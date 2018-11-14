Дочь осталась с мужем, я с моряком и одиночеством
На фоне остальных историй мой крик души покажется просто смешным, но мне очень тяжело... После 5 лет брака ушла от мужа к другому мужчине. Сейчас оформляем развод, в его глазах я – предатель и изменница. Пытаемся общаться «как друзья» ради дочери.
По обоюдному согласию дочка (4 года) осталась с ним. Я приезжаю к ней, ночую там, когда мужчина, с которым я сейчас живу, в рейсе (он моряк). Мы с бывшим живем в разных концах большого города, когда я приезжаю, сплю с дочкой на диване, он – на раскладном кресле.
Но суть вот в чем.
Почти бывший муж активно общается с двумя девушками, которые ему нравились раньше. Я очень болезненно это воспринимаю, за столько лет такого внимания я добиться от него не могла, хотя прямо говорила, что мне нужно и как. С одной у него не получилось, он начал активно общаться со второй. Уже не исключает возможности совместной с ней жизни и усыновления ее полуторогодовалого сына. А меня передергивает от мысли, что мою дочку будет каждый день видеть чужая женщина, что она будет решать, когда я смогу приехать, а когда нет...
Ради бывшего мужа я уехала из родного города, общалась до развода исключительно с его друзьями, здесь у меня никого нет, кроме кота. Живу на съемной квартире в режиме работа-дом, нынешний молодой человек подолгу пропадает в морях. Мне очень одиноко, больно и обидно сейчас, что бывший может постоянно быть с дочерью, у него все прекрасно, он активно строит свою жизнь. А мне даже ёлку наряжать некому будет в этом году... Как мне дальше быть?
Мнения наших экспертов
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Алена
Жанна, в своем «одиноко, больно и обидно» - ты настоящая рукодельница. Ты ушла от мужа, потому что тебя не устраивали отношения с ним и ты приняла кризис 5 лет как знак того, что любовь прошла, сработать над отношениями не имеет смысла, муж «не додает», поэтому понеслась в новые отношения с новым мужчиной. И вот когда ты уже сожгла мосты, выяснилось, что это и с новым мужчиной никакого счастья в личной жизни не случилось. Кажется, даже стало еще хуже, потому что если раньше тебе казалось, что ты одинока в отношениях с мужем, то теперь это одиночество – твоя реальность. С чем боролась, на то и напоролась. Поздравляю.
Твой муж был плох? Не думаю. Он тебя мало любил? А теперь у тебя море любви с новым мужчиной? Кажется, есть только море. Но без особой любви. Более того, ты сейчас начинаешь потихоньку осознавать, что предала не только мужа и ваши с ним отношения, которые, возможно, стоили того, чтобы над ними работать. Ты предала свою дочь. Не надо рассказывать, что у тебя такой график и съемная квартира, поэтому девочка с папой. Бога ради, люди десятилетиями живут в таком режиме, но не бросают собственных детей ради новых мужиков и баб. Ты поступила так не потому, что тебе некуда было брать ребенка. Ты сделала это ради возможности пожить для себя и не иметь проблем с сексом, ибо ребенок накладывает определенные ограничение на то, как и когда ты сможешь совокупляться с новым возлюбленным, а у тебя такой с ним период, что такие ограничения – серьезная проблема.
Ты подчинила свою жизнь чужому человеку в поисках новой романтики. Не получила ничего, кроме зеленой тоски. И, да, твои страхи оправданы: новая жена твоего бывшего мужа не будет терпеть твои ночевки на диванчике с дочкой. Ты будешь встречаться с нею тогда, когда это будет удобно семье, в которой она живет. Хочешь другого? Тогда взрослей, наконец, и начинай решать свои проблемы, а не создавать их и не прикрываться ими, как фиговым листиком. Сядь и подумай, как сделать так, чтобы дочка жила с тобой. Согласится ли на это твой новый мужчина. Хочешь ли ты сама этого, или в тебе просто играет ревность, а глобально дочь для тебя – обуза. Если последнее – просто прекрати маяться дурью. Кукушка – тоже птица полезная. Если дочь важна все же. Действуй. Но если твой новый начнет возмущаться, говорить, что он на чужого ребенка не подписывался, или просить тебя «одуматься», ибо «куда нам ее», совет один: от таких мужчин надо уходить сразу. Потому что тут все просто, как в той поговорке: «Любишь меня – люби м мою собаку». Если мужчине ты нужна только без «довеска», значит, ему нужны от тебя только услуги. А на тебя саму ему плевать.
