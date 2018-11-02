Как успокоиться: дочь живет с девушкой
Вот уже несколько лет я не общаюсь с дочерью. Она, живёт с другой девушкой, уже давно, четыре года. Как это всё вскрылось, так и прошла короткая волна ссор, скандалов. Ну и с тех пор ничего, дочь уехала, на совсем. Разругались мы сильно, а меня как-то сильно внутри всю вывернуло, что я даже слушать ничего не хотела. Она же некоторое время старалась наладить диалог, но эмоции у всех тогда были, видимо, на слишком высоком уровне.
Так выходит, что мы стали друг другу совершенно чужими людьми. Конечно, понимаю, что так нельзя, да и глупо на самом деле. Понимаю, что она уже давно взрослый человек, что ничего не получится изменить. Но так на душе обидно всё-таки. Это чувство, что столько всего было вложено в неё, чтобы всё было в порядке. Так хотелось, чтобы у неё была обычная нормальная жизнь. А её ориентация... Меня по-прежнему колотит от данной ситуации.
Как в себе побороть весь тот негатив, что у меня есть? Как мне дочь понять? Представить себе не могу... Знаю, разумеется, если сама с этим не примирюсь, наладить отношения с ней так и не получится.
Могу сказать, что мне хватает выдержки что ли, спокойствия, чтобы находиться рядом, когда они вдвоём, когда её девушка тоже здесь.
Даже не знаю. Вроде бы она такая тихая, милая, спокойная, как мышь. Но странно. Может просто такой хочет казаться. Но как по-настоящему. Вот и как мне остыть внутри?
Мнения наших экспертов
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Алена
Анна, а что такое «нормальная жизнь»? Это когда рядом муж? А если он лузер? Игрок? Или бабник? Или матерый сексист, каких у нас еще большинство? «Нормально» - это быть «за мужем»? Сколько женщин пишет сюда уже много лет, и большинство историй – как раз про вот такую «нормальную» жизнь. С изменами, болью, отчаянием, ощущением безвыходности. «Мне некуда идти», «я живу с ним ради детей», «я не смогу поднять детей одна», «хочу уйти, но не могу, страшно», «узнала, что у него есть любовница», «муж живет на два дома»… Где гарантия, что, выбери она традиционный вариант, она была бы счастлива? Она, а не ты.
Какого счастья ты хочешь для дочери? Чтобы она просыпалась в хорошем настроении, чтобы рядом был человек, который ее понимает, чтобы мама любила такой, какая есть, не пытаясь переделать под свое «нормально»? Или ты хочешь конкретного счастья: замуж, муж, дети, чтобы перед соседями не стыдно было? Тебе не стыдно, не ей.
«Почему у тебя нет детей? У других есть. Будь как все»
«Почему ты до сих пор не замужем. Все уже успели выйти, развестись. Будь как все»
«Тебе что, парней не хватает? Ты подумала, что будут о тебе говорить? А обо мне подумала? Неужели так трудно быть как все?»
Анна, где за всем этим искренняя забота о чувствах и желаниях дочери? Ее нет. Нет, потому что произошла подмена. Ты нарисовала в своей голове идеальную картинку правильной жизни – для себя. Ты не хочешь, чтобы была счастлива она. Ты хочешь, чтобы была счастлива ты. Это твое эго заставляет тебя вскипать, когда ты видишь дочь рядом с ее человеком. Это тебе их отношения мешают идти к своему счастью. И это ты мешаешь своей дочери почувствовать себя счастливой, потому что ты, самый родной в ее жизни человек, не готова принять ее выбор.
Как тебе успокоиться? Спроси себя, если ты примешь свою дочь такой, какая она есть, что произойдет дальше? Твои самые большие страхи? Проговори их и задай себе после каждого страха вопрос: «и что с того?» и ответь на него честно. Удивишься, как много тараканов можно вывести из головы с помощью этого упражнения.
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Сергей
Анна, на мой взгляд, в данном случае поможет только время. Как я понимаю, вы все-таки иногда встречаетесь, причем все вместе. То есть внешне ты уже приняла ситуацию. А раз так, то и внутренне через какое-то время притерпишься. Вряд ли полностью примешь и поймешь, но, по крайней мере, активные боевые действия закончатся.
