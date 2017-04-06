А у дома его ждала беременная девушка...
Мюнхен, 34 года
06.04.17
Мнения наших экспертов
-
АленаЮля, тебе 34 года, ты не юная девочка, которая может дать своему мальчику лет 5-10 на то, чтобы он разобрался в себе. И твое желание создать семью уже более чем обосновано. Твой мужчина не может не понимать, что тебе нужно больше, чем романтические прогулки под луной в горах. НА что именно ему нужно время? В чем именно он хочет разобраться? Вот все эти слова, что он очень тебя любит, что не представляет себе жизни без тебя – они чем подкреплены? Он сделал тебе предложение? Он говорит о браке с тобой? Он вообще что делает эти два месяца, которые ты «пребываешь в ступоре»? В чем именно ему надо разбираться? Девушка беременная – с этим все понятно, тут разбираться нечего. Он уверяет, что не хочет быть с нею и не хотел ребенка – с этим тоже все понятно. В каком месте надо что-то «разбирать»? Как мне кажется, твой мужчина запутался в том, кто и зачем ему нужен из его женщин. И я бы не стала верить так уж совсем мужчине, который, узнав, что от него забеременела девушка, с которой он спал, не предохраняясь, сваливает к другой. Вы, кстати, предохранялись? Ты не хочешь ли сходить к гинекологу и провериться, раз твой партнер такой беспечный? Как минимум одна партнерша, с которой он практиковал незащищенный секс, у него уже есть. Так вот, повторюсь: нужно быть очень осторожной, выдавая кредит доверия мужчине, который бросает беременную от него женщину со словами «делай аборт». Ведь не под деревом он выяснил это, правда? Где гарантия, что он не бросил ту девушку именно потому, что она забеременела? Где гарантия, что ты не окажешься следующей? Я бы при таких вводных не стала «давать время» человеку, который сам не знает, чего и кого хочет. Он не выбрал тебя. Он пытается удержать тебя для своих нужд. Я не удивлюсь, если в итоге тебе будет предложена (под самым благовидным предлогом, разумеется) роль любовницы, а женится он на матери своего ребенка (что логично, ведь не под пытками же он с девушкой этой спал без презервативов).
-
СергейЮля, на мой взгляд, в данном случае все будет зависеть от ваших взаимных чувств. Сильная взаимная любовь, говорят, способна на многое. Однако полагаю, в любом случае, просто разрешить ситуацию вряд ли получится. Ведь как бы там ни было, а у молодого человека ожидается ребенок. И даже если действительно нет никаких чувств, все равно отношения с той девушкой уже вышли из разряда «просто близко знакомые». Поэтому он будет с ней встречаться, будет нести ответственность и какие-то издержки, как моральные, так и материальные. А раз так, то и уверенности в том, что в один прекрасный момент парень вдруг не решит, что ребенку нужен отец – не может быть. Ведь не под наркозом он с девушкой кувыркался, и разрядку нормально получал, судя по результату. То есть отвращения точно не испытывает. В таком случае, и уйти однажды может. Поэтому я бы посоветовал тебе хорошенько подумать о том, действительно ли ты любишь этого мужчину. Быть может твой «ступор» объясняется как раз тем, что особых чувств на самом деле нет, и что тебе пришлось уступить ему из жалости? Если так, то лучше не придумывай ничего, и прекращай всякие отношения. Иначе только хуже всем сделаешь. Если же между вами действительно сильные чувства и ты готова на все ради этого мужчины, то придется вдвоем решать, как и что дальше делать. Однако мне как-то странно, что парень до сих пор не сделал тебе предложение, или не изъявил желания жить вместе. Ведь вы встречаетесь только на праздники и по выходным, продолжая жить каждый у себя. По-моему, мужчина, который действительно любит и хочет быть с женщиной, будет стремиться в первую очередь быть с ней рядом постоянно. По крайней мере засыпать и просыпаться вместе. У вас такого желания нет. Так. может быть, и придумывать ничего не нужно? Только время зря потеряете, да нервы попортите.
Обсуждение 48
Лучшие комментарии
-
ZavoronokНа чужом несчастье счастье не построить. Отправь его к беременной подруге и постарайся забыть.
