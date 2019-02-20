Подскажите пожалуйста, возможно, я зря нервничаю. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Встречаюсь с парнем около года, у него есть лучшая подруга с которой дружат около 8 лет. И вот сейчас она рассталась с парнем и переехала в город, где живём мы, и устроилась на работу рядом с нами, хоть город большой. Он часто говорит, что любит ее, как подругу, и что выбирать точно не будет... Они часто разговаривают, я попросила без меня с ней не встречаться – он обиделся, но вроде согласился.

На меня часто обижается, а про нее говорит, что у них одинаковые характеры и что они похожи. После разговоров с ней мне кажется более холодным. Причем, он рассказывал, что она ему говорила бросить первую жену, а как по мне, это не должны говорить ни друзья, ни подруги, это личное дело каждого. Я более молчалива, она разговорчивая... Он мне часто говорит, что я его бешу... Хоть часто готовит для меня, покупает шоколадки, помогает по дому...вроде надо не реагировать, а меня это очень расстраивает… я такое чувствую первый раз в жизни, и это вообще первый парень в моей жизни, и мне страшно...