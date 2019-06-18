Ему нужен просто секс, а мне - отношения

Ирина, не всем парням нужен просто секс. Я лично знакома с такими, кто, наоборот, хочет серьезных отношений, но не может найти достойную девушку, по разным причинам. Так что, может, ты просто не там смотришь?

Твой знакомый – явно парень с надежным тылом в виде родителей или других сочувствующих ему родственников. Потому что в 20 с небольшим лет стажировки в серьезных компаниях и перспективы уехать работать в Америку есть или у гениев, или у отпрысков родителей со связями и возможностями. Судя по тому, что парень – красивый, веселый и умеет манипулировать девушками для своей пользы, сомневаюсь, что он из компьютерных или научных молодых гениев. А во втором случае его жизнь уже спланирована, но не им. Он прекрасно понимает, что любые отношения сейчас могут стать для него лишним грузом на пути к намеченным целям. Поэтому он и не хочет ничего серьезного. В Америку он свою девушку не заберет, ибо собственных средств у парня нет. Так что, все вполне объяснимо.

Но даже если опустить все детали, и сосредоточиться на сути предложения – получится, что он открытым текстом предлагает тебе стать его «телкой» (прости, но это так называется в кругах парней, если речь идет не о любимой девушке, а о девушке, с которой поддерживают отношения только ради секса). И не нужно быть старомодной, чтобы понять оскорбительность такого предложения.

Разумеется, бывает, когда парни утверждают, что «никогда не женятся», просто чтобы произвести впечатление на девушку (как правило тут скрывается вызов, адресованный девушке, мол, давай, попробуй стать той самой, единственной, ради которой я передумаю). Но в такой ситуации, достаточно девушке возмутиться по-настоящему и дать понять, что она предпочтет уйти, раз ее не ценят, как концепция меняется. Теперь уже парень боится потерять девушку, к которой неравнодушен, со всеми вытекающими последствиями.