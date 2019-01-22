Бывшая хочет купить квартиру над нами
Я хочу рассказать свою историю, чтобы понять, как мне научится не реагировать на бывшую жену своего любимого мужчины. Дело вот в чем. Я встречаюсь с ним 3 года. До меня у него было 2 брака. Но волнует меня первая жена, от которой у него ребенок. С самого начала он мне дал понять, что у них с бывшей женой дружеские отношения. Я это приняла вполне спокойно, хотя мне показалось странным, что она, сама будучи в отношениях с другим мужчиной, заботится о бывшем муже и даже передает ему бутерброды. Ну это ерунда. Я понимаю, что у них ребенок, и общения не избежать. Мое беспокойство началось с того, что она начала звонить ему примерно в 10 утра в выходной (зная, что мы вместе) по поводу ребенка, но после обсуждения общих тем она начинала по полчаса грузить его «левыми» разговорами.
После нескольких таких звонков я дала понять своему мужчине, что мне это не нравится. Он это пресек (перестал поддерживать разговор), но до сих пор обмениваются интересными видео по вотсапу. Затем стало еще интереснее - она с нынешним мужем (у них родился ребенок) сняла квартиру напротив моего дома, а сейчас ищет квартиру для покупки над моей квартирой!!!!!! Я живу на первом этаже. У меня очень хорошие отношения с их общим ребенком. Но я даже думать не хочу, что они будут жить в моем подъезде! Тем более!!! на втором этаже, т.е. на моем потолке.
Хочу сделать отступление-я к ней совершенно не ревную. Она уступает мне во всем. И развелись они по причине, что мой мужчина перестал интересоваться ею как женщиной. Но она долго хотела к нему вернуться, даже когда жила с другим. Как мне успокоиться, если она звонит моему мужчине и обсуждает с ним покупку квартиры, а он человек, который всегда всем помогает и искренне не понимает, почему я нервничаю?
Мнения наших экспертов
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Алена
На мой взгляд, проблема в том, что твой мужчина и его первая жена друг друга не отпустили до конца. И дело тут вовсе не в том, что у них есть общий ребенок. Как правило, женщина, создавая новую семью, старается обрубить связь с прошлым или хотя бы минимизировать его в своей новой жизни с новым мужем. И в стандартном сценарии она бы ограничивалась тем. Что не препятствовала бы контактам ребенка с папой. Но то, что она «дружит» с бывшим мужем, зависает на телефоне с ним и хочет жить максимально близко – это не нормально. В первую очередь, это не нормально по отношению к собственному «актуальному» мужу. Если бы она была одна – ее тягу к бывшему можно было объяснить нехваткой мужского плеча. Но в данном случае выходит, что ее собственный муж не настолько хорош, чтобы быть ей не только партнером по производству детей, но и другом тоже. Это, правда, странно.
Твой возлюбленный тоже ничего не отпустил и не забыл, даже если говорит обратное. Тот факт, что ты у него уже третья «жена» (как я понимаю, не официальная), уже характеризует его не с самой лучшей стороны. Он не умеет строить отношения. И ты – уже третья, на ком он доказывает это. Он не умеет фокусироваться на отношениях. Не понимает, что для них важно, а что – губительно. В норме мужчина принимает ответственность за своего ребенка от распавшегося брака, но не берет на себя ответственность за бывшую жену, которая уже успела устроить свою личную жизнь. И если он продолжает это делать, значит, для него эта страница не перевернута. Возможно, что это вообще вопрос времени. Муж ведь – не стенка. И, честно, я бы не делала ставок на ваше совместное будущее, потому что ты никогда рядом с ним не сможешь почувствовать себя единственной. Особенно с учетом того, что ты, по факту, и так уже третья. Но последняя ли? Вы уже три года вместе, что если он и к тебе охладеет как к женщине?
