Думаю начать с ним с чистого листа

Встречаемся с молодым человеком почти 6 лет. На третий год отношений количество секса уменьшилось. Он не раз меня спрашивал, чего мне не хватает, а я говорила, как есть - разнообразия (ну, жесткий секс, другие позы). Он ко мне не прислушивался, но все равно жаловался, что ему мало. В течение двух месяцев он стал пропадать на три-четыре дня (не звонил не писал). Причин он не говорил, и в итоге я не выдержала, отдала все подарки и сказала, что нам нужно расстаться. Через две недели он звонит в слезах и просит прощения. Сказал, что эти две недели спал со старшекурсницей со своего университета. Поскольку я старалась рассуждать здраво - измены не было. Я простила. В прошлом году его забрали в армию, а я узнала, что у меня букет болячек, и как я поняла, это все от старшекурсницы. Разумеется, решили лечиться и на отношениях это почти никак не отразилось. В Новый год я выпила лишнего и изменила своему молодому человеку. Изменила из-за большого количества алкоголя и из-за некой надежды, что с этим молодым человеком секс будет другим. Я очень корила себя. Перестала есть, волосы стали выпадать, ногти желтеть... В общем, стресс неплохо отразился на моем внешнем виде. Об измене я решила рассказать через несколько месяцев (т.к. ему предложили хорошую работу и нужно было к ней готовиться, а также разобраться с учебой, не хотела, чтобы он отвлекался, продолжал идти к своей цели). В итоге он все узнал от своего друга, которому рассказала моя подруга (она со мной была в ту ночь). Подруга случайно проболталась и понадеялась, что друг ничего не скажет. Я встретилась с нашим общим другом и рассказала все. Ему, видимо, стало меня очень жаль, и он рассказал, что мой молодой человек в течение полутора лет спал с этой подругой (которая все рассказала), со старшекурсницей, с проституткой, которую однажды заказал отчим друга и еще с одной пьяной девушкой из клуба (но с ней не получилось вроде как). Все наши друзья знали об этом и скрывали, т.к. мой молодой человек (вроде как) любит меня. И вот не знаю, с одной стороны, я по-свински поступила с человеком, тем более он был в армии, а я обещала ждать. С другой: 1,5 года, девушки и болячки. Кстати, молодой человек сказал, что после 1,5 лет ничего не было (друг подтвердил), а также, что ему кроме меня никто не нужен, и понял, что я самая идеальная и т.п. И я пока склоняюсь к тому, чтобы начать все с чистого листа. Как быть?

Аня,

Россия, 21 год

17.03.17

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