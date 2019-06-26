Ему осталось жить 3-4 года и он хочет расстаться

София, на мой взгляд, есть два варианта. Они, как мне думается, равнозначны и равновозможны. В первом, как бы ни было неприятно, но придется признать тот факт, что тебя просто «отшивают». Увы, иногда так бывает, особенно в вашем возрасте, что сказать прямо про ушедшие чувства и желание расстаться, очень сложно. Вот и придумывают люди, кто что способен. Ведь так получается и романтично, и спроса никакого. Логика в этом есть, поскольку с точки зрения здравого смысла, ну, кому нужен больной, практически труп ходячий? Не учитывают в данном случае только тот факт, что романтика – это штука обоюдоострая, логике не подвержена, и у другой стороны подобные «признания» могут вызвать прямо обратные желания, ибо тут еще и материнский инстинкт включается, требующий защитить, спасти «больнушку». В результате всем плохо. Парень вертится на пупе, не понимая почему ты еще с ним возишься, а ты, соответственно, в прострации от того, что он фигней мается, когда тут чувства обоюдные и вообще лечиться надо, причем срочно. Если так, то будет лучше не терять зря время, просто «поверить» парню и послать его подальше.

Вариант второй – излишняя подростковая впечатлительность и желание произвести впечатление. К сожалению, многие молодые люди в переходном возрасте очень любят создавать в отношении себя антураж загадочности, связанный с какой-то «жуткой трагедией», роком, судьбой. Увы, я и сам этим страдал в вашем возрасте, о чем сейчас вспоминаю с ужасом. Как только это все моя будущая супруга выдержала? В этом случае ребята могут придумывать себе разные проблемы, и совершенно искренне отыгрывать бедных и несчастных, в попытке привлечь дополнительное внимание. Причем, цели расстаться нет совершенно. Наоборот, если ты вдруг согласишься с предложением и прервешь общение, молодой человек начнет выходить на связь сам, под любыми предлогами и по самым невероятным поводам. К сожалению, данная патология не лечится, и проходит лишь с взрослением. Если у твоего приятеля именно это «наваждение», то могу только посочувствовать. Нервов он тебе помотает еще много. Но если выдержишь, возможно, и дальше все сложится.

Что же касается смертельной «болезни», то лично я не верю. Так уж получилось, что довелось общаться с людьми, имеющими весьма удручающие диагнозы, причем с юности. Тяжелое детство в семье врачей. В свете этого могу сообщить, что врачи – не прокуроры, и в случае терминальных стадий разных патологий, речь у них идет о неделях или месяцах, и то только тогда, когда доктор уже ясно понимает динамику процессов, и не видит возможности купирования. На годы вперед может заглядывать только Господь, наш самый гуманный суд в Мире, ну и твой приятель, наверное. Кроме того, те люди, которых я встречал, имея какие-то сложные и опасные диагнозы, были весьма далеки от романтики и свиданий с противоположным полом. Они лечились. А это целый процесс, который отнимает много сил и времени. Если же отношения появлялись, то люди за них держались, ибо они дают дополнительную поддержку. И, самое главное, все реально больные, насколько я успел их узнать, жили надеждой на выздоровление! И ни один нормальный человек в таких обстоятельствах, не станет даже в мыслях ставить себе сроки ухода. Когда ходишь под прессом опасности, поневоле становишься суеверным и такими словами бросаться не будешь. Так что дурит парень тебя. Просто дурит. Вопрос для чего. А вот это уже придется выяснять самостоятельно.