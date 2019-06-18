Ему нужен просто секс, а мне - отношения
Я познакомилась с милым парнем. Наши компании пересеклись. Он мне очень нравится. Он тоже заканчивает институт. Но другой, не мой. Красивый и веселый парень. Он стажируется в очень серьезной компании. Есть перспективы уехать работать в Америку. Он мне предлагает встречаться... Он это так называет. Я знаю, что он расстался с девушкой, т.к. они были 4 года вместе, и она захотела замуж. Он сказал, что жениться не будет в принципе никогда. Моя проблема в том, что я точно в него сильно влюблюсь. Я по-другому не умею. Особенно если будет секс... И хочу отношения серьезные на всю жизнь. А я думаю, что ему нужен только секс. Он просто называет это по другому. Типа бойфренд/герлфренд встречаются. Но я не знаю. Мне вообще с моими старомодными взглядами получится найти серьезного парня? Не знаю, что делать. Боюсь, что снесет крышу, и останусь с разбитым сердцем как брошенная им уже девушка... Она из его института и должна будет искать тут жилье и работу или возвращаться в свой город. А он из очень крутой семьи. И конечно все сложно. И просто. Ему нужен просто секс, а девушкам нужны отношения. С перспективой... Как быть?
Мнения наших экспертов
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Алена
Ирина, не всем парням нужен просто секс. Я лично знакома с такими, кто, наоборот, хочет серьезных отношений, но не может найти достойную девушку, по разным причинам. Так что, может, ты просто не там смотришь?
Твой знакомый – явно парень с надежным тылом в виде родителей или других сочувствующих ему родственников. Потому что в 20 с небольшим лет стажировки в серьезных компаниях и перспективы уехать работать в Америку есть или у гениев, или у отпрысков родителей со связями и возможностями. Судя по тому, что парень – красивый, веселый и умеет манипулировать девушками для своей пользы, сомневаюсь, что он из компьютерных или научных молодых гениев. А во втором случае его жизнь уже спланирована, но не им. Он прекрасно понимает, что любые отношения сейчас могут стать для него лишним грузом на пути к намеченным целям. Поэтому он и не хочет ничего серьезного. В Америку он свою девушку не заберет, ибо собственных средств у парня нет. Так что, все вполне объяснимо.
Но даже если опустить все детали, и сосредоточиться на сути предложения – получится, что он открытым текстом предлагает тебе стать его «телкой» (прости, но это так называется в кругах парней, если речь идет не о любимой девушке, а о девушке, с которой поддерживают отношения только ради секса). И не нужно быть старомодной, чтобы понять оскорбительность такого предложения.
Разумеется, бывает, когда парни утверждают, что «никогда не женятся», просто чтобы произвести впечатление на девушку (как правило тут скрывается вызов, адресованный девушке, мол, давай, попробуй стать той самой, единственной, ради которой я передумаю). Но в такой ситуации, достаточно девушке возмутиться по-настоящему и дать понять, что она предпочтет уйти, раз ее не ценят, как концепция меняется. Теперь уже парень боится потерять девушку, к которой неравнодушен, со всеми вытекающими последствиями.
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Сергей
Ирина, честно говоря, не понимаю, в чем проблема. Есть некий парень, из «крутой семьи», симпатичный, уверенный в себе и своей привлекательности, с большими перспективами в обожаемой Америке, по этой причине весьма циничный и в грош не ставящий окружающих девушек. Он только что бросил прежнюю «дурочку», и ищет новую. При этом открыто говорит о том, что отношения нужны только для ни к чему не обязывающему секса и не более того. Ничего серьезного, продолжительного, а уж тем более официального, даже в качестве кошмарного сна не рассматривается. То есть, все достаточно прозрачно и честно.
Вопрос – что тебе не понятно? В чем сомнения? Хочешь побыть игрушкой «мажорчика», некоторое время поплавать в его «сфере удовольствия», может быть, урвать чего-нибудь из подачек – так Бога ради. Вперед и с песней. Никто не может запретить человеку унижаться, если он сам этого хочет, аж подпрыгивает.
Если же считаешь, что тебя не на помойке нашли, если имеются собственные достоинство и гордость, то подобные предложения должны автоматически вызывать презрение и антипатию к предлагающему. В этом случае парня следует просто искренне послать куда подальше, и больше даже не вспоминать. Ведь подобное предложение – это прямое оскорбление, унижение. Ну, и как с таким кадром можно иметь хоть какие-то отношения? Вот и выбирай. Других вариантов нет.
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