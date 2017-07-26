Чаша терпения переполнилась, я ушла
Россия, 35 лет
26.07.17
Мнения наших экспертов
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АленаУдивительно же долго ты терпела, если только через 8 лет чаша терпения переполнилась. Как-то поздно вспомнила о гордости. Хотя, конечно, лучше поздно, чем никогда. С другой стороны, в твоем письме явно много не рассказано. Ибо как-то с большим трудом верится, что твой муж – человек, страдающий биполярным расстройством психики, и что он может так вдруг, ни с того, ни с сего наброситься на тебя и пинками выставить за дверь. Наверняка этому предшествует что-то, о чем ты намеренно не пишешь, но при этом ждешь какого-то совета. Увы, для совета имеющихся данных мало. Конечно, можно было бы сказать, что ты все сделала правильно, что нельзя столько лет унижаться, но ведь, скорее всего, ты и сама делаешь что-то такое, от чего твой муж выходит из себя? Я больше поверю в то, что вы оба стоите друг друга, с той лишь разницей, что у него есть собственное жилье, и, фактически, это единственное, чем он реально может тебя шантажировать. Что тебе делать? Ну, во-первых, прекратить переживать за девочек, которые остались без папиного внимания. Поверь, что нет ничего хорошего в том, чтобы дочки видели ваши ссоры, в которых папа унижает маму, а мама, фактически, утирается. Как минимум, это формирует в девочках ложное представление о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Как максимум, он потом выберут себе таких же ненормальных мужей и будут страдать всю жизнь, не осознавая, что источник этих страданий лежит в далеком детстве. Кроме того, пожить на расстоянии полезно и для тебя с мужем. Вы слишком привыкли к игре в выгонялки. Пора реализовать этот сценарий и позволить себе прочувствовать, каково это на самом деле. Муж хочет, чтобы ты убралась? Отлично, ты убралась. И не беги назад по первому зову. Поживите отдельно и прочувствуйте, каково это. Может, вам понравится «гостевой» вариант отношений?
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СергейЕлена, честно говоря, мне сложно представить подобные отношения. Я не верю в то, что одновременно могут сосуществовать любовь и унижение. Это нонсенс. А потому вряд ли у вас наблюдаются как залюбленные дети, так и золотой муж. Нет, понятно, что тебе хотелось бы что-то подобное иметь. Однако в семье, где папа и мама довольно регулярно устраивают «разборки», хороших взаимоотношений быть не может. Скорее, все притворяются паиньками, чтобы не спровоцировать очередной конфликт, и со страхом ждут, когда он все равно случится. Так что могу лишь посочувствовать вашим детям. Что же касается ситуации, то, на мой взгляд, ваши, и без того не самые теплые отношения, дошли до очередного кризиса и развалились окончательно. Увы, видимо, ничего объединяющего, кроме двоих детей, вы не создали, а этого оказалось мало. Теперь, по моему мнению, стоит готовиться к разводу. Причем лучше готовиться очень серьезно. Так что, не трать зря время и как можно быстрее обращайся к юристам за помощью. При наличии детей, ты вполне можешь претендовать на значительную часть имущества твоего мужа. И если грамотно подойти к делу, то еще неизвестно, кто кого из дома выгонять будет. Что же касается отношений дочерей и отца, то при ваших «взрывоопасных» отношениях, приходящий папа будет гораздо лучше, чем живущий рядом и унижающий маму.
Обсуждение 28
Лучшие комментарии
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ZavoronokНужно готовиться к разводу. Обратиться к юристу за консультацией, выяснить, что тебе полагается при наличии 2-ух несовершеннолетних детей и собрать все необходимые документы. Главное, не поддаваться на уговоры мужа, если он вдруг мириться захочет, иначе эти игры в выгонялки не прекратятся.
