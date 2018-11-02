Как успокоиться: дочь живет с девушкой

Вот уже несколько лет я не общаюсь с дочерью. Она, живёт с другой девушкой, уже давно, четыре года. Как это всё вскрылось, так и прошла короткая волна ссор, скандалов. Ну и с тех пор ничего, дочь уехала, на совсем. Разругались мы сильно, а меня как-то сильно внутри всю вывернуло, что я даже слушать ничего не хотела. Она же некоторое время старалась наладить диалог, но эмоции у всех тогда были, видимо, на слишком высоком уровне.

Так выходит, что мы стали друг другу совершенно чужими людьми. Конечно, понимаю, что так нельзя, да и глупо на самом деле. Понимаю, что она уже давно взрослый человек, что ничего не получится изменить. Но так на душе обидно всё-таки. Это чувство, что столько всего было вложено в неё, чтобы всё было в порядке. Так хотелось, чтобы у неё была обычная нормальная жизнь. А её ориентация... Меня по-прежнему колотит от данной ситуации.

Как в себе побороть весь тот негатив, что у меня есть? Как мне дочь понять? Представить себе не могу... Знаю, разумеется, если сама с этим не примирюсь, наладить отношения с ней так и не получится.

Могу сказать, что мне хватает выдержки что ли, спокойствия, чтобы находиться рядом, когда они вдвоём, когда её девушка тоже здесь.

Даже не знаю. Вроде бы она такая тихая, милая, спокойная, как мышь. Но странно. Может просто такой хочет казаться. Но как по-настоящему. Вот и как мне остыть внутри?