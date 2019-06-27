Что делать со взрослой дочерью?
Она – взрослый 26 летний человек, а до сих живет на полном нашем (мужа и моем) иждивении. От просьб о помощи в быту шарахается, как от чумы. Устраивает сцены или дает пустые обещания, когда в очередной раз звучит напоминание об уборке. В своей комнате у нее постоянный бардак, и она переехала в комнату младшей сестры, пока та живет в университетском общежитии. Теперь в беспорядке 2 комнаты и их общая ванная.
Мы просим ее, взрослую работающую девушку, принимать участие хоть в каких-то платежах, но она об этом даже и слышать не хочет! Говорит, что у нее и своих трат полно – телефон, машина, ссуда на оплату заброшенной учебы. Сейчас говорит, что копит деньги на учебу – она хочет быть пилотом. Мы бы рады ее поддержать и обсудить возможные варианты нашей поддержки. Но она не идет на диалог.
После 3-х лет совместного проживания с бойфрендом, она пару лет назад вернулась домой. Она также и там не хотела принимать участие в оплате жилья. Хотя зарабатывала тогда неплохо. Ее неорганизованность «бьет» не только по окружающим, она так же не может вести и свои финансовые дела. Мы пытались давать ей советы, она это только игнорирует. Она не курит, не пьет, но из-за своей неаккуратности, она вечно в долгах!
Мы ее любим, но очень устали от ее образа жизни, просим ее оставить нас в покое и с миром переехать от нас. Готовы ей посильно помочь и считаем, что самостоятельное проживание научило бы ее вести свой быт.
На все просьбы переехать от нас у нее обиды или вообще отсутствие реакции, перестает разговаривать. Но мы не шутим – ситуация только ухудшается. Наше терпение иногда заканчивается и бывает доходит до скандала. Мы к этому привыкли, но мы этого не хотим. К счастью, она нашла место работы, которое ей по душе, мы за нее рады, но не пора ли нас оставить в покое? Да и самое главное, эта школа жизни единственный путь научится жить независимо от родителей. Мы сами это прошли в ее возрасте. Сейчас и младшая проходит – это закон жизни, нарушение которого прежде всего рикошетом ударит по тому, кто не хочет взрослеть.
Мы хотим хороших семейных отношений, но нам хочется мира и порядка! Что нам делать? Посоветуйте, пожалуйста, как нам разрешить нашу ситуацию.
Мнения наших экспертов
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Алена
Елена, вы ведь не в России живете и не в странах бывшего соцлагеря. Это у нас человека нельзя выгнать на улицу, если у него квадратные метры в родительской двушке – единственное место жительства. А там, где, очевидно, живете вы, института прописки вообще нет, и частная собственность – она реально частная. То есть, если квартира ваша с мужем, то только вы решаете, кто и до какого момента может в ней жить. А потому мне совершенно не ясно, почему вы не сделали самую очевидную вещь для вашей дочери: не выселили ее из своего жилья.
Девушке 26 лет, она работает и у нее, несмотря на всю ее безалаберность и финансовую инфантильность получается и работать, и оплачивать мобильную связь, автомобиль, кредит, да еще и копить на учебу получается. В чем же проблема ультимативно поторебовать от нее съехать. Боитесь испортить отношения? А сейчас они прекрасны? Какой смысл в таком худом мире, если он отравляет существование всем день за днем? Обрубите пуповину один раз. Она пообижается, но и вы выдохните без нее, и она начнет, наконец, думать и действовать как ответственный за свою жизнь взрослый. Не мнитесь, не бойтесь идти на такой конфликт. Затягивание и ожидание, что она сама догадается, что вы ей не рады и ждете не дождетесь, пока она от вас свалит, обойдутся вам дороже, чем добрая разовая ссора.
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Сергей
Елена, насколько я понял из письма, вы живете не в России, и даже не в Европе. У нас, знаешь ли, да и в Старом Свете, «учиться на пилота» - штука непростая и очень дорогостоящая, имеющая много правил с ограничениями. Да и летать тут в частном порядке либо особо негде, я имею в виду Европу, либо есть где, но не дают пока, это я про Россию. А потому люди, желающие сесть за штурвал, в основном или с юности идут целенаправленно к небу, или сначала становятся серьезными бизнесменами, а только потом, заработав приличный капитал, как довольно дорогое хобби, начинают учиться пилотированию. Нет, бывают и другие случаи, но в 26 лет вдруг начать собирать деньги на лицензию, при этом толком не работая и живя с мамой и папой – это не из нашей реальности.
