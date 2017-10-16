Есть ли шанс, что он уйдет от жены ко мне?

Алена

Мария, ты сама ответила на свой вопрос. Точнее, ты знаешь на него правильный ответ, и он присутствует в твоем письме. Мужчина живет десять лет с женой, у них нет детей, но он не уходит от нее, несмотря на то, что «очень хочет детей», по его словам. Более того, он заводит себе любовницу, которая уже доказала свою способность к деторождению, но жену бросать «пока не готов». О чем это говорит? Все верно: он просто использует тебя. Он не собирается бросать жену. Его биологические часики не тикают, он – мужик, ему и в 40, и в 50 не поздно стать папой. И если он «не готов» уйти от бездетной жены, значит, она его устраивает. Ведь никаких особых препятствий для расставания двух партнеров, которые не успели наплодить потомство, нет. Никаких поломанных детских судеб, никаких алиментов, никаких визитов к детям по выходным и манипуляций ими. Так что, если он «не готов» уходить, значит, он не хочет. Возможно, детей там нет пока по обоюдному согласию – не все пары спешат с этим вопросом (я, к примеру, знаю пары, в которых не было детей больше 10 лет, потому что они хотели сначала пожить для себя, а потом уже после 35 лет рожали – кто-то одного, кто-то умудрился и троих). Была, правда, одна любопытная пара среди моих знакомых, где 10 лет не было детей, муж проверил все, что мог, жена тоже (уверяла, что проверялась), а потом, чисто случайно, муж узнал, что она все это время пила противозачаточные, потому что не хотела от него детей. Эта пара развелась после выяснения отношений, и оба в течение года нашли себе партнеров и еще через год у каждого уже было по ребенку. Но надеяться, что жена твоего любовника такая же коварная дама, я бы не советовала. В той паре муж был верен жене. А в твоей истории именно он пошел налево. И, сейчас скажу банальное, но - не стоит верить мужчине, который обманывает жену. Ведь нет никакой гарантии, что он обманывает только жену, ты ведь понимаешь? Ваши отношения уже перешли границу фасадного общения, когда еще страшно спугнуть, или неправильно понять (принять флирт за влюбленность и оказаться смешной) – вы уже занимаетесь сексом. Так что, ничего зазорного нет в том, чтобы поставить парня перед выбором. Или он определяется, с кем он, или валит к жене. Никаких промежуточных вариантов. Потому что, пока ты вся в надеждах, наивно мечтаешь о совместной счастливой жизни с ним, они с женой могут усердно работать над ребенком. И однажды он, потупив взгляд, скажет, что он, безусловно, любит тебя, а не жену, но так получилось, что она все-таки забеременела, и он, как честный человек, не может бросить ее в такой момент. Ну и далее все будет развиваться совсем уж по классическому сценарию.