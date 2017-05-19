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Что мне еще надо?!


Пишу, чтобы услышать мнение со стороны. Мне 29 лет, воспитываю ребенка одна. Я по жизни открытый, позитивный человек. Всегда ходила в разные кружки и спорт секции. После университета, встретила парня старше себя. Очень его полюбила, но через полгода выяснилось, что он наркоман в завязке. У него случился срыв. Не буду рассказывать, через что я прошла с ним, такое не расскажешь. После этой истории, я поступила на второе высшее, поменяла работу. Тогда же записалась в секцию скалолазания. Там я встретила мужчину, мы начали встречаться. Но, через три месяца я узнала, что он женат и у него есть ребенок. Такие отношения, для меня, даже не обсуждаются. Боже, бедная его жена! Через пару месяцев я познакомилась с отцом своего ребенка. Нас познакомили родители. Он военный, в разводе. Через полгода, я забеременела. Беременность не запланированная, но всё равно счастливая. Я родила, а ему предложили перевод в другой город. Не буду долго рассказывать, у него там появилась другая женщина (коллега с работы). Мы разошлись. А теперь, собственно, главное: последний год со мной происходит что-то нехорошее. Я стала раздражительной, язвительной, даже злой. Попытки мужчин познакомиться со мной, вызывают отвращение. Стала завидовать тем, кто гуляет на площадке с мужем и детьми. Мне кажется, что все лучше меня, у всех всё лучше, чем у меня и моего ребенка! Все же бывают моменты просветления, когда я трезво мыслю: родители меня любят, у меня два высших образования, машину сама купила, у меня чудесный ребенок (чего тебе еще надо, собака?! ). Злюсь на себя, мне противно всё это. Что это такое? У меня депрессия или «вселенская обида на весь мир»? Как это побороть в себе, и снова стать прежней, веселой, доброй?
Анна,
Россия, 29 лет
19.05.17
Что мне еще надо?!

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, я глубоко убеждена, что бороться с собой, когда тебе плохо и ты злишься на себя и весь мир, - бесполезное занятие. Когда начинаешь «борьбу», возникает противодействие. Прими свою злость, свою агрессию, свою зависть. Позволь себе эти чувства, потому что они нормальны. И дай себе время подумать, а чего хочешь ты еще. Сверх того, что имеешь. Не надо упрекать себя и говорить «что тебе еще нужно, собака?!». Это нормально – хотеть больше, чем есть. В этом и состоит прогресс и общий, и твой личный. Вот и дай себе право высказаться, чего именно тебе не хватает. Это может показаться забавным и наивным, но нужно уметь «посылать запросы в Космос». Формулировка очень важна. Если ты все время отрицаешь потребность в хорошем, честном и любящем мужчине рядом, убеждая себя в том, что у тебя и так все прекрасно, ты формируешь «не тот» запрос. Нет, я не мистик, но вот такие вот установки – правильные или не правильно сформулированные, - они управляют нашим поведением и нашими потенциальными возможностями и внутренними резервами. Пока ты не принимаешь свои потребности и стыдишься их, - ты не можешь быть эффективной в получении желаемого. Поэтому, для начала, прими тот факт, что тебе нужен мужчина, который бы обладал определенными важными для тебя качествами. И подумай о том, что сидя дома или просто бегая на работу, ты его, скорее всего, не встретишь. Начни расширять свои собственные горизонты, откройся для нового в своей жизни (секция скалолазания была отличной идеей, почему бросила?), увлекись. Загорятся глаза – и жизнь заиграет новыми красками. Я не верю, что в 29 лет при наличии ребенка уже ничего не светит. У меня столько живых примеров обратного вокруг, что хочется лишь пожелать тебе направить свою энергию в социум, в общение, в помощь другим, наконец. И результат не задержится.

