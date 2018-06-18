75 лучших рецептов приготовления смузи в блендере

Сделать летом свой рацион полезнее и здоровее очень просто – достаточно научиться готовить смузи. Эти коктейли на основе ягод, овощей и фруктов являются настоящей витаминной бомбой. Они очень просты в приготовлении, вкусныеи хорошо усваиваются. А разнообразие рецептов смузи позволит подобрать коктейль на любой вкус!

Смузи является полноценным приемом пищи, им можно заменить завтрак или перекус. Готовится такой коктейль очень просто – необходимо лишь 3-4 ингредиента и блендер. Профессиональные машины способны быстро превратить кусочки плодов в однородную массу.

Но с этой задачей так же хорошо справляется обычный погружной блендер – такая модель стоит недорого и будет отличным вариантом для новичков, которые решили готовить смузи дома.

Многие могут задаться вопросом: чем смузи отличается от фреша, то есть свежевыжатого сока. Основное отличие – наличие в смузи клетчатки. При приготовлении сок не отделяется от мякоти, вместо этого вся масса перебивается вместе. Клетчатка является основным условием нормального функционирования кишечника и развития благоприятного микробиома и, как результат, крепкого иммунитета. К тому же клетчатка препятствует резкому скачку сахара в крови при употреблении сладких плодов.

Чтобы смузи порадовал вас вкусом, а также принес пользу организму, рекомендуем придерживаться таких правил:

Правильный смузи должен иметь густоватую однородную текстуру. Поэтому важно не переборщить с количеством воды. Также стоит тщательно перебивать продукты – кусочков зелени, сухофруктов, кожуры не должно ощущаться, иначе блюдо будет напоминать разведенный водой салат. Используйте для напитка только спелые плоды. Заменяйте коровье молоко растительным – это сочетание намного легче для усвоения и ереваривания организмом. Можно использовать кокосовое, миндальное, молочко из грецких орехов домашнего приготовления. Подавайте смузи охлажденным, но не ледяным. При приготовлении используйте воду из холодильника или замороженные плоды. В готовый напиток можно добавить кубики льда. Оптимальное количество ингредиентов для напитка составляет 3-4 позиции, не больше 5. Употреблять смузи желательно сразу же после приготовления. В холодильнике можно хранить напиток до суток, вне холодильника – не дольше 3-4 часов, после чего будут активно происходить процессы брожения.

Важно! Большинство рецептов смузи предполагает использование сладких плодов. Чтобы подсластить коктейль, добавьте мед, финики, курагу, бананы. Откажитесь от использования сахара и ненатуральных подсластителей.

Смузи для похудения и очищения организма

Многие решают попробовать смузи, чтобы сбросить лишние килограммы и улучшить физическую форму. В таком случае обратите внимание на подборку смузи для очищения и похудения. Из рецептов ниже вы сможете выбрать наиболее подходящие, чтобы составить рацион питания на неделю.

Для начала дня

Зеленый освежающий напиток будет отличным решениям для начала дня. Такой коктейль не создаст ощущения тяжести в желудке и кишечнике, наоборот, подарит много бодрости и энергии.

Ингредиенты:

зеленое яблоко;

банан;

2 ст. л. отрубей;

1 ст. л. спирулины;

пучок зелени (кинза, шпинат, мята по отдельности или микс).

Все компоненты закладываем в чашу блендера, добавляем 100 мл холодной воды и взбиваем.

Смузи для завтрака

Коктейль по этому рецепту получается чуть более питательным, он также заряжен витаминами и полезными нутриентами.

Ингредиенты:

2 ст. л. овсяных хлопьев;

горсть ягод;

200 мл соевого или другого растительного молока;

сок половинки лимона;

1 ч. л. зернышек мака;

1 ч. л. семян льна;

мед (по вкусу);

щепотка ванилина.

Все компоненты нужно перемешать и настаивать в течение 4-5 часов, а лучше оставить на ночь. Утром смесь следует перебить в блендере до консистенции йогурта.

Капуста + яблоко

Капуста – очень низкокалорийный продукт, но в то же время богатейший источник клетчатки и витамина С. В сочетании с зеленью и яблоками получается мощный коктейль для очищения кишечника

Ингредиенты:

стакан нарубленной белокочанной капусты;

1 зеленое яблоко;

небольшой пучок петрушки;

1 банан;

100 мл воды.

Из листьев капусты нужно предварительно вырезать грубые прожилки, а яблоко и банан почистить. Все ингредиенты сложить в чашу блендера, залить водой и пюрировать.

На кефире: универсальный рецепт

Чтобы привести вес в норму, улучшить самочувствие и оздоровить организм, обязательно следует обратить внимание на работу кишечника. А именно, на его очищение и заселение полезной микрофлорой. Для этой цели отлично подходит кефир . Кисломолочный продукт богат кальцием, витаминами, пробиотиками. Кефир будет удачной основой для очищающих смузи.

Ингредиенты:

стакан кефира;

горсть сезонных ягод (можно микс разных);

1-2 ч. л. меда.

Все ингредиенты пюрировать в блендере, подавать с кубиками льда.

Детокс-смузи

Для очищения организма попробуйте очень простой, но эффективный коктейль на основе всего двух ингредиентов.

Вам понадобятся:

сельдерей (средний пучок);

зеленые яблоки (3-4 шт.).

Из компонентов можно приготовить фреш. В таком случае напиток будет довольно концентрированным. Если нет соковыжималки, можно порубить ингредиенты на небольшие кусочки, залить водой и сделать смузи. Сельдерей является сильнейшим очищающим растительным продуктом, он выводит токсины, очищает ЖКТ. Как результат, пропадает сильное желание употреблять сладкую и неполезную пищу.

Смузи из яблока и сельдерея можно пить курсами по 2-3 недели каждое утро натощак. Также можно раз в неделю устраивать разгрузочный день, в течение которого пить только этот коктейль.

