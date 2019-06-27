Что делать со взрослой дочерью?

Она – взрослый 26 летний человек, а до сих живет на полном нашем (мужа и моем) иждивении. От просьб о помощи в быту шарахается, как от чумы. Устраивает сцены или дает пустые обещания, когда в очередной раз звучит напоминание об уборке. В своей комнате у нее постоянный бардак, и она переехала в комнату младшей сестры, пока та живет в университетском общежитии. Теперь в беспорядке 2 комнаты и их общая ванная.

Мы просим ее, взрослую работающую девушку, принимать участие хоть в каких-то платежах, но она об этом даже и слышать не хочет! Говорит, что у нее и своих трат полно – телефон, машина, ссуда на оплату заброшенной учебы. Сейчас говорит, что копит деньги на учебу – она хочет быть пилотом. Мы бы рады ее поддержать и обсудить возможные варианты нашей поддержки. Но она не идет на диалог.

После 3-х лет совместного проживания с бойфрендом, она пару лет назад вернулась домой. Она также и там не хотела принимать участие в оплате жилья. Хотя зарабатывала тогда неплохо. Ее неорганизованность «бьет» не только по окружающим, она так же не может вести и свои финансовые дела. Мы пытались давать ей советы, она это только игнорирует. Она не курит, не пьет, но из-за своей неаккуратности, она вечно в долгах!

Мы ее любим, но очень устали от ее образа жизни, просим ее оставить нас в покое и с миром переехать от нас. Готовы ей посильно помочь и считаем, что самостоятельное проживание научило бы ее вести свой быт.

На все просьбы переехать от нас у нее обиды или вообще отсутствие реакции, перестает разговаривать. Но мы не шутим – ситуация только ухудшается. Наше терпение иногда заканчивается и бывает доходит до скандала. Мы к этому привыкли, но мы этого не хотим. К счастью, она нашла место работы, которое ей по душе, мы за нее рады, но не пора ли нас оставить в покое? Да и самое главное, эта школа жизни единственный путь научится жить независимо от родителей. Мы сами это прошли в ее возрасте. Сейчас и младшая проходит – это закон жизни, нарушение которого прежде всего рикошетом ударит по тому, кто не хочет взрослеть.

Мы хотим хороших семейных отношений, но нам хочется мира и порядка! Что нам делать? Посоветуйте, пожалуйста, как нам разрешить нашу ситуацию.