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Сергей
Екатерина, на мой взгляд, данную проблему нужно обсуждать с мужем. Лично я не вижу какой-то трагедии в том, что бывшая жена пытается быть поближе к бывшему супругу. Если он в свое время сбежал от нее по причине того, что охладел, то очень вряд ли может возникнуть какой-то «чувственный» возврат. Люди, знаешь ли, не молодеют и не хорошеют с возрастом. Кроме того, бывшая супруга сама уже замужем, и ее нынешний муж вряд ли будет спокойно «смотреть в сторону». Поэтому бояться каких-то измен, наверное, не стоит. Никому не нужны лишние проблемы, причем значительные, на ровном месте. Что же касается покупки квартиры, то и тут, думаю, ты несколько преувеличиваешь масштаб трагедии. Нет, я допускаю, что женщина ищет варианты приобретения собственного жилья. Но в то, что она целенаправленно хочет купить жилплощадь над вами не особо верю.
А вот в вариант помощи со стороны твоего нынешнего супруга – очень даже. Именно он, вполне, мог узнать информацию о том, что соседи собираются продать квартиру, и поделиться ею с бывшей супругой просто в качестве «шефской помощи». Но, как бы то ни было, полагаю, основная сложность не в том где кто будет жить, а в вашем наметившемся непонимании друг друга и начавшемся недоверии. Вот с этим и нужно, как мне кажется, работать. Так что собирайся с мыслями, оформляй вопросы, и устраивай мужу разговор, объясняй свою позицию, делись страхами и подозрениями. Ведь никто, кроме него не сможет тебе толком ответить. А обсуждать это с посторонними – только гадать на кофейной гуще и усиливать «ужас положения». Ну, а дальше посмотришь по обстоятельствам.
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Лучшие комментарии
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Персикова 22.01.19 11:55Смешно на форуме переходить на личности ))) После этого ответа смысл фразы мне понятен без пояснений .
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Персикова 22.01.19 11:58Видимо , да )) Вообще , женщины часто ошибочно считают главным преимуществом возраст и внешность. Не сказать , чтобы это не имело значения для мужчин , но - не телом единым , как говорится )))
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Персикова 22.01.19 12:31И "ссаные тряпки" - на нашем форуме это не мой предпочтительный термин )
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Элфи Крекс 22.01.19 12:20"Я к ней не ревную". Но всё письмо пропитано жгучей ревностью и страхом. И не без основания. Как вы не медитируйте:"Она уступает мне во всём... Мой мужчина перестал интересоваться ею как женщиной", но она влезла к нему в душу. А все последующие женщины, и вы в том числе, нет. Она передаёт ему бутерброды, потому что ей приятно о нём заботиться, а ему - есть из её рук. Она звонит ему в выходной в 10 утра и, как вы говорите, полчаса грузит его левыми разговорами, хотя знает, что вы "вместе" - потому что вашему любимому мужчине интереснее в 10 утра в воскресенье по полчаса с ней разговаривать, чем с вами тогось... " вместе". Самое худшее произойдёт не тогда, когда его бывшая поселится над вами, а ваш любимый мужчина пойдёт дальше. Вполне может быть, что они решат снова жить вместе ( не случайно ни тот, ни другая так и не создали ни с кем семью), и ваш любимый мужчина просто переместится этажом выше. Дом ведь его устраивает? А квартира такая же.
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Прелесть 22.01.19 12:31Вы уже проиграли. Вы не жена. У вас с ним нет детей. Он ещё и живёт похоже в вашей квартире. Вами пользуются. И не более того. Жена которая якобы вам проигрывает на самом деле выигрывает. Медленно но верно доведёт Вас до нервного срыва. И все. Она лидирует. Вы проигрываете ей во всем.
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ОлесяLa-Loba / 22.01.19 14:19я бы тоже напряглась. Но хуже - другое. За столько времени Вы так и не смогли ничего общего нажить с этим мужчиной - ни общего проекта/дела, ни общей собственности, ни общих детей, ни даже хобби. Это говорит о том, что когда чувства пройдут (они на исходе) - Вас ничегошеньки не будет связывать. Привязанность связывается из количества совместно пережитых моментов. А их у Вас , видимо, мало
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Прелесть / 22.01.19 12:31Вы уже проиграли. Вы не жена. У вас с ним нет детей. Он ещё и живёт похоже в вашей квартире. Вами пользуются. И не более того. Жена которая якобы вам проигрывает на самом деле выигрывает. Медленно но верно доведёт Вас до нервного срыва. И все. Она лидирует. Вы проигрываете ей во всем.