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Сергей
Жанна, на мой взгляд, тебе стоит постараться побыстрее повзрослеть и начать сначала думать, причем не только о себе, а только потом что-то делать. Уж извини, но уходить от мужа, по сути, в никуда, имея на руках маленького ребенка – это вообще не самый умный поступок. А если учесть, что ты оставила дочь мужу, уйдя жить к любовнику, у которого ни кола, ни двора, да еще и дома бывает раз в полгода, то возникает закономерный вывод о том, что при данном демарше кроме как о себе и личном «хорошо», ты больше ни о чем не задумывалась. Нет я понимаю, бывают ситуации, когда вместе жить не в мочь. Однако даже в такой ситуации человек, который ответственно относится к будущему, сначала думает, готовит почву, и только потом действует. Теперь ситуация только усложнилась.
Как думаешь, для твой дочери, пройдет бесследно факт того, что ты её бросила? Я не пытаюсь «нагнать тоски». Я только предлагаю в следующий раз задумываться над последствиями собственных поступков. Что же теперь делать? Наверное, для начала, заняться обустройством собственной жизни. Ты должна самостоятельно крепко встать на ноги, иметь нормальную работу и постараться обзавестись более-менее постоянным жильем. Еще обязательно нужно как можно больше общаться с дочерью. И не только приезжая к бывшему мужу, а забирая к себе. Тогда, через какое-то время, если твой прежний благоверный обзаведется новой семьей, да еще и с ребенком, ты вполне сможешь полностью забрать дочь. Сейчас, как мне думается, её тебе никто не отдаст. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам. Если же в твоей нынешней личной жизни с новым партнером места для ребенка нет, то прекрати заниматься ерундой и просто живи как живется. Что же касается одиноких Новогодних каникул, то привыкай. Человек, который подолгу пропадает в морях, будет устраивать подобные праздники с завидной регулярностью. Такая уж работа.
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Лучшие комментарии
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ethernity 14.11.18 06:47Какая замечательная собака на сене! С кем муж и как - Вас теперь не касается. Думайте, как регулировать встречи с дочерью будете.
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Солярская 14.11.18 06:39Ну вот сегодня я в ступоре, если честно. Вы что - безработная и поэтому бездомная? Ну блин. Люди работают, снимают жильё, детей в садик водят. Я в принципе не представляю, как можно ребенка своего променять на какие-то штаны... Не, я понимаю, что можно влюбиться. Что можно мужа разлюбить. Но ситуация с ребенком - для меня недоступно.
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Krazy 14.11.18 06:40Сергей и Алена прям умилили. Ребёнок - не котёнок, чтобы захотела отцу бросила, захотела забрала. (Именно бросила, ребёнка дочетырех лет у матери забрать нереально, см Деклорацию прав ребёнка Принцип 6) потом опять новый мч и ребёнка назад отцу. (Даже с кошками так нельзя) Ребёнку всего четыре, она такая малявочка ещё и если мать променяла ее на левый хрен, то там материнским инстинктом особо и не пахнет. Пусть живет с тем родителем, которому она больше нужна. Вы даёте ей столько любви и внимания сколько можете. Воскресная счастливая мама куда лучше несчастной, замотанной постоянной.
