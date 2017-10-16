Есть ли шанс, что он уйдет от жены ко мне?
Саратов, 24 года
16.10.17
Мнения наших экспертов
-
АленаМария, ты сама ответила на свой вопрос. Точнее, ты знаешь на него правильный ответ, и он присутствует в твоем письме. Мужчина живет десять лет с женой, у них нет детей, но он не уходит от нее, несмотря на то, что «очень хочет детей», по его словам. Более того, он заводит себе любовницу, которая уже доказала свою способность к деторождению, но жену бросать «пока не готов». О чем это говорит? Все верно: он просто использует тебя. Он не собирается бросать жену. Его биологические часики не тикают, он – мужик, ему и в 40, и в 50 не поздно стать папой. И если он «не готов» уйти от бездетной жены, значит, она его устраивает. Ведь никаких особых препятствий для расставания двух партнеров, которые не успели наплодить потомство, нет. Никаких поломанных детских судеб, никаких алиментов, никаких визитов к детям по выходным и манипуляций ими. Так что, если он «не готов» уходить, значит, он не хочет. Возможно, детей там нет пока по обоюдному согласию – не все пары спешат с этим вопросом (я, к примеру, знаю пары, в которых не было детей больше 10 лет, потому что они хотели сначала пожить для себя, а потом уже после 35 лет рожали – кто-то одного, кто-то умудрился и троих). Была, правда, одна любопытная пара среди моих знакомых, где 10 лет не было детей, муж проверил все, что мог, жена тоже (уверяла, что проверялась), а потом, чисто случайно, муж узнал, что она все это время пила противозачаточные, потому что не хотела от него детей. Эта пара развелась после выяснения отношений, и оба в течение года нашли себе партнеров и еще через год у каждого уже было по ребенку. Но надеяться, что жена твоего любовника такая же коварная дама, я бы не советовала. В той паре муж был верен жене. А в твоей истории именно он пошел налево. И, сейчас скажу банальное, но - не стоит верить мужчине, который обманывает жену. Ведь нет никакой гарантии, что он обманывает только жену, ты ведь понимаешь? Ваши отношения уже перешли границу фасадного общения, когда еще страшно спугнуть, или неправильно понять (принять флирт за влюбленность и оказаться смешной) – вы уже занимаетесь сексом. Так что, ничего зазорного нет в том, чтобы поставить парня перед выбором. Или он определяется, с кем он, или валит к жене. Никаких промежуточных вариантов. Потому что, пока ты вся в надеждах, наивно мечтаешь о совместной счастливой жизни с ним, они с женой могут усердно работать над ребенком. И однажды он, потупив взгляд, скажет, что он, безусловно, любит тебя, а не жену, но так получилось, что она все-таки забеременела, и он, как честный человек, не может бросить ее в такой момент. Ну и далее все будет развиваться совсем уж по классическому сценарию.
-
СергейМария, лично я считаю, что мужчина, который на самом деле хочет быть вместе с какой-то женщиной, сделает для этого все возможное, и даже больше. И помешать ему не смогут ни семья, ни дети, ни даже положение в обществе. История знает немало примеров подобных случаев, да и ты, если задумаешься, наверняка найдешь среди знакомых несколько похожих вариантов. Если же парень и с женой не хочет расставаться, и при этом желает иметь связь на стороне, значит, ничего серьезного ни там, ни там он не чувствует. Говорить может что угодно, но в реальности стремится лишь к удовлетворению своих нехитрых желаний вроде доступного «левого» секса, и не более того. И роль «подруги» в данной раскладке - не более чем вечная любовница. Нет, безусловно, если законная супруга узнает и выгонит подобного кадра, то он может жениться на следующей в очереди. Но только последней она все равно не станет. Такие товарищи быстро восстанавливают привычное положение, и находят новую «стороннюю» отдушину. Поэтому я бы посоветовал тебе поставить вопрос ребром: «Либо ты со мной, либо с законной женой». И если молодой человек начнет искать варианты затянуть решение, выгоняй его как можно скорее. Иначе только зря время и нервы потратишь. Хотя, конечно, каждый волен портить себе жизнь как хочется. Но тогда потом не говори, что не предупреждали.
Обсуждение 31
Лучшие комментарии
-
ЛораА мне вот интересно. Некоторые женщины жалуются как это больно, когда муж изменяет и никто с этим не поспорит. Действительно больно. И поэтому дико читать, когда женщина, которая сама была замужем и должна бы это понимать, спит с чужим мужем, делает больно другой женщине. Автор, что бы ни было, вы пошли по кривой дорожке и чтобы теперь не случилось - вы это заслужили. Живите и пожинайте плоды.
16.10.17 09:39 Контекст комментария
-
КарНу хоть в чем-то все мужчины правы, называя нас, баб дурами. Одни и те же грабли. Неужели так нравиться питаться об'едками? Ребёнком займись маша-дура-ша. Твой герой хочет своего ребёнка, а не твоего, от другого мужика.