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Персикова / 22.01.19 13:01Похоже , что её именно это и напрягает - он с ней уже три года и не женился , хотя браки ему не чужды , дважды уже был женат .
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Элфи Крекс / 22.01.19 13:10Я думаю, он был женат один раз, на этой самой первой, с которой ребёнок. Второй, скорее всего, гражданский.
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Персикова / 22.01.19 13:28Тогда они и себя бы назвала женой . А так пишет - был дважды женат.
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Элфи Крекс / 22.01.19 12:20"Я к ней не ревную". Но всё письмо пропитано жгучей ревностью и страхом. И не без основания. Как вы не медитируйте:"Она уступает мне во всём... Мой мужчина перестал интересоваться ею как женщиной", но она влезла к нему в душу. А все последующие женщины, и вы в том числе, нет. Она передаёт ему бутерброды, потому что ей приятно о нём заботиться, а ему - есть из её рук. Она звонит ему в выходной в 10 утра и, как вы говорите, полчаса грузит его левыми разговорами, хотя знает, что вы "вместе" - потому что вашему любимому мужчине интереснее в 10 утра в воскресенье по полчаса с ней разговаривать, чем с вами тогось... " вместе". Самое худшее произойдёт не тогда, когда его бывшая поселится над вами, а ваш любимый мужчина пойдёт дальше. Вполне может быть, что они решат снова жить вместе ( не случайно ни тот, ни другая так и не создали ни с кем семью), и ваш любимый мужчина просто переместится этажом выше. Дом ведь его устраивает? А квартира такая же.
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[email protected] / 22.01.19 11:56Так смешно. Вы с вашим мужчиной не женаты, вы просто встречаетесь 3 года. А она уже квартиру над вами хочет покупать. Ее муж, наверняка, тоже счастлив от этой идеи. Я бы им обьяснила, или хотя бы ему для начала, что это совершенно лишнее. Сколько суеты, сколько лишней суеты! Если он девушку поменяет, пардон, или если вы его выставите, она побежит снова квартиру покупать? Квартиру нужно покупать в хорошем рай оне, поближе к хорошей школе, заведению, где дети развивают свои способности. Папа не малыш, доедет. Вы реально делаете доминанту не там, где нужно. И не имеет никакого значения, уступаете вы ей или не уступаете. ХЙто можно разрулить умнее. Если бы ко мне она зашла, я бы ее за чай посадила и сказала: Маша, тебе не надо жить надо мной. Тебе надо жить там, где твоим детям будет удобно и хорошо житьучиться. А мы с Васей подстроимся. Не переживай. ПыСы: слишком близко жить - риск переступать черту, если у людей нет высокой културы личности. Нужно знать меру.
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Элфи Крекс / 22.01.19 12:38Вполне возможно, что именно в этом доме её ребёнку будет хорошо жить и учиться. Вполне допускаю, что это любимый мужчина, заинтересованный в близости её и своего ребёнка, и порекомендовал. Вполне возможно, что они, оба пока не женатые- замужние, снова сойдутся, и никому переезжать не надо будет, принёс чемодан этажом выше и всё.
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Лаки / 22.01.19 11:12С вами он спит, а с ней — дружит, и на мое имхо, вам есть от чего волноваться.
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Лада / 22.01.19 11:34Ну может, с гг он тоже дружит. Я хотела написать в духе "станьте лучшим другом вашему мч", но может, у них в этом плане и так все хорошо. А бж, судя по всему, проявляет инициативу. Кстате, в моменте " она звонит раз в неделю" я не поняла, в чем криминал) "она знает, что он со мной")) и что?? Он с тобой 3 года живет, что ж ей теперь, не звонить ему?))
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Персикова / 22.01.19 10:40"Она уступает мне во всем" - в чём ?)))
