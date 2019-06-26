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Ему осталось жить 3-4 года и он хочет расстаться


Недавно начала встречаться с парнем, но спустя какое-то время он признался, что ему осталось жить года 3-4, естественно я начала сильно расстраиваться, плакать, переживать. И на фоне всего этого парень решил прекратить наши отношения, во благо что бы потом я не страдала, потому что потом будет намного больнее. Спустя такое время мы будем сильно привязаны, он не хочет меня нагружать, делать больно. Но я люблю этого человека, и это взаимно, сам не хочет этого, но говорит, что придется. Лучше сейчас переболеть, т.к. потом будет хуже.

Что мне делать? Разговаривала с ним, он ни в какую. Говорила о том, что буду с ним до конца. Но он стоит на своем, говорит о том, что окончательно все решил.

София, Москва, 18 лет / 26.06.19
Ему осталось жить 3-4 года и он хочет расстаться

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Мнения наших экспертов

  • Алена

    София, боюсь, что парень тебя обманывает. По какой причине – уже следующий вопрос. Но диагнозов «жить осталось года 3-4» медицина не делает. Ты что-то заметила странное в парне? Он регулярно обследуется? Пьет препараты, ходит на процедуры? У него вид не слишком здорового человека? Сомневаюсь. И сильно подозреваю, что парень либо хотел произвести на тебя неизгладимое впечатление, либо специально поставил между вами барьер, чтобы ты не надеялась ни на что серьезное в отношениях с ним. Во второе верю больше всего. Это крайне удобно – быть в образе страдающего джентльмена, который любит, но не хочет портить жизнь любимой даме, а потому просит ее «не привязываться» к нему. Сколько вы знакомы? «Недавно начала встречаться» - это сколько дней? Секс уже был? Как бы он не оказался банальным пикапером, разыгравшем перед тобой одну из беспроигрышных карт, когда и в постель затянуть не проблема, и обещаний никаких давать не надо (он же болен смертельно, какие уж тут обязательства).

    Что делать? Я бы отошла в сторону. Парень не хочет продолжать с тобой отношения. И это не подвиг, не забота о тебе. Он просто или уже удовлетворил свое любопытство в отношении тебя, или ты перестала представлять для него интерес. Так что, лучше заканчивать эти игры. Чтобы потом не было мучительно больно из-за обмана.

  • Сергей

    София, на мой взгляд, есть два варианта. Они, как мне думается, равнозначны и равновозможны. В первом, как бы ни было неприятно, но придется признать тот факт, что тебя просто «отшивают». Увы, иногда так бывает, особенно в вашем возрасте, что сказать прямо про ушедшие чувства и желание расстаться, очень сложно. Вот и придумывают люди, кто что способен. Ведь так получается и романтично, и спроса никакого. Логика в этом есть, поскольку с точки зрения здравого смысла, ну, кому нужен больной, практически труп ходячий? Не учитывают в данном случае только тот факт, что романтика – это штука обоюдоострая, логике не подвержена, и у другой стороны подобные «признания» могут вызвать прямо обратные желания, ибо тут еще и материнский инстинкт включается, требующий защитить, спасти «больнушку». В результате всем плохо. Парень вертится на пупе, не понимая почему ты еще с ним возишься, а ты, соответственно, в прострации от того, что он фигней мается, когда тут чувства обоюдные и вообще лечиться надо, причем срочно. Если так, то будет лучше не терять зря время, просто «поверить» парню и послать его подальше.

