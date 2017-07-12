Боюсь, что уже никого не встречу
С.-Петербург, 26 лет
12.07.17
Мнения наших экспертов
-
АленаПолина, растворяться в мужчине, делать все точно так, как он велит из страха, что иначе он может (о ужас!) подумать о расставании, - это убогий бабский менталитет. Как правило, страдают им неуверенные, закомплексованные дамы, которые в каждом мужчине видят свой последний шанс, а потому позволяют им собой пользоваться, вытирать об себя ноги и в итоге оказываться там, где и ты сейчас – в состоянии «брошена и забыта». Поверь, если мужчина любит, то не за то, что его женщина готова выполнять все его пожелания. Любят не «за», любят «несмотря на». И ты напрасно думаешь, что бросил он тебя потому, что была недостаточно покладистой. Он оставил тебя потому, что ты ему не нужна ни в каком виде. Ни как любовница, ни как домохозяйка, ни как рабыня. Он просто не рассматривает тебя как подходящий вариант, и дело тут не в том, сколько раз ты отказалась сделать то, что он требовал. Он бы бросил тебя, даже если бы ты выполняла самые странные его желания. Просто потому, что ты не девушка его мечты. А вот девушке мечты он сам будет низко кланяться, налету исполнять все ее капризы и даже не заикнется о своих собственных хотелках, дабы не спугнуть принцессу. Понимаешь? Что касается страхов «ой, мне уже 26, всех хороших парней разобрали», то он не обоснован. Знаю массу примеров удачных знакомств одиноких женщин, которым за 30, с мужчинами – таких знакомств, которые заканчивались браком, несмотря даже на наличие детей (у женщин). Главное правило – жить интересной жизнью, такой, чтобы тебе самой было с собой интересно. Остальные подтянутся.
-
СергейПолина, к сожалению, всегда и для всех, вне зависимости от возраста, очень обидно и больно, если вдруг рвутся отношения, на которые возлагал большие надежды. И, понятное дело, особенно остро все это ощущается, когда возраст уже не юный, а рядом куча «советчиков», «мудрых» родственников и прочих «небезразличных», которые умудряются своими «утешениями» и советами окончательно добить самооценку. Если же добавить сюда собственную «зону фантазии», угодливо рисующую страшные картины вечного одиночества, так и вообще жить не хочется. Это понятно. Однако, я бы не советовал по этому поводу уходить в монастырь, или прикидывать смету веревочно-мыльного набора. Видишь ли, так уж заведено, что очень немногим людям удается встретить по-настоящему своего человека сразу, в юности, и прожить с ним всю жизнь в любви и радости. В большинстве случаев для этого приходится пройти через весьма болезненные расставания и страдания, причем неоднократные. Увы, но наука выбирать партнеров, и жить с ними - это весьма сложная штука, дающаяся не сразу. Поэтому считаю, что ни паниковать, ни делать глобальные негативные выводы не стоит. Нет, понятно, что обидно, что хотелось уже определенности, да и времени жаль. Но это явно был не твой человек. И, поверь, было бы гораздо хуже, если бы неизбежное расставание произошло, например, во время беременности. Так что, постарайся успокоиться и принять ситуацию, как есть. Затем очень советую на некоторое время отстраниться от поиска мужа, и заняться собой. Почувствуй себя свободной. Пойди в спортзал, устрой несколько путешествий куда подальше, найди какое-то новое активное времяпрепровождение. Сходи в горы с палатками, наконец. В общем, отвлекись от ситуации. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам. Ведь тебе всего 26 лет. Впереди вся жизнь, во всем многообразии. А молодого человека отпусти, и ни в коем случае не пытайся вернуть. Что ушло - то ушло. Тем более, что он явно дал понять, что восстанавливать нечего. Поверь, нет ничего более мерзкого, чем унижающаяся девушка, готовая на все, лишь бы ей позволили быть рядом. Таких не любят. Таких презирают. Оно тебе надо?
Обсуждение 17
Лучшие комментарии
-
ОксанаПолина, я хочу сказать, что Вам ещё повезло, что вас оставили и дали возможность устраивать свою жизнь. Сейчас столько вокруг манипуляторов, которые и сам не гам, и другому не дам. Они твердят, что любят и юзают вас по полной, крадут лучшие молодые годы, выпивая все жизненные соки, а потом выбрасывают как отработанный материал. Если мужик вас не любит, то вы ничего не сделаете с этим. Это мы, женщины, можем влюбиться в хорошее отношение, в заботу и т.д. А у мужиков психология другая, их либо цепляет женщина, либо нет. Поэтому устраивайте личную жизнь и благодарите, что за вами нет ни неудачного брака, ни прицепа в виде детей. Вы молоды, свободны и вольны сами решать свою судьбу.
