Если я их рассорю, у меня будет с ним шанс
В 2018 году у общей знакомой я познакомилась с одним парнем. Он мне очень понравился, очень. Но от общей знакомой я узнала, что у него есть девушка, и он скоро женится. Я понимаю, у меня нет шансов. И нельзя так себя вести, но у меня появилась навязчивая идея разрушить их счастье, рассорить их. Раньше за все 26 лет я за собой такого не замечала.
У меня мания, я преследую его невесту в социальных сетях. Ищу на нее компроматы. Знаю, вы скажете, оставь их в покое, живи своей жизнью. Но, понимаете, он мне очень понравился. Кто знает, если бы не было ее, может быть, у нас ним что-то получилось. А если у меня получится, и я их рассорю, то тогда мне никто и ничто не будет мешать. Я создала в социальной сети фейковую страничку. И я донимала эту девушку, придумала ложь, что я давняя знакомая ее парня, и что мы встречались. Я не знаю, она поверила или нет. Но после этого она в социальной сети удалила свою страницу.
Они расстались. Но потом вновь помирились. Я поняла, что я ничего не смогу сделать и рассорить их. Но мне не дает покоя их счастье. Поговорить мне не с кем, родителей нет. Есть подруга, но я не люблю людей беспокоить своими проблемами. Привыкла все всегда носить в себе, а на людях изображать себя сильного человека. Все надоело. Хочется убить себя, так как я осознаю всю бессмысленность своей жизни. Да, есть работа, есть свое жилье. Но я такая одинокая и никому не нужная. Появился человек, которого я так долго ждала, и он не свободен. Сегодня задумалась: если меня не станет, меня ведь даже искать никто не будет. Я одинокий человек. У меня никого нет. Я одна, и когда появился он, я думала, что вот, появился тот, кого я столько лет ждала. Может быть, потому с другими и не получалось ничего. Не хочется жить дальше, жизнь бессмысленная и пустая и я не могу ее ничем заполнить. А знакомиться с кем-то, чтобы забыться, я не могу и не хочу.
Умом я понимаю, что так себя вести нельзя. Но мне не дает покоя их счастье. Я не знаю, что делать, как отвлечь себя. Это похоже на некое сумасшествие. А может правда, я схожу с ума. Я увидела его и потеряла себя, он стал смыслом жизни, глотком воздуха. Не знаю, как это объяснить словами. Мы даже толком и не знакомы с ним, но общие знакомые рассказали о нем. И знаете, в нем именно те качества, которые я ценю.
Теперь насчет его будущей невесты, я навела справки из достоверных источников. Она старше него, она из провинции, а он живет в Санкт-Петербурге. Познакомились они на даче, у него дача. Он поехал на дачу вместе с друзьями, а она работает продавцом в магазине. Все говорят, что она хочет выйти за него замуж из-за того, что он обеспеченный, у него все есть. А она старше него, девушка из небогатой семьи. Не подумайте, что меня тоже интересует его материальный достаток. У меня у самой есть все. Я не нуждаюсь ни в чем, одно единственное, в чем я нуждаюсь, это искренние отношения. Помогите, пожалуйста, я не могу его забыть. Я пробовала все, но не получается. И знаете, может быть, если бы рядом с ним была девушка, которая достойна его и искренно его любила бы, то может быть я и не вмешивалась бы тут. А здесь это будет брак по расчету. А он человек доверчивый, его легко можно обмануть. Я не знаю, что делать.
Мнения наших экспертов
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Алена
Марта, лучшее, то ты можешь для себя сделать, – это пойти к психологу. Такие проблемы самой не решить. Твоя болезненная навязчивость – это не любовь, это я тебе совершенно точно могу сказать. Ты не влюблена, ты одержима, но причина одержимости – в недосягаемости объекта. Ты боишься нормальных отношений, точнее даже, ты не умеешь их заводить и поддерживать, поэтому у тебя нет парня. А этот молодой человек несвободен, почти недосягаем, и потому так привлекателен для тебя. Потому что с ним тебе ничего не светит. Потому что про него можно говорить то, что ты и говоришь: что он – твой единственный, что его ты ждала, и потому до него не была ни с кем, что именно с ним у тебя могло что-то получиться – и это при том, что ты его вообще не знаешь! Ты с ним не знакома, ты слышала о нем лишь отзывы и один раз видела лично, и это было обычное шапочное знакомство. И в таких обстоятельствах ты делаешь такие далеко идущие выводы? Самой не смешно? А вдруг он есть козявки? Или носит несвежие носки с дырками? Что ты вообще о нем знаешь, кроме того, что он хорош собой внешне и у него есть квартира в Петербурге? Да ничего. Ничего из того, что позволило бы сделать вывод, что у вас мог бы быть шанс. Не выдавай свои фантазии за действительность.
