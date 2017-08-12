Есть ли еще шанс создать семью?

Наталья, я глубоко убеждена, что люди, которые живут интересной жизнью, действуют на окружающих, как магнит (если, конечно, сами целенаправленно не отгораживаются от остальных, что тоже бывает). У меня есть несколько личных примеров – женщины, сумевшие создать семью и после развода с детьми, и после 40 лет. Это во многом зависит от образа жизни и твоих интересов. Если ты не «двигаешься» по жизни, то есть, не занимаешься чем-то интересным в свободное от работы время (или вместо нее), если ты не развиваешься, не пытаешься учиться чему-то новому – ты перестаешь существовать для окружающих. Ты становишься фоном, столбом, мимо которого люди проходят каждый день по многу раз и даже не замечают, что он есть. Хочешь устроить личную жизнь – выделись из фона. Найди интересное занятие себе, вспомни, что ты мечтала освоить, когда была юной. Позволь себе это. Позволь себе изменить свою жизнь. Как говорят психологи, - выйти из зоны комфорта. У тебя ничего не складывается, потому что ты не интересна. В первую очередь ты не интересна самой себе. Меняйся. Двигайся. Живи. Начинать новую жизнь никогда не поздно. Начни хотя бы читать мотивирующие книги. Ту же «Ешь. Молись. Люби». Ну и далее по списку.

Сергей

Наталья, я бы предложил тебе задуматься и хорошенько проанализировать происходящее. Почему-то мне кажется, что дело не в партнерах, а в тебе самой. Видишь ли, я уверен, что человек - это такое животное, которое всегда делает то, что хочет. Если же его заставлять напрягаться и активничать в том, что не особо нравится, то ничего хорошего не будет. Он станет лениться, забывать, случайно совершать фатальные ошибки и прочими способами пытаться угробить то, чем заставляют заниматься. Вот и в твоем случае, вполне возможно, с одной стороны есть общественное мнение, которое говорит, что нужно замуж, рожать детей, и вести себя соответственно возрасту, и ты пытаешься следовать этим директивам. Но, в то же время, есть твое внутреннее ощущение, которому ничего из этого не нужно. Нет, чисто виртуально, конечно, хотелось бы найти принца со всеми полагающимися атрибутами. Но также было бы неплохо иметь опцию его выключения на время, когда надоест. Потому и не можешь найти ничего постоянного. Просто это не нужно. Ты не хочешь ответственности и лишних проблем. У тебя уже есть та жизнь, которая вполне устраивает, и менять её ради какого-то членоносца ты не собираешься. А уж тем более вносить детский хаос. Поэтому просто расслабься, признай, что специально ищешь совершенно не подходящих для совместной жизни ребят, и продолжай жить, как жила. Уверен, когда на самом деле появится желание остепениться и выйти замуж, все случится само собой. А пока развлекайся.