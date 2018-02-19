Бросил меня беременную из-зи своей подруги
Россия, 23 года
19.02.18
Мнения наших экспертов
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АленаЭмма, я бы рассматривала это как «нашел повод свалить от беременной подружки». В 29 лет уже даже у мальчиков обычно хватает ума не бросать беременную девушку из-за разборок с телефонной фрэндой. Как-то в этом возрасте, в норме, уже есть способность расставить приоритеты. А в твоем случае парень свалил из-за того, что ты устроила разборку с якобы его приятельницей. Ну, что могу сказать… Вполне возможно, что вас уже долгое время было трое, просто вы друг о друге не знали, и ты, на свою беду, умудрилась забеременеть. И когда ты полезла выяснять отношения с той его пассией, то она поставила ему ультиматум. А, когда особой любви нет, то выбор между свободной и не обремененной девицей и беременной, абсолютно очевиден. Словом, мне жаль, но я бы готовилась к тому, что растить ребенка придется без папы. И лучше сейчас обеспечить себе какую-то подушку безопасности – понять, как жить, на что жить, и прочее. А не ждать и верить, что у твоего бойфренда проснется совесть или что-то еще.
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СергейЭмма, на мой взгляд, основная проблема между вами - это полное непонимание друг друга, и явная переоценка серьезности ситуации с твоей стороны. Вы встречались два года, общались, но, судя по всему, так и не стали чем-то единым. Поэтому уж извини, но к свадьбе дело шло исключительно в твоих мечтах. Парень к этому не имел никакого отношения. Нет, возможно, ты задавала вопросы и получала какие-то ответы от молодого человека на данную тему, но совершенно забыла, что обещать и жениться – это разные вещи. Собственно поэтому всё и пришло в нынешнюю ситуацию. Дело в том, что ничего большого и светлого между вами не наблюдалось. Страсть на первом этапе - да, наверное. Но не более того. По крайней мере, ничего серьезного твой приятель точно не планировал. Видишь ли, нормальный взрослый мужчина, который на самом деле любит женщину и хочет быть с ней, в первую очередь будет стремиться организовать совместное проживание. Если он этого не делает, если ему удобнее только встречаться, значит никаких вариантов совместного будущего он даже не рассматривает. Его вполне устраивает собственная свобода, дающая возможность и более менее постоянную партнершу иметь, и некоторое количество относительно случайных связей тоже. И тут вдруг ты сообщаешь о беременности. Уверен, молодой человек сильно напрягся, ибо совершенно не желал доводить дело до столь серьезных последствий. И как только появился хоть какой-то повод расстаться, он моментально им воспользовался. Что теперь делать? Ну, по крайней мере ждать возвращения сбежавшего точно не стоит. А в остальном придется принимать решения самостоятельно. В будущем же советую обращать внимание в первую очередь на дела, а не на слова партнеров. Кроме того, очень рекомендую научиться пользоваться контрацептивами. Полезное дело, знаешь ли. Особенно в плане предотвращения незапланированной беременности.
Обсуждение 58
Лучшие комментарии
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ZavoronokЕсли парень сбросил с себя ответственность, надо ему напомнить об этом и подать на алименты после родов, и если возможно, на себя до 3х лет малышу. Не знаю, можно ли на себя, если в браке не состояли, но надо постараться получить с него побольше, чтобы знал наперёд, что свалить без последствий не всегда получается.
19.02.18 10:03 Контекст комментария
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50/50дело шло к свадьбе только в Вашей голове)) заявление подали? он пригласил своих родственников "из Брянска"? нет? ну извините. и да, он слился, раз месяц не интересуется Вашим здоровьем
19.02.18 08:06 Контекст комментария
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ИДИЛИЯУ меня лично ощущение, что у парня автора уже была девушка, а автор уже выступала "любовницей" в этих отношениях. На будущее, когда автор решит завести вторые отношения, пусть сначала выйдет ЗАМУЖ реально, а потом уже беременеет.
19.02.18 07:15 Контекст комментария
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Проходя мимоСвадьбу без фанфар и флердоранжа можно организовать в течение месяца после того, как стало известно о беременности. Признайтесь, не было у вас предметного разговора на эту тему, не было конкретных сроков. Теперь Вам остается только родить и подать в суд на алименты. Надеюсь, за два года вы выяснили его полное имя, место регистрации и прочие реквизиты.