    Вариант второй – излишняя подростковая впечатлительность и желание произвести впечатление. К сожалению, многие молодые люди в переходном возрасте очень любят создавать в отношении себя антураж загадочности, связанный с какой-то «жуткой трагедией», роком, судьбой. Увы, я и сам этим страдал в вашем возрасте, о чем сейчас вспоминаю с ужасом. Как только это все моя будущая супруга выдержала? В этом случае ребята могут придумывать себе разные проблемы, и совершенно искренне отыгрывать бедных и несчастных, в попытке привлечь дополнительное внимание. Причем, цели расстаться нет совершенно. Наоборот, если ты вдруг согласишься с предложением и прервешь общение, молодой человек начнет выходить на связь сам, под любыми предлогами и по самым невероятным поводам. К сожалению, данная патология не лечится, и проходит лишь с взрослением. Если у твоего приятеля именно это «наваждение», то могу только посочувствовать. Нервов он тебе помотает еще много. Но если выдержишь, возможно, и дальше все сложится.

    Что же касается смертельной «болезни», то лично я не верю. Так уж получилось, что довелось общаться с людьми, имеющими весьма удручающие диагнозы, причем с юности. Тяжелое детство в семье врачей. В свете этого могу сообщить, что врачи – не прокуроры, и в случае терминальных стадий разных патологий, речь у них идет о неделях или месяцах, и то только тогда, когда доктор уже ясно понимает динамику процессов, и не видит возможности купирования. На годы вперед может заглядывать только Господь, наш самый гуманный суд в Мире, ну и твой приятель, наверное. Кроме того, те люди, которых я встречал, имея какие-то сложные и опасные диагнозы, были весьма далеки от романтики и свиданий с противоположным полом. Они лечились. А это целый процесс, который отнимает много сил и времени. Если же отношения появлялись, то люди за них держались, ибо они дают дополнительную поддержку. И, самое главное, все реально больные, насколько я успел их узнать, жили надеждой на выздоровление! И ни один нормальный человек в таких обстоятельствах, не станет даже в мыслях ставить себе сроки ухода. Когда ходишь под прессом опасности, поневоле становишься суеверным и такими словами бросаться не будешь. Так что дурит парень тебя. Просто дурит. Вопрос для чего. А вот это уже придется выяснять самостоятельно.