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Прелесть 14.11.18 12:42Проблема высосана из пальца. Вы ушли от мужа который Вас не ценил не прислушивалс, логично. Делать с такими рядом нечего. Моряк ушёл в море. Так есть море возможностей жить интересно. Можно дочь брать на это время можно навсегда её забрать. Можно ходить в кружки и секции. Можно поступить учиться. Сейчас много дистанционного обучения. Можно ходить на танцы и находить новых друзей. Много чего можно.я Вам скажу с высоты возраста - это самая большая ошибка женщин думать что именно мужчина заполняет её досуг. Нет. Нет и нет. У Вас должны быть СВОИ хобби и интересы. Бесполезно в этом плане полагаться на мужчин. И даже смешно. Потому что это иллюзии. Вы совершенно свободная женщина находите свой интерес в жизни.
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Zavoronok 14.11.18 09:59Она написала, что работает, фраза работа-дом. Просто её любовнику чужой ребёнок не нужен.
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Прелесть / 15.11.18 12:12Такое состояние тяги в привычные условия происходит часто с недостаточно целеустремлёнными людьми. Этот период надо пережить. Назад возвращаться смысла нет. Ваш муж никогда не измеится.это уже видно. Моряк имеет такую профессию чтл надо часто быть одной. Сейчас надо именно составить новые планы новые распорядки и будет ещё лучше. Про бывшего даже думать забудьте. Можете переехать ближе к дочери. Можете перестроить договорённости с мужем и быть с дочерью по очереди. Все можете что только захотите. Сейчас просто типо пмс.а на самом деле все в ваших руках.
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Никольски / 14.11.18 21:04А как Вы думали, когда разводилисью Молодой одинокий мужчина посвятит всю свою жизнь вашей дочери пока Вы живете счастливо с вашим моряком??????? Он Вам ничего не должен. Конечно, вашу дочку рано или поздно усыновит другая женщина. Вы же ее практически, по обоюдному согласию выставили на усыновление другой мамой. Всего четыре годика. И я думаю странен ваш вариант. Дочь оставили, время от времени спите у бывшего на диване. Придет ему в дом новая жена и попрет вас с дивана в гостиницу. Потом напишите " Пришла беда откуда не ждали". И елка наряжается в доме , когда в нем есть семья и дети. Кайф такой есть. Это семейный праздник, на самом деле. У Вас семьи нет. Зачем вам елка?
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[email protected] / 14.11.18 18:18Я в недоумении, почему вы дочь оставили бывшему мужу. Я понимаю, что если бы вы были счастливы в браке, не уходили бы. Ведь какая-то причина была, раз ушла. Но на кой сидеть в пустой квартире с котом и плакать от одиночества, когда у вас есть дочка. Предполагаю, у дочки садик близко к квартире, где остался муж, а вы в разных концах. Нет, тут надо сьёмную квартиру поменять на поближе к садику. И к школе, которую вы выберете для дочери. Я ещё понимаю, если бы заселились в воллу у моря, но тус всего лишь сьёмная! Это можно по-другому решить. Боюсь, вы допускаете ту же самую ошибку, что и с 1 мужем. В 1 раз вы отказались от себя и растворились в нём и его планах. И теперь то же самое. Поехала от своего дитя на другой конец города. Уважайте себя. На те же грабли наступаете. И без разницы, кто у вас этот второй - моряк или не моряк. Вы опять продуваете всё, что важно ДЛЯ ВАС. П.С. Меня бы от детей не оттащил никто, ни за какие коврижки. Моряку то что, он в море ушёл и ему ок. А у вас - полная ерунда.
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krazy / 14.11.18 19:58Так она и поступает как важно для нее. По письму ж видно, что она с дитем общается от одиночества (плюс давление общества. И ведь дожмут и она заберет ребенка. И будет дочь выслушивать, как она маме жизнь сломала.)
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[email protected] / 14.11.18 20:31Я это вижу так. Она переехала на другой конец города, потомучто моряк там жил или он хотел там жить. Не может быть чтоб прям не нашлось квартиры ближе к саду. И она поехала. Вот ей подсунули идею, и она поехала. И такая ж это любовь к моряку, если она следит за личной жизнью мужа? Тут невнятное нечто. Нет решений уверенных. Нет энергии. Завтра моряк скажет что-то, и будет как он скажет.
