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А у дома его ждала беременная девушка...


Познакомилась с парнем около года назад. С его стороны был изначально сильный интерес. Я была в процессе развода, плюс у меня завязывались отношения с мужчиной из другой страны. Общались около месяца, ходили пить кофе, обедали вместе, я на его ухаживания отвечала очень сдержанно. Говорили с ним о личных отношениях (он после расставания с девушкой, с которой были вместе 5 лет). Потом он стал очень настойчив, я сказала правду, что у меня появился другой мужчина. На этом наше общение полностью закончилось. Через 7 месяцев я связалась с ним, нужна была консультация по работе. Мы встретились, и все произошло очень стремительно. Его признание в любви, моя влюблённость (неожиданная для меня самой), мы проводили все время вместе, все праздники и вечера, Новый Год, 14 февраля. На одни из выходных уезжали в горы, возвращались поздно вечером, я завозила на машине его домой (живет с родителями), под домом его ждала беременная девушка. Для меня это было настолько неожиданно, что я не знаю, как доехала к себе. Он звонил, писал, просил только об одном: встретиться и поговорить. Он так настаивал, что я согласилась. Он рассказал, что после новости о том, что у меня появился мужчина, он был шокирован, через какое-то время решил дать шанс прежним отношениям. У них не складывалось, но девушка забеременела. Он был против, просил сделать аборт, она решила оставить ребёнка. Они расстались, и в это время мы начали с ним опять общаться. Он говорит, что с нею быть не может, любви нет, пары нет. Ребёнка признает и будет помогать. Говорил, что очень любит, не представляет своей жизни без меня. Плакал и просил дать один шанс. Я была в ступоре, не смогла его оттолкнуть, так как люблю его. Сейчас прошло 2 месяца, а я так и продолжаю находиться в каком-то ступоре. Постоянно думаю о той девушке, о ребёнке. Мужчина говорит: «Дай мне время, все станет на свои места, я тебя очень люблю». Что мне делать?
Юля,
Мюнхен, 34 года
06.04.17
А у дома его ждала беременная девушка...

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Юля, тебе 34 года, ты не юная девочка, которая может дать своему мальчику лет 5-10 на то, чтобы он разобрался в себе. И твое желание создать семью уже более чем обосновано. Твой мужчина не может не понимать, что тебе нужно больше, чем романтические прогулки под луной в горах. НА что именно ему нужно время? В чем именно он хочет разобраться? Вот все эти слова, что он очень тебя любит, что не представляет себе жизни без тебя – они чем подкреплены? Он сделал тебе предложение? Он говорит о браке с тобой? Он вообще что делает эти два месяца, которые ты «пребываешь в ступоре»? В чем именно ему надо разбираться? Девушка беременная – с этим все понятно, тут разбираться нечего. Он уверяет, что не хочет быть с нею и не хотел ребенка – с этим тоже все понятно. В каком месте надо что-то «разбирать»? Как мне кажется, твой мужчина запутался в том, кто и зачем ему нужен из его женщин. И я бы не стала верить так уж совсем мужчине, который, узнав, что от него забеременела девушка, с которой он спал, не предохраняясь, сваливает к другой. Вы, кстати, предохранялись? Ты не хочешь ли сходить к гинекологу и провериться, раз твой партнер такой беспечный? Как минимум одна партнерша, с которой он практиковал незащищенный секс, у него уже есть. Так вот, повторюсь: нужно быть очень осторожной, выдавая кредит доверия мужчине, который бросает беременную от него женщину со словами «делай аборт». Ведь не под деревом он выяснил это, правда? Где гарантия, что он не бросил ту девушку именно потому, что она забеременела? Где гарантия, что ты не окажешься следующей? Я бы при таких вводных не стала «давать время» человеку, который сам не знает, чего и кого хочет. Он не выбрал тебя. Он пытается удержать тебя для своих нужд. Я не удивлюсь, если в итоге тебе будет предложена (под самым благовидным предлогом, разумеется) роль любовницы, а женится он на матери своего ребенка (что логично, ведь не под пытками же он с девушкой этой спал без презервативов).

