Боюсь, он меня просто использует
Познакомилась с парнем в интернете. Сначала не придавала значения нашему общению, так как довольно часто знакомлюсь в интернете, и чаще всего быстро теряю интерес. Но в этот раз общение меня затянуло, он показался достаточно интересным человеком.
Общались около месяца, и он предложил встретиться. К тому моменту мы уже недели две как общались в ватцапе. Встречи я очень боялась, так как почему-то не доверяла ему, хотя сама не могу объяснить, откуда появилось это недоверие. Но встреча прошла хорошо, после он подвез меня до дома, и мы еще 1-1,5 часа болтали, сидя в машине. Потом он проводил меня до подъезда и пожал мне руку, сказав, что ему приятно было, наконец, увидеться. Через день он мне написал, чему я обрадовалась, ведь он произвел на меня впечатление, а недоверие к нему прошло.
Через пару дней я случайно натыкаюсь на статью в интернете о том, как распознать пикапера. С тех пор меня не покидает страх, что он может оказаться пикапером, а я однажды уже столкнулась с таковым. Хотя, судя по статье, он никакой не пикапер, не могу отделаться от мыслей, что он использует меня. К тому же, он больше ни разу не писал первым. Все наши переписки начинаются по моей инициативе, что меня настораживает. Но он отвечает на каждое сообщение и обижается, если я сходила в кино без него. Хотя после встречи он меня предупредил, что он сам очень редко пишет, так что его друзья всегда сами ему звонят, пишут. Больше встреч у нас пока не было, хотя не раз уже обсуждалось, что надо встретиться. Боюсь, что мои опасения реальны, и он просто использует меня.
Мнения наших экспертов
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Алена
Саша, я не думаю, что твой знакомый – пикапер. Но напряглась ты по поводу его поведения правильно. Он тобой манипулирует. А это происходит тогда, когда девушка нравится, но не настолько, чтобы бояться ее потерять (читай: найти новую). Все эти «я никогда не звоню первым», знаешь ли, быстро заканчиваются, когда парень понимает, что данная девушка – лучшее, что с ним могло случиться в жизни, и видит, что девушка и без него не пропадет в одиночестве.
В твоем случае ты дала понять ему, что одинока (свободна), в поиске и заинтересована в отношениях с ним больше, чем он в ваших. Отсюда и типично манипулятивное поведение, которое я очень советую тебе пресечь. Как? Перестань играть в одни ворота. Позвонила ему, пообщались, напоследок говоришь: «Ну все, пока. Жду теперь от тебя звонка. Мяч на твоей стороне. Считай это челленджем. Не позвонишь – значит, сегодня мы говорили с тобой в последний раз». И все. После этого, действительно, больше не звони и не пиши ему ничего. Если он заинтересован в тебе – он выйдет на связь сам. Если же не выйдет – считай, ты сэкономила силы и время. Ведь нет никакого смысла пытаться строить отношения с мужчиной, которому ты безразлична.
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Сергей
Саша, к сожалению, строить отношения с людьми, и с противоположным полом, в частности, всегда непросто. На мой взгляд – это вообще самое нужное, но и наиболее сложное в жизни умение. Ведь все мы очень разные, у каждого свои тараканы в голове, личные карманные ужасы и персональные ночные кошмары. И поэтому для того, чтобы с кем-то о чем-то договориться, найти что-то объединяющее, создать хоть какой-то союз, требуется масса усилий. А вместе с ними почти всегда идут разрушение самых светлых иллюзий, насилие над собственными желаниями, и практически геноцид нервных клеток. В народе, правда, всё это называют лишь притиркой характеров, но мы-то с тобой понимаем, что к чему. Так что твои страхи и сомнения вполне обоснованы и совершенно нормальны. Мы все в обязательном порядке проходили, проходим и будем проходить через подобные переживания, какими бы взрослыми ни были.
Нет, с опытом, конечно, кое-что становится проще, но и сложностей добавляется. И самое противное, что никто не сможет толком помочь сходу разобраться с происходящим, быстро понять, что к чему и сразу найти по-настоящему своего человека. Увы, но тут способен сработать только личный, иногда не особо приятный, опыт.
Это я к тому, что искать ответы по поводу того, что чувствует твой приятель, как он к тебе относится, что планирует, придется самостоятельно. Задавай вопросы, обсуждай страхи, общайся. Только так получится хоть что-то понять. Единственное, что хотел бы заметить – ни в коем случае не унижайся и не позволяй себя унижать. Никогда и никому.