Огурец + яблоко + сельдерей

Этот рецепт является вариацией предыдущего.

Ингредиенты:

2-3 огурца;

пучок сельдерея;

зеленое яблоко.

С огурцов и яблока лучше снять кожуру, поскольку именно в ней накапливается больше всего опасных веществ в процессе выращивания. Все ингредиенты сложите в чашу блендера, по желанию добавьте немного минерального воды, взбейте.

Красный смузи

Основным компонентом рецепта является свекла. Она очень эффективно очищает организм, но при ее приеме важно не переусердствовать – добавляйте свеклу в смузи, начиная с небольшого количества.

Ингредиенты:

небольшая свекла;

морковь;

½ редьки;

пучок петрушки;

сок ½ лимона;

стакан воды.

Ингредиенты очистить, порубить в чашу блендера и пюрировать. У напитка получается специфический

вкус, поэтому его можно немного изменить, добавив больше сока лимона или другого цитруса.

Свекольно-имбирный

Этот напиток также отлично запускает метаболизм и чистит кишечник.

Ингредиенты:

2-3 яблока;

стебель сельдерея;

огурец;

свекла небольшого размера;

1 см корня имбиря.

Из всех компонентов лучше отжать фреш – в составе нет сладких фруктов, потому коктейль не приведет к резкому скачку сахара в крови. Однако за неимением соковыжималки можно воспользоваться блендером.

Смузи для метаболизма

Низкокалорийный напиток, приготовленный по этому рецепту, поможет наладить обменные процессы в

организме, улучшит метаболические процессы, нормализуют уровень сахара и холестерина. Такой коктейль является жиросжигающим, но уточним, что это скорее упрощенное его название.

Ни один продукт не может «сжигать» жир – уменьшение жировой прослойки происходит длительное время при соблюдении правильного питания и выполнения упражнений. Но данный напиток поможет ускорить процессы очищения и похудения.

Ингредиенты:

стакан соцветий брокколи;

стакан соцветий цветной капусты;

сок грейпфрута;

1 ч. л. семян льна;

5 миндальных орешков;

4-5 фиников.

Выдавливаем сок из грейпфрута, замачиваем орешки, из фиников удаляем косточки. Все ингредиенты закладываем в блендер и взбиваем. Если консистенция получилась сильно густой, можно добавить 50-100 мл воды.

Очищающий смузи

Основным компонентом коктейля является зеленый чай – он тонизирует организм, оказывает мочегонное действие и тем самым выводит лишнюю жидкость, уменьшает чувство голода, усиливает теплообмен. В сочетании с ягодами получается лучший смузи для снижения веса.

Ингредиенты:

150 мл холодного зеленого чая;

горсть ежевики и малины (можно другие ягоды);

2 ч. л. семян льна;

100 мл растительного молока;

мед по вкусу.

Нужно взбить все ингредиенты и подавать коктейль в охлажденном виде.

Цитрусовый взрыв

Этот вкусный цитрусовый напиток не только поможет уменьшить жировые отложения и вывести токсины, но также укрепит и улучшит состояние кожи, прекрасно утолит жажду.

Ингредиенты:

грейпфрут;

1-2 апельсина;

½ лимона;

½ лайма;

½ чашки ананаса;

1-2 см корня имбиря;

щепотка куркумы;

2ст. л. облепиховых ягод;

100 мл воды.

Нужно выдавить сок из цитрусов. В чашу блендера сложить ананас, ягоды, имбирь , залить цитрусовым

фрешем и водой, взбить. По желанию можно добавить мед.

Из банана и зелени и цитрусов

Очень простой, вкусный и полезный коктейль, компоненты для которого уже есть на вашей кухне.

Ингредиенты:

1-2 банана;

пучок шпината;

2 апельсина (грейпфрут).

Выдавить сок из цитруса, компоненты сложить в чашу блендера и пюрировать.

На молоке

Со сладкими плодами нужно осторожно сочетать коровье молоко. Но с зеленью и крестоцветными может получиться очень гармоничный ансамбль вкусов.

Ингредиенты:

100 мл молока (лучше брать обезжиренное);

большой пучок шпината;

100 г брокколи;

сок лимона;

мед по вкусу.

Все составляющие нужно перебить до консистенции йогурта.

Кокосово-творожный

Этот белковый коктейль будет отличной здоровой альтернативой сладостям для тех, кто стремится постройнеть.

Ингредиенты:

150 г творога;

2 ст. л. овсяных хлопьев;

150 мл кокосового молока;

2 ст. л. кокосовой стружки.

Хлопья предварительно лучше пропарить, затем пюрировать их вместе с творогом и молоком. При подаче посыпать кокосовой стружкой. У напитка будет приятная воздушная консистенция и легкий сладкий привкус благодаря молоку из кокоса.

Из творога и ряженки

Еще один полезный белковый коктейль, который можно пить вечером и на ночь, не опасаясь за фигуру.

Ингредиенты:

100 г творога (9%);

150 мл ряженки;

2 ст. л. фундука или других орехов;

1 ч. л. какао (кэроба).

Приготовление максимально простое – все компоненты нужно пюрировать, и подавать напиток в охлажденном виде.

Смузи из фруктов

Фруктовые смузи очень полюбились взрослым и детям за сладкий, приятный вкус. Мы приготовили для вас подборку рецептов, среди которых есть напитки как из традиционных для нашей местности фруктов, так и из экзотических.

Рисовый смузи с киви

Напиток по этому рецепту получается очень питательным, с приятной кремовой консистенцией. Рекомендуем использовать для приготовления вместо белого бурый рис – у него сохраняется оболочка, в которой содержатся клетчатка, минералы и витамины

Ингредиенты:

100 г бурого риса (в готовом виде);

2 киви;

1 банан;

2 ст. л. льняного семени;

2 ст. л. лимонного сока;

мед по вкусу.

