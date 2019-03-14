Боюсь, он меня просто использует

Познакомилась с парнем в интернете. Сначала не придавала значения нашему общению, так как довольно часто знакомлюсь в интернете, и чаще всего быстро теряю интерес. Но в этот раз общение меня затянуло, он показался достаточно интересным человеком.

Общались около месяца, и он предложил встретиться. К тому моменту мы уже недели две как общались в ватцапе. Встречи я очень боялась, так как почему-то не доверяла ему, хотя сама не могу объяснить, откуда появилось это недоверие. Но встреча прошла хорошо, после он подвез меня до дома, и мы еще 1-1,5 часа болтали, сидя в машине. Потом он проводил меня до подъезда и пожал мне руку, сказав, что ему приятно было, наконец, увидеться. Через день он мне написал, чему я обрадовалась, ведь он произвел на меня впечатление, а недоверие к нему прошло.

Через пару дней я случайно натыкаюсь на статью в интернете о том, как распознать пикапера. С тех пор меня не покидает страх, что он может оказаться пикапером, а я однажды уже столкнулась с таковым. Хотя, судя по статье, он никакой не пикапер, не могу отделаться от мыслей, что он использует меня. К тому же, он больше ни разу не писал первым. Все наши переписки начинаются по моей инициативе, что меня настораживает. Но он отвечает на каждое сообщение и обижается, если я сходила в кино без него. Хотя после встречи он меня предупредил, что он сам очень редко пишет, так что его друзья всегда сами ему звонят, пишут. Больше встреч у нас пока не было, хотя не раз уже обсуждалось, что надо встретиться. Боюсь, что мои опасения реальны, и он просто использует меня.