  • Сергей

    Анна, на мой взгляд, особо переживать не стоит. Ты вряд ли действительно стала злой и язвительной. Однако и беззаботной веселушкой быть уже не сможешь. Все дело в том, что люди с возрастом меняются. Приобретенный опыт, более ответственное отношение к жизни, страхи, сомнения, удачи и поражения неизбежно накладывают отпечаток на поведение и восприятие этого Мира. Вот и ты меняешься. И сейчас, как мне думается, наступил момент, когда происходит пересмотр прежних идеалов и ценностей, и формирование нового взгляда, нового поведения. И это здорово. Да, возможно, еще какое-то время ты будешь чувствовать себя «не в своей тарелке», но затем все само собой успокоится. Что же касается способов ускорить позитивные перемены, то стоит начать с самой себя. Вспомни про спорт, смени прическу, и начни опять посещать секции активных видов развлечений. Например, займись рафтингом или горным туризмом. Хотя и вспомнить скалолазание будет тоже неплохо. А еще обязательно съезди в отпуск. И, по возможности, одна. Сдавай ребенка родителям и отправляйся путешествовать хотя бы на пару недель, причем куда-нибудь подальше, так, чтобы обстановка была максимально непривычной. В общем, вспомни знаменитую фразу «Когда изменяемся мы – изменяется Мир», и начинай меняться сама. Тогда все остальное тоже неизбежно заиграет новыми красками.

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Обсуждение 14  

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  • Персикова
    Господи , машину сама купила ! Ну дались вам эти "сама купила". Потому и несчастлива , что много расчёта. Чувств мало. Расслабьтесь , крутая вы , крутая... Найдите теперь в себе душу. И откройте её. Может , несколько пафосно это прозвучало , но именно души я в вас не увидела. И еще вопрос : зачем выходить замуж за военного , зная, что не поедешь с ним разделять " тяготы и лишения " - цитата из Устава ВС)))
    		 19.05.17 09:53
         
    0
         
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  • Koshka
    Разрешите себе быть. Мы приучены подавлять чувства, а потом они нас давят болезнями. Завидуете полным семьям? Так и скажите себе, да, я завидую. И продолжайте жить.
    		 19.05.17 09:25
         
    5
         
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  • Проходя мимо
    Это просто возрастной кризис. У меня примерно в этом возрасте возникали мысли: там ли я нахожусь, туда ли иду? Так ли складывается моя жизнь, как мне хотелось в юности? То, что я имею - это моя жизнь, моя судьба - И ЭТО ВСЕ?!!! Не знаю, само прошло или литература помогла. Я тогда прочитала Экклезиаста и "Игру в бисер". Возможно это и помогло - успокоилась и приняла с радостью то, что имела.
    		 19.05.17 08:33
         
    1
         
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  • лаки
    соглашусь с Прелестью - любви вам надо, потому что все у вас есть, а вот этого чувства внутренней наполненностью любовью - нету. именно от любви мужины, любовь к ребенку это не заменяется. кстати, у вас дочь или сын? как-то ребенок, ребенок..как еще один объект из списка "у меня все есть"
    		 19.05.17 08:29
         
    3
         
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  • Оксана
    Согласна с тем, что любому из нас присуще негативить и упиваться дурными мыслями. Отдергивайте себя не упрёками, а своими желаниями и мечтами. Ведь у вас наверняка были какие-то цели, вспоминайте о них, вспоминайте на какой моменте вы забили на них, отматывайте время на этот момент и думайте как поступать дальше. И да, мы не роботы. И ещё раз да, люди не всегда счастливы на столько, на сколько пытаются нам показать. Пользуйтесь временем личного одиночества для себя любимой
    		 19.05.17 06:06
         
    0
         
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  • сонька
    Анна, хоть вы и пишете, что стали злая и раздражительная, но по вашему письму все равно видно, что вы остались доброй, умной, честной и человечной - ведь вы никого из своих бывших грязью не облили, а выразились предельно корректно. И еще вы очень сильная. От все души желаю вам поскорее обрести желаемое.
    		19.05.17 05:08
         
    2
         
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  • ethernity
    Позвольте себе быть слабой.
    		 19.05.17 04:41
         
    1
         
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  • Прелесть
    Неприятно конечно что далеко не все у вас есть. А точнее - ни разу не было любви. Не было приличного мужчины. Начинайте питать себя любовью, она и вытеснит и боль и злобу.
    		19.05.17 02:46
         
    2
         
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  • Zavoronok
    А что теперь мешает ходить в кружки и спорт секции? Если живёшь с родителями, ребёнка можно им оставлять на пару часов.
    		 19.05.17 00:10
         
    2
         
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