Кроме того, выражение «переехала в комнату сестры, пока та живет в университетском общежитии», также говорит о том, что вы немного из другого Мира. Рискну предположить, что обитаете вы на благополучном Американском континенте. Если так, то, честно говоря, даже странно читать подобные вопросы. Канада и Америка, как страны победившего «права», имеют прецеденты и судебную практику по любому вопросу, а уж тем более в отношении разрешения внутрисемейных конфликтов. И нет ничего проще, чем обратиться за помощью к «лоеру», который быстро и качественно решит твою проблему. Чем и советую озаботиться. Причем, насколько я в курсе, до суда дело можно и не доводить. Проконсультируешься, соберешь документы, показания свидетелей, после чего к дочери приедет переговорщик и предложит варианты. И никуда она после этого не денется. Либо начнет жить в рамках, либо получит иск. Да, придется раскошелиться, но по-другому воздействовать на взрослую дочь, которая начала «напрягать» семью, и категорически не собирается прислушиваться к просьбам, увы, уже не получится. Тут уж что вырастили – то вырастили.
Хотя, конечно, можете продолжать жаловаться и просить совета у людей, которые не только живут в других странах, но еще и существуют в иных моральных и культурных традициях. Честно, не понимаю зачем это нужно, но, в конце концов, каждый волен развлекаться по-своему. И тут, если станет не хватать интересных предложений, я бы предложил попробовать обратиться к представителям ближневосточных обществ, а затем, например, Африканских. Гарантирую, можете узнать много нового и необычного.
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Ольга / 27.06.19 11:44А я понимаю родителей, люди хотят комфорта и порядка, может их ошибка в слишком мягком воспитании дочери, типа, учись, а мы тебе поможем во всем. Вот доча училась, а на быт забивала. Поддерживаю тех, кто предлагает конкретные жесткие меры по установлении в общей квартире порядка- еду готовить на себя, замок на вторую комнату и пр. Тот, кто платит за быт, тот и устанавливает свои порядки. У меня была похожая ситуация, когда сестра с мужем жили у нас в квартире на время ремонта. Ее муж маменькин сынок, привык, что за ним убирают и моют посуду+ готовят. Приходила с работы- в доме все сожрано и гора немытой посуды в раковине), никакие просьбы и разговоры не помогли, попросила съехать их на съемную квартиру.
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Элфи Крекс / 27.06.19 11:41Теперь к сути вопроса. Так как страна не указана, напишу, исходя из немецких реалий. Мне очень жаль, что в семье гг такие отношения. И взрослые дети должны жить отдельно. Но почему вы не оговорили при возвращении дочери тот срок, на который она вселяется( пока не найдёт квартиру или пока не найдёт работу, например)? То, что она у себя не убирает, считаю не столь существенным. Не убирает - и вы её комнату не убирайте, не входите туда, если вас так раздражает. То, что совершенно не участвует в общих тратах, скверно. Не совсем понятно, работала ли она, когда к вам вселялась. Если нет, то до 25 лет ей шли "детские деньги", их кто получал? И при подаче налоговой декларации для налогового класса учитываются неработающие дети до 25 лет. Теперь ей 26. Не это ли изменило ваше отношение? Что конкретно делать? Попытаться поговорить без скандала о переезде, не мешая всё в кучу ( комната не убрана, денег не даёшь, мы устали). Спокойный предметный разговор ещё никому не помешал. А больше вы, пожалуй, и сделать ничего не сможете. Что-то я не слышала, чтобы кто-то взрослых детей при помощи юристов отселял, может быть, такое есть, если сын или дочь алкоголики или наркоманы. Ну, и надеяться, что после переезда вы перестанете раздражать друг друга и отношения постепенно наладятся.
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Кто / 27.06.19 11:32А я прям обзавидовалась) Вот бы мне так - жить с родителями, тратить только на себя, не заморачиваться с бардаком дома, да еще и на пилота пойти учиться... Ах, где мои 26 лет?.. И где бы таких родителей взять?)))