12.07.17 05:23 Контекст комментария
-
"К этому возрасту большинство людей уже состоят в стабильных отношениях" - неправда. Очень многие вообще не состоят ни в каких отношениях. И находятся в поиске, а некоторые вообще не ищут стабильных. " ...26 лет и придётся начинать все сначала..." - таких как ты миллионы и миллионы. И не в 26, а 46 начинают. У кого как складывается. "...не могу смириться с этой утратой, не могу отпустить его, полноценно жить без него..." - пока не отпустишь, ничего не изменится. Совет со стороны врядли поможет, ты ещё не остыла. Дай себе время и, если очень торопишься и не справляешься, иди к психологу. И разбирайся, как ломать твои шаблоны и установки, кто тебя так запугал, почему ты так боишься быть без отношений. Сама же понимаешь, какие там отношения с тем, кто тебя не хочет. Ну и всё.
12.07.17 10:02 Контекст комментария
-
KoshkaИнтересно, что Вы пытались изменить в себе? Знаете, даже совсем уж фрики-женщины находят таких же фриков-мужчин и живут. В отношениях не надо мужчину переигрывать, не надо тащить все на себе. Не надо переламывать себя о колонку. Как только начинается давление: туда не ходи, с той подругой не дружить, волосы перекрасить, все, смело посылайте в лес. Лучше одной, чем одной спустя 5-10 лет, с угробленными нервами, а иногда ещё с парочкой детей, на которых папаша не хочет давать алименты. Знаете, Вы - человек, личность, Вы дороги для этого мира вне зависимости, есть у Вас пара или нет.
12.07.17 08:38 Контекст комментария
-
РеджПо поводу чувства вины - Стараться угождать и быть комфортной мужчине это обреченный путь. Всегда стараться вы не сможете. Поэтому после того, как вы устанете корчить из себя такую заботливую и покладистую, он увидит, что настоящая вы другая и все равно это приведет к расставанию. Поэтому прекращайте рефлексовать и просто будьте собой. Всегда. И никогда не старайтесь угождать кому бы то ни было. / По поводу возраста - я в 25 рассталась с парнем после 3х лет отношений. И через три месяца встретила своего мужа. Тут главное не спешить и не загоняться по этому поводу. Почаще бывайте в местах, где можно познакомиться, а не сидите дома в ожидании прынца.
12.07.17 09:33 Контекст комментария
-
Проходя мимоЧтобы все у вас было хорошо, вам предстоит сделать самое трудное: полюбить себя
12.07.17 10:33 Контекст комментария
-
50/50"Дайте, пожалуйста, какой-нибудь совет." даю: перестаньте быть душной. да, проблема есть, "если пятый муж бьёт по морде"!, если Вас оставляют постоянно, значит ДА, проблема есть. а то тут сёдня "всё у тебя впереди". ага. впереди то же самое...очередной бойфренд, которого Вы "задушите"
12.07.17 21:57
-
ЮляДа...придется все начать с начала..И может быть еще не один раз в жизни...И может быть все самое интересное в жизни еще и не началось, а Вы вся измотанная такая какой то ерундой...Может просто нравится страдать над судьбинушкой ......
12.07.17 15:15
-
КарВ 26 лет в С.П. больше нечем заняться? IQ, ну очень высокий, если льете слезы по ушедшим штанам. Займитесь собой, как минимум, если нет других интересов.
12.07.17 15:04
-
ВераВстретите. При непременно.
12.07.17 11:53
-
Проходя мимоЧтобы все у вас было хорошо, вам предстоит сделать самое трудное: полюбить себя
12.07.17 10:33
-
ПрелестьЭто психологическая зависимость. Летите в Испанию или Италию! Здесь есть супер ребята! А себя любить? А себе сказать " мне такое не надо!" Никак?
