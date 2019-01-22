Бывшая хочет купить квартиру над нами

Я хочу рассказать свою историю, чтобы понять, как мне научится не реагировать на бывшую жену своего любимого мужчины. Дело вот в чем. Я встречаюсь с ним 3 года. До меня у него было 2 брака. Но волнует меня первая жена, от которой у него ребенок. С самого начала он мне дал понять, что у них с бывшей женой дружеские отношения. Я это приняла вполне спокойно, хотя мне показалось странным, что она, сама будучи в отношениях с другим мужчиной, заботится о бывшем муже и даже передает ему бутерброды. Ну это ерунда. Я понимаю, что у них ребенок, и общения не избежать. Мое беспокойство началось с того, что она начала звонить ему примерно в 10 утра в выходной (зная, что мы вместе) по поводу ребенка, но после обсуждения общих тем она начинала по полчаса грузить его «левыми» разговорами.

После нескольких таких звонков я дала понять своему мужчине, что мне это не нравится. Он это пресек (перестал поддерживать разговор), но до сих пор обмениваются интересными видео по вотсапу. Затем стало еще интереснее - она с нынешним мужем (у них родился ребенок) сняла квартиру напротив моего дома, а сейчас ищет квартиру для покупки над моей квартирой!!!!!! Я живу на первом этаже. У меня очень хорошие отношения с их общим ребенком. Но я даже думать не хочу, что они будут жить в моем подъезде! Тем более!!! на втором этаже, т.е. на моем потолке.

Хочу сделать отступление-я к ней совершенно не ревную. Она уступает мне во всем. И развелись они по причине, что мой мужчина перестал интересоваться ею как женщиной. Но она долго хотела к нему вернуться, даже когда жила с другим. Как мне успокоиться, если она звонит моему мужчине и обсуждает с ним покупку квартиры, а он человек, который всегда всем помогает и искренне не понимает, почему я нервничаю?