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Элфи Крекс / 27.06.19 11:46Ну, себя-то она содержит. И кредит за учёбу на родителей не повесила ( хотя по нашим, например, законам, могла бы). Расходы родителей на неё - еда+вода/ электричество, остальные расходы по дому они так и так бы несли.
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Персикова / 27.06.19 12:25А у меня такие родители ))) И я так и жила до 22 правда лет , потом замуж вышла и уехала . А сейчас уже я заморачиваюсь бардаком в ИХ доме ( дистанционно организовываю им уборки ) , трачу на них деньги ( покупаю путевки в санаторий и приезжая балую всем , что они захотят) , оплачиваю учёбу (дада , мама ходила учиться на комп. курсы для пожилых) и т ак далее... Понимаете , вопрос не в том , что она такая , вопрос в том , почему ? А этот второй вопрос никого в семье, похоже , не интересует.
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Элфи Крекс / 27.06.19 11:22Не знаю, сколько лет "экспертам" и в какой они глубинке живут, но комментарии их про Европу всё чудесатее и чудесатее, словно у бабули, которая за свои 80 лет никуда дальше своей Манькиной Сельги не выезжала. Я вас удивлюсь, но в Германии, например, есть прописка, и адрес вклеен в аусвайс, т.е. во внутренний паспорт. Да, она не называется "прописка", но это сути не меняет. Всё равно что сказать, что у нас сметаны нет, а есть шманд. И если при переезде ты не отменить старую "прописку" и не поставишь новую в течение двух недель -штраф. А уж про то, что в Европе летать негде... Даже в Андорре есть частный аэродром, это среди гор-то.
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Персикова / 27.06.19 10:59Лучше б не читала сегодня письмо... Мама , вы сама перечитайте на досуге, что написали. Может проснётся хотя бы жалость , если не интерес к собственной дочери. А то " мы её любим, но блаблабла" .
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Элфи Крекс / 27.06.19 12:19Мне кажется, что письмо написано в момент дикого раздражения, когда достало. И от собственной беспомощности, потому что дочка их на ноль множит( ну, или, по крайней мере, так маме кажется).
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Персикова / 27.06.19 12:32А мне кажется как раз мама дочку нулём считает. Могу ошибаться , конечно. Это же всего лишь письмо ) Может и крик души , но как-то он недушевно выглядит (сорри за тавтологию) Заметьте , мама даже ввернула, что она и с парнем живя , не платила за жильё. Вот маме какое дело , кто там платил ?)) Точнее, почему мама не на стороне дочери ?
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Космополит / 27.06.19 10:53Интересно письмо составлено. Она да она. Дочь не ваша общая я так понимаю, а мужа? А младшая общая? Проблема в Вас, а не в ней. Нет в Вас любви.
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[email protected] / 27.06.19 10:30Такое ощущение, как будто не родная мать пишет, а мачеха, которой неожиданно свалился на голову бонус в виде родственницы мужа. Самостоятельная жизнь не учит вести быт. К самостоятельной жизни готовят дома, начиная с малого возраста. Я начала жить сама в 16,5 лет, со мной жили разные девочки. Я видела очень много девочек, которые жили "самостоятельно". Кто-то совершенно не умел приготовить себе еду, кто-то возил трусы маме в кулёчке на стирку. Кому-то не мешала незастеленная постель и бардак на столе. Одна даже могла замочить трусняки и колготки в тазике и уехать на 2 недели домой. Я уже не говорю про беспорядочную половую жизнь. Когда я была ребёнком, я не была в восторге от того, что мама мне перед выходом на работу давала список работы по дому. То летом ведро вишни почисти, то банки мой в сезон закруток. Уборка своей комнаты - само собой разумеющееся. Генеральные уборки делали мы с папой, мама никогда этим не занималась. Она готовила. И я с ней. Сначала овощи чистила на суп, потом мне показали как его варить. С бабушкой вареники лепила, с тётей шила. Я не знаю как можно выгонять из дома ребёнка, который, как у нас говорят в Польше - лёгкий дух. Это божие одуваны, которые имеют фантазии и иллюзии, у которых нет навыков и знаний, необходимых для взрослой жизни. Сейчас моя коллега высылает на учёбу свою дочь в другой город. Дочка не умеет даже яйца сварить. Ее жалели, потомучто она умная, учится.