Рис необходимо замочить на ночь, утром слить воду и проварить в течение 40 минут. Дальше в чашу блендера добавить к рису остальные ингредиенты и немного воды. Пюрировать до однородной консистенции.

Из слив

Можно готовить этот напиток для легкого завтрака, а также употреблять на десерт.

Ингредиенты:

1 стакан кусочков сливы;

½ стакана натурального йогурта;

½ стакана ягод (удачное сочетание с голубикой, черникой и малиной);

мед по вкусу.

Все ингредиенты взбить в блендере до кремообразной массы.

Из ананаса и хурмы

Коктейль имеет сладкий, терпкий, освежающий вкус.

Ингредиенты:

2 апельсина;

2 хурмы;

½ стакана кусочков ананаса;

100 мл воды;

имбирь и мед по вкусу.

Хурму очистить, из апельсинов выдавить сок, все ингредиенты сложить в чашу блендера и пюрировать. Для более калорийного и сытного варианта на утро можно добавить в смузи 3 ст. л. овсяных хлопьев и натуральный йогурт вместо воды.

Абрикосово-банановый

Абрикосовый смузи – прекрасный вариант для утоления жажды в летний день. Оранжевые фрукты являются источником калия, а значит, укрепляют сосуды, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы.

Для более легкого варианта напитка используйте воду, а чтобы увеличить калорийность и питательность – молоко.

Ингредиенты:

200 г абрикосов;

3 ст. л. овсянки;

½ банана;

100 мл воды (можно молоко).

Овсянку пропарить, в чаше блендера смешать все ингредиенты и довести до кремообразной консистенции. По желанию можно добавить мед и корицу.

Персики + нектарины

Два фрукта будут гармонично дополнять другу друга. Коктейль получается очень освежающим и нежным, хорошо утоляет жажду.

Ингредиенты:

стакан кусочков нектарина;

стакан кусочков персика;

сок 1 апельсина;

сок ½ лимона;

мед по вкусу.

Фрукты можно предварительно охладить в холодильнике, удалив косточки. Далее порубить на кусочки, из цитрусов выдавить сок. Все ингредиенты пюрировать в блендере и подавать со льдом.

Манговый смузи

Коктейль из экзотического фрукта получается очень нежным, кремовым, тающим во рту. Для смузи нужно использовать только спелые плоды!

Ингредиенты:

мякоть 1 манго;

1 ст. л. семян чиа;

150 мл кокосового (миндального) молока;

1 банан;

сок ½ апельсина.

Семена чиа нужно на ночь залить молочком. Утром к смеси добавить мякоть манго, банан и апельсиновый фреш, все пюрировать.

Молочно-грушевый

Вкусным, нежным коктейлем можно порадовать себя на ужин после длительного рабочего дня.

Ингредиенты:

2-3 груши;

150 мл растительного молока;

½ банана;

щепотка корицы;

1 ч. л. тертого горького шоколада.

В блендере перебить мякоть груши с молоком и бананом. Перелив в бокалы, присыпать корицей и шоколадной крошкой.

Тропический коктейль

Если под рукой есть несколько видов цитрусов и других фруктов, не упустите возможность порадовать себя необычным, кисло-сладким напитком, который к тому же получается низкокалорийным и способствует похудению.

Ингредиенты:

1 грейпфрут;

2-3 апельсина;

½ банана;

½ стакана кусочков ананаса;

свежие листья мяты.

Все фрукты желательно охладить в холодильнике. Из цитрусов выдавить сок, смешать его с твердыми ингредиентами и взбивать до кремообразной консистенции. При подаче добавить в бокалы кубики льда и украсить мятными листочками.

Двухслойный фруктовый коктейль

Напиток идеально готовить для гостей – коктейль имеет очень красивый вид, где два разноцветных фруктовых слоя плавно переходят друг в друга.

Ингредиенты:

1 грейпфрут;

3 мандарина;

3 абрикоса;

стакан клубники;

100 мл воды.

Выдавите сок из грейпфрута, смешайте с клубникой. В отдельной емкости пюрируйте абрикосы и мандариновый сок. На дно бокалов выложите несколько кубиков льда, клубнично-грейпфрутовый слой, а сверху – оранжевый слой.

Лимонный

Такой коктейль обладает выраженным кислым вкусом, он очень бодрящий. Смузи отлично заряжает энергией.

Ингредиенты:

сок 1 лимона;

100 мл растительного молока;

50 мл кокосовых сливок;

1 ч. л. меда;

ванилин.

Все ингредиенты нужно смешать блендером (на высокой скорости). При подаче можно украсить лимонной цедрой и листиками мяты.

Диетические смузи

Диетические коктейли отличаются небольшой калорийностью и питательностью. Для них обычно не используются сладкие фрукты (например, банан) и прочие подсластители. Также диетические смузи исключают добавление молока, жирных молочных продуктов, сухофруктов.

Многие напитки могут быть непривычными на вкус, однако они отлично способствуют очищению организма, налаживают работу органов пищеварения.

Огуречный

Очень простой в приготовлении коктейль идеально подойдет для разгрузочных дней, если вашей целью является похудение и очищение организма.

Ингредиенты:

2 огурца;

150 мл кефира;

пучок любой зелени.

В чашу блендера сложить нарезанный огурец, порубленную зелень и залить все кефиром. Взбивать 2 минуты.

Морковно-яблочный

Другой классический рецепт смузи, который используется в диетическом питании.

Ингредиенты:

1 крупная морковь;

2 зеленых яблока;

несколько листьев салата.

В чашу блендера сложить кусочки моркови и яблока, порубленные листья салата, залить водой, чтобы жидкость покрывала ингредиенты. Взбивать до получения однородной консистенции.

