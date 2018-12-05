Есть ли вообще шанс встретить любовь?

Мне 29 лет, когда мне исполнилось 25, начали появляться мысли тревоги, что время убегает, и они с периодичностью появляются в моей голове нагоняю депрессию. Я не женат, по натуре скромный парень, но это не мешает мне знакомится с противоположным полом. 3 раза за свою жизнь я испытывал в сердце огонь и желание, и моё сердце хотело ухаживать за девушкой, но у нас не вышло, мы из разных городов, и, видно, девушка на расстоянии охладела. Друзья советовали начать общаться с просто хорошей девушкой, что любви нет, а чувства появятся и желания тоже. Да, появилась привязанность, но потом и депрессии, моё сердце мне говорило и изводило, что это не мой человек. Так повстречавшись 8 месяцев, я понял, что так нельзя по отношению к себе и к девушке, и мы расстались на мирной ноте. И после мне стало легче. Тогда мне было 27.

Вопрос такой: время идёт, знакомые спрашивают женился или нет, что возраст, уже пора. И я боюсь, что не встречу девушку, по отношению к которой появится желания сделать предложение, да и вообще загорится сердце, чтобы не было никаких сомнений, чтобы не спрашивать друзей, моё - не моё, чтобы сам был уверен, что моё, так как мне уже 29 лет. Как убрать эти страхи? У нас маленький город, девушек моего возраста мало, одни молодые. Хочу переехать в Ростов, если получится в следующем году.