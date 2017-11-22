Моя бабушка меня критикует
Москва, 18 лет
22.11.17
Мнения наших экспертов
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АленаЗлата, во-первых, нужно работать с собственной болезненной реакцией на критику. Особенно на справедливую. Ибо жизнь только началась, и если ты не научишься отделять зерна от плевел и вычленять из критики в свой адрес полезную суть – ты не преуспеешь. Твоя бабушка, по сути, права: нужно беречь осанку и следить за тем, как сидишь. Это и твое здоровье, и твоя красота. Занудно слушать такую критику – согласна. Но увы – лучше сказать бабушке «спасибо» за то, что ей твоя осанка небезразлична. Так что, в данном случае критикует – потому что любит. А вовсе не для того, чтобы досадить. Чай из блюдца пить – ну… как бы это вообще не тема для конфликта, на мой взгляд. Тебе 18 лет, ты в курсе, что бабушка твоя – дама манерная, зачем ее лишний раз нервировать? Не пей из блюдца ничего при ней. И из тарелок тоже, если сможешь. А если серьезно – то это реально какой-то архаизм. К чаю из блюдца только баранок не достает. Для колорита. Шучу. Если же говорить глобально: «критики» в нашей жизни есть разного типа. Одни критикуют, потому что завидуют. Другие – потому что недолюбливают (по принципу «ну не нравишься ты мне, и все тут»). Третьи самоутверждаются за счет принижения всех вокруг. Четвертые таким образом пытаются проявить заботу (что называется, «чем могу»). Думаю, твоя бабушка может быть сборным вариантом двух последних. Во-первых, ее возраст этому способствует – ей трудно как-то иначе показать свою важность и незаменимость, а ей все еще хочется, чтобы с не считались близкие, а не воспринимали ее как обузу. Во-вторых, она действительно хочет тебе помочь. Но делает это – как умеет и чем может. Да, у нее непростой характер. Но, могу поспорить, если бы ты и твоя мама в ответ на критику бабушки не обижались, а обнимали ее и говорили что-то хорошее – да хоть «бабушка, какая ты у меня заботливая!», - и делали бы это искренне, то ваше общение стало бы куда легче для вас для всех. Если бы в ответ на «не так шапку надела» ты бы добродушно поинтересовалась, как по мнению бабушки надо было надеть шапку, обсудила бы с нею, как носили шапки в ее время, и просто мягко настояла на своем, чмокнув ее в щеку на прощание со словами «бабушка, ну ты ж меня знаешь, я неисправима» (например), то отношениям бы это только помогло. Еще лучше – попытаться направить энергию бабушки в мирное русло и выделить ей фронт работ в доме, где ее особое мнение было бы только на пользу. Вашей бабушке явно не хватает ощущения, что она нужна и важна. Попробуйте дать ей его, и вам всем станет легче от этого жить.
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СергейЗлата, для начала я бы предложил тебе задуматься, для чего люди критикуют других людей? Что им это дает? Вспомни, что ты сама чувствуешь, когда высказываешь что-нибудь «умное» в сторону окружающих, особенно тех, кто младше, или зависит от тебя. Согласись, ощущение собственной значимости в этот момент вырастает просто в разы. Да и не только оно. Еще и нужность собственная ощущается. Однако в молодости, да и потом, когда мы растем, взрослеем, строим семьи, воспитываем детей, вокруг слишком много других способов самоутвердится, получить «поглаживания», ощутить собственную значимость. Поэтому метод постоянной критики в адрес всего, что ни попалось, применяется в основном сильно неуверенными в себе, одинокими людьми, которые не умеют иначе получать нужные подтверждения собственной значимости. Остальные спокойно чередуют разные способы с переменным успехом. Но с возрастом, когда дети вырастают и перестают требовать постоянной заботы, когда приходит пенсия и исчезает необходимость ходить на работу, где была возможность самореализовываться, когда внуки вдруг перестают просить помощи, и входят в возраст «я все знаю лучше вас», возникает ощущение, что ты больше никому не нужен. А это очень неприятно. Вот и пытаются иногда люди старшего возраста почувствовать себя нужными с помощью постоянной критики. Что с этим делать? Просто постараться быть более терпимой и почаще говорить бабуше, как ты её любишь. А еще обращаться за помощью, за советом. Да элементарно разговаривать, делиться собственными мыслями, чувствами. То есть дать человеку почувствовать, что он нужен. Тогда и критики станет меньше. Нет, она не исчезнет совсем. Все-таки проблему отцов и детей окончательно решить пока не удалось никому. Однако станет несколько проще, да и доверие появится. Попробуй.