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krazy / 14.11.18 20:57Это все лирика. Тут вопрос нужен ли ребенок? ей пофик, проблема - елка и любовника вечно нет. (И ведь ребенок маленький еще совсем, не 10 лет. Четыре года всего. Kак она спит и сексится спокойно, не почитав сказку на ночь, не поцеловав. А если у девочки заболит чего или сон плохой приснится?) Рано ей детей было или вообще не надо.
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Zavoronok / 14.11.18 23:27Согласна с вами, Крейзи. Если Жанна заберёт ребёнка, будет её постоянно попрекать тем, что не смогла свою личную жизнь устроить и так далее по списку. При таком раскладе забирать девочку ей не надо, ребёнку с папой лучше будет.
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Я же / 14.11.18 18:05А может так.она гульнула, отчасти назло мужу, он узнал, инициировал развод. Квартира его,раз автор приезжая (в большой-то город с населением в 280тыс.чел),возможно,он старше ее .в такой ситуации вполне мог бы манипулировать на чувстве вины, раз,на заботе о ребенке (ну иначе ей пришлось бы забирать дочь в свою дыру,например),два,ну и в таком духе.а героиня не будучи слишком далекой и вообще хоть грамм замороченной на осознанном родительстве, может,только Щас начинает понимать, что произошло то.а вообще, мое мнение, что ни мужа ни ее не в волнует психологическое состояние дочери, т.к. с отцом ребенку лучше только если мать совсем кукушка или асоциальна. А муж мог назло оттяпать (убедить по обоюдному) дочку "изменницы",даже если реально ему не сахар за мать и за отца. В его интересах побыстрее найти новую маму.очнитесь автор,включите мозг, еще непоздно, дочь нужно забрать, иначе пожалеете, да поздно будет...
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Я / 14.11.18 17:52Жесть какая-то...а Вы когда дочь оставили, думали, как жить дальше все будете?и правда думали,что муж до 18-летия дочки без бабы будет? Вы бы хоть в комментариях пояснили, а то реально выглядит будто вы дура дурой. ..
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Angela Москва / 14.11.18 16:25Попробуй вернуть мужа и восстановить отношения. Или забери дочь и начни жить сначала. Чтоб восстановить отношения с мужем, поизучай психологию, очисти ваши отношения от негатива и обид...и дальше запомни этот опыт
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kani / 14.11.18 16:10Судить легко... И все ошибаются...Не забывайте об этом Жанна! За свою жизнь и поступки, нравится вам или нет, вам придётся ОТВЕЧАТЬ!!! УДАЧИ вам, и пожелайте счастья мужчине которова вы кинули (или предали что одно и то же). посмотрите правде в глаза и признайте что вы накасячили по полной в первую очередь перед собой и перестаньте завидовать бывшему, ему тоже хочется любви и участия.( хотя и каждый может вас понять "своя рубашка ближе?
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kani / 14.11.18 16:21Тем более после того что он пережил после вашего "ухода" из их с дочерью жизни к другому. Удивительно что он ещё вам позволяет вам видеться с дочерью
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Big Mama / 14.11.18 14:43что то вы нехило просчитались. развелись, оставили ребёнка экс-мужу, нашли новую большую любовь... а “проучить” бывшего не получается и не получается... из практических ЦУ: убрались бы вы с дивана бывшего. ибо там вам не место. обыстройте гнездо для визитов дочери, и прописать бы все эти визиты документально (как часто, как надолго и тд), ибо после начала новой семейной жизни бывшего вы вполне можете потерять с ней контакт вообще. это конечно если вам это нужно. а бывшего, ещё раз, просто оставьте в покое.
