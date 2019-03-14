 
 
На главную
 
 
  Приcлать свой вопрос

Боюсь, он меня просто использует


Познакомилась с парнем в интернете. Сначала не придавала значения нашему общению, так как довольно часто знакомлюсь в интернете, и чаще всего быстро теряю интерес. Но в этот раз общение меня затянуло, он показался достаточно интересным человеком.

Общались около месяца, и он предложил встретиться. К тому моменту мы уже недели две как общались в ватцапе. Встречи я очень боялась, так как почему-то не доверяла ему, хотя сама не могу объяснить, откуда появилось это недоверие. Но встреча прошла хорошо, после он подвез меня до дома, и мы еще 1-1,5 часа болтали, сидя в машине. Потом он проводил меня до подъезда и пожал мне руку, сказав, что ему приятно было, наконец, увидеться. Через день он мне написал, чему я обрадовалась, ведь он произвел на меня впечатление, а недоверие к нему прошло.

Через пару дней я случайно натыкаюсь на статью в интернете о том, как распознать пикапера. С тех пор меня не покидает страх, что он может оказаться пикапером, а я однажды уже столкнулась с таковым. Хотя, судя по статье, он никакой не пикапер, не могу отделаться от мыслей, что он использует меня. К тому же, он больше ни разу не писал первым. Все наши переписки начинаются по моей инициативе, что меня настораживает. Но он отвечает на каждое сообщение и обижается, если я сходила в кино без него. Хотя после встречи он меня предупредил, что он сам очень редко пишет, так что его друзья всегда сами ему звонят, пишут. Больше встреч у нас пока не было, хотя не раз уже обсуждалось, что надо встретиться. Боюсь, что мои опасения реальны, и он просто использует меня.

Саша, Алматы, Казахстан, 22 года / 14.03.19
Боюсь, он меня просто использует

Оцените тему материала по шкале от 1 до 5. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Саша, я не думаю, что твой знакомый – пикапер. Но напряглась ты по поводу его поведения правильно. Он тобой манипулирует. А это происходит тогда, когда девушка нравится, но не настолько, чтобы бояться ее потерять (читай: найти новую). Все эти «я никогда не звоню первым», знаешь ли, быстро заканчиваются, когда парень понимает, что данная девушка – лучшее, что с ним могло случиться в жизни, и видит, что девушка и без него не пропадет в одиночестве.

    В твоем случае ты дала понять ему, что одинока (свободна), в поиске и заинтересована в отношениях с ним больше, чем он в ваших. Отсюда и типично манипулятивное поведение, которое я очень советую тебе пресечь. Как? Перестань играть в одни ворота. Позвонила ему, пообщались, напоследок говоришь: «Ну все, пока. Жду теперь от тебя звонка. Мяч на твоей стороне. Считай это челленджем. Не позвонишь – значит, сегодня мы говорили с тобой в последний раз». И все. После этого, действительно, больше не звони и не пиши ему ничего. Если он заинтересован в тебе – он выйдет на связь сам. Если же не выйдет – считай, ты сэкономила силы и время. Ведь нет никакого смысла пытаться строить отношения с мужчиной, которому ты безразлична.

  • Сергей

    Саша, к сожалению, строить отношения с людьми, и с противоположным полом, в частности, всегда непросто. На мой взгляд – это вообще самое нужное, но и наиболее сложное в жизни умение. Ведь все мы очень разные, у каждого свои тараканы в голове, личные карманные ужасы и персональные ночные кошмары. И поэтому для того, чтобы с кем-то о чем-то договориться, найти что-то объединяющее, создать хоть какой-то союз, требуется масса усилий. А вместе с ними почти всегда идут разрушение самых светлых иллюзий, насилие над собственными желаниями, и практически геноцид нервных клеток. В народе, правда, всё это называют лишь притиркой характеров, но мы-то с тобой понимаем, что к чему. Так что твои страхи и сомнения вполне обоснованы и совершенно нормальны. Мы все в обязательном порядке проходили, проходим и будем проходить через подобные переживания, какими бы взрослыми ни были.

    Нет, с опытом, конечно, кое-что становится проще, но и сложностей добавляется. И самое противное, что никто не сможет толком помочь сходу разобраться с происходящим, быстро понять, что к чему и сразу найти по-настоящему своего человека. Увы, но тут способен сработать только личный, иногда не особо приятный, опыт.

    Это я к тому, что искать ответы по поводу того, что чувствует твой приятель, как он к тебе относится, что планирует, придется самостоятельно. Задавай вопросы, обсуждай страхи, общайся. Только так получится хоть что-то понять. Единственное, что хотел бы заметить – ни в коем случае не унижайся и не позволяй себя унижать. Никогда и никому.

    Что же касается того, что парень сам не пишет, то предлагаю задуматься над этим. Ведь если человек хочет с тобой общаться, если ты ему интересна, он будет выходить на связь. Пусть не часто, если сильно занят, но будет обязательно. Особенно в начале отношений, когда иные правила игры в паре еще не прописаны. Если же его «ломает» поинтересоваться тем, что ты делаешь, где и с кем, то резонно предположить, что и сами отношения парню, в общем-то, не нужны. Ну, а раз так, то не вижу никакого смысла навязываться. Вот и проверь. Перестань выходить на связь. Не пиши, не звони. Если проснется и начнет кидать вопросы, посмотри, как он тебе отвечает, и ответь также. Мол, занята была, дел много, работы, учебы. Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.

