Моя бабушка меня критикует

Алена

Злата, во-первых, нужно работать с собственной болезненной реакцией на критику. Особенно на справедливую. Ибо жизнь только началась, и если ты не научишься отделять зерна от плевел и вычленять из критики в свой адрес полезную суть – ты не преуспеешь. Твоя бабушка, по сути, права: нужно беречь осанку и следить за тем, как сидишь. Это и твое здоровье, и твоя красота. Занудно слушать такую критику – согласна. Но увы – лучше сказать бабушке «спасибо» за то, что ей твоя осанка небезразлична. Так что, в данном случае критикует – потому что любит. А вовсе не для того, чтобы досадить. Чай из блюдца пить – ну… как бы это вообще не тема для конфликта, на мой взгляд. Тебе 18 лет, ты в курсе, что бабушка твоя – дама манерная, зачем ее лишний раз нервировать? Не пей из блюдца ничего при ней. И из тарелок тоже, если сможешь. А если серьезно – то это реально какой-то архаизм. К чаю из блюдца только баранок не достает. Для колорита. Шучу. Если же говорить глобально: «критики» в нашей жизни есть разного типа. Одни критикуют, потому что завидуют. Другие – потому что недолюбливают (по принципу «ну не нравишься ты мне, и все тут»). Третьи самоутверждаются за счет принижения всех вокруг. Четвертые таким образом пытаются проявить заботу (что называется, «чем могу»). Думаю, твоя бабушка может быть сборным вариантом двух последних. Во-первых, ее возраст этому способствует – ей трудно как-то иначе показать свою важность и незаменимость, а ей все еще хочется, чтобы с не считались близкие, а не воспринимали ее как обузу. Во-вторых, она действительно хочет тебе помочь. Но делает это – как умеет и чем может. Да, у нее непростой характер. Но, могу поспорить, если бы ты и твоя мама в ответ на критику бабушки не обижались, а обнимали ее и говорили что-то хорошее – да хоть «бабушка, какая ты у меня заботливая!», - и делали бы это искренне, то ваше общение стало бы куда легче для вас для всех. Если бы в ответ на «не так шапку надела» ты бы добродушно поинтересовалась, как по мнению бабушки надо было надеть шапку, обсудила бы с нею, как носили шапки в ее время, и просто мягко настояла на своем, чмокнув ее в щеку на прощание со словами «бабушка, ну ты ж меня знаешь, я неисправима» (например), то отношениям бы это только помогло. Еще лучше – попытаться направить энергию бабушки в мирное русло и выделить ей фронт работ в доме, где ее особое мнение было бы только на пользу. Вашей бабушке явно не хватает ощущения, что она нужна и важна. Попробуйте дать ей его, и вам всем станет легче от этого жить.