  • Сергей

    Юля, на мой взгляд, в данном случае все будет зависеть от ваших взаимных чувств. Сильная взаимная любовь, говорят, способна на многое. Однако полагаю, в любом случае, просто разрешить ситуацию вряд ли получится. Ведь как бы там ни было, а у молодого человека ожидается ребенок. И даже если действительно нет никаких чувств, все равно отношения с той девушкой уже вышли из разряда «просто близко знакомые». Поэтому он будет с ней встречаться, будет нести ответственность и какие-то издержки, как моральные, так и материальные. А раз так, то и уверенности в том, что в один прекрасный момент парень вдруг не решит, что ребенку нужен отец – не может быть. Ведь не под наркозом он с девушкой кувыркался, и разрядку нормально получал, судя по результату. То есть отвращения точно не испытывает. В таком случае, и уйти однажды может. Поэтому я бы посоветовал тебе хорошенько подумать о том, действительно ли ты любишь этого мужчину. Быть может твой «ступор» объясняется как раз тем, что особых чувств на самом деле нет, и что тебе пришлось уступить ему из жалости? Если так, то лучше не придумывай ничего, и прекращай всякие отношения. Иначе только хуже всем сделаешь. Если же между вами действительно сильные чувства и ты готова на все ради этого мужчины, то придется вдвоем решать, как и что дальше делать. Однако мне как-то странно, что парень до сих пор не сделал тебе предложение, или не изъявил желания жить вместе. Ведь вы встречаетесь только на праздники и по выходным, продолжая жить каждый у себя. По-моему, мужчина, который действительно любит и хочет быть с женщиной, будет стремиться в первую очередь быть с ней рядом постоянно. По крайней мере засыпать и просыпаться вместе. У вас такого желания нет. Так. может быть, и придумывать ничего не нужно? Только время зря потеряете, да нервы попортите.

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Обсуждение 48  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    На чужом несчастье счастье не построить. Отправь его к беременной подруге и постарайся забыть.
    		 06.04.17 00:20
         
    23
         
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  • Колибри
    Вот уж ценный экземпляр (я про МЧ): в возрасте минимум 30, а то может и 40 лет в Мюнхене живёт у родителей, машины нет (раз его Юля на своей машине возила в горы), короче полностью ещё несостоявшийся, уже алиментщик, нагруженный проблемами ребёнка и бывшей девушки, врун и трус (за те месяцы: новый год, 14 февраля, уже можно было сообщить любимой о беременной девушке, или он надеялся, что оно как-то само рассосётся?). И вот оно надо Юле в это всё влезать? Юля, вы по какому поводу в ступоре? Вам его чего, жалко? Вы себе представьте ту жизнь, которая у вас будет с ним, вам этого точно хочется?
    		06.04.17 11:12
         
    14
         
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  • жужа@
    "И вот стою у ресторана, и замуж поздно, и сдохнуть рано". Так воемя Вашего ступора девушка таки родила?
    		06.04.17 00:33
         
    12
         
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  • 50/50
    живёт с родителями, машину не водит, под окнами ждёт беременная, и всё это в Мюнихе))) Вам самой не смешно за свой выбор?)) я уж боюсь спрашивать, что там за муж и бойфренд были))
    		 06.04.17 07:41
         
    11
         
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  • Эстер
    Тот случай, когда чмо трудно принять за мачо.
    		 06.04.17 08:43
         
    10
         
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  • звездочка )
    Юля, может быть больно и обидно из-за того, что такой важный факт от тебя утаили. Но это не вопрос доверия к тебе, просто чем тут хвастаться? Скелеты в шкафу никогда не похожи на сладкую конфетку.. Ситуация не из самых красивых для мужчины, тем более он не хотел тебя потерять из-за такой информации о себе. Ну выяснилось и выяснилось. Зато теперь всем легче ) Мне кажется, что ты сейчас пытаешься взять на себя ответственность за всю ситуацию, поэтому ты все время думаешь о той девушке. Но она сама себе голова, она приняла решение оставить ребенка, она как-то планирует свою жизнь и ты вообще к ней не имеешь никакого отношения. Успокойся, ты не несешь ответственность ни за её здоровье, ни за её благополучие, ни за её ребенка. У них и без тебя ничего не клеилось. Твой парень готов участвовать в жизни ребенка и если ты готова принять его в свою жизнь с таким дополнительным обстоятельством, то в чем вообще проблема? Выходи из ступора и просто смотри как твой парень в этой ситуации решает все вопросы. Если он способен и там как надо ребенка поддержать, и ваши отношения не испортить, и вашу семью ни в чем не обделить, то все в порядке. В жизни всякое случается, лучше быть приходящим папой, чем устроить ребенку атмосферу ненормальных отношений между с трудом выносящими друг друга родителями. Но все же мне интересно - что она ждала вечером у его дома?
    		06.04.17 20:04
         
