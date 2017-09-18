Брат мужа стал моим наваждением

Вероника, я уверена, что, учитывая все твои телодвижения и прочие попытки обратить на себя внимание, брат твоего мужа уже все понял. А не реагирует на твои намеки только потому, что не испытывает к тебе никакого интереса. Причин тому может быть очень много. Первая и самая существенная – он порядочный человек, который помнит о заповеди «не возжелай жены ближнего своего», особенно, если ближний еще и брат. Вторая причина – ему не интересна малолетка, который ты в его глазах являешься. Это может быть для тебя откровением, но не все мужчины «за 40» готовы спать с молоденькими девочками, вдвое моложе их. Третья причина – ты просто не в его вкусе, и он на тебя не возбуждается. Да, в отличие от 20-летних юнцов, с которыми ты обычно имела дело, мужчины в 40 лет в своих желаниях бывают куда более разборчивыми, и не готовы спать с каждой женщиной, которая себя предлагает. Более того, женщин, активно себя предлагающих, они могут просто перестать уважать, потому что в этом возрасте уже начинаешь ценить несколько другие вещи, и соответственно – иначе уже оцениваешь людей. Так что, если у тебя, замужней женщины, все мысли только о том, как бы переспать с братом мужа, то, может, сделать себе одолжение – подать на развод с мужем, а после развода признаться брату мужа в любви (если, конечно, у тебя к нему есть чувства, а не только половое влечение). А дальше уже – как получится. По крайней мере, освободишься от брака, в котором ты уже готова пуститься во все тяжкие.

Сергей

Вероника, я бы очень не советовал тебе делать это. Просто поверь, что ничего хорошего не получится. Подобное «шило» утаить не получится. Семья все-таки. И когда информация просочится, а просочится она обязательно, то развалятся не только твои отношения с мужем, но и его отношения с братом. А еще наверняка напрягутся или порвутся связи с общими друзьями и знакомыми, и возникнет очень нехороший хвост слухов, следом за которым прилипнет клеймо, которое будет почти невозможно смыть. Нет, понятное дело, что сейчас тебе это кажется ерундой и совершенно неважным. Однако это совсем не так. Поэтому если уж очень хочется залезть в штаны к другому мужчине, то лучше для начала разведись. Так будет честно, и в дальнейшем никаких пересудов не начнется. Ведь нормальной жизни с мужем уже все равно не будет. Раз ты собираешься изменять, значит, никаких высоких чувств к законному супругу нет, как нет и уважения. Ну и для чего, в таком случае, тратить время непонятно на что? Ведь понятно, что ситуация в результате все равно придет к разводу. В общем, я бы советовал тебе не заниматься ерундой, и как можно быстрее уходить от мужа. Иначе расставание все равно произойдет, только с большими проблемами и грандиозным скандалом. Что же касается брата мужа, то скорее всего, ничего у тебя не выйдет. Если он нормальный мужик, то в лучшем случае просто не будет реагировать на твои выкрутасы. В худшем, поговорит с братом и откроет ему глаза на тебя. Что будет в результате? Правильно. Тебя выкинут из семьи. Так что, как видишь, в любом случае придется уходить. Так для чего ждать? Начни именно с развода. А затем ищи того мужчину, от которого не захочется ходить «налево».