Что мне еще надо?!
Россия, 29 лет
19.05.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, я глубоко убеждена, что бороться с собой, когда тебе плохо и ты злишься на себя и весь мир, - бесполезное занятие. Когда начинаешь «борьбу», возникает противодействие. Прими свою злость, свою агрессию, свою зависть. Позволь себе эти чувства, потому что они нормальны. И дай себе время подумать, а чего хочешь ты еще. Сверх того, что имеешь. Не надо упрекать себя и говорить «что тебе еще нужно, собака?!». Это нормально – хотеть больше, чем есть. В этом и состоит прогресс и общий, и твой личный. Вот и дай себе право высказаться, чего именно тебе не хватает. Это может показаться забавным и наивным, но нужно уметь «посылать запросы в Космос». Формулировка очень важна. Если ты все время отрицаешь потребность в хорошем, честном и любящем мужчине рядом, убеждая себя в том, что у тебя и так все прекрасно, ты формируешь «не тот» запрос. Нет, я не мистик, но вот такие вот установки – правильные или не правильно сформулированные, - они управляют нашим поведением и нашими потенциальными возможностями и внутренними резервами. Пока ты не принимаешь свои потребности и стыдишься их, - ты не можешь быть эффективной в получении желаемого. Поэтому, для начала, прими тот факт, что тебе нужен мужчина, который бы обладал определенными важными для тебя качествами. И подумай о том, что сидя дома или просто бегая на работу, ты его, скорее всего, не встретишь. Начни расширять свои собственные горизонты, откройся для нового в своей жизни (секция скалолазания была отличной идеей, почему бросила?), увлекись. Загорятся глаза – и жизнь заиграет новыми красками. Я не верю, что в 29 лет при наличии ребенка уже ничего не светит. У меня столько живых примеров обратного вокруг, что хочется лишь пожелать тебе направить свою энергию в социум, в общение, в помощь другим, наконец. И результат не задержится.
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СергейАнна, на мой взгляд, особо переживать не стоит. Ты вряд ли действительно стала злой и язвительной. Однако и беззаботной веселушкой быть уже не сможешь. Все дело в том, что люди с возрастом меняются. Приобретенный опыт, более ответственное отношение к жизни, страхи, сомнения, удачи и поражения неизбежно накладывают отпечаток на поведение и восприятие этого Мира. Вот и ты меняешься. И сейчас, как мне думается, наступил момент, когда происходит пересмотр прежних идеалов и ценностей, и формирование нового взгляда, нового поведения. И это здорово. Да, возможно, еще какое-то время ты будешь чувствовать себя «не в своей тарелке», но затем все само собой успокоится. Что же касается способов ускорить позитивные перемены, то стоит начать с самой себя. Вспомни про спорт, смени прическу, и начни опять посещать секции активных видов развлечений. Например, займись рафтингом или горным туризмом. Хотя и вспомнить скалолазание будет тоже неплохо. А еще обязательно съезди в отпуск. И, по возможности, одна. Сдавай ребенка родителям и отправляйся путешествовать хотя бы на пару недель, причем куда-нибудь подальше, так, чтобы обстановка была максимально непривычной. В общем, вспомни знаменитую фразу «Когда изменяемся мы – изменяется Мир», и начинай меняться сама. Тогда все остальное тоже неизбежно заиграет новыми красками.
Обсуждение 14
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Господи , машину сама купила ! Ну дались вам эти "сама купила". Потому и несчастлива , что много расчёта. Чувств мало. Расслабьтесь , крутая вы , крутая... Найдите теперь в себе душу. И откройте её. Может , несколько пафосно это прозвучало , но именно души я в вас не увидела. И еще вопрос : зачем выходить замуж за военного , зная, что не поедешь с ним разделять " тяготы и лишения " - цитата из Устава ВС)))
19.05.17 09:53
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KoshkaРазрешите себе быть. Мы приучены подавлять чувства, а потом они нас давят болезнями. Завидуете полным семьям? Так и скажите себе, да, я завидую. И продолжайте жить.
19.05.17 09:25
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Проходя мимоЭто просто возрастной кризис. У меня примерно в этом возрасте возникали мысли: там ли я нахожусь, туда ли иду? Так ли складывается моя жизнь, как мне хотелось в юности? То, что я имею - это моя жизнь, моя судьба - И ЭТО ВСЕ?!!! Не знаю, само прошло или литература помогла. Я тогда прочитала Экклезиаста и "Игру в бисер". Возможно это и помогло - успокоилась и приняла с радостью то, что имела.
19.05.17 08:33
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лакисоглашусь с Прелестью - любви вам надо, потому что все у вас есть, а вот этого чувства внутренней наполненностью любовью - нету. именно от любви мужины, любовь к ребенку это не заменяется. кстати, у вас дочь или сын? как-то ребенок, ребенок..как еще один объект из списка "у меня все есть"
19.05.17 08:29
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50/50письмо-отчёт "что я приобрела за последние N лет")) и еще мне казалось, что машина в России давно средство передвижения, а не галочка в списке)
19.05.17 08:33
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Вот! Я тоже, когда читаю про достижение "машину купила " прям раздражаюсь) Не стоят теперь машины как квартира в Москве и любой работающий (!) человек способен её купить . Да, разные они будут по цене и наполнению , но всё же машина.
19.05.17 09:56
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ОксанаСогласна с тем, что любому из нас присуще негативить и упиваться дурными мыслями. Отдергивайте себя не упрёками, а своими желаниями и мечтами. Ведь у вас наверняка были какие-то цели, вспоминайте о них, вспоминайте на какой моменте вы забили на них, отматывайте время на этот момент и думайте как поступать дальше. И да, мы не роботы. И ещё раз да, люди не всегда счастливы на столько, на сколько пытаются нам показать. Пользуйтесь временем личного одиночества для себя любимой
19.05.17 06:06
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сонькаАнна, хоть вы и пишете, что стали злая и раздражительная, но по вашему письму все равно видно, что вы остались доброй, умной, честной и человечной - ведь вы никого из своих бывших грязью не облили, а выразились предельно корректно. И еще вы очень сильная. От все души желаю вам поскорее обрести желаемое.
19.05.17 05:08
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Позвольте себе быть слабой.
19.05.17 04:41
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ПрелестьНеприятно конечно что далеко не все у вас есть. А точнее - ни разу не было любви. Не было приличного мужчины. Начинайте питать себя любовью, она и вытеснит и боль и злобу.
19.05.17 02:46
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ZavoronokА что теперь мешает ходить в кружки и спорт секции? Если живёшь с родителями, ребёнка можно им оставлять на пару часов.
19.05.17 00:10