Из сельдерея и капусты

Напиток получается терпким, необычным на вкус. Поэтому его можно начать готовить и употреблять в небольших количествах.

Ингредиенты:

3-5 листов белокочанной капусты;

1 стакан брокколи;

1 стебель сельдерея;

100 мл яблочного фреша.

Из листьев капусты удалить прожилки, нарезать кусочками, добавить брокколи и порубленный сельдерей, залить яблочным фрешем. Взбивать в течение 2-3 минут.

Смузи для правильного питания

Правильное питание – залог крепкого здоровья, красоты и отличного самочувствия. Кроме того, это отличная профилактика многих болезней и лишнего веса. Предлагаем несколько вариантов смузи, которые соответствуют принципам ПП.

Соевый смузи

Рецепт подойдет для веганов и вегетарианцев, ведь в составе коктейля нет продуктов животного происхождения. Но благодаря сое (источнику белка) напиток является богатым источником протеина, потому его можно готовить и употреблять после тренировки.

Ингредиенты:

150 г мягкого тофу;

200 мл соевого молока;

½ банана;

2 ст. л. нерафинированного растительного масла.

Все ингредиенты, кроме масла, сложить в чашу блендера и смешать. Добавить в кремообразную смесь масло и взбивать еще минуту.

Сбалансированный коктейль

Очень полезный напиток получается при использовании таких ингредиентов, как нут, брокколи и льняная мука. Коктейль является богатейшим источником клетчатки, белка, кальция и других нутриентов. Это полноценное блюдо на завтрак или обед, в том числе, если вашей целью является похудение.

Ингредиенты:

½ стакана отваренного нута;

горсть миндаля;

½ стакана брокколи;

1 ст. л. льняной муки;

100 мл натурального йогурта;

соль и специи по вкусу.

Нут нужно замочить на ночь, а утром проварить до очень мягкой консистенции. Миндаль также следует замочить на 4 часа. Все ингредиенты смешать и взбить.

Для иммунитета

Известно, что иммунитет на 80% зависит от работы кишечника, а именно, от преобладающей в нем микрофлоры. Натуральные молочные продукты помогают улучшить микробиом, поэтому при правильном питании они очень важны.

Кроме йогурта, другими ингредиентами для иммунитета являются хрен и семена тыквы.

Ингредиенты:

100 мл натурального йогурта;

1 средний томат;

1 ст. л. свежего натертого хрена;

1 ст. л. тыквенных семечек;

несколько веточек зеленого лука;

соль и перец по вкусу.

Томат нужно залить кипятком и снять кожуру, вырезать серединку и нарезать кубиками. Добавить остальные ингредиенты и взбивать несколько минут.

Овощные смузи

Овощные смузи – необычные по вкусу, но очень полезные напитки. Зачастую они получаются не очень сладкими, однако это можно исправить при помощи различных ингредиентов. Основная ценность этой группы коктейлей заключается в наличии клетчатки. Волокна эффективно очищают стенки кишечника и нормализуют работу органов ЖКТ.

Огурец + томат на кефире

По этому рецепту получается очень густой коктейль, поэтому его удобно есть ложечкой.

Ингредиенты:

огурец;

томат;

½ стакана кефира;

зубчик чеснока;

щепотка соли, перца.

Огурец нужно почистить, с томата удалить кожуру, ошпарив плод кипятком. Все ингредиенты взбить блендером.

Тыквенный молочный коктейль

Этот напиток очень полезен для желудка и кишечника. Его можно подавать в теплом виде, особенно в холодное время года.

Ингредиенты:

400 граммов мякоти тыквы;

стакан молока (лучше растительного);

2 ст. л. меда;

щепотка ванилина и корицы.

Тыкву нужно предварительно отварить, запечь или приготовить на пару. Дальше необходимо смешать все ингредиенты.

Томатно-луковый

По такому рецепту получается очень сытный, питательный коктейль – альтернатива полноценному привычному приему пищи.

Ингредиенты:

стакан кефира;

томат;

¼ головки красного лука;

½ сладкого перца;

¼ пучка сельдерея;

базилик, укроп;

соль по вкусу.

Очищаем и нарезаем овощи, все ингредиенты закладываем в блендер и взбиваем. Чтобы сделать напиток более питательным, можно добавить 3 ст. л. творога или овсяных хлопьев.

Сицилия

Этот смузи рекомендуется пить утром. Он эффективно очищает кишечник, укрепляет сосуды, приводит в норму высокое давление. Однако людям с пониженным давлением не стоит употреблять такой коктейль.

Ингредиенты:

5-6 средних морковок;

3 помидора;

красный болгарский перец;

стакан шпината;

стакан кресс-салата;

1-2 зубчика чеснока.

Все ингредиенты промыть, почистить морковь и перец, сложить в чашу блендера, туда же выдавить через пресс чеснок. Довести массу д однородной консистенции.

Морковный

Для любителей оранжевого корнеплода есть потрясающий рецепт морковного смузи! За счет добавления авокадо напиток имеет высокую калорийность, поэтому подойдет в качестве завтрака.

Ингредиенты:

5 морковок;

½ авокадо (или 2 ст. л. оливкового масла);

1 ч. л. куркумы;

1 ч. л. меда.

Морковь помыть, очистить, порубить на мелкие кубики. Добавить в чашу блендера мед и куркуму, залить водой так, чтобы она покрывала корнеплод. Пюрировать до однородной консистенции.

Сытный овощной

Смузи, приготовленный по этому рецепту – полноценное питательное блюдо, которое можно подавать даже на обед. Фактически, это овощной крем-суп. Подавать блюдо можно теплым.

Ингредиенты:

стакан овощного бульона;

стакан свежего зеленого горошка;

1 картофелина;

1 морковка;

3 ст. л. овсянки;

50 мл сливок;

½ стакана шпината;

½ стебля сельдерея;

соль по вкусу.