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Прелесть / 14.11.18 12:42Проблема высосана из пальца. Вы ушли от мужа который Вас не ценил не прислушивалс, логично. Делать с такими рядом нечего. Моряк ушёл в море. Так есть море возможностей жить интересно. Можно дочь брать на это время можно навсегда её забрать. Можно ходить в кружки и секции. Можно поступить учиться. Сейчас много дистанционного обучения. Можно ходить на танцы и находить новых друзей. Много чего можно.я Вам скажу с высоты возраста - это самая большая ошибка женщин думать что именно мужчина заполняет её досуг. Нет. Нет и нет. У Вас должны быть СВОИ хобби и интересы. Бесполезно в этом плане полагаться на мужчин. И даже смешно. Потому что это иллюзии. Вы совершенно свободная женщина находите свой интерес в жизни.
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хахаха / 14.11.18 12:22Блин, не остановлюсь никак. Этот экспонат совершенно спокойно говорит о том, что дочку мужу оставила, хотя общеизвестный факт , что для маленьких детей мать - это Бог, и ее не парит психологическое состояние ребенка, а колбасит ее от того, что муж с девушками встречается. Идиотина.
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Элфи Крекс / 14.11.18 11:52Вообще- то в Петрозаводске торговый флот уже в перестройку накрылся медным тазиком. Большие прогулочные корабли, например, до Астрахани, тоже сто лет не ходят. Даже больницу водников сто лет назад расформировали. Так что где он там " в моря ходит",ваш моряк? Почему вы оставили дочь мужу, вы не пишете. Оставили. А дальше пошло по написанному вами же сценарию. Понятно, что у отца ребёнка будет личная жизнь и хорошо, если дочка в неё впишется. Что делать? Снять нормальную квартиру, где будет место для дочери,разобраться с пропадающим " в морях" и со своей жизнью.
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Koshka / 14.11.18 12:07Да в любые моря он может ходить, в загранку. А она снимает, как я поняла, даже не с ним живет.
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Элфи Крекс / 14.11.18 12:14Не ходят больше из Петрозаводска корабли в загранку. Все там двадцать_ тридцать лет назад развалилось. Каботаж остался в Кижи и обратно. Судостроительный завод не работает. Водоплавающие переквалифицировались или переехали. Вот в Гамбургском порту работают, в Питере...
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Koshka / 14.11.18 12:50Так нигде и не написано, что из Петрозаводска ходят суда. Я в Москве знала торговых моряков, они же не из Москвы отчаливали в загранку.
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Элфи Крекс / 14.11.18 13:18Теоретически всё может быть. Но. Живёт чел в Москве. В загранку ходит из другого города. - понятно. Сто лет назад: живёт чел в Петрозаводске, оттуда ходит на 4- 6 месяцев в загранку - понятно. Но вот чел ходит из какого-то другого города в загранку, а живёт пару месяцев в году в Петрозаводске, где у него даже своей квартиры нет - зачем????
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Солярская / 14.11.18 13:25Да она скорее всего Петрозаводск указала от фонаря, или может сама оттуда была в прошлом. Оттуда в Питер перебираются в основном.
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Элфи Крекс / 14.11.18 14:14Это я восьмидесятые вспомнила. Когда и БОП существовал, и судостроительный, и в загранку наши ребята ходили, и зарабатывали, и гуляли потом во " Фрегате", молодые, уверенные в себе, денежные ( по тем временам).И квартиры им неплохо давали, старожилы до сих пор говорят " дома водников". Эх! Где мои семнадцать лет!
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Koshka / 14.11.18 14:04Я так поняла, что они не вместе живут. Авторша пишет "снимаю", т.е. не они вместе снимают и не он. У него вполне может быть жилье с родителями, например, куда он не хочет тащить ту бабу. И кстати, он может, даже и не знает, что она с ним "отношается", он может и сливать просто ей после загранок.
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лаки / 14.11.18 11:23ппц, вообще(( почему вы дочь оставили?? придурошная что ли?? ну с другой стороны как знать, может ей с отцом и правда лучше будет, чем с такой странной мамой. вообще не представляю, отдать дочь добровльно, дочь свою родную, ппц...ну это совсем идиоткой быть надо, ой дура баба, больше и сказать-то нечего сегодня(((
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Ольга / 14.11.18 10:33Героиня сама создала такую глупую ситуацию, а теперь ей одиноко и обидно без дочери. Жанна, такое впечатление, что вы все делали впопыхах между занятиями сексом с моряком. Надо было обдумать все до мелочей, что вы будете делать, когда он в рейсе. И да, я тоже в недоумении, что вы оставили маленькую девочку ради нового мужчины, и теперь чужая женщина будет уделять ей больше внимания, чем вы.
