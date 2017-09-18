Брат мужа стал моим наваждением
Беларусь, 23 года
18.09.17
Мнения наших экспертов
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АленаВероника, я уверена, что, учитывая все твои телодвижения и прочие попытки обратить на себя внимание, брат твоего мужа уже все понял. А не реагирует на твои намеки только потому, что не испытывает к тебе никакого интереса. Причин тому может быть очень много. Первая и самая существенная – он порядочный человек, который помнит о заповеди «не возжелай жены ближнего своего», особенно, если ближний еще и брат. Вторая причина – ему не интересна малолетка, который ты в его глазах являешься. Это может быть для тебя откровением, но не все мужчины «за 40» готовы спать с молоденькими девочками, вдвое моложе их. Третья причина – ты просто не в его вкусе, и он на тебя не возбуждается. Да, в отличие от 20-летних юнцов, с которыми ты обычно имела дело, мужчины в 40 лет в своих желаниях бывают куда более разборчивыми, и не готовы спать с каждой женщиной, которая себя предлагает. Более того, женщин, активно себя предлагающих, они могут просто перестать уважать, потому что в этом возрасте уже начинаешь ценить несколько другие вещи, и соответственно – иначе уже оцениваешь людей. Так что, если у тебя, замужней женщины, все мысли только о том, как бы переспать с братом мужа, то, может, сделать себе одолжение – подать на развод с мужем, а после развода признаться брату мужа в любви (если, конечно, у тебя к нему есть чувства, а не только половое влечение). А дальше уже – как получится. По крайней мере, освободишься от брака, в котором ты уже готова пуститься во все тяжкие.
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СергейВероника, я бы очень не советовал тебе делать это. Просто поверь, что ничего хорошего не получится. Подобное «шило» утаить не получится. Семья все-таки. И когда информация просочится, а просочится она обязательно, то развалятся не только твои отношения с мужем, но и его отношения с братом. А еще наверняка напрягутся или порвутся связи с общими друзьями и знакомыми, и возникнет очень нехороший хвост слухов, следом за которым прилипнет клеймо, которое будет почти невозможно смыть. Нет, понятное дело, что сейчас тебе это кажется ерундой и совершенно неважным. Однако это совсем не так. Поэтому если уж очень хочется залезть в штаны к другому мужчине, то лучше для начала разведись. Так будет честно, и в дальнейшем никаких пересудов не начнется. Ведь нормальной жизни с мужем уже все равно не будет. Раз ты собираешься изменять, значит, никаких высоких чувств к законному супругу нет, как нет и уважения. Ну и для чего, в таком случае, тратить время непонятно на что? Ведь понятно, что ситуация в результате все равно придет к разводу. В общем, я бы советовал тебе не заниматься ерундой, и как можно быстрее уходить от мужа. Иначе расставание все равно произойдет, только с большими проблемами и грандиозным скандалом. Что же касается брата мужа, то скорее всего, ничего у тебя не выйдет. Если он нормальный мужик, то в лучшем случае просто не будет реагировать на твои выкрутасы. В худшем, поговорит с братом и откроет ему глаза на тебя. Что будет в результате? Правильно. Тебя выкинут из семьи. Так что, как видишь, в любом случае придется уходить. Так для чего ждать? Начни именно с развода. А затем ищи того мужчину, от которого не захочется ходить «налево».
Обсуждение 14
Лучшие комментарии
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КаринаХудожник - класс! :-)
18.09.17 00:15 Контекст комментария
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leraмерзость
18.09.17 00:32 Контекст комментария
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КарС этой шал*вой, всё понятно. Не понятно, почему брат (часто), остаётся с ней наедине, если все понял? Грибы любит?
18.09.17 00:55 Контекст комментария
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звездочка )Я его не понимаю, совсем. Не хочешь идти дальше - не оставайся с девочкой наедине, не давай ей повод, или ещё лучше - выматери её хорошенько за вольное поведение и отстранись от неё подальше. А он продолжает и продолжает, значит теоретически он не против, но ещё решил не окончательно. Жди ))) В твоей ситуации плохо то, что кроме секса тебе с ним ничего не нужно. Ладно бы влюбилась и хочешь быть с ним, а так... Не очень хорошо пахнет вся эта ситуация.