26.07.17 01:05 Контекст комментария
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звездочка )Согласна, что ссоры и разногласия бывают у всех, чаще или реже. Но не надо за буйки заплывать когда ссоришься с мужем. Всегда надо помнить, что тебе с ним ещё жить и в постель ложиться, поэтому для начала не надо самой лишнего говорить. Для меня очевидно, что ты регулярно наступаешь на какую-то больную мозоль, одну и ту же, которая включает неконтролируемую агрессию у мужа. Ты сама его драконишь, а потом жалуешься. Может это конкретные слова, может интонации, может форма выражения претензии. Это же просто на самом деле, повторяющийся неприятный сценарий ситуации сам должен заставить задуматься и если в принципе решение есть, то и жаловаться тут будет не на кого. Культура общения она как бы для всех членов семьи, для тебя тоже )
26.07.17 09:13 Контекст комментария
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ritaавтор " не знает ,что делать , а мы вот " не знаем" , как вообще было можно жить с подобным ублюдком- "золотым мужем " столько лет а художнику - премию !
26.07.17 01:32 Контекст комментария
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M51Комплиментарная пара. Он Вас ногами за дверь с матами в догонку, Вы - "идеальный муж, будто бы ничего не было". Вообще сложно себе представить как после такого к мужу подойти можно, супа ему налить (без мышьяка), не говоря уже про обнять... Стесняюсь спросить, а поговорить на 'трезвую' голову Вы не пробовали? Или на след день делаете вид что все оки, никто не оскорбился? Дочки тоже двумя страусенками растут? Я только в одном случае стала бы давать советы, если бы по какой-то причине Вам в этом доме нужно было бы остаться абсолютно, какое-то время (по причинам безопасности кого-то из членов семьи, напр). А так... Думаю пора начинать ругаться с мужем по-настоящему, узнавать ху из ху.
26.07.17 09:53 Контекст комментария
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юляДа непереполнилась ваша чаша терпения. Просто Вас уже физически вытолкнули..У вас в семье конфликт, который разрывается скандалом.Уже привычка просто... Почему Вы довели уже ситуацию до абсурда? Скандалы и конфликт разные вещи.Что делать? А можно еще что то делать в вашей ситуации, кроме развода? Ну можно конечно вернуться и попросится домой. И продолжать делать вид, что конфликта нет...так скандальчики с мордобоем уже.Покрываться " спасательной " фразой "как у всех". Не у всех! Почему за 8 лет ВАс не удосужались разобраться с фразой " пошла вон"? Лень или страх? Мне кажется что т сейчас Вы не желаете смотреть в суть...у Вас попытка прикрыться детской любовью к папе...Вот как бы т причина вернуться и опять все как было...Тишь да гладь, как бы.....
26.07.17 13:34 Контекст комментария
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юляДа непереполнилась ваша чаша терпения. Просто Вас уже физически вытолкнули..У вас в семье конфликт, который разрывается скандалом.Уже привычка просто... Почему Вы довели уже ситуацию до абсурда? Скандалы и конфликт разные вещи.Что делать? А можно еще что то делать в вашей ситуации, кроме развода? Ну можно конечно вернуться и попросится домой. И продолжать делать вид, что конфликта нет...так скандальчики с мордобоем уже.Покрываться " спасательной " фразой "как у всех". Не у всех! Почему за 8 лет ВАс не удосужались разобраться с фразой " пошла вон"? Лень или страх? Мне кажется что т сейчас Вы не желаете смотреть в суть...у Вас попытка прикрыться детской любовью к папе...Вот как бы т причина вернуться и опять все как было...Тишь да гладь, как бы.....
26.07.17 13:34
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Мне ещё подумалось ( не знаю, возможно я подумала на вырост ), но в такой семье, где хамят и пинками из дома выгоняют.. вероятно плохое обращение с детьми. Могут ударить, наказать слишком, словом нехорошим обидеть. Дети должны с рождения купаться в любви и заботе. А тут среда обитания совершенно неблагоприятная.
26.07.17 14:22
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ЮляДа тут и не знаешь как ответить...Стллько всего много! Что советом не обойтись...Как не развернут ситуацию все в ней несвежо и пакостно..И отгошение с детьми в том числе.....
26.07.17 14:27
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Ну ты понимаешь, если нервишки не в порядке и не умеешь закрыть рот, когда это необходимо - значит нет контроля над своими эмоциями. При детях иногда нужно терпение. И представила себе, ребёнок что-то натворил, разбил и так далее. И мама сразу словцо острое. А папа - пошла вон. Если он может такое сказать жене. Значит и дочери тоже? И если жена его так допекла, почему не сесть за стол с женой и спокойно не обсудить завершение их брака мирно и культурно, учитывая интересы всех членов семьи. Но не способны на это. Один орёт, другая без денег, вещей и паспортов ушла из дома.