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Алена | Сергей
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Ваше мнение 52  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok 26.06.19 01:42
    -
    16
    +
    Он хоть диагноз сообщил, или его в природе не существует? Надоела ты ему, вот и отшивает, как умеет, чтоб подлецом не выглядеть.
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  • Krazy 26.06.19 01:43
    -
    15
    +
    Болен или не болен, тут главное - уважайте себя. Зачем навязываться? Послали - иди. Хотите помогать? Ну прям на любой вкус - приюты для бездомных собак и кошек, всякие волонтерские организации. Поверьте способов помочь нуждающимся - море. Конкретно этот молодой человек в вашей помощи и жалости не нуждается.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Киви 26.06.19 00:42
    -
    8
    +
    Каюсь, была похожая история? Он говорил, что ему осталось жить год, много лет прошло с тех пор, а он живет и развлекается. В моем случае он хотел получить от меня и секс, и заботу, не давая мне ничего. Он меня бросил, когда у меня свои большие проблемы появились, поэтому я не могла решать его проблемы. Так что Станиславский сказал бы: "не верю"
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  • Кейт 26.06.19 09:09
    -
    7
    +
    Парень то, походу, креативный расставальщик
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  • Е[email protected] 26.06.19 01:24
    -
    6
    +
    Наверное, не самое важное, сколько ему еще жить. Имеет значение только то, какое его желание. По отношению к вам, и вообще. Если ему действительно лучше без вас, уважайте это, будьте любезны. И не навязывайте ему себя.
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  • Апельсиновая / 26.06.19 12:08
    -
    3
    +
    А вообще, если товарищ и правда смертельно болезный, так ему лучше бы о душе подумать, а не бабах. Где у него логика, знакомиться, зная о диагнозе, чтобы потом разводить драмы. Не, кабы он девок каждую ночь в постель новых таскал, я бы ещё поняла логику. Но нафига затевать отношения на постоянной основе, чтобы потом устраивать концерты. Не, парень 3,14здабол. И придумал сказку, чтобы деваха ещё долго по нему сохла. Был у нас на смежной спецухе в институте такой же фантазийный парень, все девам сказки вещал, по про тонким материи, то духовность, то Ницше анализировал.
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    • Элфи Крекс / 26.06.19 12:22
      -
      2
      +
      Да молодой был тот "фантазией парень", девушек идеализировал. Не понимал, что большинству нужен член побольше, кошелёк потолще и штамп поскорее. А тот орган, что воспринимает тонкие материи, духовные поиски и анализ Ницше у них отсутствует. Бисер метал...
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    • Наталья / 26.06.19 15:12
      -
      2
      +
      Если парню тоже 18 лет, то ваши рассуждения просто кошмарны. Сказать, что лучше б ребенок о душе думал, а не о бабах... Вы вообще представляете себе мир 18летних подростков? Для них все серьезно и часто идеализировано. Юношеский максимализм, самопожертвование во имя любви. Прочтите хотя бы Ромео и Джульетту.
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      • Апельсиновая / 26.06.19 15:24
        -
        -1
        +
        Сия история нам рассказывает, что предки этой сладкой парочки плохо воспитывали своих потомков, что и привело данных дурачков в гробики.
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      • Апельсиновая / 26.06.19 15:32
        -
        0
        +
        В 18 лет о душе думать рано, но это только тем, кто не собирается помирать через несколько лет. А кому помирать, так и о душе впору думать. Впрочем, это не нашего героя. Ему просто Софочка надоела.
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        • Наталья / 26.06.19 15:59
          -
          0
          +
          По содержанию письма такие выводы необоснованы. Скорее всего письмо выдумано. Иначе девушка бы приняла участие в обсуждении. Она же вся такая на эмоциях. А тут ее любимого поливают. А она молчит.
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        • krazy / 26.06.19 16:26
          -
          0
          +
          А парень может и не верить в загробную жизнь. Еще в церковь посоветуйте почаще ходить >_<
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          • Апельсиновая / 26.06.19 18:14
            -
            0
            +
            Согласна. Тогда нафига ему было заводить роман с ГГ, когда каждую ночь новая значительно интереснее. Короче, что-то не стыкуется в письме.
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            • krazy / 26.06.19 19:25
              -
              0
              +
