Прочтите. Вы из провинции, а провинция еще хранит философию скомарошества. Там Гештальт и Фрейд инородцы. Вам книга даст четкий поток мыслей куда идти для преодаления ваших страхов и поддержку мыслей.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka / 05.12.18 10:30
    -
    8
    +
    В Вас жизненной энергии нет, это даже через письмо чувствуется. Вот никто к Вам и не тянется. Возьмите себя в руки, поправьте здоровье, фигуру, манеру одеваться, двигаться, говорить и т.д. Имидж - вот это все. А внутри Вы - человек хороший, я уверена.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Проходя мимо / 05.12.18 08:12
    -
    0
    +
    К сожалению, пылкие чувства, огонь в крови - это свойственно юности. С возрастом любовь выглядит иначе, спокойнее, но она есть! Просто живите, познавайте мир и людей. Старайтесь, чтобы жить было не скучно.
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  • Лада / 05.12.18 07:19
    -
    4
    +
    Пока вы не женаты - у вас есть большая возможность маневра, приехал в другой город -уехал, ни на кого не завязан. Цените то, что у вас сейчас есть, живите в настоящем ,используйте его возможности. А для жениться у вас еще есть время, и его много, просто смотрите по сторонам, чаще общайтесь с девушками, не упускайте возможность побыть в чьей-то компании и т.д. И еще, любовь чаще всего возникает постепенно, по мере узнавания человека,а для начала должна быть симпатия и сексуальный интерес)
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  • Рина / 05.12.18 04:14
    -
    11
    +
    Если жениться ты хочешь не для того, чтобы угодить самому себе и девушке, которую любишь, а чтобы угодить "кому-то там", кто любит лазить с непрошеными советами в чужую личную жизнь, то однозначно не надо. Ни в 30, ни в 40, ни в 50, никогда.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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