Картофель, морковку нужно очистить, нарезать и проварить. Далее в блендер сложить отваренные овощи, зелень, овсянку, залить бульоном и пюрировать. В конце добавить сливки, горошек и взбивать еще около минуты. Перед подачей посолить.

Молочно-овощной

Молоко придаст коктейлю нежные нотки, смягчит вкус некоторых продуктов.

Ингредиенты:

стакан молока;

½ зубчика чеснока;

2 картофелины;

80 г сыра чеддер;

1 болгарский перец;

перец и карри по вкусу.

Картофель нужно отварить. Далее все ингредиенты, кроме специй, сложить в чашу блендера, залить овощным бульоном. Чеснок можно выдавить через пресс. После пюрирования добавляем в массу специи. Коктейль можно пить через трубочку или есть ложкой.

Экзотический овощной

Сочетание кокосового молочка и свеклы – довольно необычно. Такой напиток придется по вкусу истинным гурманам и экспериментаторам!

Ингредиенты:

стакан кокосового молока;

½ стакана воды;

1 небольшая свекла;

1 огурец;

3 финика или 2 ст. л. меда.

Свеклу нужно очистить и порубить в чашу блендера, добавить остальные ингредиенты и пюрировать.

Свекольно-гранатовый

Если вы хотите наладить работу ЖКТ и почистить организм при помощи свекольного сока, но он вам категорически не нравится на вкус, попробуйте приготовьте смузи следующим способом.

Ингредиенты:

1 свекла;

стакан гранатовых зерен;

2 морковки;

сок апельсина.

Корнеплоды нужно почистить и нарубить кусочками в чашу блендера, добавить фреш апельсина и гранатовые зерна. Если консистенция при пюрировании получается очень густой, добавьте немного воды. Подавайте с кубиками льда.

Из кабачка

Кабачки помогают нормализовать водно-солевой обмен и эффективно выводят из организма лишнюю жидкость, что важно на первых этапах похудения. Они намного более полезней в сыром виде, чем термически обработанные. Дополнительный плюс – в коктейле очень мало калорий.

Для смузи лучше брать молодые овощи, поскольку у них более нежная текстура.

Ингредиенты:

1 небольшой кабачок;

1 огурец;

щепотка соли, кориандра, молотого красного перца.

Овощ очистить от кожуры, порубить на кусочки, в чашу блендера добавить остальные ингредиенты и залить водой. Пюрировать до однородной консистенции.

Напиток получается довольно терпким, поэтому если хочется смягчить вкус, можно добавить вместо воды кефир или натуральный йогурт.

Ягодные смузи

Ягоды – незаменимый продукт для того, чтобы поддерживать иммунитет и здоровье организма в целом. Это источник пектина, витаминов, микро- и макроэлементов. Ягоды улучшают пищеварение, нормализуют обменные процессы, выводят токсины, а также борются против вирусов и грибков.

В смузи обычно используются малина, клубника, вишня и смородина – это самые популярные разновидности. Кроме перечисленных, мы представим вам рецепты на основе других, не таких популярных, но очень полезных ягод!

Из шелковицы

Такой напиток нежного сиреневого цвета можно подавать летом вместо десерта.

Ингредиенты:

стакан шелковицы;

½ банана;

100 мл кефира (ряженки, кислого молока);

2 ст. л. меда.

Бананы нужно предварительно заморозить на несколько часов. Дальше все ингредиенты измельчить в блендере. При подаче можно присыпать напитки крошкой из натурального горького шоколада.

Из черноплодной рябины

Эта ягода обычно редко присутствует в нашем рационе, поскольку ее вкус не всем нравится. Но в сочетании с фруктами и овощами получится очень вкусный коктейль.

Ингредиенты:

½ стакана черноплодки;

100 мл молока;

морковка;

банан;

2 небольших зеленых яблока;

½ авокадо.

Если есть соковыжималка, из моркови и яблок лучше выжать сок. Или же плоды можно просто долго пюрировать в блендере. Далее в чашу добавляем остальные ингредиенты и перебиваем до однородной консистенции.

Сытный смузи с облепихой

Кисло-сладкий смузи по этому рецепту получается довольно сытным, поэтому его можно готовить не только на перекус, но на завтрак или ужин.

Ингредиенты:

стакан ягод облепихи;

3 ст. л. овсяных хлопьев;

яблоко;

150 мл натурального йогурта или кефира;

2 ст. л. меда;

горсть грецких орехов;

пару листиков свежей мяты.

Овсянку нужно залить на 20 минут йогуртом. К облепиховым ягодам добавьте теплую воду и перебейте в блендере, после чего процедите. Далее смешайте облепиховый сок, овсянку с йогуртом и остальные ингредиенты, пюрируйте до однородной консистенции.

Легкий облепиховый смузи

Этот вариант смузи – более облегченный. Напиток чудесно утолит жажду и придаст бодрость.

Ингредиенты:

150 г облепихи;

банан;

сок апельсина.

Из ягод нужно выдавить сок при помощи способа, описанного выше. Из апельсина также извлекаем сок. Все компоненты пюрируем блендером до однородной консистенции.

Клюквенный пряный смузи

Клюква – настоящий лесной дар, который дарит нам крепкое здоровье, продлевает молодость и красоту, защищает от недугов. Если добавить к этому компоненту специи, получится отличный целебный коктейль.

Ингредиенты:

100 г клюквы;

½ банана;

сок одного апельсина;

корица, имбирь, гвоздика, мускатный орех – щепотка.

Из апельсина и клюквы по отдельности выдавливаем сок, смешиваем с бананом и пюрируем.

Черничный коктейль

Известно, что черника является богатейшим источником антиоксидантов, пектинов, витаминов. На ее основе получаются вкусные и полезные смузи нежно-сиреневого оттенка.