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*** / 14.11.18 10:40да не будет никакая чужая женщина уделять девочке никакого внимания. Вангую - все эти чужие женщины (особенно со своими полуторогодовалыми детьми) отсохнут через максимум через два месяца. Героине - свободными вечерами нечем заняться? Учиться учиться и учиться. И заняться собственным подъемом, а не ребенка таскать с насиженного места.
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Склифософский / 14.11.18 10:27Чет прям и на ежа хочется сесть, и попочку не уколоть... Давайте сначала про мужчин. Вы ушли от одного мужчины, который не мог уделять Вам достаточно внимания, к другому мужчине, который даже при всем желании не имеет такой возможности. К чему было менять шило на мыло? Теперь про ребенка. А что помешало взять ребенка к себе и жить с ней и не страдать, ах как же так, другая будет её растить. Ну какбэ Вы на это согласились по умолчанию, согласившись оставить дочь с мужем. Или Вы серьёзно думали, что Ваш муж никому нафиг не нужен и всю жизнь посвятит Вашей дочери??? Ну и в заключение - сейчас тоже ещё не поздно забрать дочь к себе и жить с ней, только возвращаясь к первой моей фразе - навещать дочь иногда, а в остальное время жить беззаботной жизнью - это не то же самое, что каждый день жить с дочерью, воспитывать её, кормить, лечить, слушать нытьё, - в общем, вкладывать недюжинные силы, энергию, время и нервы. Подумайте, что Вас устроит больше: изводить себя завистью и ревностью к чужой счастливой жизни, или вложиться в ответственное и трудоёмкое выращивание/воспитание собственной дочери.
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Солярская / 14.11.18 10:07"Как мне дальше быть". Лично для меня вопрос бы так никогда не стоял. Вот я, вот мои дети. В любом случае они со мной. Кого-то не устраивает? Досвидос. Суд и через суд. Я, кстати, с "хорошим семьянином и положительным человеком" (по оценкам окружающих и родственников) в свое время разводилась. И слава богу. // Это ж ваше решение - уйти без дочки. Ну думайте, как вам скорее ваш быт с дочерью организовать, пока ещё не поздно. С моряком то своим насчёт дочки разговаривали? Или молчали?
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*** / 14.11.18 09:53Ща тут будет крик стоять вселенский про бросание ребенка и восхваление ее папашки, но не зря говорят :" лучшее, что может сделать отец для своих детей - любить их мать ". Он с этим уже не справился раз мать девочки ушла. Кроме того, скоропостижно снимая сомнительный бабенок, бывших всяких своих и чужих, он просто тешит свою побитую мужскую гордость, интересы ребенка тут явно не на первом месте.
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Koshka / 14.11.18 09:41"Ради бывшего мужа я уехала из родного города, общалась до развода исключительно с его друзьями, здесь у меня никого нет, кроме кота." Вот это перл вообще. Какой город родной, Питер, Москва, Екб, Сочи? Небось Ухрючинск. И самое главное. Кот дороже дочери, да?
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*** / 14.11.18 10:31точно, и где можно любовника найти? среди друзей мужа?
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Элфи Крекс / 14.11.18 15:40Пудож, Медвежьегорск, Питкяранта - если для неё П. - "большой город".
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Ах / 14.11.18 09:37Ничего себе у Вас представление о "смешном крике души на фоне остальных историй." Не, я, конечно, понимаю, что на фоне вчерашнего "так посмотрел" ситуация с развалом семьи и бросание собственной 4-летней дочери вообще фигня, а не проблема.
