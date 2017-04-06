А у дома его ждала беременная девушка...

Алена

Юля, тебе 34 года, ты не юная девочка, которая может дать своему мальчику лет 5-10 на то, чтобы он разобрался в себе. И твое желание создать семью уже более чем обосновано. Твой мужчина не может не понимать, что тебе нужно больше, чем романтические прогулки под луной в горах. НА что именно ему нужно время? В чем именно он хочет разобраться? Вот все эти слова, что он очень тебя любит, что не представляет себе жизни без тебя – они чем подкреплены? Он сделал тебе предложение? Он говорит о браке с тобой? Он вообще что делает эти два месяца, которые ты «пребываешь в ступоре»? В чем именно ему надо разбираться? Девушка беременная – с этим все понятно, тут разбираться нечего. Он уверяет, что не хочет быть с нею и не хотел ребенка – с этим тоже все понятно. В каком месте надо что-то «разбирать»? Как мне кажется, твой мужчина запутался в том, кто и зачем ему нужен из его женщин. И я бы не стала верить так уж совсем мужчине, который, узнав, что от него забеременела девушка, с которой он спал, не предохраняясь, сваливает к другой. Вы, кстати, предохранялись? Ты не хочешь ли сходить к гинекологу и провериться, раз твой партнер такой беспечный? Как минимум одна партнерша, с которой он практиковал незащищенный секс, у него уже есть. Так вот, повторюсь: нужно быть очень осторожной, выдавая кредит доверия мужчине, который бросает беременную от него женщину со словами «делай аборт». Ведь не под деревом он выяснил это, правда? Где гарантия, что он не бросил ту девушку именно потому, что она забеременела? Где гарантия, что ты не окажешься следующей? Я бы при таких вводных не стала «давать время» человеку, который сам не знает, чего и кого хочет. Он не выбрал тебя. Он пытается удержать тебя для своих нужд. Я не удивлюсь, если в итоге тебе будет предложена (под самым благовидным предлогом, разумеется) роль любовницы, а женится он на матери своего ребенка (что логично, ведь не под пытками же он с девушкой этой спал без презервативов).