Ингредиенты:

200 г черники;

200 мл натурального йогурта или кефира;

2 ст. л. меда;

3 ст. л. овсяных хлопьев;

2 ст. л. лимонного сока.

Хлопья предварительно залить на 20 минут йогуртом, затем добавить остальные ингредиенты и взбить блендером. Чтобы получить более легкий напиток, можно не добавлять овсянку.

Ежевика + голубика

Созревание обеих ягод выпадает на июль-август. Обязательно воспользуйтесь возможностью приготовить освежающий, невероятно полезный летний смузи на основе этих двух вкусных плодов.

Ингредиенты:

100 г ежевики;

100 г голубики;

банан;

1 ст. л. меда.

Все компоненты необходимо тщательно перебить в блендере до однородной массы.

Крыжовник с йогуртом

В свежем виде эта ягода многим не нравится из-за кислого вкуса и грубой структуры. Но крыжовник очень богат витаминами и его лучше употреблять без термической обработки. Поэтому рекомендуем готовить из крыжовника смузи, подслащивая напиток медом или бананами.

Ингредиенты:

200 г крыжовника;

200 г свежего ананаса;

стакан натурального несладкого йогурта;

2 ст. л. меда.

Готовить коктейль очень просто – все компоненты нужно взбить в блендере. Желательно использовать свежий, а не консервированный ананас (в последнем содержится сахарный сироп). В виде альтернативы подойдет банан.

Клубника + черешня

Напиток, приготовленный по этому рецепту, получается очень изысканным, освежающим. Он придется по вкусу как детям, так и взрослым!

Ингредиенты:

по 150 г черешни и клубники;

стакан молока;

щепотка ванилина;

2 ст. л. меда.

Из черешни нужно удалить косточки, оторвать веточки, у клубники удалить чашелистики. Далее все ингредиенты, кроме ванилина, пюрировать. Ванилин добавить в однородную массу и взбивать еще 10 секунд.

Ягодная смесь

По этому рецепту получается настоящая витаминная бомба, ведь в составе целых три вида ягод! Чтобы получить более освежающий и бодрящий напиток, можно не использовать подсластитель.

Ингредиенты:

100 г малины, черной смородины, вишни;

листики мяты;

3 ст. л. меда;

вода.

У вишни нужно удалить косточки, добавить ягоды и мед в чашу блендера и перебить. Все ягоды очень сочные, поэтому воду добавлять необязательно, но если консистенция получается очень густой, можно добавить 50 мл воды. Перед подачей украсить листиками мяты.

Арбуз + лайм

Этот коктейль олицетворяет настоящий вкус лета! Напиток хорошо утоляет жажду и помогает пережить жару, очищает организм от токсинов , снижает аппетит.

Ингредиенты:

200 г арбуза;

листики мяты;

сок ½ лайма.

Все компоненты нужно взбить блендером. Если вкус получается чересчур кислым, можно подсластить медом.

Зеленые смузи

Зелень – это суперфуд, который наполняет организм нутриентами, нормализует работу ЖКТ, выводит токсины. Многие люди не употребляют в необходимом количестве зелень из-за специфического вкуса трав или попросту из-за незнания, куда можно ее добавлять.

Приготовление зеленых смузи – очень простой способ восполнить дневную норму зелени в рационе.

Из петрушки и укропа

Это классический рецепт, который можно менять на свой вкус, добавляя и убирая некоторые фрукты и овощи. К примеру, яблоко можно заменить морковкой или грушей.

Ингредиенты:

2 огурца;

1 яблоко;

½ лимона или лайма;

средний пучок петрушки;

маленький пучок укропа;

½ ст. воды.

Огурец и яблоко можно предварительно очистить от кожуры, нарезать на средние кусочки. Из лимона или лайма используем только мякоть. Все компоненты закладываем в блендер, тщательно взбиваем и наслаждаемся кисло-сладким вкусом!

Сельдерей + имбирь

Сельдерей любят немногие ввиду его специфического вкуса. А между тем, это богатый источник антиоксидантов, калий, кальция и кремния. Смягчить вкус пряного растения можно при помощи других компонентов.

Ингредиенты:

1 небольшая свекла (можно с ботвой);

1 морковка;

несколько стеблей сельдерея;

2 см корня имбиря;

2 зеленых яблока;

½ ст. воды.

Свеклу, морковь и яблоко очищаем от кожуры, рубим на куски. Сельдерей также режем на кусочки, закладываем все компоненты в блендер и взбиваем 1-2 минуты.

Шпинат + банан на миндальном молоке

Очень вкусный рецепт, который понравится даже тем, кто совсем не любит зелень.

Ингредиенты:

средний пучок свежего шпината;

1 ½ ст. миндального молочка;

2 замороженных банана;

1 ст. л. меда;

сок лимона.

Бананы нужно предварительно очистить от кожуры, нарезать крупными кусками и положить в морозилку на несколько часов, а лучше на ночь. Дальше все компоненты смешать в блендере, после приготовления добавить по вкусу лимонный сок.

Шпинат + авокадо на миндальном молоке

Зеленый коктейль по этому рецепту можно употреблять без ничего или добавлять сладкие сезонные ягоды и фрукты.

Ингредиенты:

1 ½ ст. миндального молока;

средний пучок шпината;

половинка авокадо;

1 ч. л. меда;

соль по вкусу.

Все компоненты следует просто смешать в блендере. Пить обязательно в охлажденном виде!

Авокадо придаст смузи приятную кремообразную текстуру. К тому же это очень питательный продукт и источник полезных жиров. Поэтому данный рецепт будет идеальной альтернативой привычному завтраку.

Кейл + шпинат

Кейл (листовая капуста) считается неоспоримым суперфудом. Она превосходит говядину по количеству белка, а молоко – по количеству кальция. Также богата витамином С и магнием. Ее преимуществом является слабовыраженный капустный аромат, который в сочетании со сладкими фруктами будет вовсе

незаметен.