Что же касается происходящего вообще, то могу лишь посочувствовать. Понятное дело, что у каждого родителя, каким бы он правильным ни хотел казаться, всегда есть желание гордиться своими детьми, иметь возможность хвастаться их успехами, тем самым поднимая свою личную самооценку. В этом нет ничего плохого. Это просто есть, причем практически у всех. И, естественно, что успехи детей, родители всегда будут оценивать с точки зрения собственного мировоззрения, личного опыта и убеждений. Это нормально. Плохо, когда именно достижения детей становятся для родителей основной целью в жизни. Тогда, если что-то идет не по «сценарию», если успехи не вписываются в личные представления, начинаются проблемы.
Кроме того, давай будем честными, и признаем, что наше общество традиционное, и большой толерантностью пропитаться не успело. А потому подобные отношения – осуждаются, что бы ни говорили по телевизору. То есть даже если ты смиришься, все равно окружающие будут смотреть на тебя кто-то с жалостью, кто-то со злорадством, а кто-то и со злобой. Мол, сама виновата, раз такую дочь воспитала. И вот это внешнее воздействие может быть наиболее болезненным. Ведь на каждый роток не накинешь платок. Потому и сочувствую. Что же делать? Наверное, стоит постараться сосредоточиться на самой себе, своей жизни, личных целях. Земной путь пока не закончен, и впереди может быть еще много чего. Вот и попробуй сместить акценты.
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Ваше мнение 5
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Солярская / 02.11.18 06:46Что-то мне подсказывает, что вы вырастили дочку самостоятельно, в определенной амосфере неприятия мужчин как класс. Что же теперь от нее хотеть то?
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krazy / 02.11.18 04:14Знаете, в моей супер-толерантной стране никто от счастья не лопается если ребенок окажется геем. Друг, сосед, коллега - пох. Свой ребенок - трагедия (not in my backyard как говорится, т.е. не у меня в заднем дворе). Так что у вас вполне нормальная реакция. Но изменить вы ничего не можете, любите ее такой какая она есть.
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Krazy / 02.11.18 04:23Совет не пытайтесь ее вылечить (эт не болезнь). Не говорите ей, что она просто нормального парня ещё не встретила (если би, тогда ещё может. А если нет, то увы) Ну и смотрите позитивно - в принципе она запросто вам внуков подарит. Мальчикам в этом плане сложнее.
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Рина / 02.11.18 04:09Кому-то целой жизни не хватает, чтобы "остыть внутри" и принять факт, что близкие люди, в которых вложено много труда, заботы и любви, не оправдали наших ожиданий, и стали или оказались не такими, какими мы бы хотели их видеть. Бог каждый день смотрит, как люди ведут себя не так, как Он хочет, чтобы вели, и являются не такими, какими Он хочет, чтобы были, несмотря на то, что Он создал их, и на все, что им дал. Но Он может исправить любую ситуацию по Своему усмотрению когда пожелает, а нам остается только мучиться, столкнувшись с чьей-то неблагодарностью и безнравственностью, и надеяться на лучшее в будущем. Подумайте, что значит для вас счастье и какое место в нем занимала бы нормальная ориентация дочери. Есть у вас любимый муж, любимая работа и хобби, любимая кошка или собака, подруги, увлечения, благотворительность, вкус к жизни, любовь к себе и миру? Если ничего этого нет, то конечно соблазнительно назначить девушку дочери на роль врага номер один, или саму дочь на роль испортившей вам жизнь. Но если вы сами НЕ УМЕЕТЕ быть счастливой, то, увы, в этом не виновата ни одна из этой лесби-парочки.
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Никольски / 02.11.18 02:59У Вашей дочери очень трудная жизнь. В Европе быть гомо не сахар, а в России - жизнь на сопротивление. Она каждый день проходит через агрессию и осуждение и заплевывание обществом. И Вы включились тоже в эту агрессию и осуждение. Мне бы тоже было бы очень неприятно если бы сыновья ушли в гомосексуальные отношения, но я бы встала, наверное с болью и отчаянием, на их защиту от общества, от семьи.Наверное я бы кричала бы от боли внутри себя, но я бы держала оборону на их стороне. Во что бы то ни стало. Ни что не способно меня здесь сломить. Ни презрение семьи ни плевки толпы. У неё кроме Вас никого нет. И у Вас тоже. Люди сейчас убивают просто потому, что ты другой. В России я лицо кавказской национальности-"я знаю о чем я говорю. Психов и озлобленных толпы. Она ходит в зоне риска, а Вас с ней рядом нет. Не теряйте дочь.