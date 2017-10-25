Познакомилась с мужчиной на сайте знакомств. 30 лет. Не женат. Много работает, разрывается. По телефону нашли общий язык и понимание. Предложил увидеться вечером, я не смогла. Продолжили дальше общаться. Вскоре у меня сломался счетчик, а он инженер-электрик. Предложил помощь! Приехал загорелый, красивый, яркий мужчина. Я влюбилась, как только открыла дверь! Мы говорили о семье, о серьезности! В мой день рождения он устроил сюрприз. Все так классно развивалось. Мы гуляли, до ночи пили чай... бурный секс… «Вот, - думаю, - как классно, как я давно не влюблялась»... Но вскоре мужчина стал пользоваться мной. Стал часто просится на ужин, при том ничего не покупая к столу. Вскоре я стала замечать его нежелание вкладываться в нас. Обидно стало, когда я узнала, сколько он зарабатывает. В начале мы ночевали друг у друга, вместе кушали... он говорил «как я ценю… ценю…» А после он вообще стал пропадать на 3 дня, на 5... И я всегда почему-то принимала его, как ни в чем ни бывало… Однажды он пропал на неделю, позвонил мне в пятницу, в гости напросился, приехал, с порога у нас бурный секс, на утро говорит: «Как мне повезло!» Кофе не выпил: «Ну у меня обстоятельства». И пропал опять на две недели. Сейчас объявился, спрашивает, обижена ли я. И т.д. Звонил три дня, я трубку не брала, на четвертый взяла. Он предложил увидеться... Я знаю, что он работает на 3-х работах, освобождается только в 9-10 вечера... Говорит: «Давай, заеду… скучаю!» Я отказалась, сказала, что можно видеться не только в наших квартирах. Он: «Так я же поздно освобождаюсь»... Я такая: «Ну тогда в другой раз!» Он: «Хорошо, как скажешь!» Дальше заняла выжидательную позицию! Я не знаю, что и делать, вроде он мне и понравился, но эти две недели его пропадания убили симпатию, включилась голова, и я думаю: «А мой ли это человек?»

Саша,

С.-Петербург, 23 года

25.10.17

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