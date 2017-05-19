Что мне еще надо?!

Алена

Анна, я глубоко убеждена, что бороться с собой, когда тебе плохо и ты злишься на себя и весь мир, - бесполезное занятие. Когда начинаешь «борьбу», возникает противодействие. Прими свою злость, свою агрессию, свою зависть. Позволь себе эти чувства, потому что они нормальны. И дай себе время подумать, а чего хочешь ты еще. Сверх того, что имеешь. Не надо упрекать себя и говорить «что тебе еще нужно, собака?!». Это нормально – хотеть больше, чем есть. В этом и состоит прогресс и общий, и твой личный. Вот и дай себе право высказаться, чего именно тебе не хватает. Это может показаться забавным и наивным, но нужно уметь «посылать запросы в Космос». Формулировка очень важна. Если ты все время отрицаешь потребность в хорошем, честном и любящем мужчине рядом, убеждая себя в том, что у тебя и так все прекрасно, ты формируешь «не тот» запрос. Нет, я не мистик, но вот такие вот установки – правильные или не правильно сформулированные, - они управляют нашим поведением и нашими потенциальными возможностями и внутренними резервами. Пока ты не принимаешь свои потребности и стыдишься их, - ты не можешь быть эффективной в получении желаемого. Поэтому, для начала, прими тот факт, что тебе нужен мужчина, который бы обладал определенными важными для тебя качествами. И подумай о том, что сидя дома или просто бегая на работу, ты его, скорее всего, не встретишь. Начни расширять свои собственные горизонты, откройся для нового в своей жизни (секция скалолазания была отличной идеей, почему бросила?), увлекись. Загорятся глаза – и жизнь заиграет новыми красками. Я не верю, что в 29 лет при наличии ребенка уже ничего не светит. У меня столько живых примеров обратного вокруг, что хочется лишь пожелать тебе направить свою энергию в социум, в общение, в помощь другим, наконец. И результат не задержится.