26.07.17 14:36
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Я даже не знаю что такого нужно говорить и какое такое словцо вы умеете сказать, чтобы аж так было. О чём можно ругаться с мужем перед прогулкой с детьми? Кто почистит картошку на ужин или ...? В любви не ранят. Ни словом, ни делом не можешь и не хочешь причинить страдание или даже малейшее огорчение. Это как себя обидеть - неестесственно. У вас ситуация такая, что лучше разводиться, чем дочерям показывать такое. Уже давно можно было и документы собрать, и деньги, и приготовиться ко всему спокойно и без пинков. Очень жаль.
26.07.17 12:55
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Надин Харьковвидела такой сценарий у своих кумовей, они как спички загараются, и врезать раньше мог и выгнать, вещи из окна выкидывал на улицу (типа я купил, я и выкинул). А потом вот также она развернулась и ушла. Он сразу начал пить. Такие личности на самом деле никого никуда выгонять не хотят. Просто хотят властвовать и что бы им кланялись. С ними главное вовремя установить границы. автор правильно сделала что ушла. Как тут правильно советуют: по первому зову не возращаться - это правда. Иначе будет то же самое. Надо дать ему прочувствовать всю необходимость в Вас и детях. Только это может скорректировать его поведение. И то 8 лет практики так просто не исправить он уже привык так себя вести
26.07.17 12:15
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Дрессурой корректируют поведение животных.
26.07.17 12:34
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звездочка )у моих кумовей тоже такие отношения ) только агрессор женщина, тоже любит швырятся вещами, в том числе у мужа в офисе. Однажды он ушел и с ней случилась большая печаль, все как у Ваших знакомых. Это прогоняние как бы не всерьез, не до результата, но партнер может однажды перестать участвовать в этой "игре".
26.07.17 13:15
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Тётя Фика Санкт-ПетербургАга, у меня соседка по даче тоже так жила, от ссоры до ссоры. "Любила", терпела. А потом он ей ТАААК навалял, что еле ноги унесла.
26.07.17 11:33
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50/50Елена, ну у Вас еще есть время дать дочерям другой пример семейной жизни и отношения к женщине. или Вы думаете, что беседами привьёте им другое поведение М-Ж? так вот - нет. разговоры утонут в личном примере
26.07.17 10:55
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Так верните ему детей, он же сам именно это озвучивал.
26.07.17 10:52
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ethernityНа счёт биполярного расстройства личности я бы призадумалась. Не стоит сбрасывать сей вариант со счетов. Есть знакомые психиатры для консультации?
26.07.17 10:43
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***а прочитать кто такие манипулянты, их признаки, их приемы? на эту тему пендосские психолаги кучу статей написали, и про эмоциональные качели, и про газлайтинг, и т.д. Граждане уважайте труды доблестных американских психологов, может проще жить будет.
26.07.17 10:27
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50/50да можно и Литвака почитать, о личном примере в воспитании
26.07.17 11:09
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***напр статья "15 признаков, что ваш партнер – психопат Иногда мы теряемся в догадках: что случилось с любимым человеком – почему он стал таким грубым, раздражительным и холодным? Ведь роман так красиво начинался… Возможно, дело в его личности, считает нейропсихолог Ронда Фриман. " найдите и прочтите, вообще, интересный сайт. Есть там над чем подумать.
26.07.17 11:49
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Скотские отношения двух хамов вы называете замечательной семьёй ? Каких советов вы хотите тут получить ? Как заселиться обратно ?- это к органам или в суд.