Обсуждение 38
Лучшие комментарии
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"Меня критиковать нельзя" - вот так вот прям. Всех можно, в том числе и бабушку, а автора нельзя. "Сиди ровно" - это не критика, автор, это совет. Кстати, если Вы достигли совершеннолетия, то съезжайте в собственное жилье и сидите там криво сколько Вам заблагорассудится. И там же можете чай из блюдца пить в свое удовольствие. И даже хватать. И это я не критикую, я выход из ситуации подсказываю, я же помню, что Вас критиковать нельзя.
22.11.17 06:57 Контекст комментария
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Людмила Гурченко делала это на публику. И , на мой взгляд , выглядело это фу ))
22.11.17 11:43 Контекст комментария
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ПрелестьОбратите внимание : Вы оцениваете хорошесть бабушки по шкале потребителя. Она Вас кормит и водит в музеи. А бабушка считает Вас неблагодарной свиньёй. Некрасиво грубо. Но!! А почему она так высказалась? Вот над чем стоит подумать.
22.11.17 10:05 Контекст комментария
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Сборище недолюбленных женщин в одном месте. Бабушка не критикует, бабушка не умеет донести свою любовь и волнение нужным образом. Видимо, сказываются очень древние привычки, что похвалой можно сглазить. Приучите себя дуться на критику не больше пяти минут. А потом начните взвешивать рациональное зерно в ней. И в конце концов, покормите уже бабулю сами!
22.11.17 08:29 Контекст комментария
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Ellis_@Я в последнем классе школы подружилась с учителем франц. языка. Моя мама меня к ней отправила, это была ее клиентка. Александра Ивановна преподавала в универе, хотя уже давно была на пенсии. Она учила меня с нуля, при чём как интересно она умела рассказывать всякую всячину, я балдела от нее. То расставит чай с пироженкой и расскажет про франзуские десерты. То поставит банки с кремами и мы читали названия, этикетки. И сразу части тела изучили. То она мне картину покажет и расскажет в какой галерее висит и что у династии Бурбонов носы были с горбинкой. Рецепты пирожных никому не давала, но незадолго до своей смерти написала мне своей рукой эти рецепты. Передала мне через мами серебряную ложечку на память и я ее бережно храню. Я почему это всё пишу - мне очень жаль, если рядом есть кто-то, у кого можно чему-то научиться, а вместо этого игнор или обиды. У нее была внучка, совершенно не училась у бабушки, как та ни старалась. Дома носитель языка с образованием Сорбонны. НУ КАК (!!!!) можно такое упустить?(( Так что, Злата, кто знает, может и ты когда-нибудь поведешь своих детей в музей. Сейчас пока ты не понимаешь, но может, потом.
22.11.17 11:24 Контекст комментария
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Элфи КрексА мне что-то бабушку жалко стало. Вот сколько ей лет? 60-65? Наверно, недавно вышла на пенсию или недавно одолела и переехала к дочке с внучкой. Или те к ней в'ехали. И зачем? Могла бы жить своей интересной жизнью, вместо того, чтобы великовозрастную девицу по музея таскать( все равно уже поздно) да готовить для дочки с несложившейся личной жизнью. Думаю. "свинья неблагодарная" не случайно у неё вырвалось.
22.11.17 12:48
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ИДИЛИЯТочно такая же бабушка. Причем я сначала делала так как говорит психолог "какая ты заботливая, я тебя люблю". Но у меня какая то не правильная пади бабушка, которая стала отвечать "Ерундой не занимайте, тебе явно что то нужно от меня (после просмотра НТВ у нее ощущение, что все ее хотят выгнать из дома и у нее пенсию забрать)". В итоге я просто съехала на частную. Но когда у нее начинаются психи, во время звонка, я просто говорю "да, я неблагодарная свинья, какие дальше оскорбления будут?" она впадает в ступор и старается побыстрей положить трубку.
22.11.17 12:34
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Элфи КрексВы в развитии лет на восемь отстали, такое письмо десятилетний ребёнок написать мог. И шесть лет помните, что бабушка когда- то сказала? Какая скучная жизнь!
22.11.17 12:23
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ну про "не пей чай из блюдца" по стуи бабушка права. Может стоит прислушаться?
22.11.17 11:43
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Моя бабушка была очень строгой. И очень сдержанной в эмоциях и проявлениях любви . А дедушка был очень ласковым , всепозволяющим и добрейшим человеком )) Такие лёд и пламень... Но , КАК много дала мне моя строгая бабушка . Честно говоря , прочитав письмо , подумалось , что бабушка ваша не так уж и неправа .