16.10.17 05:01 Контекст комментария
-
ПрелестьПо порядку. Если от мужчины нет детей,он обязательно будет тестироваться с другими. Ему же надо утвердиться что он ого-го. К любви это не имеет никакого отношения. Это отработка инстинктов. Вы ли его тренажёр или другая значения не имеет. Про любовь он обязан говорить. Кто ж женатому без его любви или больших денег даст. ( дак мыслят мужчины) Есть ли шанс? Есть конечно. Но зависит это опять же не от любви к вам. А от других причин. Но! Лучше всего когда мужчина любит. В другом случае лучше бы его не было. Больше бед будет от его прихода. Совет : скажите : все. Гуляй Вася толка от тебя ноль. Каждому давать развалится кровать. Интригуйте. Гоните.
16.10.17 10:50 Контекст комментария
-
50/50да все они жалуются))) кто-то немного, для поддержания беседы, а кто-то ноет) закон такой, пожаловаться любовнице, чтобы жалела и понимала) вот сейчас знакомая родственницы, вдова со взрослым ребенком, 47 лет, завела себе женатика. Все всё понимают, чай не дети, но он своим долгом считает сказать, что жена не даёт, не кормит и еще чего-то там не делает)))
16.10.17 09:23 Контекст комментария
-
KoshkaВ жизни, конечно, всякое бывает, но даже зажив семьей с этим "прекрасным принцем", женщина узнает, что это это не принц нифига. Будет и от неё гулять, еще и принесет чего.
16.10.17 08:52 Контекст комментария
-
Не бережёте вы себя, Мария, не жалеете. Влюбитесь. Подсядите на этот его секс пару раз в месяц. Будете думать о нём, ждать звонков, смсов, визитов. Будете ревновать, будете думать о его жене и их семейных проблемах. А проблемы их вас не касаются. Там своя беда, своя жизнь. Вот уже думаете, есть ли шанс украсть его у жены. Ну шансы то всегда есть, вопрос только, какая цена этой победы и что с ним потом делать. Он уже с поводка сорвался, бегает по бабам, пока какая-нибудь не подловит на беременность. У бабушки моей сосед был, молодой и симпатичный. Они с женой долго очень детей не имели. Он на остановке увидел бедную несчастную под зонтиком. Пожалел, подвёз, от скуки поболтал. И вроде не красавица, и тени синие аж до бровей, и одеться не умеет, и говорит так нескладно, по-деревенски. Но зато глаза такие добрые, доверчивые. Прям в рот заглядывала. Бегал в общежитие на секс. Потом она забеременела и усё. Думаете, он по любви женился? Ну Маш, это же так просто - подсесть на секс от безрыбья. Берегите свои резервы, не железная же. Уже покой потеряла, вся в раздумьях.
16.10.17 22:26
-
А вы как ребенку обьясняете, когда левого мужика домой тащите? Думаете, он наивный чебурашка и не соображает? Или ребенок совсем маленький? Короче, уйдет или не уйдет - 50/50. А вот домой с маленьким дитем таскать чужого мужа - не есть хорошо. А то мало ли у вас "великих любовей" будет? У меня знакомый был, он аж в тридцать лет рассказывал, как ему неприятно и стыдно вспоминать, как мама домой "новых пап" периодически приводила.
16.10.17 19:22
-
юля БакуМне кажется, что некоторые ситуации не надо доводить " до глубины". Тем более, когда у каждого семья.У Вас ребенок, у него жена..Мне Почему то думается, что надо начинать с любви, а не с секса..Тем более уже люди с опытом.Была бы любовь, не было бы письма " А уйдет он ко мне?". А так начались, теперь ни Вам ни ему не понятно, что дальше то. Он жалуется на жену, а Вы ждете, что он к Вам переберется...Ну грустно.. Такая грустная имитация любви ....
16.10.17 14:33
-
вераШанса, что он уйдет от жены к вам, Мария, нет. Но больше, во всей этой истории, меня удивило мужское мнение Сергея, его слова, что 'ничего серьезного ни там, ни там он не чувствует' . Вот так да, а мы, бабоньки, надеемся.
16.10.17 13:10
-
Шанс есть всегда.
16.10.17 12:24
-
НатальяВо дает! неужели приятно слушать жалобы на другую женщину? И спать втроем - тоже не тошнит? Фу!