Ингредиенты:

пучок кейла;

пучок шпината;

1 спелый банан;

1 яблоко;

½ ст. воды.

Все ингредиенты смешать в блендере и подавать с кубиками льда или просто в охлажденном виде.

Смузи для набора веса

Традиционно смузи ассоциируются с напитками, которые способствуют похудению и очищению. Но есть ряд рецептов смузи, благодаря которым можно грамотно набрать вес.

Такие рецепты будут актуальны для людей, которые занимаются спортом, хотят получить красивый рельеф тела, наращивают мышечную массу.

Дыня + творог

Сладкий и простой в приготовлении коктейль поможет восполнить силы после тренировки.

Ингредиенты:

¼ дыни;

½ ст. творога ( 1% жирности);

1 ст. л. протеина с ванильным вкусом.

Дыню нужно очистить от кожуры и семечек, порубить, добавить в чашу блендера остальные ингредиенты и смешать. Если консистенция получилась чересчур густой, можно долить немного воды.

Сытный смузи

Коктейль по такому рецепту получается очень калорийным, поэтому его можно готовить как полноценное блюдо на обед или на ужин.

Ингредиенты:

половинка авокадо;

спелый банан;

2-3 финика;

горсть мякоти кокоса;

1 ст. яблочного сока;

1 ч. л. куркумы;

1-2 см корня имбиря;

немного шпината и базилика.

Все ингредиенты в указанном количестве поместить в чашу блендера и пюрировать в течение 1-2 минут.

Орехово-протеиновый напиток

Этот рецепт белкового смузи подойдет для любителей сладкого.

Ингредиенты:

спелый банан;

полчашки черники;

горсть грецких орехов;

3 ст. л. овсяных хлопьев;

1 ст. л. семян льна;

1 ст. кокосового молока;

1 ст. л. меда.

Орехи нужно предварительно замочить на ночь или минимум на 4 часа, хлопья необходимо пропарить.

Для прохладной температуры смузи молочко лучше выдержать в холодильнике. Далее все ингредиенты требуется взбить в блендере.

Смузи 2000 ккал

Этот напиток можно употреблять в течение дня – он очень калорийный и способен покрыть почти дневную норму калорий в зависимости от вашего веса.

Ингредиенты:

2 ст. молока;

2 спелых банана;

1 ст. л. протеина;

½ ст. овсяных хлопьев;

2 ст. л. оливкового масла;

4 ст. л. арахисовой пасты.

Овсяные хлопья нужно предварительно залить горячей водой, бананы очистить и порубить. Все ингредиенты сложите в чашу блендера (масло добавляйте в последнюю очередь) и взбейте.

Ягодно-протеиновый

Еще один рецепт белкового напитка для спортсменов и людей, следящих за своей формой.

Ингредиенты:

по 1 ст. малины, клубники, черники;

2 спелых банана;

горсть фиников;

по 1 ст. л. оливкового и миндального масла;

½ ст. воды;

1 ст. л. протеина.

Сначала нужно взбить все ягоды, затем добавить банан и финики. После этого в однородную массу вводят воду, масло, протеин. Состав взбивается последний раз.

Необычные смузи

Если вы уже перепробовали большинство рецептов смузи, мы все равно уверены, что сможем вас удивить! Коктейли можно готовить не только на основе ягод, зелени и фруктов. Необычные сочетания получаются с использованием трав, сухофруктов и орехов, брынзы, кофе. В подборке ниже вы найдете 10 необычных вариантов напитка.

Шоколадный крем-смузи

По этому рецепту получится вкуснейший шоколадный смузи, который можно подавать в качестве десерта. К тому же, при заморозке по текстуре он будет напоминать мороженое, однако более полезное – без сахара и лактозы.

Ингредиенты:

1 ст. воды;

1,5 ч. л. какао порошка;

горсть фиников;

горсть фундука;

5 шт. кураги;

2 ст. л. кокосового молока или сливок;

2 банана.

Приготовление пошагово:

Бананы предварительно очистите, нарежьте и заморозьте в течение нескольких часов. Курагу и фундук замочите, из фиников удалите косточки и также замочите. Приготовьте ореховое молоко – в блендере перебейте фундук с водой, процедите. Далее влейте в емкость блендера полученное молочко, добавьте все остальные ингредиенты, пюрируйте в течение нескольких минут.

При подаче можно посыпать ореховой крошкой.

С семенами и специями

Этот напиток – кладезь витаминов, микро- и макроэлементов, а все потому что в его состав входит несколько видов семян.

Ингредиенты:

спелый банан;

по 1 ст. л. семян тыквы, подсолнечника, льна;

горсть миндаля;

100 мл миндального молока;

1 ч. л. меда;

щепотка куркумы, мускатного ореха, ванилина.

Банан нужно предварительно заморозить, а семена замочить на 20-30 минут. Все ингредиенты перебить в блендере, а перед подачей присыпать щепоткой мускатного ореха.

С брынзой и овощами

По этому рецепту удастся приготовить не просто смузи, а настоящий питательный крем-суп. Коктейль будет полноценной альтернативой привычному завтраку яичницей или тостами.

Ингредиенты:

50 г брынзы;

500 г овощного микса (кукуруза, горошек, морковка);

щепотка кориандра.

Овощи нужно предварительно 15 минут проварить, в чашу блендера сложить овощи, брынзу, добавить немного овощного бульона. При подаче напиток присыпать щепоткой кориандра.

Из сухофруктов

Такой напиток прекрасно подойдет для употребления осенью – сухофрукты, будучи источником железа, кальция и витаминов, укрепят иммунитет и улучшат самочувствие в холодный сезон.

Ингредиенты:

по ½ стакана кураги, изюма;

3 ст. л. овсяных хлопьев;

1 ст. л. меда;

150 мл молока;

½ банана.