19.02.18 08:55 Контекст комментария
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Моей маме как-то позвонила одна сотрудница отца (как потом выяснилось)) и сказала: вы знаете , что так и так , у вашего мужа любовница и вы ей в подмётки не годитесь. Мама спокойно ей ответила : передайте пожалуйста , пусть сама мне перезвонит , я расскажу как ему правильно кашу варить , какие фильмы ему нравятся и в какие кружки надо водить его детей )))
19.02.18 15:01 Контекст комментария
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ТаняШоковое состояние героини говорит о том, что он пять месяцев беременности и до того относился к ней хорошо. Может у вас и получится его вернуть, но оно вам надо? Предал раз, предаст еще. Бросайте сами его. Вы не первая и не последняя. Вырастите малыша. Будьте увереной в себе и все у вас наладится.
20.02.18 07:51
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Сначала свадьба, потом беременность. В другой последовательности свадьба не гарантирована ))
19.02.18 22:07
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У вас пятый месяц беременности, он месяц не интересуется и вы спрашиваете "что это"? Ну угадайте. И вообще, зачем вам это стрекозел? Оно понятно если жениться не хочет, жить с вами не планирует и ребенка вообще не хотел. Но ребенок уже на подходе, а он даже здоровьем вашим не интересуется. Все, на ближайшие 19 лет у него море обязанностей, на которые судя по всему ваш бывший положил болт. Планируйте будущее без него.
19.02.18 21:08
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Zavoronok Если потом узнали, кто звонил, кляузницу уволили? - Поняли и вычислили сразу)) Но . не уволил . Пожалел , обсуждали это с мамой. У тётки этой две детей было , не стал на улицу выставлять. Она через время сама уволилась , Коллектив к ней негативно относились , не выдержала видимо .
19.02.18 20:56
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ЛарисаВсе могло бы стать логичным , если бы письмо начиналось так " Мы поженились и дело шло к решению иметь ребенка. " А так..Ну и о чем рассуждать? Вы требуете ответственности от мч, а сами не страдаете ответственностью никак.. Легко в мир кидаете маленького человека просто потому что ведете беспорядочный на всех уровнях образ жизни. Так бестолково. Туда сюда.Любимый, может быть свадьба, беременность (!), подружки, не отвечает на звонки, подружки еще раз, что делать? клео. А как все пошло прахом, так он и не ответственный. Он ваше отражение. Как во сне.Валентин попутал одним словом. Может проснуться уже, наконец!
19.02.18 14:13
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Элфи КрексПисьма всё чудесатее и чудесатее. Теперь уже беременная на пятом месяце не понимает, что это такое, что виновник события месяц от неё прячется, не иначе как заболел. Мне больше всего понравилось: у нас семья, и не надо лезть... А может, другая ещё более семья. Как тут выяснить, где семейнее и которая из них, чем чёрт не шутит, беременнее? Не о том вы думаете, девушка. Правильно вам сказали: думайте, как вам насущные вопросы решать и подавайте после родов на алименты.
19.02.18 13:12
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Ellis_@Я себе не представляю как можно постороннему человеку, к которому я лично, например, не имею отношения, от имени даже своего М говорить : у нас семья, отплипни. Это ОН решает, это он должен сказать такие слова. А тут, упала лицом в грязь, сделала из себя дуру, и что ей это помогло. Можно подумать, там, на другом конце провода, прям сильно испугаются. Сичаззз. Надеяться на то, что какая-то женщина будет очень-очень гордой, и спакует ему вещички, и удалит его номер телефона, поменяет адрес и забудет про него. Ну глупо же. Можно было это всё разрулить иначе.
19.02.18 13:26
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Элфи КрексПомню, давным- давно, до всех замужества, встречалась с мужчиной, точно знала, что не женат. Вдруг мне подобный звонок. Я так спокойненько говорю: он не женат, живёт в одно комнатной квартире с собакой. Вы - эта собака?
19.02.18 13:46
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Ellis_@Жестоко... Ух я никогда так не умела. У меня бы сразу включилось сочувствие, жалость, не хочется обидеть, расстроить...
19.02.18 13:53
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Элфи КрексОткуда я знаю, кто мне звонит и зачем врёт про " жену"? Либо на этого МЧ виды имел, либо что- то против меня, дескать, позвоню, посею сомнения, глядишь, отношения и испортятся. Я ему про звонок даже не подумала говорить, отнесла его к разряду " измерьте телефонный кабель" или " наберите в ванну воды".
