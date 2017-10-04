Что будет, если я встречу его жену?

Мария, а зачем тебе встречаться с его женой? На улице или еще где-то? Тебе не достаточно просто того факта, что жена есть, и что тебя просто целый год обманывали и использовали? Этот мужчина тебя не любит. Ему просто иногда нужен секс на стороне. Именно по этой причине он встречается с тобой уже год на своих условиях, украдкой, так, чтобы никто ни о чем не догадался. Он не собирается развивать с тобой отношения. Он даже боится, что тебя увидит кто-то из его знакомых. Представляешь, насколько ваши отношения для него несерьезны? Он прячет тебя ото всех не потому, что женат. Поверь, влюбленный мужчина, даже будучи женатым, так или иначе познакомит любовницу со своими близкими друзьями, в которых уверен. Так что, в твоем случае ловить вообще нечего. Ты в его жизни – никто. Поэтому нет смысла даже фантазировать на тему встреч с женой. Даже случайных. Тут все очевидно. Жена есть, она очень долго даже не подозревала, что у них с мужем все настолько плохо, что он пошел искать секса на стороне. И твоя роль в этой истории крайне незавидна и незначительна. А потому вспоминай о женской гордости, о чувстве собственного достоинства, и гони проходимца взашей из своей жизни. Он – ничтожество. Жалкий лгун, который ради необременительного траха без угрызений совести может потратить годы жизни чужой и не особо нужной ему женщины. Ему плевать на твои планы и надежды. Он истратил и испортил тебе целый год, за который ты могла бы встретить кого-то более достойного. И врал он вовсе не потому, что боялся тебя потерять как любимую женщину. Он боялся потерять в твоем лице бесплатную бабу для эпизодических перепихов. Так что, просто беги (или гони - тут уж как получится).

Сергей

Мария, а в чем ужас? Нет, понятное дело, что непрятно, когда тебя так нагло обманывают. Однако ничего в этом безнадежно катастрофического нет. Хочешь сказать, что влюбилась без памяти? Тут извини, но не поверю. Ты уже достаточно взрослый человек, чтобы не впадать в крайности и пропадать с первого взгляда. А редкие встречи по утрам совершенно не способствуют сильному сближению и возникновению реальной привязанности. Другое дело, что ты могла уже себе напридумывать много чего. И поход в ЗАГС, и детей, и даже внуков. И расставаться с мечтами очень грустно. Но тут уж, извини. Но, как бы все это ни было печально, придется мечтам подождать другого кавалера. С другой стороны, ты вполне можешь даже поблагодарить ситуацию за то, что не запуталась слишком сильно. Ведь если бы ваша связь была не случайными встречами, а плотным ежедневным общением, с общим бытом, реальными совместными делами и планами, да еще если бы ты вдруг забеременела, и тут вдруг выяснилось, что у мужика другая семья – вот это была бы реальная катастрофа и ужас. Сейчас же можно сказать, что легко отделалась. Да еще и опыт приобрела. Ведь теперь ты на собственной шкуре узнала, что могут быть и такие вот мерзавцы. Значит, в следующий раз будешь внимательнее и не вляпаешься в подобную ситуацию. Что же касается жены твоего приятеля, то просто относись к ней как к подруге по несчастью, которой не повезло еще больше, чем тебе. Ведь он вас обеих обманул и предал, но у неё с этим товарищем, связано как раз намного больше, чем у тебя, и потому ей значительно больнее. По поводу самого дяденьки и того, куда его требуется послать, надеюсь, сомнений нет?