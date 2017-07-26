Чаша терпения переполнилась, я ушла

Алена

Удивительно же долго ты терпела, если только через 8 лет чаша терпения переполнилась. Как-то поздно вспомнила о гордости. Хотя, конечно, лучше поздно, чем никогда. С другой стороны, в твоем письме явно много не рассказано. Ибо как-то с большим трудом верится, что твой муж – человек, страдающий биполярным расстройством психики, и что он может так вдруг, ни с того, ни с сего наброситься на тебя и пинками выставить за дверь. Наверняка этому предшествует что-то, о чем ты намеренно не пишешь, но при этом ждешь какого-то совета. Увы, для совета имеющихся данных мало. Конечно, можно было бы сказать, что ты все сделала правильно, что нельзя столько лет унижаться, но ведь, скорее всего, ты и сама делаешь что-то такое, от чего твой муж выходит из себя? Я больше поверю в то, что вы оба стоите друг друга, с той лишь разницей, что у него есть собственное жилье, и, фактически, это единственное, чем он реально может тебя шантажировать. Что тебе делать? Ну, во-первых, прекратить переживать за девочек, которые остались без папиного внимания. Поверь, что нет ничего хорошего в том, чтобы дочки видели ваши ссоры, в которых папа унижает маму, а мама, фактически, утирается. Как минимум, это формирует в девочках ложное представление о том, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной. Как максимум, он потом выберут себе таких же ненормальных мужей и будут страдать всю жизнь, не осознавая, что источник этих страданий лежит в далеком детстве. Кроме того, пожить на расстоянии полезно и для тебя с мужем. Вы слишком привыкли к игре в выгонялки. Пора реализовать этот сценарий и позволить себе прочувствовать, каково это на самом деле. Муж хочет, чтобы ты убралась? Отлично, ты убралась. И не беги назад по первому зову. Поживите отдельно и прочувствуйте, каково это. Может, вам понравится «гостевой» вариант отношений?