19.02.18 14:00
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Моей маме как-то позвонила одна сотрудница отца (как потом выяснилось)) и сказала: вы знаете , что так и так , у вашего мужа любовница и вы ей в подмётки не годитесь. Мама спокойно ей ответила : передайте пожалуйста , пусть сама мне перезвонит , я расскажу как ему правильно кашу варить , какие фильмы ему нравятся и в какие кружки надо водить его детей )))
19.02.18 15:01
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Ellis_@Интересный текст... Твоей маме могли бы спокойно ответить: нет, каши варить и на кружки детей водить будете вы. Она по другим вопросам числится. Но нужно отметить самообладание.)) Наверное, кому-то очень хотелось насолить.
19.02.18 15:22
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Текст - видимо первое , что пришло в голову )) ответа с той стороны не последовало , там тётя впала в ступор . Она очень хотела насолить отцу , как руководителю , который настаивал , чтобы эта женщина выполняла свои рабочие обязанности ))) В общем , рабочие моменты, а отомстить она решила отомстить , ударив по самому дорогому для отца - по семье. Причем , они там в коллективе все знали и жён и мужей и детей .
19.02.18 15:32
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ElМда, очень подло.
19.02.18 15:48
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Я кстати эту историю очень хорошо помню , этот звонок на домашний телефон случился в моём присутствии , лет 15 мне было . Я тогда на маму другими глазами посмотрела )) подумала - вот это да! мама какая крутая )))
19.02.18 15:53
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Ellis_@Однозначно проявила самообладание. Однако, если бы она попала на хамку, могла бы услышать, кому каши варить, и было бы один ноль не в ее пользу. И до прихода отца и выяснения ситуации, было бы испорчено настроение как минимум на 1 день.
19.02.18 16:17
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ZavoronokЕсли потом узнали, кто звонил, кляузницу уволили?
19.02.18 17:12
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ННЭлис вы лукавите. Вы бы вряд ли пропустили подобный инцидент.
19.02.18 16:00
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ВераХочется верить, что вы любите его, любили, ребенок зачат в любви, хотя ребенка бог дает в радость по любому. У вас будет ребенок, это хорошо.
19.02.18 11:56
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Ellis_@Девушки когда копаются в чужих телефонах и выясняют с "соперницами", чей он, не соображают о последствиях. Я уже молчу про элементарные правила приличия. Как Наполеон учил своих генералов. Прежде чем напасть, 3 раза подумай: на кого нападаешь, с какой целью и какие будут последствия в случае победы и в случае поражения. Про МЧ - поступок не мужской, конечно. Но мы и не знаем, кем ты была для него, были ли действительно планы жениться ( или это только твои планы были), была ли беременность желанной и т.д. В любом случае, свершилось. Сейчас надо думать о том, как быть. Ребёнок есть.
19.02.18 11:13
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ZavoronokНаполеон проиграл Кутузову, так что умение думать по нескольку раз ему не помогло.
19.02.18 13:48
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Ellis_@Наполеон переоценил свои возможности и недооценил русскую зиму, к счастью для нас. Тем не менее, сама идея не так глупа. Думай о последствиях.
19.02.18 14:32
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Наполеон , как и Гитлер потом , не совсем понимали , что Россия - не Европа )) Я читала , как Наполеон шел с войском и ожидалось по картам , что на пути город Таруса . И в его понимании город - это пополнение провианта и дорога , а города он не нашел , потому как Таруса - это деревня и бездорожье. Возникла проблема с провизией . И таких нюансов много было. Еще читала книгу Гудериана , он очень подробно описал , как стояла задача дойти до Орла, т.к. от него - прямая дорога на Москву , по карте - рукой подать. Только "прямая дорога"оказалась совсем не тем, что немцы себе представляли. И да , морозы помогли в какой-то степени , но только морозили они и наших...
19.02.18 14:50
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ElЭто вообще очень смешно и наивно было, смотря на карту мира, надеяться, что Россию получится завоевать)) И никто ему не подсказал, куда же ты лезешь, такса на овчарку. Наполеон был, наверное,неисправимым оптимистом. Или уж больно самоуверенным. Есть такие люди. Вот знают они, что пуп земли и семи пяди во лбу, не перекричать. Но и хохмы были в его биографии. Например. Жозефина имела любовника, Наполеон узнал и приказал доставить его первым же кораблём на войну в Африку, где он сам был на тот момент. По дороге корабль перехватили англичане, любовника Жозефины доставили целым и невредимым обратно в Париж, о чём Наполеону сообщили, желая ему хорошо развлекаться, и высылая пламенный привет от Жо и ее кавалера)) Англичане пошутили.