06.04.17 00:20 Контекст комментария
-
КолибриВот уж ценный экземпляр (я про МЧ): в возрасте минимум 30, а то может и 40 лет в Мюнхене живёт у родителей, машины нет (раз его Юля на своей машине возила в горы), короче полностью ещё несостоявшийся, уже алиментщик, нагруженный проблемами ребёнка и бывшей девушки, врун и трус (за те месяцы: новый год, 14 февраля, уже можно было сообщить любимой о беременной девушке, или он надеялся, что оно как-то само рассосётся?). И вот оно надо Юле в это всё влезать? Юля, вы по какому поводу в ступоре? Вам его чего, жалко? Вы себе представьте ту жизнь, которая у вас будет с ним, вам этого точно хочется?
06.04.17 11:12 Контекст комментария
-
"И вот стою у ресторана, и замуж поздно, и сдохнуть рано". Так воемя Вашего ступора девушка таки родила?
06.04.17 00:33 Контекст комментария
-
50/50живёт с родителями, машину не водит, под окнами ждёт беременная, и всё это в Мюнихе))) Вам самой не смешно за свой выбор?)) я уж боюсь спрашивать, что там за муж и бойфренд были))
06.04.17 07:41 Контекст комментария
-
ЭстерТот случай, когда чмо трудно принять за мачо.
06.04.17 08:43 Контекст комментария
-
звездочка )Юля, может быть больно и обидно из-за того, что такой важный факт от тебя утаили. Но это не вопрос доверия к тебе, просто чем тут хвастаться? Скелеты в шкафу никогда не похожи на сладкую конфетку.. Ситуация не из самых красивых для мужчины, тем более он не хотел тебя потерять из-за такой информации о себе. Ну выяснилось и выяснилось. Зато теперь всем легче ) Мне кажется, что ты сейчас пытаешься взять на себя ответственность за всю ситуацию, поэтому ты все время думаешь о той девушке. Но она сама себе голова, она приняла решение оставить ребенка, она как-то планирует свою жизнь и ты вообще к ней не имеешь никакого отношения. Успокойся, ты не несешь ответственность ни за её здоровье, ни за её благополучие, ни за её ребенка. У них и без тебя ничего не клеилось. Твой парень готов участвовать в жизни ребенка и если ты готова принять его в свою жизнь с таким дополнительным обстоятельством, то в чем вообще проблема? Выходи из ступора и просто смотри как твой парень в этой ситуации решает все вопросы. Если он способен и там как надо ребенка поддержать, и ваши отношения не испортить, и вашу семью ни в чем не обделить, то все в порядке. В жизни всякое случается, лучше быть приходящим папой, чем устроить ребенку атмосферу ненормальных отношений между с трудом выносящими друг друга родителями. Но все же мне интересно - что она ждала вечером у его дома?
06.04.17 20:04
-
АвторЗдравствуйте, спасибо за мнение. Она пришла тогда вечером на меня посмотреть, и сообщить ему что если он не вернётся, то ребенка не увидит.
06.04.17 20:17
-
звездочка )На это сейчас можно не обращать внимание. Гормоны,эмоции... Шантаж и ультиматумы рассеиваются как дым, если у мужчины есть четкая позиция и он её внятно выражает. Сказал, что будет помогать? Можно ещё раз десять-двадцать повторить, спокойно. Ну и помогать, разумеется ) а не только говорить об этом
06.04.17 20:22
-
звездочка )меня в этой истории смущает тот факт, что ты сказала - Плакал и просил дать один шанс. Вот это для меня ставит под большое сомнение, что он способен решать проблемы. Что он плачет? Сказал тебе что надо и все, иди, Юля, перевари услышанное и приходи в равновесие. Вот не слезами дорога прокладывается, а спокойной уверенностью и делами.
06.04.17 20:35
-
АвторЯ сама была очень удивлена. Мы разговаривали, у него позиция четкая: ты единственная женщина в моей жизни, эта ситуация никак на нас не повлияет, не оставляй меня, я ничего поменять не могу уже в прошлом, но сделаю так что ты не будешь сомневаться в настоящем и будущем. Я его слушала, а потом сказала: я не смогу, я не такая сильная. И назвала его так как обычно ласково называю, само вырвалось; тогда у него покатились слезы.
