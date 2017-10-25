А мой ли это человек?
С.-Петербург, 23 года
25.10.17
Мнения наших экспертов
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АленаСаша, совершенно правильные мысли и я тебе искренне советую к ним прислушаться. Между тобой и этим мужчиной поначалу возникла некая «химия», это безусловно. Но кратковременная, и из нее не возгорелось ни пламени, ни большой любви. Причем, с обеих сторон. Твой мужчина не рвется быть с тобой. Его устраивают гостевые отношения, в которые он даже не вкладывается финансово. То есть, ты – это вариант на перекантоваться. А что эти отношения для тебя? Что ты сама хотела из них для себя выжать? Свадьбу? Ну ты же видишь, что это вообще не твой вариант. Видишь, что он все чаще пропадает из поля зрения, а когда появляется – спит с тобой и вновь пропадает. Мужчина, который дорожит женщиной и боится ее потерять, так себя не ведет. Твой знакомый поступает, как человек, у которого есть, куда податься, помимо тебя, и которому не так уж и важно – согласишься ли ты с ним встретиться (ради секса, фактически), или нет. Так что, повторюсь: слушай свой внутренний голос, он все верно тебе говорит, это просто не твой человек.
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СергейСаша, лично я считаю, что в паре на первом по значимости месте должно стоять не сильное чувство, а взаимное уважение. Если оно есть, то люди всегда смогут найти варианты решения любых сложных ситуаций, поскольку внимательно относятся к потребностям и желаниям друг друга, не ставят свои интересы выше интересов партнера, и обязательно учитывают возможные последствия собственных действий или бездействия. В вашем случае, как я понимаю, именно уважения и нет. Да и чувств, если честно, тоже не заметил по письму. Вы не понимаете друг друга, не цените, и не боитесь потерять. По крайней мере, твой приятель – точно. В противном случае он уже давно искал бы способ для того, чтобы быть как можно ближе, и вы обсуждали варианты съема квартиры или комнаты, чтобы жить вместе. Но этого нет. Парень живет своей собственной жизнью, не заботясь о том, что ты по этому поводу думаешь или чувствуешь. Ты тоже не особо вдаешься в его проблемы, не испытываешь желания заботиться, и даже завидуешь зарплате. А раз так, значит, кроме секса между вами ничего нет. И вряд ли будет. Стоит ли продолжать подобное общение? Лично я считаю, что нет. Однако каждый из нас волен портить себе жизнь по-своему. Правда, очень советую вспомнить, что время не резиновое. И чем больше ты его потратишь на явно не подходящий вариант, тем меньше останется на поиск по-настоящему своего человека.
Обсуждение 19
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хахахаВы точно не его человек. "Кушать подано" - роль даже не второго плана.
25.10.17 10:09
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Ellis_@Кушает, бурно любит тебя и исчезает? Это типичный трахун-налётчик. Паразитирует на наивных и одиноких женщинах, часто охотится в интернете, много говорит и обещает, мало делает. Самое главное, вовремя это понять и устранить. Странно, что у тебя ещё есть вопросы и сомнения на этот счёт. Вероятно, у него таких знакомых дам, как ты, несколько. И он бегает от одной к другой. Где его кормят и греют лучше, там и застолбится. Сделай выводы обязательно. И на будущее - не соглашайся на секс с незнакомцами. Сначала присмотрись хорошенько.
25.10.17 09:57
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Ellis_@У меня с недавних пор появилась кошка. Я не планировала заводить котёнка сейчас, но она выбежала прямо мне под ноги утром возле школы. Люди не стерилизуют питомцев, а потом выбрасывают котят под школу в надежде, что кто-то приютит. Но не суть. Наша Фрузя очень любит вкусно покушать и погулять. Вот я письмо прочитала это и вспомнила ее. Покушает, погуляет. Придет домой, снова покушает, потом на коленки прыгает, ластится, мурлыкает.
25.10.17 10:18
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Koshka"Типичный трахун-налетчик"!:) но ведь так и есть.
25.10.17 10:28
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вераСаша, сомнения, как и интуиция, оберегают человека от ошибок. Если вам с ним хорошо, просто встречайтесь, не строя планов, а там будет видно.
25.10.17 09:43
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ИДИЛИЯЗачем ты сразу с ним в кровать легла? Это финиш! Мужикам нравится добиваться, а ты уже все карты раскрыла. Чем быстрее даешь, тем быстрее мужик понимает, что не с тобой хотел бы свадьбу сыграть. Можно было бы хоть как то побыть загадкой, подольше "промариновать его". А тут не финансы не вложил, ничего. За то сразу все получил. Не цените себя...
25.10.17 09:36
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KoshkaУ вас даже нет отношений, а Вы такие вопросы задаете. Отношения - это когда вкладывается оба. А у вас что? Счётчик починен, ну да... Не ходите гулять, в кино, в кафе, не общаетесь с друзьями, где развитие-то? Смотреть на дела надо, а не в уши давать. Этот мужчина искал секс, нашёл, дальше пошёл, не нашёл, снова пришел.
25.10.17 09:29
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ДжейА ему все это озвучить?? Или проще трубок не брать??
25.10.17 09:19
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МатрешкаЕсли встает такой вопрос, то точно не ваш.
25.10.17 09:06
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Проходя мимоЕсли такой красавец и умелец до 30 годков не прибран к рукам и ищет знакомств на сайтах, ищи подвох! Может, женат, может, альфонс, вариантов много.
25.10.17 08:35
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Да даже для секса не ваш, ибо нет стабильности. Про все остальное смысла нет говорить.
25.10.17 04:44
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JuliaУ него нет к вам чувств.
25.10.17 04:21
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ЛенаПредохраняйся.
25.10.17 02:10
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Ааааа, незнакомого мужчину с сайта знакомств сразу в дом приволочь. Афигеть. Первые дейты нужно делать на нейтральной территории. У вас инстинкта самосохранения вообще ноль?
25.10.17 01:10
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JuliaТак у нее же счетчик сломался :-)
25.10.17 05:16
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KoshkaАга, блин, приехали бы пять мужиков. Или один, но маньячелло. Даже если первый раз идёшь встречаться в кафе, нужно быть включенной, и лучше сообщить близким, куда идёшь. И дело не возрасте, убивают или насилуют даже пенсионеров.
25.10.17 09:24
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ЮляКак то у меня иало доверия к людям , которые все время используют фразы " Мне очень важно, для меня это ценно, и тд и тп" Просто когда для человнка по настоящему важно, этого говорить не надо. Это понимаешь чуйкой. По моему молодой человек прекрасно устроился. Быстро красиво прилетел и красиво провел время, сказал ценю на всякий случай и вьють .....Легкой птицей полетел в свою жизнь в которую вас не пускает....Не стоит заморачиваться. Вот первое же нет и " будь здорова" ..
25.10.17 01:05