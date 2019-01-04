Если я их рассорю, у меня будет с ним шанс

В 2018 году у общей знакомой я познакомилась с одним парнем. Он мне очень понравился, очень. Но от общей знакомой я узнала, что у него есть девушка, и он скоро женится. Я понимаю, у меня нет шансов. И нельзя так себя вести, но у меня появилась навязчивая идея разрушить их счастье, рассорить их. Раньше за все 26 лет я за собой такого не замечала.

У меня мания, я преследую его невесту в социальных сетях. Ищу на нее компроматы. Знаю, вы скажете, оставь их в покое, живи своей жизнью. Но, понимаете, он мне очень понравился. Кто знает, если бы не было ее, может быть, у нас ним что-то получилось. А если у меня получится, и я их рассорю, то тогда мне никто и ничто не будет мешать. Я создала в социальной сети фейковую страничку. И я донимала эту девушку, придумала ложь, что я давняя знакомая ее парня, и что мы встречались. Я не знаю, она поверила или нет. Но после этого она в социальной сети удалила свою страницу.

Они расстались. Но потом вновь помирились. Я поняла, что я ничего не смогу сделать и рассорить их. Но мне не дает покоя их счастье. Поговорить мне не с кем, родителей нет. Есть подруга, но я не люблю людей беспокоить своими проблемами. Привыкла все всегда носить в себе, а на людях изображать себя сильного человека. Все надоело. Хочется убить себя, так как я осознаю всю бессмысленность своей жизни. Да, есть работа, есть свое жилье. Но я такая одинокая и никому не нужная. Появился человек, которого я так долго ждала, и он не свободен. Сегодня задумалась: если меня не станет, меня ведь даже искать никто не будет. Я одинокий человек. У меня никого нет. Я одна, и когда появился он, я думала, что вот, появился тот, кого я столько лет ждала. Может быть, потому с другими и не получалось ничего. Не хочется жить дальше, жизнь бессмысленная и пустая и я не могу ее ничем заполнить. А знакомиться с кем-то, чтобы забыться, я не могу и не хочу.

Умом я понимаю, что так себя вести нельзя. Но мне не дает покоя их счастье. Я не знаю, что делать, как отвлечь себя. Это похоже на некое сумасшествие. А может правда, я схожу с ума. Я увидела его и потеряла себя, он стал смыслом жизни, глотком воздуха. Не знаю, как это объяснить словами. Мы даже толком и не знакомы с ним, но общие знакомые рассказали о нем. И знаете, в нем именно те качества, которые я ценю.

Теперь насчет его будущей невесты, я навела справки из достоверных источников. Она старше него, она из провинции, а он живет в Санкт-Петербурге. Познакомились они на даче, у него дача. Он поехал на дачу вместе с друзьями, а она работает продавцом в магазине. Все говорят, что она хочет выйти за него замуж из-за того, что он обеспеченный, у него все есть. А она старше него, девушка из небогатой семьи. Не подумайте, что меня тоже интересует его материальный достаток. У меня у самой есть все. Я не нуждаюсь ни в чем, одно единственное, в чем я нуждаюсь, это искренние отношения. Помогите, пожалуйста, я не могу его забыть. Я пробовала все, но не получается. И знаете, может быть, если бы рядом с ним была девушка, которая достойна его и искренно его любила бы, то может быть я и не вмешивалась бы тут. А здесь это будет брак по расчету. А он человек доверчивый, его легко можно обмануть. Я не знаю, что делать.