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[email protected] / 27.06.19 10:43Я в этом году свою дочь не пустила в лагерь. У нее длинные густые волосы, которые она не хочет стричь, за которыми она еще не научилась сама ухаживать. Я ее предупреждала. Хочешь в лагерь - должна уметь: список. Пока не научишься себя обслуживать, лагеря не будет. Или стрижёмся под каре. Выбрала волосы. Видно, ей не хватает терпения. Я стою над ней и смотрю, как она это делает. Спрашиваю: может пострижёмся всё-таки? Она думала, я ее пугала и учи-ца будет ее шевелюрой заниматься. Но я не шутила. Обьясняю: у учител-цы есть своя голова плюс 25 детей для опеки, из них половина - женские. Оно ей надо? Зато какой стимул теперь будет. И не знаю, почему именно волосы для нее сложно пока. Завтрак себе сделает, постель застелет, оденется, рюкзак себе и даже сестре умеет собрать к бабушке. Но волосы это какой-то наш пока еще пунктик. Хвостик сделает, но перед этим же нужно расчесать. И каждый раз нужно напоминать: после бассейна волосы нужно сушить. С одной косичкой 2 дня не ходим. Перед тем, как делаем хвостик, волосы тщательно расчесать. Она пожимает плечами и делает. Но надо постоянно напоминать. Я хочу, чтобы ей это в кровь вошло. Точно также она будет через 10 лет смывать макияж или следить за руками и так далее. К счастью, мои дети охотно помогают в домашних делах. Самое смешное для нас было, когда наша старшая начала сама мыться, но постоянно забывала мыть лицо. И мы смеялись, что попа чище, чем щёки. Шла, мыла. Моя мама меня тоже гоняла, но я ей благодарна.
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Персикова / 27.06.19 11:18Всё правильно , ты замечательная мама . И девочки твои не вырастут нелюбимыми и несчастными , несмотря на требовательность и строгость в нужных моментах .
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[email protected] / 27.06.19 11:45Спасибо, Света. Я буду стараться. Старшая у меня творческая нимфа, я уже сейчас вижу, не гуманитарий, ни точный ум. Она еще не встанет с постели, а уже рисует. Интересная душа меня выбрала.
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Лада / 27.06.19 11:00Было бы желание - а научиться готовить и убираться научится. Сначала будет трудно, а потом пойдет. Сейчас, в век быстрого питания и полуфабрикатов, можно даже особо не уметь готовить.
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Лада / 27.06.19 09:50Я опущу вопросы эмоциональные, они вас не очень волнуют. Все люди разные. Поэтому перейдем к утилитарному. Есть ли у дочери право собственности в вашем доме? Если есть - она имеет право жить на своих метрах, как угодно грязно или чисто, но обязана оплачивать свое проживание, питание и тд. Если права нет - то вопрос остается на ваше усмотрение. Можете в своем доме диктовать ваши правила проживания. Или вообще указать на дверь.
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Прелесть / 27.06.19 09:15Дочь родили вы и воспитать должны были вы с папой. Если вы этим до 26 окт не занимались то приступайте сейчас. Нежно медленно но верно научите женщину жить в социуме. Только в этом и заключается обязанность родителей. Приступайте и удачи. На пилота можно выучиться в любой стране. И это реально. У меня у знакомой дочь учится в Малаге. У другой знакомой дочь выучилась в Южной Африке за 10 месяцев и всего 10000 долларов. В Англии пилот самолёта на котором работала дочь получил пилота в Риге. Вообще бесплатно. Это не высшее образование. Это лишь курсы пилотов.
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Никольски / 27.06.19 09:0426 лет на д аллг не идёт. Вот в чем тревога то!Как надо заниматься детьми, что бы аврлстить взрослого человека, который на диалог не идёт. Все её трудности, беды, проблемы прошли мимо вас. Одинокая девушка пошла в жизнь. Без родителей и сестры при наличии всех. Как вы так сумели???
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Джей / 27.06.19 09:27Вот мне тож показалось что дочь одинока
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Прелесть / 27.06.19 09:34Ага и виновата дочь. А они жертвы... Идиотизм..
