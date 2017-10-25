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А мой ли это человек?


Познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. 30 лет. Не женат. Много работает, разрывается. По телефону нашли общий язык и понимание. Предложил увидеться вечером, я не смогла. Продолжили дальше общаться. Вскоре у меня сломался счетчик, а он инженер-электрик. Предложил помощь! Приехал загорелый, красивый, яркий мужчина. Я влюбилась, как только открыла дверь! Мы говорили о семье, о серьезности! В мой день рождения он устроил сюрприз. Все так классно развивалось. Мы гуляли, до ночи пили чай... бурный секс… «Вот, - думаю, - как классно, как я давно не влюблялась»... Но вскоре мужчина стал пользоваться мной. Стал часто просится на ужин, при том ничего не покупая к столу. Вскоре я стала замечать его нежелание вкладываться в нас. Обидно стало, когда я узнала, сколько он зарабатывает. В начале мы ночевали друг у друга, вместе кушали... он говорил «как я ценю… ценю…» А после он вообще стал пропадать на 3 дня, на 5... И я всегда почему-то принимала его, как ни в чем ни бывало… Однажды он пропал на неделю, позвонил мне в пятницу, в гости напросился, приехал, с порога у нас бурный секс, на утро говорит: «Как мне повезло!» Кофе не выпил: «Ну у меня обстоятельства». И пропал опять на две недели. Сейчас объявился, спрашивает, обижена ли я. И т.д. Звонил три дня, я трубку не брала, на четвертый взяла. Он предложил увидеться... Я знаю, что он работает на 3-х работах, освобождается только в 9-10 вечера... Говорит: «Давай, заеду… скучаю!» Я отказалась, сказала, что можно видеться не только в наших квартирах. Он: «Так я же поздно освобождаюсь»... Я такая: «Ну тогда в другой раз!» Он: «Хорошо, как скажешь!» Дальше заняла выжидательную позицию! Я не знаю, что и делать, вроде он мне и понравился, но эти две недели его пропадания убили симпатию, включилась голова, и я думаю: «А мой ли это человек?»
Саша,
С.-Петербург, 23 года
25.10.17
А мой ли это человек?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Саша, совершенно правильные мысли и я тебе искренне советую к ним прислушаться. Между тобой и этим мужчиной поначалу возникла некая «химия», это безусловно. Но кратковременная, и из нее не возгорелось ни пламени, ни большой любви. Причем, с обеих сторон. Твой мужчина не рвется быть с тобой. Его устраивают гостевые отношения, в которые он даже не вкладывается финансово. То есть, ты – это вариант на перекантоваться. А что эти отношения для тебя? Что ты сама хотела из них для себя выжать? Свадьбу? Ну ты же видишь, что это вообще не твой вариант. Видишь, что он все чаще пропадает из поля зрения, а когда появляется – спит с тобой и вновь пропадает. Мужчина, который дорожит женщиной и боится ее потерять, так себя не ведет. Твой знакомый поступает, как человек, у которого есть, куда податься, помимо тебя, и которому не так уж и важно – согласишься ли ты с ним встретиться (ради секса, фактически), или нет. Так что, повторюсь: слушай свой внутренний голос, он все верно тебе говорит, это просто не твой человек.

  • Сергей

    Саша, лично я считаю, что в паре на первом по значимости месте должно стоять не сильное чувство, а взаимное уважение. Если оно есть, то люди всегда смогут найти варианты решения любых сложных ситуаций, поскольку внимательно относятся к потребностям и желаниям друг друга, не ставят свои интересы выше интересов партнера, и обязательно учитывают возможные последствия собственных действий или бездействия. В вашем случае, как я понимаю, именно уважения и нет. Да и чувств, если честно, тоже не заметил по письму. Вы не понимаете друг друга, не цените, и не боитесь потерять. По крайней мере, твой приятель – точно. В противном случае он уже давно искал бы способ для того, чтобы быть как можно ближе, и вы обсуждали варианты съема квартиры или комнаты, чтобы жить вместе. Но этого нет. Парень живет своей собственной жизнью, не заботясь о том, что ты по этому поводу думаешь или чувствуешь. Ты тоже не особо вдаешься в его проблемы, не испытываешь желания заботиться, и даже завидуешь зарплате. А раз так, значит, кроме секса между вами ничего нет. И вряд ли будет. Стоит ли продолжать подобное общение? Лично я считаю, что нет. Однако каждый из нас волен портить себе жизнь по-своему. Правда, очень советую вспомнить, что время не резиновое. И чем больше ты его потратишь на явно не подходящий вариант, тем меньше останется на поиск по-настоящему своего человека.

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