              Да все стыкуется. Он может и хочет постоянную девушку. Завел роман, думал клевая девушка. А оказалась глупой, или душной, или в постели не совпало ну мало ли. Терпеть теперь ее до пенсии (ну в его случае до смерти?) А бывает парень "каждую ночь новую" хочет, а влюбляется неожиданно и других ему больше не надо. Мне вот вообще эти возмущения убивают "ах воспользовался!" В 19 веке когда замуж девственниц только брали - да воспользовался, урод. Сейчас в 21 веке это смешно и нелепо.
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  • Маша / 26.06.19 12:03
    -
    4
    +
    Ой, бы в моей жизни такой "пассажир" ))) Тоже сказал, что если не насобирать денег на операцию (а у него ну всего 200 т.р. не хватает), то помрет через пару месяцев ))))) Потом оказалось, банально пытался развести на деньги )))) Так что НЕ ВЕРЮ я в этих "смертельно больных".
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  • Элфи Крекс / 26.06.19 11:55
    -
    2
    +
    А если парень действительно болен, то у него есть тысяча причин с гг не встречаться. Например, полагает, что будет плохо выглядеть, вызывать отвращение и жалость. Не все в такие игры играть любят. Я вот не люблю, когда меня в больнице навещают, разве что к самые близкие. Пусть лучше позвонят. Или его болезнь займёт слишком много сил и времени. Режим, лечение, куда девушка не вписывается. Или у него на последние годы другие планы ( см. Прелесть про тысячу девушек), имеет право. Вот она узнала про болезнь, давай рыдать, в истерику впала. Утешать ещё её. На это тоже силы нужны, а у него сил только на себя.
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  • Ольга / 26.06.19 11:36
    -
    3
    +
    Может парень и правда болен, может даже есть чувства к героине, но она хочет от него полный комплекс романтических услуг, на кот. у больного человека сил не хватает. Мне кажется София из таких дев - типа пойдем вон на ту гору ночью любоваться звёздами, а потом голыми нырять с обрыва и пр. Вот он и попросил отстать от него)
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  • Проходя мимо / 26.06.19 11:30
    -
    5
    +
    А кто-то врет про больную жену, которую оставить совесть не позволяет.
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  • Элфи Крекс / 26.06.19 11:28
    -
    2
    +
    Это Светит муж из вчерашнего письма. На два евро в день дольше-то и не проживешь.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 26.06.19 10:20
    -
    4
    +
    Недавно начала встречаться. Интересно просто как недавно что уже так любит что сил нет. Подлечила бы лучше свои нервы. Слишком много эмоций и драматики. Это явно не здорОво.
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  • Прелесть / 26.06.19 10:18
    -
    4
    +
    А если допустить, что он сказал правду. Ну разве парень не имеет права прожить эти годы именно так как он хочет.. Может он хочет прожить их с тысячами девушек. Ну зачем ему ты одна? Если бы хотел с тобой то наверняка сказал. Так что займись своими делами. Ваши желания не совпадают. Увы и ах.
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    • [email protected] / 26.06.19 10:36
      -
      0
      +
      Конечно. Я себе не представляю, чтобы мне в такой ситуации навязывали людей или занятия "до конца дней". Я считаю очень правильным знать и исполнять волю того, кто скоро попрощается с земной жизнью. Например, если кого-то подключают к аппарату, то родственники решают, сколько ему еще дышать. Всё решают родные. А догадался ли кто-то спросить, как сам человек хочет, пока он ещё на ходу? Может, он этого не хочет, но боится боли? Еще до того, как тело отказало в послушании, это нужно и можно обсуждать, имхо. Тут как в отношниях с Богом. Волю знать и исполнять. Только с человеком легче - его волю узнать так легко.
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      • Наталья / 26.06.19 11:02
        -
        2
        +
        А это неоднозначно. Мой муж был тяжело болен... лет 10 назад. Если бы я с ним по больницам не бегала, так бы и помер. Он у врачей в кабинете кулаком по столу стучать не умеет. А у отца 20 лет назад ноги стали отниматься. Тоже хотел с матерью расстаться, чтобы ей жизнь не портить. Хорошо, что она его не послушалась и на ноги за пару лет поставила. Он ей очень благодарен. Врачи -не Боги .
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        • [email protected] / 26.06.19 11:05
          -
          5
          +
          Тут только одна разница. Отношения муж-жена или отец-дочь это совершенно другой уровень. Никоим образом не сравнишь с парнем, с которым познакомилась и который ясно обьясняет: отвали.
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          • *** / 26.06.19 11:30
            -
            1
            +
            "Еще до того, как тело отказало в послушании, это нужно и можно обсуждать" Если бы можно было определить момент, когда человек может передумать, и вообще в любой момент человек может передумать и уже после того как у него не будет возможности об этом сообщить.