16.10.17 10:54
-
ПрелестьПо порядку. Если от мужчины нет детей,он обязательно будет тестироваться с другими. Ему же надо утвердиться что он ого-го. К любви это не имеет никакого отношения. Это отработка инстинктов. Вы ли его тренажёр или другая значения не имеет. Про любовь он обязан говорить. Кто ж женатому без его любви или больших денег даст. ( дак мыслят мужчины) Есть ли шанс? Есть конечно. Но зависит это опять же не от любви к вам. А от других причин. Но! Лучше всего когда мужчина любит. В другом случае лучше бы его не было. Больше бед будет от его прихода. Совет : скажите : все. Гуляй Вася толка от тебя ноль. Каждому давать развалится кровать. Интригуйте. Гоните.
16.10.17 10:50
-
ЛораА мне вот интересно. Некоторые женщины жалуются как это больно, когда муж изменяет и никто с этим не поспорит. Действительно больно. И поэтому дико читать, когда женщина, которая сама была замужем и должна бы это понимать, спит с чужим мужем, делает больно другой женщине. Автор, что бы ни было, вы пошли по кривой дорожке и чтобы теперь не случилось - вы это заслужили. Живите и пожинайте плоды.
16.10.17 09:39
-
***не судите, будете не судимы
16.10.17 12:05
-
Ничего дикого. "В любви - каждый сам за себя". Но вот почему дама спрашивает вероятность развития дальнейших событий в своей любви у посторонних людей - не понятно. Так может спрашивать только совсем сбитый с толку человек. Проще на ромашке погадать или к гадалке сходить
16.10.17 18:30
-
Жену муж обманмывает. Причем тут любовница? Хотел бы, не было бы никаких любовниц.
16.10.17 19:28
-
-
50/50да все они жалуются))) кто-то немного, для поддержания беседы, а кто-то ноет) закон такой, пожаловаться любовнице, чтобы жалела и понимала) вот сейчас знакомая родственницы, вдова со взрослым ребенком, 47 лет, завела себе женатика. Все всё понимают, чай не дети, но он своим долгом считает сказать, что жена не даёт, не кормит и еще чего-то там не делает)))
16.10.17 09:23
-
ОльгаВы знаете, 6лет назад когда мне было 38, я познакомилась с мужчиной 46ти лет, который вот так вот пожаловался на все это как вы пишете, правда сказал что они с женой живут как чужие, и она ему не звонит никогда, даже если он не приходит несколько дней. Оказалось все правдой, через 2 месяца нашего знакомства он развелся, купил небольшую квартирку, и мы начали жить гражданским браком и так и живем. Сейчас надумали с доплатой расширить жилплощадь, или распишемся, или купим в равных долях. Так что иногда это все и правда)))
16.10.17 20:19
-
Ольгазабыла добавить - но у нас обоих взрослые дети (моей дочери 18 было на момент нашего знакомства, а его дочери намного старше)
16.10.17 20:23
-
-
звездочка )Маша, а что ты чувствуешь когда тебе постоянно жалуются на жену? Свое превосходство над ней или что? Тебе все это очень интересно слушать?? Закрывай эту тему на первом же слове, потому что это не уместно. Все, этой темы в природе не существует. Мужчина в идеале а) не должен говорить плохо о той, с которой живет и б) рядом с тобой не должен думать о другой женщине. И вообще, поговорить больше не о чем, что ли? Уйти к тебе он может, гипотетически, если да сильно влюбился и если ты в дополнение к этому ты в чем-то его "цепляешь" сильнее жены. Тут в Клео сегодня напишут, что не уйдет 100%. Но жизнь не Клео, в реальной жизни кто-то уходит, кто-то нет. Реши для себя сколько времени тебе не жаль потратить на неопределенность ситуации и все. Не годами же ждать его решения )
16.10.17 08:15
-
KoshkaВ жизни, конечно, всякое бывает, но даже зажив семьей с этим "прекрасным принцем", женщина узнает, что это это не принц нифига. Будет и от неё гулять, еще и принесет чего.
16.10.17 08:52
-
звездочка )я считаю, что мы все не прекрасные принцы и принцессы )) мы никто не идеальны
16.10.17 08:56
-
ZavoronokПринц ещё в пути, просто его конь раньше прибежал.
16.10.17 09:06
-
KoshkaНичего не знаю, у меня принц.:)
16.10.17 09:12
-
ИдеальныйЗначит, он не идеальный тоже,мелет,что может.
16.10.17 11:39
-
-
ZavoronokВ сказке лягушонок превращается в принца, в жизни скорее наоборот бывает.
16.10.17 18:47
-
-
-
КарНу хоть в чем-то все мужчины правы, называя нас, баб дурами. Одни и те же грабли. Неужели так нравиться питаться об'едками? Ребёнком займись маша-дура-ша. Твой герой хочет своего ребёнка, а не твоего, от другого мужика.
16.10.17 05:01
-
KoshkaДвоих (Вы и героиня) недостаточно для определения интеллектуальных способностей.
16.10.17 08:48
-
ZavoronokПросто пишут сюда те, у кого проблемы, у кого всё хорошо - нет.
16.10.17 09:04
-