Равно как не стоит судить о его невесте. То, что она из небогатой семьи, не делает ее автоматически хищной охотницей за обеспеченными мужчинами с квартирами в Петербурге. Потому что тебя в таком случае тоже можно назвать охотницей, ибо, прости, но говорить «у меня есть все», имея в виду квартирку в Воскресенске, не особо интересную работу, о которой даже говорить не хочется, и полное отсутствие друзей и подруг, с которыми жизнь была бы куда интереснее, – это лгать самой себе. Если ты одинока настолько, что, как пишешь, тебя даже никто не хватится в случае пропажи, значит, у тебя ничего нет. И жизнь парня и его девушки для тебя – красная тряпка. Тебе не нужен он, тебя переклинило на том, что у этой пары есть то, чего нет у тебя. И твоя миссия – лишить их этого, чтобы не только тебе было обидно и больно. Лучше остановись. Невозможно построить свое счастье на обломках чужого.
Тебе бы направить свою энергию на себя. На поиск людей, с которыми ты могла бы найти много общего, на освоение новых навыков, на расширение кругозора (и круга общения в том числе). Под лежачий камень вода не течет. Если ты одинока – никто не прибежит к тебе решать эту проблему. О твоем одиночестве знаешь только ты, значит, и наполнить жизнь новыми людьми и новыми смыслами можешь только ты. Можно, конечно, сидеть дома, как сыч, и жалеть себя, рассказывая о том, что никто не придет к тебе даже на похороны. А можно осознать, что отношения – это бумеранг. Хочешь, чтобы к тебе что-то «прилетело», не жди, делай первый «бросок» сама. И, кстати, пока ты «запускаешь» только негатив по отношению к девушке, которая ничего тебе не сделала, все, что может к тебе вернуться – это страх, ненависть и пустота.
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Сергей
Марта, как я понимаю, своего «типа возлюбленного», ты только видела издалека, или пару раз поговорила ни о чем. Ты с ним даже не знакома толком. Так? И вдруг решила, что влюбилась? Самой не смешно? Нет, я понимаю, что тебе очень хочется замуж, да и окружающие с родственниками все уши прожужжали, мол, пора. Понимаю, что из-за такого давления, ты готова хоть в гея, хоть в портрет или статую влюбиться, лишь бы перестали «напрягать». А тут вроде достойный кандидат нарисовался. Вот и «загорелось». И плевать, что на самом деле он не нужен. Главное «соответствовать». Ну и чисто спортивный интерес проснувшийся, тоже не стоит со счета сбрасывать. Однако ты уверена, что ради этого стоит начинать бросаться на всех первых подвернувшихся, да еще и пытаться разрушать их личную жизнь? На мой взгляд, такой подход приведет лишь к усилению проблем.
Дело в том, что фантазии на счет какого-то человека, практически никогда не совпадают с реальностью. И для того, чтобы понять, подходит он тебе, стоит ли с ним пытаться строить что-то серьезное, необходимо более плотное и долгое общение, чем то, которое было у тебя. Причем реальное, а не придуманное. Ведь парень в более тесном взаимодействии может оказаться совсем «не Айс». Это я к тому, что решать проблему «я такая одинокая» диверсиями в социальных сетях в отношении малознакомых ребят и их девушек – не выход.
Увы, но, чтобы найти своего мужчину, придется начинать общаться в реальности. И если именно этот молодой человек тебя заинтересовал, и возникло желание перевести знакомство в более близкое, требуется не гадости писать на форумах, а набраться смелости и познакомиться, предложить общение. И заботу придется проявлять, и в чувствах признаваться. Более того, даже о желании замуж выйти, тоже, скорее всего, будешь сама объявлять. Хотя, конечно, можешь продолжать «гадить» из-за угла. Только это не отменит необходимости объясняться с выбранным мужчиной лично. В общем, заканчивай заниматься ерундой. Тебе нравится парень? Ну, так подойди и скажи ему об этом. А дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Zavoronok 04.01.19 01:13Срочно к психологу! Таких тараканов самой не вывести.
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Никольски 04.01.19 03:11Страшною Вы его вообще не знаете, а уже цените качества , о которых вам рассказали друзья . Как в анектоте " Изя, ты любишь оперу? Нет. А ты там был? Нет. Мойша был. Он мне напел , мне не понравилось" Девушка, Вы нечеловечески влюблены в образ внутри Вас, который на самом деле не имеет отношения к молодому человеку вообще. и странно, что у Вас никого вообще нет. До пустыни. Ни родителей, ни подруг, ни животных. И как это , что незнакомый человек стал вашим смыслом жизни?????? Прямо бЯда с головкой то. Конечно , к специалистам , а то тревожно как то. За эту неизвестную пару страшно . Живут себе люди, любят друг друга как могут и бац, Шайтан в голову незнакомой девушки и все, жизнь под угрозой.
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Никольский 04.01.19 04:14Пс ужас, конечно! Живёшь так спокойно. Любишь мужа. И вдруг, незнакомая нам женщина обьявляет нам войну, потому что решила, что мой муж - смысл её жизни. И пошёл сценарий фильма ужасов. Ужас!! Боюсь психов с навязчивой идеей! Лечитесь, конечно. А то сядите в тюрьму.