Сухофрукты нужно вымочить в горячей воде в течение 30 минут, овсянку – пропарить. Далее все ингредиенты следует сложить в блендер, залить молоком и пюрировать.

Смузи по этому рецепту можно подавать в теплом виде.

Финики + миндаль

Питательный, сладкий коктейль на основе орешков и фиников – чудесная альтернатива вредным магазинным снекам и десертам.

Ингредиенты:

стакан воды;

½ стакана миндаля;

банан;

несколько фиников.

Миндаль нужно замочить на ночь. Утром сливаем воду, перебиваем массу с водой и процеживаем – миндальное молочко готово. Предварительно замоченные финики очищаем от косточек, все ингредиенты закладываем в блендер и пюрируем.

С семенами чиа

Особенность семян чиа заключается в том, что при контакте с водой они увеличиваются и приобретают желеобразную консистенцию. Фактически, на основе семян чиа можно приготовить не смузи, а йогурт.

Ингредиенты:

2 ст. л. семян чиа;

спелый банан;

150 мл растительного молока;

2 ч. л. меда;

горсть сезонных ягод;

1 ч. л. измельченного шпината.

Семена нужно залить молоком минимум на 10 минут. Остальные ингредиенты взбить в блендере. Дальше два состава нужно смешать и наслаждаться вкусом!

Творожно-вишневый

У такого коктейля получится кисло-сладкий, освежающий вкус, которым будет приятно насладиться в перерыве между основными приемами пищи.

Ингредиенты:

150 г творога средней жирности;

стакан вишни;

спелый банан;

1 ч. л. меда.

Финиково-молочный

Очень простой рецепт на основе всего двух ингредиентов:

финики (1/3 часть);

растительное молочко (2/3 части).

Финики важно замочить, чтобы они размякли и лучше перебивались. Дальше их нужно очистить от косточек, заложить в чашу блендера, залить молочком и тщательно взбивать. При подаче можно добавить к напитку горсть кубиков льда и щепотку ванилина. Несмотря на простоту приготовления, коктейль получается очень питательным, сладким.

Удачным выбором будет кокосовое, миндальное или соевое молочко.

Кофе + шоколад

Такой коктейль придется по вкусу гурманам, ведь в нем необычно сочетаются вкусы ягод, цитруса, шоколада и кофе. Все это дополнено молочной ноткой.

Ингредиенты:

2 ч. л. молотого кофе;

стакан натурального йогурта;

горсть малины;

сок половинки апельсина;

2 ст. л. меда;

пару кубиков шоколада.

Все ингредиенты пюрировать в блендере, при подаче присыпать шоколадной крошкой.

С ромашкой

Один из самых необычных ингредиентов в смузи – обычная сушеная ромашка. Целебная трава придаст напитку интересные нотки, сделает вкус мягче и богаче. Смузи с ромашкой – отличный напиток для снижения стресса и восстановления душевного равновесия.

Ингредиенты:

1 ст. л. сушеных цветов ромашки;

2 банана;

2 ст. л. меда;

стакан растительного молока;

горсть миндаля;

щепотка мускатного ореха.

Из ромашки нужно приготовить настой, залив цветы стаканом кипятка и выдержав 20 минут. Затем процедить. В чаше блендера смешайте все ингредиенты и настой ромашки, тщательно пюрируйте.

Отзывы худеющих

«Я последние полгода стараюсь пить смузи вместо традиционного ужина. Заметила, что на утро меньше отечности, легче намного просыпаюсь, в целом больше энергии. Рецепты постоянно меняю, но всегда стараюсь включать различную зелень. Эффектом очень довольна, получилось даже несколько сантиметров на талии и бедрах убрать.»

«Я устраивала себе разгрузочную программу на неделю, как раз было полно домашних овощей и зелени. Старалась фруктовые смузи пить в первой половине дня, на ужин легкие ягодные или овощные. Кожа стала намного чище, вышло много лишней воды, похудела на 2 килограмма. При этом было постоянное чувство легкости, голода не ощущала.»

Можно ли пить на голодный желудок?

Ввиду наличия клетчатки, смузи не вызывают резкого скачка сахара, поэтому его не запрещается употреблять натощак. Наоборот, многие рецепты рекомендуется готовить именно с утра для здорового начала дня.

Однако если наблюдаются неприятные ощущения после приема напитка натощак, стоит подкорректировать время употребления. Людям с любыми заболеваниями ЖКТ нужно с осторожностью пить смузи на голодный желудок.

Можно ли похудеть на смузи?

От состава смузи напрямую зависит, будет он способствовать похудению или набору веса. Напитки, приготовленные из несладких фруктов, овощей, зелени и ягод, помогут избавиться от лишних килограммов. В то же время необходимо следить за остальным рационом, а также не игнорировать физические нагрузки.

Важно! Не стоит использовать смузи-диету беременным и кормящим женщинам, детям до 18 лет, а также людям с хроническими заболеваниями ЖКТ и почек. Обязательно предварительно проконсультироваться с врачом!

Можно ли есть твердую пищу со смузи?

Для приготовления напитка используются 3-4 компонента, иногда больше, и зачастую коктейль сам по себе является полноценным блюдом. Поэтому его желательно пить отдельно от снеков, печенья, твердой пищи. Также важно пить смузи не как воду, а медленно, словно «прожевывая».

На что заменять ингредиенты?

Огромное преимущество смузи заключается в его вариативности и возможности менять продукты. Коровье молоко всегда лучше менять на растительное, ягоды и зелень – взаимозаменяемы, вместо меда для сладости можно использовать финики, бананы или экстракт стевии.

Летний сезон – самое подходящее время, чтобы начать готовить полезные смузи. Не бойтесь экспериментировать, ведь так вы сможете открыть новый, неповторимый вкус напитка!