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жужа@ / 22.01.19 11:51«Старая» наверное))))
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Персикова / 22.01.19 11:58Видимо , да )) Вообще , женщины часто ошибочно считают главным преимуществом возраст и внешность. Не сказать , чтобы это не имело значения для мужчин , но - не телом единым , как говорится )))
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жужа@ / 22.01.19 12:37Да, и забывают, что молодость - это преимущество, которое быстро проходит
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Никольски / 22.01.19 10:04Я бы отказалась бы от мысли " Я ее превосхожу во всем". Что это еще такое?????? Здесь у Вас крутая засада. Вы не живете своей жизнью, я в соревновании превосходства. А вот что будет если заболела, сломала ногу, проблемы на работе? Вы в своем то уме- так тратить свою энергию на тему превосходства над человеком. Да, вот еще "подножка" Он перестал ее интересоваться как женщиной! Девушка, да мы женщины и мужчины на земле. Но мы , по существу, любим в женщинах и мужчинах Человека. Вот он, по моему, в ней серьезно любит Человека. А в Вас, раз Вы так уж это выпячиваете, любит ту самую пресловутую женщину. По этому Вас все так тревожит. И не случайно, я думаю. Вам бы занатся вашим "Человеком" , а не только слоганом " Ногти визитная карточка женщины" Так же как "унитаз лицо домохозяйки". Вот интересно, как по этой шкале определить, что является визитной карточкой Личности?? ( вопрос в космос и к Вам). Вот если бы в Вас он еще любил Личность, как в ней и не было бы переписок, звонков, перездов. Ну даже если и были Вам ьы ьыло пофиг. Я из маленького города Тбилиси. Там , в принципе, все друг друга занют. Мой муж был женат до меня. Ну и что? Когда "наша первая жена" овдовела, он и я ей во всем помогаем. Уже много лет. То перезд, то проблемы с деньгами, то ногу сломала. Они одногодки и ей уже тяжело бывает. Сын погиб. Одинокая женщина. Он иногда специально что бы ей помоч в Тбилиси отправляется. Я бы рада была если бы она рядом жила. Тревог меньше бы было и перемещений. Сыновья в Европе, но иногда тоже к ней вылетают, когда муж не может.Он не очень молод уже. Особенно, когда она в больнице. Мы пока в Тбилиси вернуться не можем. Вернемся , я ее приглашу жить радом с нами. Для нас она не чужая. И у нее уже никого нет. Не сложилось, к сожалению. Так что выходите из " вашего превосходства" ! И может быть и не заметите, что она только хочет жить выше чем ваши головы.
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Солярская / 22.01.19 10:14Ну вот такая, не высокоблагородная. Ей не исправиться. Что ж теперь ей мучиться?
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Никольски / 22.01.19 10:19Ей никто не мешает ее стать и не мучиться.
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Солярская / 22.01.19 10:56О, да. Нет хлеба, пусть едят пирожные.
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Никольски / 22.01.19 11:50И кстати, она себя совершенно не считает не высоко благородной. Она же во всем превосходит. И, о ужас, они будут жить выше. Высокородне. И фразу МариАнтуанетты надо знать, если её употблять в тексте. В её времена был закон о хлебе. Если у булочника в Париже нет хлеба на продажу, он обязан продавать бриошь по цене хлеба. Именно по этому она так и сказала. Ей сказали, что нет хлеба на продажу. Она ответила, что тогда пусть едят бриошь, раз хлеба нет. Непонятно, что Вы так злитесь.
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Солярская / 22.01.19 13:05Я в курсе, откуда фраза. Я о том, что она живёт в том стиле, который её уровню доступен, и она не поймет ваши увещевания, так же ровно как и вы не понимаете, в чем тут может быть проблема. Вы не понимаете, на ее уровень спуститься не желаете, зато выгуливает белое пальто. Но она почему то на ваш высоконравственный (допускаю, что это так и есть) уровень должна забраться. Она не может. Не может. Как не может человек без ног плясать чечетку. При чем тут злость, и где вы не увидели? Сарказм. Но мне впрочем все равно.