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Krazy / 27.06.19 07:15Выгнать дочь с помощью лоера О_о Я никогда никогда такого не видела. Ну психологи как скажут, хоть стой хоть падай. Ой вру, видела в Breaking Bad сериале. Ну там парень наркоман был и наркодилер, можно понять. Но с чего идея что тут детей выживают из домов? Брееед. Детишки до сорока могут с родителями жить. И про дешевизну получения лицензии пилота, ну у нас тогда разное понятие о дешевизне. А у мадам уже одна ссуда есть, кто ей вторую даст?
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Прелесть / 27.06.19 10:07Если ее собственность и доходы позволяют, то можно и десять ссуд брать.
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Krazy / 27.06.19 12:27Если позволяют. А она на шее у родителей.
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Элфи Крекс / 27.06.19 11:54У меня дочь взяла ссуду на второе образование. Но если на первое была куча льгот, там, по сути, возвращать получалось лишь частично, то второе - это полноценная ссуда.
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Krazy / 27.06.19 12:29Ну она же копит. Значит ей не дадут. Уже бы взяла.
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Элфи Крекс / 27.06.19 12:43Видимо, это пилотное образование не образование в прямом смысле. Ну как чел водительские права получает или права на вождение водного транспорта. У меня есть несколько знакомых с частными самолётами, которые сами водят, и это не их специальность, какая-то пилотная школа для личного потребления.
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Джей / 27.06.19 06:36Почитала экспертов, бывает со мной такое раз в месяц) дикость какая-то (( какие-то нищебродские комменты, ей богу. Елена, а вы вообще с дочерью кроме как на тему съехать говорите? Ощущение,что не о дочери речь, а о какой-то приблудшей тетеньке. То, что дочь где-то прободялась три года в непонятном статусе и бросила учёбу, Вас как-то мало волнует, смотрю, а вот то, что комната не убрана, прям проблема. Про финансы в семье стоит говорить один раз, но чётко. Кто по сколько скидывается на общий стол и коммунальные. Все. И не надо нытья. Просто математический расчёт. А в Вашем повествовании много эмоций мало конкретных фактов. То про какие-то машины учёбы, то про отсутствие помощи по хозяйству, то вообще непонятные вопли по поводу "оставить вас в покое". Как будто вы живёте в одной комнате в коммуналке, на пособие, обвешанные непосильным долговыми обязательствами и кучей маленьких детишек. И под занавес про какой-то закон жизни. Вы бы меньше переживали за квадратные метры, а больше задумались, почему дочь должна чувствовать себя как отрезанный ломоть. Или она водит домой компании дебоширов -наркоманов и тем нарушает ваш с мужем покой?? Кароч меньше эмоций, больше фактов и вопросов по существу самим себе. Вы бы больше говорили с дочерью про планы на будущее, про ее цели по жизни, про то, чем она занимается, а меньше ныли про съехать и про неубранную комнату. Еще неизвестно, как сложится жизнь у младшей, а вы уже явно ее в пример старшей ставите.
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Zavoronok / 27.06.19 09:01Ну скажут они чётко один раз про финансы, а дочь на их требования забьёт и что тогда, если выставить не вариант? Кушайте с мужем вне дома, холодильник пустой, зарплату она получает, с голоду не помрёт, сама себе купит. На комнату младшей дочери замок, пусть в своём бардаке живёт. Интернет в её комнате отключить ну и ещё по обстоятельствам. Закрутить все гайки как следует, может, сама съедет.
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Джей / 27.06.19 09:29Прально забьет, потому что любые требования есть результат общения и отношений и договорённостей.
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Прелесть / 27.06.19 09:40Ну ты и дура, жаворонок. У тебя дети есть?
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Никольски / 27.06.19 10:04Пустое Прелесть. Я тоже прочла и похолодела. Тут Еху.
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Элфи Крекс / 27.06.19 12:14А что это даст, кроме эскалации войны? Есть вне дома двум взрослым трижды в день значительно дороже, чем сварить лишнюю тарелку супа для дочери. Ну, могут не покупать в дом что-то, что никто, кроме неё не ест. Но, думаю, они и так это не делают и не готовят специально для неё любимые блюда. Как интернет в отдельно взятой комнате отключить, не понимаю. Подключён весь дом. А за свой беспроводной интернет, скорее всего, дочка сама и платит.
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Прелесть / 27.06.19 10:20Прочитала и я комментарии экспертов. И эти люди открывают рот. Ужас. А потом клеовчане обижаются когда я говорю что таких дебил как на клео ещё поискать надо.
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