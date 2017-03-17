Думаю начать с ним с чистого листа
Россия, 21 год
17.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаАня, я что ты хочешь получить, начав «с чистого листа»? Тебя ведь не то, что парень спал сразу с несколькими девушками и заразил тебя ЗППП, возмутило. Тебя не устраивал с ним секс. Думаешь, его там в армии научили техникам незабываемого жесткого секса? Он стал вторым Кристианом Греем? Кстати, какие именно 1,5 года он тебе изменял? Вы встречаетесь 6 лет, тебе 21, он только что вернулся из армии. Когда успел-то? И почему ты решила, что он не сделает этого снова? Ты ведь и раньше его в изменах не подозревала. На мой взгляд, идея начать все с чистого лица – очень правильное. Неправильный только выбор того, с кем начать. Твой парень уже проверен, взвешен и признан негодным. То, что он говорит тебе, что ты самая идеальная и ему никто не нужен, кроме тебя, только подтверждает тот факт, что он все еще в поиске. Просто на данном этапе ты оказалась лучше всех тех шалав, которые в ним спали (и награждали болячками заодно). Но само построение логики «ты самая идеальная» - уже опасный сигнал. Он не просто так тебя выбрал, он тебя сравнивал. Значит, его так называемая «любовь» к тебе – очень условна, она строится на предположении, что он пока лучше не нашел. Но ведь это не отменяет возможность найти в будущем. Мужчина, который действительно любит, а не перебирает и не выбирает себе «что получше», не говорит «ты идеальна», он может вообще ничего не говорить, он делает так, чтобы его женщина чувствовала себя выбранной и единственной для него. Ну и, кроме того, ты сама не склонна останавливаться – ты изменила парню с другим, потому что хотела испытать других ощущений в сексе. Это значит, что в твои 21 год для тебя в отношениях главное – какой секс, а не какой человек. Так зачем ломать комедию и играть любовь там, где ее нет? Секс, безусловно, важен в отношениях. Но если ради более качественного секса ты готова изменить своему мужчине, то зачем вообще называть это любовью и тем более пробовать начать отношения сначала? Только потому, что секс со случайным партнером оказался не таким фантастическим, как надеялась? А если бы он оказался более умелым любовником? Где вообще гарантия, что тебе хоть раз в жизни попался настоящий умелый в постели мужчина? И ты готова остаться с парнем, который тебя не особо удовлетворяет в интимных отношениях, зная, что, может, где-то ходит другой, с которым бы ты улетала в космос в постели?
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СергейАня, честно говоря, я даже не знаю, что тебе сказать. Судя по тому, что описано, никаких особо высоких чувств между вами нет, не было и не будет. Зато есть свобода нравов, совершенно наплевательское отношение к хоть каким-то обязательствам и полное пренебрежение собственной безопасностью. Лично мне подобное претит и, честно говоря, хочется узнать, как ко всему происходящему относятся ваши родители. Хотя, с другой стороны, девушка, которая с шестнадцати лет живет активной половой жизнью, вряд ли имеет очень заботливых и внимательных родственников. Возможно поэтому и понимание того, что хорошо, а что плохо, что правильно, и что не очень, у тебя не появилось. Твой приятель спокойно спит с несколькими девушками разом, а ты это даже изменой не считаешь, поскольку в свою очередь, тоже не блюдешь верность. И даже нахватавшись болячек, и прекрасно понимая, что в дальнейшем ничего не изменится, собираешься начать все «с чистого листа». Знаешь – это даже не смешно. В связи с этим, не думаю, что в ближайшем будущем будет происходить что-то большое и светлое. Более того, есть все шансы очень серьезно усложнить себе жизнь. Ведь забеременеть при твоем образе жизни и подходе к выбору партнеров можно запросто, как и остаться матерью одиночкой почти сразу, или в недалеком будущем, после того, как в очередной раз получишь «болячки». Парень на достигнутом точно не остановится, а потому «дублерш» у тебя всегда будет очень много. В результате либо привыкать быть «одной из», либо заранее готовиться к постоянным нервотрепкам и скандалам. Да и сама ты вряд ли станешь верной и заботливой супругой. Ведь тебе нужно разнообразие, жесткий секс и прочее. Стало быть, вы оба будете весело и непринужденно наставлять друг другу рога. Зачем тебе это нужно – не понимаю. Но ведь каждый волен портить себе жизнь по-своему. Развлекайся, раз хочется. Только учти, что некоторые «болячки» очень просто приводят к бесплодию или иным весьма тяжелым последствиям. Как бы локти кусать не пришлось.
Обсуждение 8
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Ellis_@Начинай с чистого листа. Венерологи и репродуктивные центры всегда рады встрече с вами обоими, они трудятся не покладая рук. Никогда не поздно поймать новый трепак или хламидию. И даже сифилис и вич. Проститутки и прочие беспорядочные связи это такая благодатная почва для долгих и счастливых отношений! Вот какой жених, вот какой муж, отец семейства. Шикарный выбор, поздравляем. ПыСы. Что за письма пошли, клео. В понедельник снова опубликуйте про он не хочет на мне женится и мы все дружно хором напишем - и неудивительно. Кто захочет жениться на дуре. Будь здорова, Анна. Если мозгов нет, пусть хоть здоровье тебя не покинет. Я всем желаю здоровья.
17.03.17 01:13
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Пока читала письмо, будто в грязи извалялась. Не хочется ничего советовать такой дамочке, да и вряд ли она кого послушает.
17.03.17 00:51
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Аня, перестань смотреть Дом 2 и думать, что главное в жизни иметь хоть какие-то отношения, в которых ничего не устраивает да ещё даже с ущербом для своего здоровья. Окружающим глубоко наплавать, есть у тебя " отношения" или нет. Живи для себя своим умом.
17.03.17 00:39
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ZavoronokАня, включи мозги! Тебе не просто изменили, но ещё и заразили всякой дрянью. Он пренебрёг не только своим здоровьем, но и твоим тоже. Здесь не только любви, даже уважения и ответственности никакой нет. Посылай этого потаскуна лесом и впредь используй презервативы, пока не увидишь справку от врача, что партнёр не заразен. И не застревай в отношениях, если секс не устраивает, он для тебя важнее любви, судя по письму.
17.03.17 00:30