Кто из экспертов прав?

Проголосуйте за одно из мнений. Какая точка
зрения вам ближе?

Алена | Сергей
3
2


Ваше мнение 14  

Оставить комментарий

Лучшие комментарии

  • Прелесть 14.03.19 01:31
    -
    14
    +
    Кем бы он ни был он не пишет первым. Все. Прекращайте с ним.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Krazy 14.03.19 02:22
    -
    8
    +
    Если вы понравитесь парню он сам всегда будет инициировать общение. В начале особенно. Так что ваша проблема в отсутствии его серьёзного интереса. А не пикапер он там или первезный нарцисс.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Лада 14.03.19 07:15
    -
    7
    +
    Классика : "тебе нужно - ты и звони". А ему не нужно. Вы просто... Еще одна "для галочки" - "я нравлюсь девушкам, всегда есть выбор, они сами звонят"...
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Солярская 14.03.19 08:32
    -
    5
    +
    Если бы в свое время мне кто-нибудь объяснил, как ниже написала ПП, не воспринимать всерьез тех, кто не проявляет в отношении меня инициативу первым, я бы жила первые лет десять самостоятельной взрослой жизни гораздо счастливее. Это потом и само доходит. Хотя не до всех и не всегда.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • лаки 14.03.19 09:34
    -
    5
    +
    ну тут совсем просто: не пишите и не звоните первой. поверьте, у меня второй муж - злостный интроверт))) ему позвонить куда-либо тяжкий труд и напряг, НО когда ему надо было он сам мне и звонил первым, и писал, и приезжал в течение полутора лет каждую неделю. а так то да - и интроверт, и домосед) словом, если парню вы нужны он проявится сам. вам просто нужно терпение и смелость признать очевидное, даж если и неприятное.
    Контекст комментария ответить ссылка
  • Джошуа / 14.03.19 11:14
    -
    0
    +
    Очень рекомендую к прочтению книгу Грега Берендта "Просто вы ему не нравитесь". Очень подходит к российскому менталитету, жалею, что не попала мне в руки раньше. Автор доступным языком объясняет очень многие мужские поступки.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лара / 14.03.19 11:00
    -
    0
    +
    "С тех пор меня не покидает страх" к чему отношения, где присутствует страх??!! Очнись.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Персикова / 14.03.19 10:22
    -
    2
    +
    Использует , не использует , в каких целях и т.д. Какая разница ? Зарубите себе на носу : если вы ему интересны, нужны и он хочет вас видеть , слышать , читать и вообще просто присутствовать в вашей жизни , он ВСЕГДА найдет время и возможность написать , позвонить , приехать . Ещё не хватало без конца ему написывать , чтобы барин снизошел. В кино она сходила без него... ах-ах-ах . А что , надо было его пригласить ? Может еще и билет ему прислать ? В общем , чтобы понять что там с этим парнем в отношении тебя , перестань ему звонить и писать сама. Или начнёт суетиться и предпринимать действия ( а ты еще посмотри , какие !) или - в сад !
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лара / 14.03.19 10:09
    -
    -1
    +
    ох уж эти сидения в машине после встреч /поболтать/. Одна из моих подруг посидела и замуж за него, отца двоих детей вышла. Через нисколько развелась. Он казах? Не женат? В его то возрасте! Кокетничает ещё :"обижается , если я сходила в кино без него". оглянись, приглядись, твой ли человек он?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Лара / 14.03.19 10:53
      -
      0
      +
      шооо .. минусы...., женат как пить дать, женатики обычно любят такую романтику поболтать в машине//// не удивлюсь, подруга, если окажется женат, казахи рано женятся, если он казах///
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки / 14.03.19 09:34
    -
    5
    +
    ну тут совсем просто: не пишите и не звоните первой. поверьте, у меня второй муж - злостный интроверт))) ему позвонить куда-либо тяжкий труд и напряг, НО когда ему надо было он сам мне и звонил первым, и писал, и приезжал в течение полутора лет каждую неделю. а так то да - и интроверт, и домосед) словом, если парню вы нужны он проявится сам. вам просто нужно терпение и смелость признать очевидное, даж если и неприятное.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Солярская / 14.03.19 08:32
    -
    5
    +
    Если бы в свое время мне кто-нибудь объяснил, как ниже написала ПП, не воспринимать всерьез тех, кто не проявляет в отношении меня инициативу первым, я бы жила первые лет десять самостоятельной взрослой жизни гораздо счастливее. Это потом и само доходит. Хотя не до всех и не всегда.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада / 14.03.19 07:15
    -
    7
    +
    Классика : "тебе нужно - ты и звони". А ему не нужно. Вы просто... Еще одна "для галочки" - "я нравлюсь девушкам, всегда есть выбор, они сами звонят"...
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy / 14.03.19 02:22
    -
    8
    +
    Если вы понравитесь парню он сам всегда будет инициировать общение. В начале особенно. Так что ваша проблема в отсутствии его серьёзного интереса. А не пикапер он там или первезный нарцисс.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть / 14.03.19 01:31
    -
    14
    +
    Кем бы он ни был он не пишет первым. Все. Прекращайте с ним.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий

Предыдущий вопрос

Все вопросы

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору