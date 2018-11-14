Дочь осталась с мужем, я с моряком и одиночеством

Жанна, в своем «одиноко, больно и обидно» - ты настоящая рукодельница. Ты ушла от мужа, потому что тебя не устраивали отношения с ним и ты приняла кризис 5 лет как знак того, что любовь прошла, сработать над отношениями не имеет смысла, муж «не додает», поэтому понеслась в новые отношения с новым мужчиной. И вот когда ты уже сожгла мосты, выяснилось, что это и с новым мужчиной никакого счастья в личной жизни не случилось. Кажется, даже стало еще хуже, потому что если раньше тебе казалось, что ты одинока в отношениях с мужем, то теперь это одиночество – твоя реальность. С чем боролась, на то и напоролась. Поздравляю.

Твой муж был плох? Не думаю. Он тебя мало любил? А теперь у тебя море любви с новым мужчиной? Кажется, есть только море. Но без особой любви. Более того, ты сейчас начинаешь потихоньку осознавать, что предала не только мужа и ваши с ним отношения, которые, возможно, стоили того, чтобы над ними работать. Ты предала свою дочь. Не надо рассказывать, что у тебя такой график и съемная квартира, поэтому девочка с папой. Бога ради, люди десятилетиями живут в таком режиме, но не бросают собственных детей ради новых мужиков и баб. Ты поступила так не потому, что тебе некуда было брать ребенка. Ты сделала это ради возможности пожить для себя и не иметь проблем с сексом, ибо ребенок накладывает определенные ограничение на то, как и когда ты сможешь совокупляться с новым возлюбленным, а у тебя такой с ним период, что такие ограничения – серьезная проблема.

Ты подчинила свою жизнь чужому человеку в поисках новой романтики. Не получила ничего, кроме зеленой тоски. И, да, твои страхи оправданы: новая жена твоего бывшего мужа не будет терпеть твои ночевки на диванчике с дочкой. Ты будешь встречаться с нею тогда, когда это будет удобно семье, в которой она живет. Хочешь другого? Тогда взрослей, наконец, и начинай решать свои проблемы, а не создавать их и не прикрываться ими, как фиговым листиком. Сядь и подумай, как сделать так, чтобы дочка жила с тобой. Согласится ли на это твой новый мужчина. Хочешь ли ты сама этого, или в тебе просто играет ревность, а глобально дочь для тебя – обуза. Если последнее – просто прекрати маяться дурью. Кукушка – тоже птица полезная. Если дочь важна все же. Действуй. Но если твой новый начнет возмущаться, говорить, что он на чужого ребенка не подписывался, или просить тебя «одуматься», ибо «куда нам ее», совет один: от таких мужчин надо уходить сразу. Потому что тут все просто, как в той поговорке: «Любишь меня – люби м мою собаку». Если мужчине ты нужна только без «довеска», значит, ему нужны от тебя только услуги. А на тебя саму ему плевать.