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Никольски / 22.01.19 13:11Вообще то она никому ничего не должна. И может вообще плюнуть на мой пост. Я написала, что я думаю, как и все участницы форума. Мне уже в пору начать извиняться, что я так думаю и бедной героине как будто некуда деься оот моего мнения. Ну вот я так думаю. И совершенно не огорчусь, что ей это не подходит. Каждому свое. Я имею право, так же как и Вы на мой совет.
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Koshka / 22.01.19 10:39Тут немного другая ситуация. В Вашем случае бывшая жена - немолодая женщина, потерявшая сына, почему-то без родственников и друзей. А там молодая женщина с их общим ребенком. Поэтому я, например, чувства героини понимаю. А в остальном с Вами согласна, надо разбираться с собой, а потом со своими отношениями с мужчиной.
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Персикова / 22.01.19 10:48Проблема , на мой взгляд в том , что не уверена она в том, что превосходит бывшую и так далее. Чувствует , что та имеет большое влияние на мужа. И все эти лозунги " я лучше как женщина" выглядят самоуговариванием в этой ситуации.
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Никольски / 22.01.19 11:27Она русская. Всё остатки русской семьи в России её забыли. А родители умерли. И сына родила от русского какого то. Пыталась в Россию вернуться. Да русские родственники не грузинские. Не прижилась. Вернулась с сыном в Грузию. Подруги у неё женщины. Тоже не молодые. А мой муж отвечает за женщин на которых женился всегда. У нас всех, кстати одна фамилия.) Мы жены и дети одного клана). Так что её сын, хоть и русский, тоже фамилию получил мужа. По своей матери. Погиб хороший парень..
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Koshka / 22.01.19 11:38Грустная история.
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Персикова / 22.01.19 11:41"да русские родственники не грузинские. " - можете пояснить эту фразу ?
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Персикова / 22.01.19 11:55Смешно на форуме переходить на личности ))) После этого ответа смысл фразы мне понятен без пояснений .
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Никольски / 22.01.19 12:16Ну Вы же не стеснялась мне про санные тряпки писать и про какую то вику Сару.И однргивать меня в каждом посту . Мне вообще кажется, что вы и она - один и тот же персонаж. Теперь Вам странно и смешно. Мне, например, непонятно почему когда ты с людьми так же как они-они обижаются. Хотя, я Вас не оскорблял. Но Вы не постеснялись. Теперь я Вам должна что то обьяснять. И если даже Вика Сара существует - она Вам достойный собеседник.
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Персикова / 22.01.19 12:27Я пишу под своим ником и мне нет надобности прятаться от неизвестных мне людей - Никольски или еще от кого. Сара-Вика очень бы оскорбилась , если бы узнала, что её считают мной ))))) А по теме заданного вопроса - я надеялась , что пренебрежение к русским мне померещилось и имелось в виду что-то другое , но перечитав , поняла, что нет. Кстати , тот факт , что ваша "первая" не прижилась в русской семье , может говорить о том, что это она неуживчива , а не семья. Вариантов много , но они встречаются во всех семьях мира - и в русских , и в грузинских , и в танзанийских , и в пигмейских.
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Персикова / 22.01.19 12:31И "ссаные тряпки" - на нашем форуме это не мой предпочтительный термин )
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Персикова / 22.01.19 12:56О , у вас еще и мания преследования )) не утруждайтесь , меня не пробьешь вашими якобы унизительными постами. Меня унизить невозможно .
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Никольски / 22.01.19 13:22Персикова, будьте здоровы, живите богато. Всё что я могу в вашем случае Вам пожелать. И меня нет ни сил, ни желания "пробивать" неизвестную мне женщину какими то унизительными постами. Мир вашей душе и вашему дому.
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Koshka / 22.01.19 09:45Не понимаю, с чего Вы раскудахтались? Вы три года "вместе", а что у Вас есть совместного, чтобы за Вас держаться? А бывшая жена хочет купить квартиру, свить гнездо, поближе к отцу ребенка, чтобы ребенок мог видеть отца. А Вы... хм, мужчина привык женщин менять по причине "перестала устраивать как женщина", где гарантия, что Вы его устроите надолго. Ведь он ушел даже от той жены, с которой у него ребенок. Такая формулировка у мужчин прикрывает начинающиеся проблемы по мужской части. Не знали?