12.07.17 10:11
-
"К этому возрасту большинство людей уже состоят в стабильных отношениях" - неправда. Очень многие вообще не состоят ни в каких отношениях. И находятся в поиске, а некоторые вообще не ищут стабильных. " ...26 лет и придётся начинать все сначала..." - таких как ты миллионы и миллионы. И не в 26, а 46 начинают. У кого как складывается. "...не могу смириться с этой утратой, не могу отпустить его, полноценно жить без него..." - пока не отпустишь, ничего не изменится. Совет со стороны врядли поможет, ты ещё не остыла. Дай себе время и, если очень торопишься и не справляешься, иди к психологу. И разбирайся, как ломать твои шаблоны и установки, кто тебя так запугал, почему ты так боишься быть без отношений. Сама же понимаешь, какие там отношения с тем, кто тебя не хочет. Ну и всё.
12.07.17 10:02
-
РеджПо поводу чувства вины - Стараться угождать и быть комфортной мужчине это обреченный путь. Всегда стараться вы не сможете. Поэтому после того, как вы устанете корчить из себя такую заботливую и покладистую, он увидит, что настоящая вы другая и все равно это приведет к расставанию. Поэтому прекращайте рефлексовать и просто будьте собой. Всегда. И никогда не старайтесь угождать кому бы то ни было. / По поводу возраста - я в 25 рассталась с парнем после 3х лет отношений. И через три месяца встретила своего мужа. Тут главное не спешить и не загоняться по этому поводу. Почаще бывайте в местах, где можно познакомиться, а не сидите дома в ожидании прынца.
12.07.17 09:33
-
***Партконтроль и всемогущая.
12.07.17 09:21
-
***"Меня мучает чувство вины, что не смогла удержать мужчину, не всегда делала то, что он говорил, чтобы мужчине было комфортно со мной и он не думал о расставании " Вот так вбит в мозг дивахи контроль над ситуациией и над взрослым мужиком. Правиль слелал, что послал. Диваха - партконтроль.
12.07.17 09:19
-
KoshkaИнтересно, что Вы пытались изменить в себе? Знаете, даже совсем уж фрики-женщины находят таких же фриков-мужчин и живут. В отношениях не надо мужчину переигрывать, не надо тащить все на себе. Не надо переламывать себя о колонку. Как только начинается давление: туда не ходи, с той подругой не дружить, волосы перекрасить, все, смело посылайте в лес. Лучше одной, чем одной спустя 5-10 лет, с угробленными нервами, а иногда ещё с парочкой детей, на которых папаша не хочет давать алименты. Знаете, Вы - человек, личность, Вы дороги для этого мира вне зависимости, есть у Вас пара или нет.
12.07.17 08:38
-
ОксанаПолина, я хочу сказать, что Вам ещё повезло, что вас оставили и дали возможность устраивать свою жизнь. Сейчас столько вокруг манипуляторов, которые и сам не гам, и другому не дам. Они твердят, что любят и юзают вас по полной, крадут лучшие молодые годы, выпивая все жизненные соки, а потом выбрасывают как отработанный материал. Если мужик вас не любит, то вы ничего не сделаете с этим. Это мы, женщины, можем влюбиться в хорошее отношение, в заботу и т.д. А у мужиков психология другая, их либо цепляет женщина, либо нет. Поэтому устраивайте личную жизнь и благодарите, что за вами нет ни неудачного брака, ни прицепа в виде детей. Вы молоды, свободны и вольны сами решать свою судьбу.
12.07.17 05:23
-
Полина, а зачем ему рабыня в вашем лице?
12.07.17 05:08
-
Masha NYКак говорил барон Мюнхаузен: "как лодку назавешь, так она и поплывет". Вселенная всегда даёт нам по вере нашей. Если вы думаете, что вам будет трудно найти своего человека, или, что все хороших уже разобрали, то так оно и будет. Предлагаю вам жить с девизом " свято место пусто не бывает ", поверить в это все сердцем, и результат не заставит себя ждать. Я вас уверяю! А вообще советую вам сосредоточиться на себе: стать интересным себе человеком, и просто жить полноценной жизнью. Тогда к вам и партнёр такой притянется. Полноценный. А если вы будите мучительно ждать, что бы кто то пришёл и вас осчастливил, то, к сожалению притянется какое то ущербное недоразумение. И опять будет тоже самое. Вообщем, подобное притягивает подобное. Поэтому советую встряхнутся, поменять свои установки. Если это трудно сделать, то нужно работать над этим, почитать соответствующую литературу, и тд. Жизнь так прекрасна! И вам всего лишь 26!
12.07.17 03:38