18.09.17 08:10 Контекст комментария
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ДжейБоюсь предположить, шо ж там за грыбы! :-) :-)
18.09.17 04:33 Контекст комментария
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ПрелестьКлассный мужик! Кремень. Вот с него и бери пример как управлять своими страстями. И мужа найди пожеланнее. А то так чокнешься совсем с голодухи.
18.09.17 10:10
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1Обьясните мне, что Вы делаете рядом с мужем? Любви нет, страсти нет, уважения, дружбы, близости тоже. Что? Совет - прекратите ходить за грибами. Мечтайте себе сколько хочется раз уж у Вас никаких понятий о порядочности и уважении к роду человека, с которым Вы живёте, нет; но встречи с братом нужно прекратить.
18.09.17 09:55
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Если очень боишься отрицательной реакции, не предлагай. Я не знаю с какого вы с братом мужа вдвоём ЧАСТО ездите за грибами, но на утешение - гримной сезон скоро закончится. По идее, если он считал твоё желание в его адрес, и он ничего не собирается с этим делать, зачем он ходит с тобой за грибами? Интересное семейство. Не ссорь братьев. Секс длится не долго, а обида и разлад может продлиться всю жизнь. Не гадить - мой совет. Ну а желание, с ним можно бороться.
18.09.17 09:33
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KoshkaЯ бы посоветовала сначала с мужем развестись, а потом предлагать себя хоть брату, хоть кому. Там стояли такие на трассах раньше, вроде разогнали их, не знаю. Ну да кто ищет, тот найдёт приключений на свою пятую точку.
18.09.17 08:47
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звездочка )Я его не понимаю, совсем. Не хочешь идти дальше - не оставайся с девочкой наедине, не давай ей повод, или ещё лучше - выматери её хорошенько за вольное поведение и отстранись от неё подальше. А он продолжает и продолжает, значит теоретически он не против, но ещё решил не окончательно. Жди ))) В твоей ситуации плохо то, что кроме секса тебе с ним ничего не нужно. Ладно бы влюбилась и хочешь быть с ним, а так... Не очень хорошо пахнет вся эта ситуация.
18.09.17 08:10
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KoshkaС какими целями, непонятно. Например, снимет кино и покажет брату, как его жена строптивых исполняет между березками. У мужа вот тоже вопросов не возникает. А у брата, скорее всего, тоже есть жена или подруга жизни. На проверку это похоже, проверяют, как далеко может зайти.
18.09.17 08:53
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звездочка )да, я тоже думаю, что там не так все просто, эти оба брата не слепые и не глухие. Может они поспорили? ) или муж сам выжидает когда автор стратит, чтобы повод появился расстаться. Там все не хорошо пахнет.
18.09.17 09:08
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звездочка )был такой фильм советский, "Чужие письма", вот там лихо Янковский юную Светлану Смирнову на место поставил, когда она на него вешаться начала ) вот нормальная реакция мужчины, а не за грибами наедине часто ездить и на эти все ужимки девицы смотреть, тем более близкой родственницы.
18.09.17 09:55
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ДжейБоюсь предположить, шо ж там за грыбы! :-) :-)
18.09.17 04:33
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КарС этой шал*вой, всё понятно. Не понятно, почему брат (часто), остаётся с ней наедине, если все понял? Грибы любит?
18.09.17 00:55
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"Просто хочу его, и больше мне ничего не нужно"// так для тебя измена мужу - это "просто"? а за такую "простоту" ответить можно по полной программе, ведь с большой долей вероятности испакостишь и свою жизнь ,и жизни мужа с его братом.
18.09.17 00:48
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leraмерзость
18.09.17 00:32
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КаринаХудожник - класс! :-)
18.09.17 00:15