06.04.17 21:00
-
-
-
-
ВераЮля, я поверила в его любовь к вам, и в целом в историю, но у ребенка должен быть отец. Оставьте его во благо малыша, у него должно быть хорошее детство, должна быть, особенно в начале жизни, полноценность, которая дает человеку по жизни уверенность. Пусть попробуют создать семью. Вы, чувствуется, сильная, не пропадете. А ступор ваш из-за его обмана, сокрытия наличия женщины да и еще и беременной. Не исключено, что скрыл тоже потому что любит вас, не хотел терять, и все же, отойдите в сторону.
06.04.17 13:51
-
звездочка )Я бы сама не стала отстраняться, если бы любила. Подождала бы какое решение примет мужчина, но сама отправлять его жить с другой женщиной не стала бы.
06.04.17 20:44
-
-
КолибриВот уж ценный экземпляр (я про МЧ): в возрасте минимум 30, а то может и 40 лет в Мюнхене живёт у родителей, машины нет (раз его Юля на своей машине возила в горы), короче полностью ещё несостоявшийся, уже алиментщик, нагруженный проблемами ребёнка и бывшей девушки, врун и трус (за те месяцы: новый год, 14 февраля, уже можно было сообщить любимой о беременной девушке, или он надеялся, что оно как-то само рассосётся?). И вот оно надо Юле в это всё влезать? Юля, вы по какому поводу в ступоре? Вам его чего, жалко? Вы себе представьте ту жизнь, которая у вас будет с ним, вам этого точно хочется?
06.04.17 11:12
-
Отправьте его к беременной девушке и пусть дальше делает, что хочет.
06.04.17 10:58
-
Время и шанс можно дать, вопрос только, что он с ними сделает.
06.04.17 10:26
-
МЕсли б вы не объявились, он возможно бы женился на той девушке. Мужчинам тоже подыхать в одиночестве сыкотно, тоже семью хотят. Вы отказали, он нашел замену, хотя возможно вас действительно сильно любил. Может забыть хотел, отвлечься. А тут вы..и неожиданная влюбленность с вашей стороны. Хотя у меня лично закралось подозрение что не влюбленность, а "на безрыбье и рак рыба". А там бабе беременной тоже видать кого-то под боком иметь охота, некоторые бабы знаете как на себе мужиков женят?? Может для нее самой это был сюрприз=\ Есть вариант что возможно мужик там ей особо тоже не нужен, просто после аборта побочный эффект может быть и проблемы со здоровьем, а ребенок в любом случае это часть её, есть женщины что для себя рожают. Короче чем в ступоре всем стоять, лучше сесть и прямо поговорить и честно все обсудить.
06.04.17 10:09
-
ЭстерТот случай, когда чмо трудно принять за мачо.
06.04.17 08:43
-
50/50живёт с родителями, машину не водит, под окнами ждёт беременная, и всё это в Мюнихе))) Вам самой не смешно за свой выбор?)) я уж боюсь спрашивать, что там за муж и бойфренд были))
06.04.17 07:41
-
я часто летом в самолетах Аэрофлота из Германии вижу "русских немцев", летящих через нас дальше в Казахстан, например. Это очень депрессивное зрелище. Они как будто застыли в 90м году и по внешнему виду и по мироощущению.
06.04.17 10:45
-
50/50на Брайтоне, наверное, тоже до сих пор идут дожди)) зачем люди едут, я думала - за лучшей жизнью) ан нет, собирать не понятно что)
06.04.17 11:11
-
ЮликонЖужик да. это ужасное зрелище. многие языка не знают даже на бытовом уровне. одеты из запасов 90х. Хотя возможностей у них было очень много с оплатой языковых курсов, пособия на проживание и тд. Мой знакомый немец из Волгограда прекрасно устроился в Германии, занимает хорошую должность в немецкой корпорации, а начал с общаги и курсов для мигрантов. советское образование рулит !
06.04.17 14:47
-
Как они ринулись минусовать! Потому что это всё правда. Пацаны в Адидасе и черных туфлях, тётки с перегидрольными волосами и золотыми зубами. И никто нигде там не работает.
06.04.17 16:02
-
KoshkaТа же история. Не понимаю я, как за 20 лет можно не выучить язык, любой, хоть китайский. И все им должны, правительство, социальные службы, все.
06.04.17 17:09
-
-
-
Полли, да при чем тут Мюнхен? ))) Мюнхен-Манхеттен на все на это не влияют.