    3
         
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    • Автор
      Здравствуйте, спасибо за мнение. Она пришла тогда вечером на меня посмотреть, и сообщить ему что если он не вернётся, то ребенка не увидит.
      		06.04.17 20:17
           
      0
           
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      • звездочка )
        На это сейчас можно не обращать внимание. Гормоны,эмоции... Шантаж и ультиматумы рассеиваются как дым, если у мужчины есть четкая позиция и он её внятно выражает. Сказал, что будет помогать? Можно ещё раз десять-двадцать повторить, спокойно. Ну и помогать, разумеется ) а не только говорить об этом
        		 06.04.17 20:22
             
        3
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • звездочка )
        меня в этой истории смущает тот факт, что ты сказала - Плакал и просил дать один шанс. Вот это для меня ставит под большое сомнение, что он способен решать проблемы. Что он плачет? Сказал тебе что надо и все, иди, Юля, перевари услышанное и приходи в равновесие. Вот не слезами дорога прокладывается, а спокойной уверенностью и делами.
        		06.04.17 20:35
             
        0
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Автор
          Я сама была очень удивлена. Мы разговаривали, у него позиция четкая: ты единственная женщина в моей жизни, эта ситуация никак на нас не повлияет, не оставляй меня, я ничего поменять не могу уже в прошлом, но сделаю так что ты не будешь сомневаться в настоящем и будущем. Я его слушала, а потом сказала: я не смогу, я не такая сильная. И назвала его так как обычно ласково называю, само вырвалось; тогда у него покатились слезы.
          		 06.04.17 21:00
               
          0
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Вера
    Юля, я поверила в его любовь к вам, и в целом в историю, но у ребенка должен быть отец. Оставьте его во благо малыша, у него должно быть хорошее детство, должна быть, особенно в начале жизни, полноценность, которая дает человеку по жизни уверенность. Пусть попробуют создать семью. Вы, чувствуется, сильная, не пропадете. А ступор ваш из-за его обмана, сокрытия наличия женщины да и еще и беременной. Не исключено, что скрыл тоже потому что любит вас, не хотел терять, и все же, отойдите в сторону.
    		 06.04.17 13:51
         
    2
         
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    • звездочка )
      Я бы сама не стала отстраняться, если бы любила. Подождала бы какое решение примет мужчина, но сама отправлять его жить с другой женщиной не стала бы.
      		06.04.17 20:44
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Автор
        Это и не в моих силах отправлять его. Я один раз сказала - попробуй там, может ещё получится. Он мне очень лаконично и чётко ответил что нет, разговора быть не может, я не хочу и не могу быть там, если все внутри противится, однозначное нет.
        		 06.04.17 20:56
             
        2
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Колибри
    Вот уж ценный экземпляр (я про МЧ): в возрасте минимум 30, а то может и 40 лет в Мюнхене живёт у родителей, машины нет (раз его Юля на своей машине возила в горы), короче полностью ещё несостоявшийся, уже алиментщик, нагруженный проблемами ребёнка и бывшей девушки, врун и трус (за те месяцы: новый год, 14 февраля, уже можно было сообщить любимой о беременной девушке, или он надеялся, что оно как-то само рассосётся?). И вот оно надо Юле в это всё влезать? Юля, вы по какому поводу в ступоре? Вам его чего, жалко? Вы себе представьте ту жизнь, которая у вас будет с ним, вам этого точно хочется?
    		06.04.17 11:12
         
    14
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ромашка_
    Отправьте его к беременной девушке и пусть дальше делает, что хочет.
    		06.04.17 10:58
         
