Существует ли дружба между мужчиной и женщиной?
Подскажите пожалуйста, возможно, я зря нервничаю. Существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Встречаюсь с парнем около года, у него есть лучшая подруга с которой дружат около 8 лет. И вот сейчас она рассталась с парнем и переехала в город, где живём мы, и устроилась на работу рядом с нами, хоть город большой. Он часто говорит, что любит ее, как подругу, и что выбирать точно не будет... Они часто разговаривают, я попросила без меня с ней не встречаться – он обиделся, но вроде согласился.
На меня часто обижается, а про нее говорит, что у них одинаковые характеры и что они похожи. После разговоров с ней мне кажется более холодным. Причем, он рассказывал, что она ему говорила бросить первую жену, а как по мне, это не должны говорить ни друзья, ни подруги, это личное дело каждого. Я более молчалива, она разговорчивая... Он мне часто говорит, что я его бешу... Хоть часто готовит для меня, покупает шоколадки, помогает по дому...вроде надо не реагировать, а меня это очень расстраивает… я такое чувствую первый раз в жизни, и это вообще первый парень в моей жизни, и мне страшно...
Мнения наших экспертов
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Алена
Ярослава, честно скажу, что я не верю в дружбу между взрослыми мужчиной и женщиной, особенно, если личная жизнь обоих не слишком налажена. То есть, я могу представить себе приятельство между крепко стоящими на ногах мужчиной и женщиной, основанное на совместной работе или хобби. Все остальное – от лукавого. Дружба между парнем и девушкой, когда у него есть некие отношения, говорит о том, что парень не сделал окончательный выбор. Он еще в поиске, и не известно, куда его этот поиск заведет.
В твоей ситуации достаточно и того, что парень регулярно сравнивает тебя с «подругой» и это сравнение идет не в твою пользу. Терпеть это совершенно не нужно. Это уже достаточный аргумент для разрыва отношений, потому что мужчина, который дорожит отношениями, никогда не станет подвергать их такому испытанию как сравнение с другой подругой, пусть, даже и называется она «соратником» и иже с ними.
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Сергей
Ярослава, на мой взгляд, люди могут придумывать какие угодно названия для своих отношений. Дружба, приятельство, родственность, любовь, и еще много чего. Однако, как бы ни называлась та или иная связь, главное остается неизменным. Есть те, кто стоит на первом месте по значимости, и все остальные. В вашей «паре», судя по всему, ты явно не в первых рядах. Что же касается собственно пары, то для неё также есть некие константы. Имеется некое количество перекрестных связей, которые принимаются обоими партнерами, и есть те, которые вызывают напряжение вплоть до полного неприятия. Так вот, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, нет ли дружбы между мужчиной и женщиной – это науке неизвестно. А вот то, что в вашей паре присутствует полное взаимонепонимание и нет ни капли уважения – экзистенциальный факт. И разбираться нужно именно с ним.
Нет, я понимаю, что первые отношения в возрасте 30 лет – это серьезно, и говорит о том, что вряд ли женихи в очереди толпятся. Однако даже в таком случае, не стоит превращаться в ничтожество и терпеть что угодно, лишь бы кто-то приходил раз в неделю. Ты – нормальная женщина, со своими желаниями и взглядами на жизнь. И если тебя что-то не устраивает, напрягает, даже после раздумий и анализа, то нужно отстаивать собственное мнение, а раздражающие факторы убирать самым активным образом. Это я к тому, что если тебе не нравится что-то в поведении приятеля, а он не собирается ничего менять, то лучше избавляться от такого приятеля. Кроме того, уж извини, но фразы «ты меня бесишь», говорят об отсутствии хоть какого-то уважения. А где нет уважения, там нет и никаких других высоких чувств. Ну, и для чего тебе такие полностью бесперспективные отношения? Нет, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. Но зачем?
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Ваше мнение 8
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Прелесть / 20.02.19 02:43Он её ждал и дождался. Вам капут. Отпустите.
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Тыковка / 20.02.19 01:52Представляю какая ты бестолочьь в разговорах, даже парень предпочитает для общения другую, хах! Учись у своей конкурентки
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Никольски / 20.02.19 01:24Дружба бывает и между женщиной и мужчиной, и между старым и молодым человеком, и между двумя женщинами. И вообще дружат даже самые разные животные между собой. Дружба вообще свойственна многим живым существам на земле. Странно, что Вы как то отдельно определяете, что он вам дарит шоколад, помогает по дому!! В принципе когда люди живут вместе они ведут совместное хозяйство, а не мужчина помогает женщине тянуть лямку. Готовит. Все это признаки цивилизованных отношенийв паре. Я бы больше занималась своей парой, чем размышлениями о существовании дружбы между мужчиной и женщиной.
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Солярская / 20.02.19 00:58Дружба существует. Причем, люди могут дружить, и не переходить ни в какие другие фазы, потому что четко осознают,что дружить у них получается, а нечто большее - извините. Не выйдет никак каменный цветок. У меня есть старые товарищи мужского пола. Они интересные, востребованные специалисты, внешне ничего так, женатые, с женами я знакома. С одним дружу со студенческих лет, знала всех его девушек, и жену. Он в этом году заезжал к нам в гости, по пути на море (ехал из Питера на авто, с сыном, а жена с дочкой самолётом позже туда полетели). Просто в страшном сне не могу представить, что я могла оказаться за ним замужем. Ни-ког-да. Он вызывают у меня отторжение в этом плане. Я просто понимаю, что те качества, которые меня никак не колышутся, пока он мне друг, будут меня бесить неимоверно, если я начну сталкиваться с этим каждый день. Он по дурацкий себя ведёт, шуточки глупые... Ещё один товарищ, например, эдакий мелкий домашний тиран, аккуратист до дурноты, и слегка придурошный в плане режима. Я с этим жить категорически бы не смогла. Разосрались бы в первый же месяц.// Да-да, как же я могу так про друзей, бла-бла-бла. Ну, друзьям я это все прощаю. Но слепой то я быть не перестала. И у меня куча недостатков, которые они тоже видят. И они мне прощают. И тоже меня женой видеть не хотели бы. Это нормально. /// Вы лучше не с подругой разбирайтесь. Вы лучше задумайтесь, а вам надо жить с парнем, которого вы уже сейчас бесите? Что, неужели нет никого, кому бы вы реально нравились?
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krazy / 20.02.19 00:31Какое чудное письмо. (Дружба есть, да. Если мужчина гей, хехе. А с обычным мужчиной, чет не верится. Хотя хз. Но я не встречала. Обычно все таки кто-то из двоих далеко не дружеские чувства испытывает.)
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Masha NY / 20.02.19 03:44Вот согласна с Вами на 100%. Я тоже не встречала прям такую дружбу, не разлей вода, между мужчиной и женщиной. Хорошие приятельские отношения, основанные на общих интересах, хобби, работе, это да есть такое. Обычно в такой «дружбе», кто то один, или оба, имеют симпатию больше чем к другу, и не против если отношения выйдут на новый уровень. И если молодой человек уже сказал героине, что не будет выберать между Её Комфортом ичувствами, значит только одно: он ею не дорожит, не боится её потерять, а значит Не любит.
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