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  • ingenue / 26.06.19 10:16
    -
    2
    +
    Как красиво придумано! молодой человек с фантазией. Аплодирую стоя! Хотя наврное сработает только с 18летней.
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  • Кто / 26.06.19 09:23
    -
    -1
    +
    Лучшее, что можно сделать после таких слов, это c округленными глазами сказать: "Как, ты отказываешься от меня?!" (как в "покровских воротах"). И убежать со слезами , или якобы, со слезами)) И потом ждать ответного шага. Если его не будет, то фигли такой мямля нужен?
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    • [email protected] / 26.06.19 10:16
      -
      3
      +
      Если бы мне какой-то чувак сказал, что мои последние 3 года жизни он будет со мной, я бы спросила: "ты мне угрожаешь"?)) не стОит навязывать себя ни больным, ни здоровым. Автор ещё молоденькая, в ней максимализм играет.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кейт / 26.06.19 09:09
    -
    7
    +
    Парень то, походу, креативный расставальщик
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  • Наталья / 26.06.19 08:42
    -
    0
    +
    Вопрос ни о чем. Напишите диагноз. Если к примеру, острая форма открытого туберкулёза - то с ним не то, что встречаться, в одном помещении находиться нельзя. А если прогноз неоднозначно, болезнь не зараза, то вместе за каждый день бороться.
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  • *** / 26.06.19 08:40
    -
    6
    +
    нашел способ отшить диватулю ага, у наших диватуль такие комплексы спасательниц и страдательниц, что теперь тапком не отобьешься и трусами не отмахаешься.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 26.06.19 07:58
    -
    0
    +
    Надо слушаться мужчину. Хочет так значит пусть будет так, как он просит. Не надо мудрствовать. Недавно познакомились. Слишком много слёз. Оно вам надо?
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  • Апельсиновая / 26.06.19 07:56
    -
    5
    +
    Парень или экзальтированный придурок или лгун. И не важно, болен он или нет, Вам уж точно такое барахло не нужно. Таких надо сливать тактично, чего я Вам очень рекомендую.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy / 26.06.19 01:43
    -
    15
    +
    Болен или не болен, тут главное - уважайте себя. Зачем навязываться? Послали - иди. Хотите помогать? Ну прям на любой вкус - приюты для бездомных собак и кошек, всякие волонтерские организации. Поверьте способов помочь нуждающимся - море. Конкретно этот молодой человек в вашей помощи и жалости не нуждается.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok / 26.06.19 01:42
    -
    16
    +
    Он хоть диагноз сообщил, или его в природе не существует? Надоела ты ему, вот и отшивает, как умеет, чтоб подлецом не выглядеть.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Е[email protected] / 26.06.19 01:24
    -
    6
    +
    Наверное, не самое важное, сколько ему еще жить. Имеет значение только то, какое его желание. По отношению к вам, и вообще. Если ему действительно лучше без вас, уважайте это, будьте любезны. И не навязывайте ему себя.
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  • Киви / 26.06.19 00:42
    -
    8
    +
    Каюсь, была похожая история? Он говорил, что ему осталось жить год, много лет прошло с тех пор, а он живет и развлекается. В моем случае он хотел получить от меня и секс, и заботу, не давая мне ничего. Он меня бросил, когда у меня свои большие проблемы появились, поэтому я не могла решать его проблемы. Так что Станиславский сказал бы: "не верю"
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    • Zavoronok / 26.06.19 01:46
      -
      5
      +
      А вы знаете диагнозы, от которых через 3-4 года умирают? Мне кроме СПИДа ничего на ум не приходит, но там реально видно, что человек болен.
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      • Никольски / 26.06.19 07:40
        -
        -2
        +
        Судя по вашему комменту , вы мало что знаете о болезнях. Как это СПИД - реально виден , а рак или диабет нет??? И почему для вас реально видим? По химиии вопрос на засыпку " Можно ли на глаз определить присутствие химического раствора в стакане? Есть формы рака , где четко расчитана средняя продолжительность жизни. Например, лейкемия. Моей маме дали среднюю продолжительность жизни 5 лет . А поджелудочная железа меньше например, но четче. Многие болезни сейчас расчитаны на время. Я помогаю хосписам. Когда поступает человек всегда интересуются какой срок дают врачи. Обычно , это точно. Хоспису это важно, так как надо расчитать свободные койки на прием. И там есть люди с разной продолжительностью . Особенно в детском хосписе. И плакать и дергать нервы уходящим так нельхя. Есть еще "Тибетская книга мертвых." Там очень хорошо написано как положено быть с больными и умирающими и живыми .
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