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Элфи Крекс / 14.11.18 12:06Да на развал семьи и на бросание ребёнка ей чихать. Вот трахельредко приезжает да муж не остался в одиночестве - это да.
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Koshka / 14.11.18 09:34У Вас, видимо, свободного времени очень много, раз успеваеете отслеживать, кто кому и сколько чего уделяет. Вот и займитесь чем-то полезным. У Вас Университет шикарный, поучитесь, будете специалистом, так хоть дочь подарками порадуете. Инфантилизм не доводит до добра, всю жизнь мужики цацкаться с Вами не будут, это только пока молодая , а молодость быстро проходит.
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*** / 14.11.18 09:32щаз ога наживется бм с девушкой и ее полуторагодовалым сыном, отец которого девушку уже и сразу послал лесом. Планы планы. А, Вы, героиня выбирайте любовников осознанно, если парень хороший - модно и потерпеть его отсутствие. Короче, выбирайте любимых любовников.
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Лада / 14.11.18 08:07Съемное жильё тем хорошо, что его легко сменить на другое. Снимите поближе к дочери - не надо будет ночевать на диванчике и больше времени будете с ней проводить вообще.
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Элфи Крекс / 14.11.18 11:57Да там весь город можно за час проехать, не Москва.
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Лада / 14.11.18 19:59Я в курсе. Она считает диванчик ещё своим по старой памяти. На котором спать ей можно. А тут муженёк её в реальность вернул. Новую реальность.
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Лада / 14.11.18 07:35Ну да, если муж уходит от жены, оставляя ей ребенка - он не ночует с ним у бж на диванчике, приезжая, когда вздумается. Бж строит свою жизнь с новым мужем, и он теперь будет фактическим отцом ребёнка, а бывший муж - воскресным папой в лучшем случае. Теперь переверните ситуацию наоборот, поменяв местами гендеры, и это будет ваша ситуация.
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ethernity / 14.11.18 06:47Какая замечательная собака на сене! С кем муж и как - Вас теперь не касается. Думайте, как регулировать встречи с дочерью будете.
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Krazy / 14.11.18 06:40Сергей и Алена прям умилили. Ребёнок - не котёнок, чтобы захотела отцу бросила, захотела забрала. (Именно бросила, ребёнка дочетырех лет у матери забрать нереально, см Деклорацию прав ребёнка Принцип 6) потом опять новый мч и ребёнка назад отцу. (Даже с кошками так нельзя) Ребёнку всего четыре, она такая малявочка ещё и если мать променяла ее на левый хрен, то там материнским инстинктом особо и не пахнет. Пусть живет с тем родителем, которому она больше нужна. Вы даёте ей столько любви и внимания сколько можете. Воскресная счастливая мама куда лучше несчастной, замотанной постоянной.
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kani / 14.11.18 16:09Да !! Ещё и озлобленной?
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Элфи Крекс / 14.11.18 16:15Проблема в том, что она была несчастная замотанная постоянная мама, а стала несчастной замотанной воскресной.
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Солярская / 14.11.18 06:39Ну вот сегодня я в ступоре, если честно. Вы что - безработная и поэтому бездомная? Ну блин. Люди работают, снимают жильё, детей в садик водят. Я в принципе не представляю, как можно ребенка своего променять на какие-то штаны... Не, я понимаю, что можно влюбиться. Что можно мужа разлюбить. Но ситуация с ребенком - для меня недоступно.
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Koshka / 14.11.18 09:39Да скорее всего, хахаль не велел брать ребенка. А приоритеты у тетки видны, она для хахаля и постаралась.
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Zavoronok / 14.11.18 09:59Она написала, что работает, фраза работа-дом. Просто её любовнику чужой ребёнок не нужен.
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Солярская / 14.11.18 10:31Я прочитала. Ну я бы поняла может быть, если бы она была без образования, без работы, без съёма, мыкалась бы по углам или хз где. А так...
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Элфи Крекс / 14.11.18 11:59Она работает. Просто скушшшшшно стало. И муж вот не побежал следом, а каких- то девушек заводит.
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