19.02.18 17:46
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НнНу вот комент про увы! тактику Наполена - это просто ПЕСНЯ, Вы ж хорошо и русский хнаете, возможно и историю.... На какие 3 раза, когда основными ошибками проигрыша русским в войне 1812 г. значатся именно эти просчеты ... ни обозы не подтянули, ни знать к себе не переманили, а народ и не освободили - да и озлобили зверствами ... В итоге партизанская война. Так что это не самый лучший пример.
19.02.18 15:57
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ZavoronokНаполеон - это торт!
19.02.18 19:47
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Ellis_@У нас тут не исторический кружок. Не об истории речь, как вы сами должны понимать. А о том, что очень полезно думать о последствиях своих действий. И неважно, кто это сказал. Наполеон, Бернард Шоу или даже Мерилин Монро. Без разницы.
20.02.18 10:56
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ВераЭмма, лично я не понимаю вот этого: Я на эмоциях написала этой девушке. и всех тех кто звонит к соперницам выяснять отношения. Когда моей соседке любовница ее мужа сказала: =разбирайся со своим мужиком, а не со мной= я ответила : она права. Их соперниц, может быть сколько угодно, и со всеми нужно разбираться? Одна уйдет придет другая. С своим надо выяснить что да как, от него исходит. А поскольку ваш сбежал, то и не ваш он вовсе. Жаль, конечно, но скорее всего вам придется воспитывать ребенка одной. может еще встретите человека.
19.02.18 11:08
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ЮликонГероиня забеременела и решила на правах яжежьматери, что правила приличия ее не касаются. Нельзя копаться в чужих телефонах. Не копалась бы, не знала бы лишнего, глядишь и на пузо бы женила. НЕ люблю эту фразу, но в случае данной героини, именно этот случай. Присоединяюсь к ораторам выше -о ребенке пора подумать и как жить дальше.
19.02.18 11:01
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Эмма , на мой взгляд уже не имеет значения , повод ли это , чтобы расстаться, или просто хочет проучить. И то и другое - проявление худших качеств с его стороны . Поэтому , советую вам собраться с мыслями и продумать как вы проведете оставшиеся 4 мес беременности без него , кто может вам помочь на первых порах ? Что родители ? Есть ли сестры-братья-друзья ? Родите , а дальше будете решать вопрос с отцом ребёнка - в каком размере и в какой форме будет его помощь. Если откажется - в суд. Но всё это после . Сейчас - мысли только о том, чтобы родить здорового малыша.
19.02.18 10:56
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Юликонне мое дело конечно, но на мой взгляд это тот случай, когда паршивого папашу лучше держать подальше от ребенка. Чтобы он не чинил препятствия просто из вредности. алиментов будет на грош, а вони и проблем на вагон и тележку.
19.02.18 11:03
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звездочка )и ещё статус матери-одиночки дает какие-то льготы, моя младшая в свое время даже бесплатные путевки в лагерь получала для сына
19.02.18 11:11
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Ellis_@Я бы в такой ситуации постаралась максимально цивилизованно обсудить с отцом ребёнка его участие в жизни. Не канючить и не унижаться. А встретиться, поговорить, выяснить и решить окончательно. Тут уже эгоизм и самолюбие надо засунуть поглубже, а думать, как будет ребёнку житься с мыслью, что он не нужен отцу? Зачем эти лишние вопросы, переживания, ненависти и все этапы эмоциональных переживания на пути к становлению личности? Отец ребёнка может не любить его мать, но как отец он может быть не самый плохой. Путёвка лагерь и льгота на чаше весов в таком случае, значит намного меньше. ПОэтому, сейчас, я советовала бы как взрослые люди, а не макаки, решить важные вопросы для их общего ребёнка. И пусть он любится хоть с Кикиморой болотной.
19.02.18 11:19
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Элфи КрексИз письма:"В течение месяца не отвечает на мои звонки и никак не выходит на контакт". Так что что- либо обсудить с отцом ребёнка ей не удастся.
19.02.18 12:56
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звездочка )я так понимаю, что балом там правит другая девушка, поэтому если она не захочет, ни в какого отца на стороне он играть не будет
19.02.18 13:23
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Алён , никаких особо прибыльных льгот статус матери-одиночки не даёт. Бесплатная путёвка в лагерь им понадобится лет через.... а пока вопрос может стоять в жизненно необходимых вещах. Мало информации о её материальном положении, есть ли родители , готовы ли они помочь и так далее. Вот , пожалуй о том, что имела в виду Юликон , да, надо подумать... Случаев масса , когда помощи от папаши 3 копейки , а проблем потом на 3 рубля.