06.04.17 10:59
-
50/50на меня Москва и МО сильно повлияли, а уж заграница не влияет только на совсем статичных)) вот и вопрос, зачем это ей
06.04.17 11:12
-
ЮликонНу ты сравнила Москву и Мюнхен, который если честно деревня. милая, комфортная, но прямо деревня. миллиона полтора или чуть больше жителей.
06.04.17 14:42
-
-
-
-
KoshkaВаш мч - типичное г в проруби. Тонуть не тонет, но плывет только туда, куда волны несут. Через пару лет на месте "беременной девушки" вполне можете оказаться Вы.
06.04.17 07:22
-
Мужчина, который не научился пользоваться презервативами? Послать, кроме детей еще много чудесных последствий есть у незащищенного секса.
06.04.17 05:32
-
KoshkatЛюдям за 30 лет, живут в культурной столице или как там Мюнхен называют.
06.04.17 07:23
-
ЮликонМальчик выехал из деревни в мюнхен, но деревня не выехала из мальчика:))
06.04.17 07:34
-
50/50ага, похоже)
06.04.17 07:42
-
подозреваю, что Мюнхен - это преувеличение. Наши люди заграницей тоже не заморачиваются и говорят, что из Москвы.
06.04.17 10:47
-
Юликонпоследняя ржака - я С Москвы. Не знаю откуда такой речевой мусор появился,но в инете часто стал фигурировать.
06.04.17 17:07
-
KoshkaУбила бы. А потом удивляются, почему коренные москвичи нос воротят от них. На юге России так говорят, в Эстонии почему-то тоже.
06.04.17 17:13
-
я этот речевой оборот постоянно слышала еще давно на наших югах "а я смосквы" -:))) сразу хотелось спросить: а в Москву Вы откуда приехали?
06.04.17 18:52
-
-
-
-
-
-
ДжейНу устройте родительское собрание, примите решение совместно — Вы, девушка и родители, коли мч сам определиться не может))
06.04.17 04:41
-
ПрелестьНу и чего у Вас со временем такой дефицит, что нельзя дать полгода? Люблю. Люблю. А времени дать жалко... Не встречайтесь пока до рождения ребёнка. Не потакайте слабостям. Ни своим ни его. Отвлекитесь на полгода в уединение.
06.04.17 01:03
-
КолибриА там и ещё на полгода.... и ещё на полгода.... и чё? И зачем? Если за это время он той девушке пообещает жениться и начнёт с ней жить, то всё равно об этом автор не узнает.
06.04.17 11:18
-
ПрелестьДело в том, что на небесах уже все решено. Дай полгода и отойди в сторону - это мой совет. Ещё полгода и ещё полгода это ваше пессимистичное мышление. Он просит время - дай. Конкрнтное время. Почему нет? Что ж это за любовь тогда которую за миг готов прекратить? Бывают очень запутанные ситуации. Надо отойти чтобы они распутались естественным путём.
06.04.17 15:48
-
KoshkaА где там любовь? На безрыбье рыба рак у них.
06.04.17 17:15
-
АвторСпасибо. Насчёт времени, он говорит это в ключе: дай мне шанс и время показать тебе, как я тебя люблю и как мне важно сделать тебя счастливой, даже с имеющимися нюансами. Я говорила о паузе, он отвечает: я своё решение принял уже давно, остались организационные вопросы по ходу, мне для этого пауза не нужна, даже наоборот. Я все равно над этим думаю, но знаю что он будет отговаривать, ему очень важен ежедневный контакт. Дружеский, мужчины и женщины, духовных партеров, взаимная поддержка - всё это.
06.04.17 17:55
-
-
-
-
"И вот стою у ресторана, и замуж поздно, и сдохнуть рано". Так воемя Вашего ступора девушка таки родила?
06.04.17 00:33
-
ZavoronokНа чужом несчастье счастье не построить. Отправь его к беременной подруге и постарайся забыть.
06.04.17 00:20
-
Меня больше всего впечатлило, что беременная "девушка" (вообще-то, по-русски говорят "беременная женщина") ждала его у дома, где он живет с родителями! Как она там оказалась? Они живут все вместе, вчетвером? Или она пришла чего-то от него добиваться? А товарища я бы послала подальше, совершенно согласна с экспертами.
06.04.17 00:12