Боюсь, что уже никого не встречу

Полина, растворяться в мужчине, делать все точно так, как он велит из страха, что иначе он может (о ужас!) подумать о расставании, - это убогий бабский менталитет. Как правило, страдают им неуверенные, закомплексованные дамы, которые в каждом мужчине видят свой последний шанс, а потому позволяют им собой пользоваться, вытирать об себя ноги и в итоге оказываться там, где и ты сейчас – в состоянии «брошена и забыта». Поверь, если мужчина любит, то не за то, что его женщина готова выполнять все его пожелания. Любят не «за», любят «несмотря на». И ты напрасно думаешь, что бросил он тебя потому, что была недостаточно покладистой. Он оставил тебя потому, что ты ему не нужна ни в каком виде. Ни как любовница, ни как домохозяйка, ни как рабыня. Он просто не рассматривает тебя как подходящий вариант, и дело тут не в том, сколько раз ты отказалась сделать то, что он требовал. Он бы бросил тебя, даже если бы ты выполняла самые странные его желания. Просто потому, что ты не девушка его мечты. А вот девушке мечты он сам будет низко кланяться, налету исполнять все ее капризы и даже не заикнется о своих собственных хотелках, дабы не спугнуть принцессу. Понимаешь? Что касается страхов «ой, мне уже 26, всех хороших парней разобрали», то он не обоснован. Знаю массу примеров удачных знакомств одиноких женщин, которым за 30, с мужчинами – таких знакомств, которые заканчивались браком, несмотря даже на наличие детей (у женщин). Главное правило – жить интересной жизнью, такой, чтобы тебе самой было с собой интересно. Остальные подтянутся.

Сергей

Полина, к сожалению, всегда и для всех, вне зависимости от возраста, очень обидно и больно, если вдруг рвутся отношения, на которые возлагал большие надежды. И, понятное дело, особенно остро все это ощущается, когда возраст уже не юный, а рядом куча «советчиков», «мудрых» родственников и прочих «небезразличных», которые умудряются своими «утешениями» и советами окончательно добить самооценку. Если же добавить сюда собственную «зону фантазии», угодливо рисующую страшные картины вечного одиночества, так и вообще жить не хочется. Это понятно. Однако, я бы не советовал по этому поводу уходить в монастырь, или прикидывать смету веревочно-мыльного набора. Видишь ли, так уж заведено, что очень немногим людям удается встретить по-настоящему своего человека сразу, в юности, и прожить с ним всю жизнь в любви и радости. В большинстве случаев для этого приходится пройти через весьма болезненные расставания и страдания, причем неоднократные. Увы, но наука выбирать партнеров, и жить с ними - это весьма сложная штука, дающаяся не сразу. Поэтому считаю, что ни паниковать, ни делать глобальные негативные выводы не стоит. Нет, понятно, что обидно, что хотелось уже определенности, да и времени жаль. Но это явно был не твой человек. И, поверь, было бы гораздо хуже, если бы неизбежное расставание произошло, например, во время беременности. Так что, постарайся успокоиться и принять ситуацию, как есть. Затем очень советую на некоторое время отстраниться от поиска мужа, и заняться собой. Почувствуй себя свободной. Пойди в спортзал, устрой несколько путешествий куда подальше, найди какое-то новое активное времяпрепровождение. Сходи в горы с палатками, наконец. В общем, отвлекись от ситуации. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам. Ведь тебе всего 26 лет. Впереди вся жизнь, во всем многообразии. А молодого человека отпусти, и ни в коем случае не пытайся вернуть. Что ушло - то ушло. Тем более, что он явно дал понять, что восстанавливать нечего. Поверь, нет ничего более мерзкого, чем унижающаяся девушка, готовая на все, лишь бы ей позволили быть рядом. Таких не любят. Таких презирают. Оно тебе надо?