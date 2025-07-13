Сидр: как выбрать и пить ставший популярным напиток

В барной карте сидр теперь стоит рядом с вином и просекко, а в вайн шопах появляется все больше новых марок. Этот напиток переживает перезапуск – и, кажется, готов стать летним фаворитом. Если вы до сих пор думаете, что сидр – это просто сладкий газированный напиток из супермаркета, самое время пересмотреть свои взгляды. Сейчас сидр снова в моде, и выбор становится все интереснее.

Что такое сидр и из чего его делают

Сидр – это слабоалкогольный напиток, который делают из яблок (реже – из груш). Основной принцип – натуральное брожение, как у вина. При этом градус обычно мягкий: от 4 до 7%, то есть примерно как у пива или легкого игристого.

Важно: качественный сидр делают не из концентратов и не добавляют ароматизаторы. В составе – только яблоки, дрожжи и иногда немного сахара.

Почему он снова в тренде



Во-первых, сидр – это про легкость. Он менее крепкий, чем вино, и часто имеет фруктовый, свежий вкус, который хорошо заходит в жару. Во-вторых, сидр – это разнообразие: от сухого до сладкого, от классического до ароматизированного. А еще – это красиво. Бренды начали делать модные бутылки, выпускать лимитки и играть с дизайном.



Какой он на вкус

Сидры бывают разными:

Сухой – ближе по вкусу к вину, без лишней сладости. Освежает, отлично подходит тем, кто не любит "липкие" напитки.

Полусухой и полусладкий – универсальный вариант, чуть мягче и дружелюбнее.

Сладкий – фруктовый, иногда с привкусом карамели или спелых яблок, но без ощущения газировки.

Есть также ароматизированные сидры – с ягодами, специями, хмелем. Это уже скорее гастрономический эксперимент.

С чем пить сидр

Сидр – не только самостоятельный напиток, но и хорошее сопровождение к еде. Он отлично сочетается:

с сырной тарелкой (особенно мягкими и козьими сырами);

с курицей или индейкой;

с рыбой и морепродуктами;

с тартами, выпечкой, особенно яблочной;

с азиатской кухней (особенно если сидр полусухой или сухой).

Сидр не перебивает вкус еды, а скорее его подчеркивает.

Как выбрать хороший сидр





Смотрите на состав: чем он короче, тем лучше.

Уважайте градус: слишком крепкий сидр – уже не совсем сидр.

Избегайте слов "сидровый напиток" – это чаще всего газировка с добавкой.

Не бойтесь пробовать локальные марки – они часто выигрывают у массовых.

Где и как пить

Сидр не требует особых ритуалов. Подается охлажденным, часто в винных бокалах или обычных стаканах. Пить можно из бутылки – это нормально.