19.02.18 11:26
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Сложно понять по письму , насколько его помощь нужна и важна для неё. Случаи разные бывают. Тут я согласна с Умкой - надо сначала попытаться цивилизованно решить вопрос.
19.02.18 11:22
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ЮликонДевы не из России, статус матери одиночки в России, это какие-то копейки, которые ничем особенно не помогут. а вот то, что папы не дают выехать из страны, против проживания ребенка с другим мужчиной и еще раз могу рассказать историю, как мама моей школьной подруги выбивала с био папы копейки, а потом Катя содержала зека с туберкулезом, потому что он подал на алименты. Я правда не понимаю, что можно обсуждать с мужчиной, который оставил беременную женщину без заботы. Я не говорю про любить ее, спать с ней, жить с ней. банально купить продукты, чтобы она не таскала тяжести, отвезти к врачу, спросить как идет беременность. Ну он себя уже показал. что в нем, после цивилизованного разговора прямо отец расцветет.
19.02.18 11:44
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Юликони маленькая кака. сомневаюсь, что героиня, копающаяся в чужом телефоне, способна на цивилизованное общение.
19.02.18 11:45
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ВераОй, Юликон, так хочется покапаться порой)))
19.02.18 11:58
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Ellis_@Юль, я так далеко не захожу с гипотезами, потомучто мы не знаем, с заботой она или без. Может, она живёт у родителей как пончик в масле, накормлена, присмотрена и не ходит за продуктами, не таскает тяжестей, и к врачу ее возит мама. Мы не знаем этого. Как и того, что такого было сделано/сказано, что он в таком отрубе, несмотря на беременность. Это не делает ему чести, и это ужас как незрелое поведение. Но расставаться в таком гневе, не выяснив что и как, по-любому не очень хорошо. Незрелость с обеих сторон.
19.02.18 12:18
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Элфи КрексСтатус матери одиночки в Германии тоже ничего. Поэтому все, кто хотя бы подозревают, кто отец ребёнка, получают - с помощью установления отцовства или по договорённости - алименты с него.
19.02.18 13:01
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50/50"банально купить продукты, чтобы она не таскала тяжести, отвезти к врачу, спросить как идет беременность. " лежала на сохранении с девушкой из Омска, в Москве они с мужем снимали комнату, хотя оба работали...он на стройке ежедневно. так вот, продукты таскала она, а жрал он за троих! и дотаскалась до высокого давления. после родов он уволился и собрался везти жену к маме-попадье на юг, да не в дом, а в какую-то времянку на материном участке. так что может, мужик с возу бабе легче)))
19.02.18 15:32
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любовь МичуринскКонечно не стоит бегать за этим козлом,искать встреч,пытаться поговорить, только нервы попортите, сосредоточьтесь на своем здоровье. А потом обращайтесь в суд,придется скорее всего тест ДНК сдавать, чтобы установили факт отцовства, но расходы за тест вам возместит бывший.А вообще, если женщина любит, то она всегда выдает желаемое за действительное.Попался вот такой уродец, теперь уж ничего не сделаешь, у вас вся жизнь впереди, удачи вам и малышу.
19.02.18 10:31
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ZavoronokЕсли парень сбросил с себя ответственность, надо ему напомнить об этом и подать на алименты после родов, и если возможно, на себя до 3х лет малышу. Не знаю, можно ли на себя, если в браке не состояли, но надо постараться получить с него побольше, чтобы знал наперёд, что свалить без последствий не всегда получается.
19.02.18 10:03
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Проходя мимоСвадьбу без фанфар и флердоранжа можно организовать в течение месяца после того, как стало известно о беременности. Признайтесь, не было у вас предметного разговора на эту тему, не было конкретных сроков. Теперь Вам остается только родить и подать в суд на алименты. Надеюсь, за два года вы выяснили его полное имя, место регистрации и прочие реквизиты.
19.02.18 08:55
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50/50дело шло к свадьбе только в Вашей голове)) заявление подали? он пригласил своих родственников "из Брянска"? нет? ну извините. и да, он слился, раз месяц не интересуется Вашим здоровьем
19.02.18 08:06
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Однозначно , никуда дело не шло. не знал 5 месяцев как избавиться от обязательств. Может , вообще , надеялся , что всё само рассосётся . В любом случае , теперь надо нести ответственность обоим.
19.02.18 10:58
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