22.11.17 11:30
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Ellis_@Я в последнем классе школы подружилась с учителем франц. языка. Моя мама меня к ней отправила, это была ее клиентка. Александра Ивановна преподавала в универе, хотя уже давно была на пенсии. Она учила меня с нуля, при чём как интересно она умела рассказывать всякую всячину, я балдела от нее. То расставит чай с пироженкой и расскажет про франзуские десерты. То поставит банки с кремами и мы читали названия, этикетки. И сразу части тела изучили. То она мне картину покажет и расскажет в какой галерее висит и что у династии Бурбонов носы были с горбинкой. Рецепты пирожных никому не давала, но незадолго до своей смерти написала мне своей рукой эти рецепты. Передала мне через мами серебряную ложечку на память и я ее бережно храню. Я почему это всё пишу - мне очень жаль, если рядом есть кто-то, у кого можно чему-то научиться, а вместо этого игнор или обиды. У нее была внучка, совершенно не училась у бабушки, как та ни старалась. Дома носитель языка с образованием Сорбонны. НУ КАК (!!!!) можно такое упустить?(( Так что, Злата, кто знает, может и ты когда-нибудь поведешь своих детей в музей. Сейчас пока ты не понимаешь, но может, потом.
22.11.17 11:24
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***Хотчкис С. "Адская паутина. Как выжить в мире нарциссизма" Читайте и думайте. В целом Сергей прав.
22.11.17 11:20
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***12-13 летняя девочка не может достойно огрызнуться за "свинью бессовестную", 19-летняя пошлет по народным адресам.
22.11.17 11:27
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Ellis_@Да, свинья - некрасивое обращение к девочке. Тут не критика, конечно.
22.11.17 11:43
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Элфи КрексОгрызнулся достойно нельзя. Это взаимоисключающие понятия.
22.11.17 12:53
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ВераБолее чем уверена, что бабушка вас любит, но не отдает себе отчета в том, оскорбляя, унижает вас с мамой. Она просто о том не задумывается. Я много говорю, повторяю одно и то же и как-то моя дочь молча за мной все записывала, она не дала мне посчитать, я сама наткнулась на этот листочек. Мне стало стыдно, я стала контролировать свою речь. Попробуйте так и еще можно ей сказать, хорошо я свинья, но ты моя бабушка, я от тебя ..понятно, да?
22.11.17 11:15
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Проходя мимоВсе советы конструктивные и из той же оперы, что и музеи - поднять культурный уровень внучки. "Спасибо" надо говорить за такие замечания и советы. Улыбнуться и сказать "спасибо, что напоминаешь мне, бабулечка!" И поцеловать. :)
22.11.17 11:11
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Ellis_@Ваша бабушка кормит и водит в музеи? Хорошая бабушка )) А это "меня критиковать нельзя" просто чудо. Можно только хвалить? Ну, Злата, всё в твоих руках. Будь достойна похвал. Сиди за столом красиво, пей чай изящно. Если бабушка водит тебя по музеям, она хочет эстетику в тебе воспитать и тягу к знаниям. А у тебя - бабушка меня кормит. Эх ты...
22.11.17 11:05
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Бабушка кормит - это супер, реально! Пришёл с работы - а там супец, второе и компот! И посуда, посуда вымыта! Иииих!
22.11.17 11:28
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KoshkaЯ представила: "Внученька, как красиво ты сгорбилась за столом, как ты ловко хватаешь пирожное вперёд всех, как изящно ты прихлебываешь чай!" Неужели девушке самой в 18 лет приятно вести себя хуже дошкольников?
22.11.17 12:49
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Ворчливая бабушка - это как погода, вы же миритесь с дождиком на улице, понимая, что ничего не изменить) так и тут. А ваша обидчивость вам самой еще жизнь попортит, учитесь правильно реагировать на конструктивную критику (вы ведь еще очень молоды и многому еще действительно не научились) и не обращать внимания на какие-то мелкие придирки, например, сказать с улыбкой: "сейчас так модно шапки носить"). А если будете копить всю жизнь на всех, кто вам поперек сказал, обиды - будете гораздо хуже нее, не только ворчливая, но и раздражительная и психованная. Я - тетка за 40 лет, и меня моя мама тоже частенько критикует))
22.11.17 10:56
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ПрелестьОбратите внимание : Вы оцениваете хорошесть бабушки по шкале потребителя. Она Вас кормит и водит в музеи. А бабушка считает Вас неблагодарной свиньёй. Некрасиво грубо. Но!! А почему она так высказалась? Вот над чем стоит подумать.
22.11.17 10:05
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ПрелестьЯ очень благодарна своим предкам за незамороченное правило : старшие по возрасту и рангу не обсуждаются. Соответственно не позволяется ни критиковать ни обижаться. Говоришь в душе да и полное смирение и уважение. Спасибо это воспитание занимает всего 2 минуты. Как только кто либо в детстве хотел пожаловаться на маму папе или маме на бабушку или папе на дедушку ответ был всегда один : ээээ дружок/подруга это не обсуждается. И по сих пор это переходит из поколения в поколение. И уже взрослые дети и племянники и их дети так и живут. И старшие по иерархии младших только хвалят. Восхищаются. Ну смешно право вступать в конфликт в иерархии. Это признак истеричности и склонности к ... критике. А вот когда вы будете способны на безоговорочное смирение перед старшими внутри снаружи вас никто не закритикует. Победи СЕБЯ - будешь не победим ( Суворов) Героине : а нет ли в Вас страсти к критике? Поймите наше окружение это зеркало наших даже скрытых качеств. Так что Начинайте бороться со СВОИМИ слабостями. Тогда в близких не будет возможности вас зеркалить.