    3
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Время и шанс можно дать, вопрос только, что он с ними сделает.
    		06.04.17 10:26
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • М
    Если б вы не объявились, он возможно бы женился на той девушке. Мужчинам тоже подыхать в одиночестве сыкотно, тоже семью хотят. Вы отказали, он нашел замену, хотя возможно вас действительно сильно любил. Может забыть хотел, отвлечься. А тут вы..и неожиданная влюбленность с вашей стороны. Хотя у меня лично закралось подозрение что не влюбленность, а "на безрыбье и рак рыба". А там бабе беременной тоже видать кого-то под боком иметь охота, некоторые бабы знаете как на себе мужиков женят?? Может для нее самой это был сюрприз=\ Есть вариант что возможно мужик там ей особо тоже не нужен, просто после аборта побочный эффект может быть и проблемы со здоровьем, а ребенок в любом случае это часть её, есть женщины что для себя рожают. Короче чем в ступоре всем стоять, лучше сесть и прямо поговорить и честно все обсудить.
    		 06.04.17 10:09
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Эстер
    Тот случай, когда чмо трудно принять за мачо.
    		 06.04.17 08:43
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 50/50
    живёт с родителями, машину не водит, под окнами ждёт беременная, и всё это в Мюнихе))) Вам самой не смешно за свой выбор?)) я уж боюсь спрашивать, что там за муж и бойфренд были))
    		 06.04.17 07:41
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Koshka
    Ваш мч - типичное г в проруби. Тонуть не тонет, но плывет только туда, куда волны несут. Через пару лет на месте "беременной девушки" вполне можете оказаться Вы.
    		06.04.17 07:22
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy
    Мужчина, который не научился пользоваться презервативами? Послать, кроме детей еще много чудесных последствий есть у незащищенного секса.
    		06.04.17 05:32
         
    7
         
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  • Джей
    Ну устройте родительское собрание, примите решение совместно — Вы, девушка и родители, коли мч сам определиться не может))
    		 06.04.17 04:41
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Ну и чего у Вас со временем такой дефицит, что нельзя дать полгода? Люблю. Люблю. А времени дать жалко... Не встречайтесь пока до рождения ребёнка. Не потакайте слабостям. Ни своим ни его. Отвлекитесь на полгода в уединение.
    		06.04.17 01:03
         
    2
         
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    • Колибри
      А там и ещё на полгода.... и ещё на полгода.... и чё? И зачем? Если за это время он той девушке пообещает жениться и начнёт с ней жить, то всё равно об этом автор не узнает.
      		06.04.17 11:18
           
      1
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
      • Прелесть
        Дело в том, что на небесах уже все решено. Дай полгода и отойди в сторону - это мой совет. Ещё полгода и ещё полгода это ваше пессимистичное мышление. Он просит время - дай. Конкрнтное время. Почему нет? Что ж это за любовь тогда которую за миг готов прекратить? Бывают очень запутанные ситуации. Надо отойти чтобы они распутались естественным путём.
        		06.04.17 15:48
             
        1
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Koshka
          А где там любовь? На безрыбье рыба рак у них.
          		 06.04.17 17:15
               
          0
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • Автор
          Спасибо. Насчёт времени, он говорит это в ключе: дай мне шанс и время показать тебе, как я тебя люблю и как мне важно сделать тебя счастливой, даже с имеющимися нюансами. Я говорила о паузе, он отвечает: я своё решение принял уже давно, остались организационные вопросы по ходу, мне для этого пауза не нужна, даже наоборот. Я все равно над этим думаю, но знаю что он будет отговаривать, ему очень важен ежедневный контакт. Дружеский, мужчины и женщины, духовных партеров, взаимная поддержка - всё это.
          		06.04.17 17:55
               
          1
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • жужа@
    "И вот стою у ресторана, и замуж поздно, и сдохнуть рано". Так воемя Вашего ступора девушка таки родила?
    		06.04.17 00:33
         
    12
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    На чужом несчастье счастье не построить. Отправь его к беременной подруге и постарайся забыть.
    		 06.04.17 00:20
         
    23
         
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  • Фло
    Меня больше всего впечатлило, что беременная "девушка" (вообще-то, по-русски говорят "беременная женщина") ждала его у дома, где он живет с родителями! Как она там оказалась? Они живут все вместе, вчетвером? Или она пришла чего-то от него добиваться? А товарища я бы послала подальше, совершенно согласна с экспертами.
    		 06.04.17 00:12
         
    9
         
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