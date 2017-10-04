Что будет, если я встречу его жену?
Уфа, 27 лет
04.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаМария, а зачем тебе встречаться с его женой? На улице или еще где-то? Тебе не достаточно просто того факта, что жена есть, и что тебя просто целый год обманывали и использовали? Этот мужчина тебя не любит. Ему просто иногда нужен секс на стороне. Именно по этой причине он встречается с тобой уже год на своих условиях, украдкой, так, чтобы никто ни о чем не догадался. Он не собирается развивать с тобой отношения. Он даже боится, что тебя увидит кто-то из его знакомых. Представляешь, насколько ваши отношения для него несерьезны? Он прячет тебя ото всех не потому, что женат. Поверь, влюбленный мужчина, даже будучи женатым, так или иначе познакомит любовницу со своими близкими друзьями, в которых уверен. Так что, в твоем случае ловить вообще нечего. Ты в его жизни – никто. Поэтому нет смысла даже фантазировать на тему встреч с женой. Даже случайных. Тут все очевидно. Жена есть, она очень долго даже не подозревала, что у них с мужем все настолько плохо, что он пошел искать секса на стороне. И твоя роль в этой истории крайне незавидна и незначительна. А потому вспоминай о женской гордости, о чувстве собственного достоинства, и гони проходимца взашей из своей жизни. Он – ничтожество. Жалкий лгун, который ради необременительного траха без угрызений совести может потратить годы жизни чужой и не особо нужной ему женщины. Ему плевать на твои планы и надежды. Он истратил и испортил тебе целый год, за который ты могла бы встретить кого-то более достойного. И врал он вовсе не потому, что боялся тебя потерять как любимую женщину. Он боялся потерять в твоем лице бесплатную бабу для эпизодических перепихов. Так что, просто беги (или гони - тут уж как получится).
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СергейМария, а в чем ужас? Нет, понятное дело, что непрятно, когда тебя так нагло обманывают. Однако ничего в этом безнадежно катастрофического нет. Хочешь сказать, что влюбилась без памяти? Тут извини, но не поверю. Ты уже достаточно взрослый человек, чтобы не впадать в крайности и пропадать с первого взгляда. А редкие встречи по утрам совершенно не способствуют сильному сближению и возникновению реальной привязанности. Другое дело, что ты могла уже себе напридумывать много чего. И поход в ЗАГС, и детей, и даже внуков. И расставаться с мечтами очень грустно. Но тут уж, извини. Но, как бы все это ни было печально, придется мечтам подождать другого кавалера. С другой стороны, ты вполне можешь даже поблагодарить ситуацию за то, что не запуталась слишком сильно. Ведь если бы ваша связь была не случайными встречами, а плотным ежедневным общением, с общим бытом, реальными совместными делами и планами, да еще если бы ты вдруг забеременела, и тут вдруг выяснилось, что у мужика другая семья – вот это была бы реальная катастрофа и ужас. Сейчас же можно сказать, что легко отделалась. Да еще и опыт приобрела. Ведь теперь ты на собственной шкуре узнала, что могут быть и такие вот мерзавцы. Значит, в следующий раз будешь внимательнее и не вляпаешься в подобную ситуацию. Что же касается жены твоего приятеля, то просто относись к ней как к подруге по несчастью, которой не повезло еще больше, чем тебе. Ведь он вас обеих обманул и предал, но у неё с этим товарищем, связано как раз намного больше, чем у тебя, и потому ей значительно больнее. По поводу самого дяденьки и того, куда его требуется послать, надеюсь, сомнений нет?
Обсуждение 19
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лакиа как вы узнаете, что это его жена? она на вас броситься посреди улицы?) с мужиком расстаньтесь, жене напишите смс, что расстались и больше ни в жисть с ним не стретитесь, сами мол не рады были в такое авно впутаться. глядишь, пателки вам и не по выдергивают))
04.10.17 10:18
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КоброчкаНеправильно задан вопрос. Спрашивать надо- что со мной не так, почему я позволяла год пользоваться собой без отношений, без любви, быть легкой добычей врунишке? Вот этим надо озаботиться и решить проблему навсегда. А этот балбес пусть идет откуда взялся
04.10.17 10:09
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ПрелестьЕсли вы встретите его жену, покайтесь перед ней за своё прелюбодеяние. А пока не встретились - ставьте точку на этом пустом романе.
04.10.17 09:50
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ДжейТо есть Вы год встречались с мч раз в неделю по утрам????))) Правда что, никак не пережить))) голову лечите)
04.10.17 09:07
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А он упёртый. Давно бы уже послал бы героиню и нашёл бы другую девку, чем такую ахинею городить. Но нет!
04.10.17 08:58
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50/50не, он просто понимает, что второй такой розовой дуры не найти))
04.10.17 09:22
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А чем для него неудобна героиня? За целый год ни скандала, не послала, ничего не потребовала, другого не нашла, исправно кушает все, что он говорит.
04.10.17 09:45
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KoshkaЯ одно не поняла, зачем Вам надо встречаться с его женой? Хотите отбить у неё такую драгоценность? И я не верю, что за год встреч по утрам не возникло никаких сомнений. Что это были за встречи, по утрам во время пробежки перед работой забегал на перепихон? Отношения должны как-то развиваться, да у вас и отношений-то не было, так, "для встреч".
04.10.17 08:54
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звездочка )Целый год встречи раз в неделю по утрам и этого тебе было достаточно в отношениях, вот где настоящий ужас ) а то, что это наконец-то получило объяснение надо говорить спасибо. Маша, тебе надо сделать работу над ошибками, своими. Отстранится и подумать - почему тебе эта история оказалась "по размеру", почему ты сама от всего этого не отказалась намного раньше, независимо от того женат он или нет.
04.10.17 08:53
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50/50никак не пережить, это не смывается) придётся бежать из Уфы) родственники за границей есть?)) или лучше попросите политического убежища - скажите, что боитесь жены представителя режима)
04.10.17 07:45
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Сходите в душ и тщательно отмойтесь от этого вранья. Потом удалите номер из телефона, адрес из почты, аккаунт из соцсетей. И забудьте этого лжеца навсегда.
04.10.17 04:47
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JuliaЗа год, целый год отношений... вы не сложили 2+2... не могу в это поверить.
04.10.17 02:59
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KapКогда очь хосса, мозги отключаются, правда у тех, у кого они есть. Ну а когда их нет, как в этом случае, то боятся только встречи с женой. Героине 27 лет, могла бы сына или дочь в школу водить, а она подбирает всякую шваль.
04.10.17 04:06
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звездочка )я в это могу поверить, но чтобы такое произошло надо было очень многое пропустить раньше в понимании про отношения и про себя.
04.10.17 08:57
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