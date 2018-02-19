Бросил меня беременную из-зи своей подруги

Эмма, я бы рассматривала это как «нашел повод свалить от беременной подружки». В 29 лет уже даже у мальчиков обычно хватает ума не бросать беременную девушку из-за разборок с телефонной фрэндой. Как-то в этом возрасте, в норме, уже есть способность расставить приоритеты. А в твоем случае парень свалил из-за того, что ты устроила разборку с якобы его приятельницей. Ну, что могу сказать… Вполне возможно, что вас уже долгое время было трое, просто вы друг о друге не знали, и ты, на свою беду, умудрилась забеременеть. И когда ты полезла выяснять отношения с той его пассией, то она поставила ему ультиматум. А, когда особой любви нет, то выбор между свободной и не обремененной девицей и беременной, абсолютно очевиден. Словом, мне жаль, но я бы готовилась к тому, что растить ребенка придется без папы. И лучше сейчас обеспечить себе какую-то подушку безопасности – понять, как жить, на что жить, и прочее. А не ждать и верить, что у твоего бойфренда проснется совесть или что-то еще.

Сергей

Эмма, на мой взгляд, основная проблема между вами - это полное непонимание друг друга, и явная переоценка серьезности ситуации с твоей стороны. Вы встречались два года, общались, но, судя по всему, так и не стали чем-то единым. Поэтому уж извини, но к свадьбе дело шло исключительно в твоих мечтах. Парень к этому не имел никакого отношения. Нет, возможно, ты задавала вопросы и получала какие-то ответы от молодого человека на данную тему, но совершенно забыла, что обещать и жениться – это разные вещи. Собственно поэтому всё и пришло в нынешнюю ситуацию. Дело в том, что ничего большого и светлого между вами не наблюдалось. Страсть на первом этапе - да, наверное. Но не более того. По крайней мере, ничего серьезного твой приятель точно не планировал. Видишь ли, нормальный взрослый мужчина, который на самом деле любит женщину и хочет быть с ней, в первую очередь будет стремиться организовать совместное проживание. Если он этого не делает, если ему удобнее только встречаться, значит никаких вариантов совместного будущего он даже не рассматривает. Его вполне устраивает собственная свобода, дающая возможность и более менее постоянную партнершу иметь, и некоторое количество относительно случайных связей тоже. И тут вдруг ты сообщаешь о беременности. Уверен, молодой человек сильно напрягся, ибо совершенно не желал доводить дело до столь серьезных последствий. И как только появился хоть какой-то повод расстаться, он моментально им воспользовался. Что теперь делать? Ну, по крайней мере ждать возвращения сбежавшего точно не стоит. А в остальном придется принимать решения самостоятельно. В будущем же советую обращать внимание в первую очередь на дела, а не на слова партнеров. Кроме того, очень рекомендую научиться пользоваться контрацептивами. Полезное дело, знаешь ли. Особенно в плане предотвращения незапланированной беременности.