26.07.17 09:56
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M51Комплиментарная пара. Он Вас ногами за дверь с матами в догонку, Вы - "идеальный муж, будто бы ничего не было". Вообще сложно себе представить как после такого к мужу подойти можно, супа ему налить (без мышьяка), не говоря уже про обнять... Стесняюсь спросить, а поговорить на 'трезвую' голову Вы не пробовали? Или на след день делаете вид что все оки, никто не оскорбился? Дочки тоже двумя страусенками растут? Я только в одном случае стала бы давать советы, если бы по какой-то причине Вам в этом доме нужно было бы остаться абсолютно, какое-то время (по причинам безопасности кого-то из членов семьи, напр). А так... Думаю пора начинать ругаться с мужем по-настоящему, узнавать ху из ху.
26.07.17 09:53
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ПрелестьЭто не семья. Это сожительство двух дикаркой. Работать надо. Сексинстинкты производят детей. А любви нет. Даже близко. В любви люди не точно следят за речью. Они просто не имеют ничего сказать такого что не выражает любви. Это невозможно. Так что все у вас логично. И закономерно. Хотите жить иначе - не предавайте СЕБЯ. Зачем жить без любви?
26.07.17 09:29
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звездочка )Согласна, что ссоры и разногласия бывают у всех, чаще или реже. Но не надо за буйки заплывать когда ссоришься с мужем. Всегда надо помнить, что тебе с ним ещё жить и в постель ложиться, поэтому для начала не надо самой лишнего говорить. Для меня очевидно, что ты регулярно наступаешь на какую-то больную мозоль, одну и ту же, которая включает неконтролируемую агрессию у мужа. Ты сама его драконишь, а потом жалуешься. Может это конкретные слова, может интонации, может форма выражения претензии. Это же просто на самом деле, повторяющийся неприятный сценарий ситуации сам должен заставить задуматься и если в принципе решение есть, то и жаловаться тут будет не на кого. Культура общения она как бы для всех членов семьи, для тебя тоже )
26.07.17 09:13
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РеджНууу.... я знаю такие пары, которые постоянно из конфликта в гармонию и обратно. И да, они жалуются на эти ссоры, но при этом не расстаются, а если расстаются, то снова сходятся. Я делаю вывод, что им просто комфортно в таких отношениях, потому что когда кто-то начинал новые нормальные отношения с другим человеком, им становилось скучно и они возвращались к старым. Больше чем уверена, что и у вас так будет. Сейчас гордость перебесится и включится скучалка и вы вернетесь.
26.07.17 09:10
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KoshkaТак а чего Вы хотите-то? Подтверждения, что "все ссорятся, но не выгоняют из дома"? А какое Вам дело до всех? Если Вы 8! лет ссоритесь, а выводов не делаете, то все печально. Конечно, может быть, муж болен, а может и Вы, но скорее всего, вы оба просто обыкновенные хамы, не считающиеся с чувствами другого.
26.07.17 08:28
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ПрелестьНе может мужчина так обращаться с любимой женщиной. Просто не может. Значит вы и правда давно ему осточертели. Своими грубостями. Не надо песен про дочек. Если он их любит то он из долго горевать не допустит. Найдёт как иметь с ними хорошие отношения. Вам самой нравится такая жизнь? Если нет - думайте как её изменить. Вариантов море.
26.07.17 06:40
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Надин ХарьковДа такие вообще на любовь не способны. Зависимость - да, унижения - да. И самое главное, обоих это утраивает. Распределение ролей кто седня сверху, а кто снизу. Эдакое садо-мазо. Если бы дом был ее, уверена, сама бы регулярно такое выстреливала. Просто так уж сложилось, что ему эта честь досталась. Ей не то что бы нравится - просто по другому она уже не может, возможна такая модель была у родителей. Даже если другого найдет, то будет такой же или еще хуже. Потому что с нормальным который привык с уважением относиться к ней ей будет скучно, и она сама начнет об него ноги вытирать
26.07.17 12:43
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ritaавтор " не знает ,что делать , а мы вот " не знаем" , как вообще было можно жить с подобным ублюдком- "золотым мужем " столько лет а художнику - премию !
26.07.17 01:32
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ZavoronokНужно готовиться к разводу. Обратиться к юристу за консультацией, выяснить, что тебе полагается при наличии 2-ух несовершеннолетних детей и собрать все необходимые документы. Главное, не поддаваться на уговоры мужа, если он вдруг мириться захочет, иначе эти игры в выгонялки не прекратятся.
26.07.17 01:05