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Еще немного, и я от него сбегу


Мы с мужем живем вместе почти год. И мне кажется, что я скоро сломаюсь и уйду от него, потому что он требует от меня слишком много. Я подстраиваюсь, но он под меня подстраивается очень редко. Я не люблю скандалы, да и он не терпит нервных людей, так как нервный сам. Поэтому любая моя истерика заканчивается скандалом и недолгим расходом. Шаги на примирение обычно делает он, но ситуация снова повторяется. Как без криков заставить его делать то, что прошу я? Я не пытаюсь подавить его личность этим, я хочу, чтобы он прислушивался к тому чего хочу я, а не только он.
Ольга,
Астана, Казахстан, 22 года
28.08.17
Еще немного, и я от него сбегу

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Ольга, из твоего письма, к сожалению, не понятно, в чем именно вы с мужем не сходитесь, и что в твоем понимании «он от меня требует слишком многого». Если ты считаешь, что муж тебя ломает и его требования подавляют в тебе самостоятельную личность, то лучше уходить и не возвращаться (ты пишешь, что ваши ссоры заканчиваются недолгим расставанием). Потому что такие вот игры могут быть предвестником более серьезных проблем в семье. Мужчина может таким образом «воспитывать» свою женщину и воспитывать в ней терпимость к увеличивающемуся давлению на нее. Надавил – ушла, вернул – снова надавил, снова ушла – опять вернул (важный момент дрессировки – вернулась, значит, можно продолжать давить, снова вернется). И однажды ты не заметишь, как сломаешься и подчинишься. Но это только в том случае, если его требования, действительно, тянут на домашнюю тиранию. Если же вы ссоритесь по мелочевке, в которой каждый тянет одеяло на себя, то, может, вам сделать паузу и подумать – ради чего вы вместе? Что вас свело? Из-за чего вы стали жить вместе? И насколько принципиальны ваши требования друг к другу? Обсудите это. Потому что или вы придете к разумному компромиссу, договорившись, в чем вы друг другу готовы уступать, а в чем нет. Или все равно разбежитесь.

  • Сергей

    Ольга, к сожалению, ничего успокаивающего я тебе сказать не смогу. Видишь ли, то, что с вами происходит - это совершенно естественный процесс, через который проходят все пары в обязательном порядке. И, увы, далеко не всем удается в результате остаться вместе. Все дело в том, что любые отношения проходят в своем развитии несколько этапов, некоторые из которых весьма болезненны и требуют довольно серьезных изменений, на которые люди, особенно очень молодые, могут оказаться просто не готовы. Вот и в вашем случае, романтика постепенно уходит, появляется привычка и быт, и те особенности характера, которые раньше удавалось не показывать и не замечать в партнере, потихоньку вылезают наружу. Люди начинают открываться с другой стороны, проявляют ранее неизвестные качества. В том числе и довольно неприятные. И начинаются конфликты. Каждый пытается перетянуть одеяло на свою сторону и изменить партнера по собственному разумению. То есть происходит, так называемая, притирка характеров. А если учесть тот факт, что вы пока все еще взрослеете и только набираетесь жизненного опыта, то есть продолжаете активно меняться, то все становится еще сложнее. И сможете ли вы остаться вместе, или окончательно разругаетесь и разойдетесь, никто определить не сможет. Тут все будет зависеть от серьезности ваших чувств, от того, насколько вы друг друга уважаете, и цените, насколько действительно нужны друг другу. Если сможете договориться, найти компромисс, в чем-то уступить, где- то настоять на своем, но стать единым целым, с общими задачами и стремлениями, значит дальше пойдете вместе. Ну, а если не сможете, то так тому и быть. Разругаетесь и разбежитесь.

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