22.11.17 09:58
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Прелесть 2Господи, какой маразматический бред
22.11.17 12:06
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А что маразматического ? Иерархия и безусловное уважение старших в семье - это очень даже прочное основание для семейного воспитания.
22.11.17 12:13
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KoshkaОткуда бабушка взялась? Видимо, недавно стала жить с вами, иначе бы Вы знали, как надо сидеть и чай пить. Бабушка страшного-то, конечно, ничего не требует, стоит прислушаться к ней. Но манера подачи может быть разной. Да и ещё странно, что 18-летнюю девушку приходится учить манерамне, культуру семьи усваивают обычно в дошкольном возрасте.
22.11.17 09:31
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Сборище недолюбленных женщин в одном месте. Бабушка не критикует, бабушка не умеет донести свою любовь и волнение нужным образом. Видимо, сказываются очень древние привычки, что похвалой можно сглазить. Приучите себя дуться на критику не больше пяти минут. А потом начните взвешивать рациональное зерно в ней. И в конце концов, покормите уже бабулю сами!
22.11.17 08:29
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звездочка )могу поспорить, что бабуля учительница по профессии ))
22.11.17 08:35
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звездочка )Моя соседка делала так - ставила перед внучкой на столе зеркало, чтобы она видела как она ест и как выглядит за столом. Без лишнего клевания головы, все очень наглядно ) Злата, мой тебе совет - спрашивай бабушку - "а что во мне хорошего ты видишь?" Поверь, она видит, только говорить тебе что-то приятное или в целом говорить людям приятное это не в её стиле общения. К сожалению ) Но если ты начнешь спрашивать (нормальным тоном, без вызова), ты сама убедишься, что бабушка о тебе вполне приличного мнения )
22.11.17 08:06
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ВикторияНу вообще-то чай из блюдца даже в глубокой деревне не пьют, вы точно из Москвы? Сидеть надо действительно ровно. И хватать тоже не надо, вы же не обезьяна и не годовалый ребенок. Правильно бабушка говорит. Останетесь с вашими замашками - достойные мужчины будут обходить вас стороной. Найдете себе в мужья такого же хватателя.
22.11.17 07:21
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ОльгаЛюдмила Гурченко пила чай только из блюдца даже на публике и на интервью, как помните, у неё было много достойных мужчин).
22.11.17 10:52
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КлодНу надо же! При чем здесь достойные мужчины? Как просто все с достойными мужчинами). Им наверное сейчас бабушки рекомендуют не пить из лужицы).
22.11.17 11:05
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"Меня критиковать нельзя" - вот так вот прям. Всех можно, в том числе и бабушку, а автора нельзя. "Сиди ровно" - это не критика, автор, это совет. Кстати, если Вы достигли совершеннолетия, то съезжайте в собственное жилье и сидите там криво сколько Вам заблагорассудится. И там же можете чай из блюдца пить в свое удовольствие. И даже хватать. И это я не критикую, я выход из ситуации подсказываю, я же помню, что Вас критиковать нельзя.
22.11.17 06:57
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Клуша НовокузнецкНе страдайте. В жизни много раз придется столкнуться с критикой. Отбирайте то, что конструктивно, за остальное благодарите и говорите, что подумаете над этим. Если не отстают - говорите, что подумали и пришли к иному выводу. Иначе жизнь длинной покажется.
22.11.17 04:15
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Юля БакуЗлата, когда Вам будет к 60 годам, вдруг наткнетесь на фотографии сегодняшнего времени..Вот почти уверена, что начнете их разглядыват и разглядывть. Вспомниет. что бабушка была хорошим человеком. И это будет то главное, что Вы вспомните Ваше " она меня критикует " канет во времени...Мне кажется. что очень важно успеть при жизни сказать близким и любимым "люблю". Вот это самое большое сожаление , которое люди испытывают после ухода близких - это "я не успел сказать люблю". Попробуйте начать говорить это "люблю" - хорошему человеку вашей бабушке..И знаете что? Разрешите вашей бабушке Вас критиковать...Просто разрешите... такая форма заботы о Вас. Она хотела бы , да не умеет.. А заботится ей хочется. Постарайтесь о ней тоже позаботится..Если не Вы, Злата, то кто?
22.11.17 03:42