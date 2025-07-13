Сидр: как выбрать и пить ставший популярным напиток

 330

Сидр стремительно возвращается в моду и все чаще появляется в барных картах.

В барной карте сидр теперь стоит рядом с вином и просекко, а в вайн шопах появляется все больше новых марок. Этот напиток переживает перезапуск – и, кажется, готов стать летним фаворитом. Если вы до сих пор думаете, что сидр – это просто сладкий газированный напиток из супермаркета, самое время пересмотреть свои взгляды. Сейчас сидр снова в моде, и выбор становится все интереснее. 

Что такое сидр и из чего его делают

Сидр – это слабоалкогольный напиток, который делают из яблок (реже – из груш). Основной принцип – натуральное брожение, как у вина. При этом градус обычно мягкий: от 4 до 7%, то есть примерно как у пива или легкого игристого.

Важно: качественный сидр делают не из концентратов и не добавляют ароматизаторы. В составе – только яблоки, дрожжи и иногда немного сахара.

Почему он снова в тренде

Фото: unsplash.com
Во-первых, сидр – это про легкость. Он менее крепкий, чем вино, и часто имеет фруктовый, свежий вкус, который хорошо заходит в жару. Во-вторых, сидр – это разнообразие: от сухого до сладкого, от классического до ароматизированного. А еще – это красиво. Бренды начали делать модные бутылки, выпускать лимитки и играть с дизайном.

Какой он на вкус

Сидры бывают разными:

  • Сухой – ближе по вкусу к вину, без лишней сладости. Освежает, отлично подходит тем, кто не любит "липкие" напитки.

  • Полусухой и полусладкий – универсальный вариант, чуть мягче и дружелюбнее.

  • Сладкий – фруктовый, иногда с привкусом карамели или спелых яблок, но без ощущения газировки.

Есть также ароматизированные сидры – с ягодами, специями, хмелем. Это уже скорее гастрономический эксперимент.

С чем пить сидр

Сидр – не только самостоятельный напиток, но и хорошее сопровождение к еде. Он отлично сочетается:

  • с сырной тарелкой (особенно мягкими и козьими сырами);

  • с курицей или индейкой;

  • с рыбой и морепродуктами;

  • с тартами, выпечкой, особенно яблочной;

  • с азиатской кухней (особенно если сидр полусухой или сухой).

Сидр не перебивает вкус еды, а скорее его подчеркивает.

Как выбрать хороший сидр

Фото: unsplash.com

  • Смотрите на состав: чем он короче, тем лучше.

  • Уважайте градус: слишком крепкий сидр – уже не совсем сидр.

  • Избегайте слов "сидровый напиток" – это чаще всего газировка с добавкой.

  • Не бойтесь пробовать локальные марки – они часто выигрывают у массовых.

Где и как пить

Сидр не требует особых ритуалов. Подается охлажденным, часто в винных бокалах или обычных стаканах. Пить можно из бутылки – это нормально. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.