Что же касается того, что парень сам не пишет, то предлагаю задуматься над этим. Ведь если человек хочет с тобой общаться, если ты ему интересна, он будет выходить на связь. Пусть не часто, если сильно занят, но будет обязательно. Особенно в начале отношений, когда иные правила игры в паре еще не прописаны. Если же его «ломает» поинтересоваться тем, что ты делаешь, где и с кем, то резонно предположить, что и сами отношения парню, в общем-то, не нужны. Ну, а раз так, то не вижу никакого смысла навязываться. Вот и проверь. Перестань выходить на связь. Не пиши, не звони. Если проснется и начнет кидать вопросы, посмотри, как он тебе отвечает, и ответь также. Мол, занята была, дел много, работы, учебы. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Прелесть 14.03.19 01:31Кем бы он ни был он не пишет первым. Все. Прекращайте с ним.
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Krazy 14.03.19 02:22Если вы понравитесь парню он сам всегда будет инициировать общение. В начале особенно. Так что ваша проблема в отсутствии его серьёзного интереса. А не пикапер он там или первезный нарцисс.
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Лада 14.03.19 07:15Классика : "тебе нужно - ты и звони". А ему не нужно. Вы просто... Еще одна "для галочки" - "я нравлюсь девушкам, всегда есть выбор, они сами звонят"...
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Солярская 14.03.19 08:32Если бы в свое время мне кто-нибудь объяснил, как ниже написала ПП, не воспринимать всерьез тех, кто не проявляет в отношении меня инициативу первым, я бы жила первые лет десять самостоятельной взрослой жизни гораздо счастливее. Это потом и само доходит. Хотя не до всех и не всегда.
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лаки 14.03.19 09:34ну тут совсем просто: не пишите и не звоните первой. поверьте, у меня второй муж - злостный интроверт))) ему позвонить куда-либо тяжкий труд и напряг, НО когда ему надо было он сам мне и звонил первым, и писал, и приезжал в течение полутора лет каждую неделю. а так то да - и интроверт, и домосед) словом, если парню вы нужны он проявится сам. вам просто нужно терпение и смелость признать очевидное, даж если и неприятное.
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Джошуа / 14.03.19 11:14Очень рекомендую к прочтению книгу Грега Берендта "Просто вы ему не нравитесь". Очень подходит к российскому менталитету, жалею, что не попала мне в руки раньше. Автор доступным языком объясняет очень многие мужские поступки.
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Лара / 14.03.19 11:00"С тех пор меня не покидает страх" к чему отношения, где присутствует страх??!! Очнись.
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Персикова / 14.03.19 10:22Использует , не использует , в каких целях и т.д. Какая разница ? Зарубите себе на носу : если вы ему интересны, нужны и он хочет вас видеть , слышать , читать и вообще просто присутствовать в вашей жизни , он ВСЕГДА найдет время и возможность написать , позвонить , приехать . Ещё не хватало без конца ему написывать , чтобы барин снизошел. В кино она сходила без него... ах-ах-ах . А что , надо было его пригласить ? Может еще и билет ему прислать ? В общем , чтобы понять что там с этим парнем в отношении тебя , перестань ему звонить и писать сама. Или начнёт суетиться и предпринимать действия ( а ты еще посмотри , какие !) или - в сад !
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Лара / 14.03.19 10:09ох уж эти сидения в машине после встреч /поболтать/. Одна из моих подруг посидела и замуж за него, отца двоих детей вышла. Через нисколько развелась. Он казах? Не женат? В его то возрасте! Кокетничает ещё :"обижается , если я сходила в кино без него". оглянись, приглядись, твой ли человек он?
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лаки / 14.03.19 09:34ну тут совсем просто: не пишите и не звоните первой. поверьте, у меня второй муж - злостный интроверт))) ему позвонить куда-либо тяжкий труд и напряг, НО когда ему надо было он сам мне и звонил первым, и писал, и приезжал в течение полутора лет каждую неделю. а так то да - и интроверт, и домосед) словом, если парню вы нужны он проявится сам. вам просто нужно терпение и смелость признать очевидное, даж если и неприятное.
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Персикова / 14.03.19 10:23+1 !
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Солярская / 14.03.19 08:32Если бы в свое время мне кто-нибудь объяснил, как ниже написала ПП, не воспринимать всерьез тех, кто не проявляет в отношении меня инициативу первым, я бы жила первые лет десять самостоятельной взрослой жизни гораздо счастливее. Это потом и само доходит. Хотя не до всех и не всегда.
-
Лада / 14.03.19 07:15Классика : "тебе нужно - ты и звони". А ему не нужно. Вы просто... Еще одна "для галочки" - "я нравлюсь девушкам, всегда есть выбор, они сами звонят"...
-
Krazy / 14.03.19 02:22Если вы понравитесь парню он сам всегда будет инициировать общение. В начале особенно. Так что ваша проблема в отсутствии его серьёзного интереса. А не пикапер он там или первезный нарцисс.
-
Прелесть / 14.03.19 01:31Кем бы он ни был он не пишет первым. Все. Прекращайте с ним.
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Koshka / 14.03.19 10:01Да.
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Персикова / 14.03.19 10:18Именно ! Ещё и предупреждает об этом ))
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