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Zavoronok 04.01.19 10:05Да, всем к психологу, одна Тыква нормальная. Насколько я помню, самые злобные комменты на Клео вашего авторства.
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Krazy 04.01.19 05:48У меня знакомая есть, дико нравился ей один британский актёр. Она там в интернете все сплетни, в Лондон ездила на Гамлета, а уж когда он к нам на tiff приезжал ... Короче помнится его женитьба ее в жуткую депрессию вогнала. Она на полном серьезе думала, что у неё есть шанс >_< Короче закончилось небольшим туром в рехаб в клинику неврозов. Нездоровая фигня у вас, я такое видела. К врачу пока не поздно.
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Солярская / 04.01.19 13:04Одиноких психов-преследователей мы ещё не обсуждали. Сомневаюсь, что им можно что-то объяснять, тем более дистанционно. Им любые доводы не в кассу. Тот факт, что она любит свои мультики о нём, мультиками упивается и мультики же транслирует - страшно, ей богу. Ужасно, что такой "влюбленной" может в голову прийти, там и до летального исхода вполне. Героиня, я обычно это не советую. Идите в церковь, правда что. К психиатру не пойдете же.
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Элфи Крекс / 04.01.19 12:11Я никак не пойму, почему она копошится в интернете, обсуждает эту историю, вместо того, чтобы просто познакомиться с мужчиной, раз уж ей кажется, что так в него влюблена. А насчёт - я одна, умру, никто не заметит. Так женщины часто говорят. При этом есть подруга, хорошие знакомые, возможно, братья- сестры, а этот плач Ярославны всего- навсего означает, что нет мужчины. Так у многих нет, и живут, не вешаются.
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Джей / 04.01.19 11:244 января - в эфир пробились белки? пожалейте непразднующую публику, мы стока не выпьем?
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Koshka / 04.01.19 10:51Тут не к психологу, а к врачу. Найдите частного хорошего психиатра. Иначе может очень печально все кончиться.
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Прелесть / 04.01.19 09:57А сейчас молитесь каждый день. Отче наш. Там есть слова "не ввели в искушение и избавь от лукавого" Ведь однозначно лукавый уже вселился, в вас. Без божьей помощи не справиться. Молитесь. Отче наш. Вам тоже послано испытание. Избавиться от лукавого.
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Прелесть / 04.01.19 09:49Любить это не всегда однозначно получать человека в свое пользование. Учитесь любить, желать добра и только тогда ваша любовь найдёт вас. А в чужую любовь вы посланы как испытание их любви. Рассорили а они помирились. Значит испытание прошли. Спасибо вам. Но любить надо уметь. Учитесь! Любите Любовь. И притянете Любовь. Свою. А не чужую.
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Лада / 04.01.19 07:38Вам надо заполнить чем-то свою внутреннюю пустоту. Чем-то созидающим, а не разрушающим. Думайте над этим. Человек, даже в паре - он такой, какой он есть,и вы останетесь такой, какая есть, если встанете в какую-нибудь пару, мужчина не наполнит вас другим содержимым. И ваша внутренняя суть не может привлечь достойного человека - надо работать над собой. То, что вы сейчас описали -это нездоровая женщина, с такой трудно жить.
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Аня / 04.01.19 06:32Синдром Адели.
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Krazy / 04.01.19 05:48У меня знакомая есть, дико нравился ей один британский актёр. Она там в интернете все сплетни, в Лондон ездила на Гамлета, а уж когда он к нам на tiff приезжал ... Короче помнится его женитьба ее в жуткую депрессию вогнала. Она на полном серьезе думала, что у неё есть шанс >_< Короче закончилось небольшим туром в рехаб в клинику неврозов. Нездоровая фигня у вас, я такое видела. К врачу пока не поздно.
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Koshka / 04.01.19 10:53Вот именно! Пока не поздно.
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Ромашка_ / 04.01.19 10:59Не уверена, что врачи будут заниматься таким
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Никольски / 04.01.19 03:11Страшною Вы его вообще не знаете, а уже цените качества , о которых вам рассказали друзья . Как в анектоте " Изя, ты любишь оперу? Нет. А ты там был? Нет. Мойша был. Он мне напел , мне не понравилось" Девушка, Вы нечеловечески влюблены в образ внутри Вас, который на самом деле не имеет отношения к молодому человеку вообще. и странно, что у Вас никого вообще нет. До пустыни. Ни родителей, ни подруг, ни животных. И как это , что незнакомый человек стал вашим смыслом жизни?????? Прямо бЯда с головкой то. Конечно , к специалистам , а то тревожно как то. За эту неизвестную пару страшно . Живут себе люди, любят друг друга как могут и бац, Шайтан в голову незнакомой девушки и все, жизнь под угрозой.
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Элфи Крекс / 04.01.19 01:55Так вы их уже один раз рассорили, и что? Даже не познакомились с этим парнем. Логики никакой.
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Zavoronok / 04.01.19 01:13Срочно к психологу! Таких тараканов самой не вывести.