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Солярская / 22.01.19 09:15Гхм. Посмотрите с мч "Покровские ворота", зуб даю, что не видели. Гениальный фильм. Сама тоже пересмотрю, пожалуй. Ваш вариант. Ваш мч - Хоботов, а его бывшая - Маргарита Львовна. Ржу, пардон. Его не смущает, что его бывшую будут громко-слышно иметь прямо у него на голове в буквальном смысле?)) // Неужели трудно в лоб сказать людям: мы испортим друг другу жизнь, не делайте этого? Язык отсох от мнимой толерантности и страха потерять мужчинку?
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мнение / 22.01.19 09:36по ходу муж ее тоже Хоботов, там оба мужчины тюфяки-Хоботовы
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Лада / 22.01.19 09:46О, Хоботов тоже сопротивлялся, аргументы похожие приводил, Маргарите Палне это было глубоко по барабану) гг была мужчиной предупреждена, что с бж у него дружба? Была. Гг ничего изменить не сможет, бж может купить квартиру, где ей вздумается, чтобы там гг ни пищала. Гг вообще какое право имеет указывать ? Не жена, живет в квартире сожителя, как я понимаю. Бж одну жену уже пережила)
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Солярская / 22.01.19 10:05Не-не, он у нее живёт. Это ее квартира. Он потому и не парится, бж начнет мешать - пойдет к четвертой подруге, а наша герриня - ну что ж, проживет и так дальше. Может ещё и подругами станут. Высокие отношения, чо.
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Лада / 22.01.19 11:03Если квартира ее, то проще "по-дружески" предупредить бж, что она (гг) весьма шумная соседка. Проще, чем потом искать варианты продажи и терять деньги и кучу времени и нервов.
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Элфи Крекс / 22.01.19 12:30Наверху будет жить ребёнок любимого мужчины, и лм не допустит, чтобы его ребёнку мешали. И с кем она там шуметь будет?
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Лада / 22.01.19 12:37По
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Лада / 22.01.19 12:46Сорвалось) по закону, в своей квартире, если не нарушать закона о тишине,, может делать что хочет шумного. Хоть ремонт с перфоратором. Вообще смысл моего поста в том, чтобы она дала понять бж, что та ей нежеланная соседка. И могут быть мелкие бяки. Это не значит, что так будет на самом деле. Лучше предупредить проблему, чем потом лаяться с соседями и менять хаты. А что там допустит или не допустит мч - извините...) он между двух огней окажется, и сейчас пора ему донести, что сие плохая идея - жить рядом.
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Персикова / 22.01.19 13:04Лада , мне кажется , она прекрасно осознаёт , что её мнение не имеет никакого значения в принятии решения об этом переселении .
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Лада / 22.01.19 13:36Ну так то у тётеньки явно есть какой-то хитрый план. Но проблеск надежды для гг в том, что мч всё ж прислушивается к её словам. Поэтому надо планомерно капать мч на моск, что идея плохая, и если возникнут соседские разборки - гг не будет делать скидку на то, что это бж её мужчины, а даже наоборот, это будет дополнительный стимул учинить скандальчик и разборчик, а там мч пусть мечется между огней) собссно, это всё, что может сделать гг.
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Koshka / 22.01.19 09:49Да, в старых фильмах столько сюжетов! Можно сотни писем напридумывать. "Сучка крашена бегает за моим мужем", "У моего нового мужчины мальчик и еще мальчик", "Мой мужчина объясняет свою измену одинаковой застройкой городов" и т.п.
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Солярская / 22.01.19 10:12Последнее - ржуууу!!! "Мой мужчина объясняет измену одинаковой застройкой городов" - это пять!!!!!)))
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Элфи Крекс / 22.01.19 12:24Сказать-то можно. Да только кто её слушать будет?
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