Арбуз по-новому: рецепты, которые стоит попробовать этим летом

Каждый год эксперты в TikTok советуют есть арбуз новым способом: то с солью, то с лимоном. Мы пошли дальше и собрали рецепты полноценных блюд из арбуза.
Арбуз – это не только дольки на пикнике. Из него получаются освежающие салаты, летние супы и необычные десерты. Главное – выбрать спелый плод и не бояться экспериментов. В этой подборке – шесть рецептов, которые легко повторить дома.
Салат из арбуза с фетой и мятой
Классика, которая давно прижилась в летнем меню. Сладость арбуза отлично сочетается с солоноватой фетой и свежей мятой. Готовится за 5 минут.
Ингредиенты:
арбуз – 300 г
сыр фета – 100 г
свежая мята – несколько листиков
оливковое масло – 1 ст. л.
бальзамический крем – по желанию
Нарежьте арбуз кубиками, фету – крупной крошкой. Добавьте пару листиков свежей мяты, немного оливкового масла и бальзамического крема. Если хочется чего-то более сытного – можно добавить рукколу или огурцы.
Гаспачо из арбуза
Освежающий суп, который подают холодным. Отлично подходит для летнего обеда или перекуса.
Ингредиенты:
арбуз без косточек – 500 г
помидор – 1 шт.
сладкий перец – ½ шт.
лимонный сок – 1 ч. л.
оливковое масло – 1 ст. л.
соль – по вкусу
свежий базилик или мята – для подачи
Возьмите 500 г арбуза без косточек, 1 помидор, ½ сладкого перца, пару капель лимонного сока, немного оливкового масла и щепотку соли. Все пробейте блендером и подавайте с мятой или базиликом. Отлично освежает в жару.
Маринованный арбуз
Нестандартная, но очень интересная заготовка на зиму. Подойдет тем, кто любит эксперименты.
Ингредиенты (на 1 л маринада):
арбуз – по объему банки
вода – 1 л
соль – 1,5 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
уксус 9% – 2 ст. л.
чеснок – 2 зубчика
укроп – по вкусу
Для маринада на 1 л воды – 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2 зубчика чеснока, укроп и 2 ст. л. уксуса. Нарезанный арбуз уложите в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и закатайте. Через неделю он будет готов.
Арбуз в шоколаде
Минимум усилий, максимум удовольствия. Отличная альтернатива магазинным сладостям.
Ингредиенты:
арбуз – 300 г (порезанный дольками)
темный шоколад – 100 г
фисташки, кокосовая стружка или дробленые орехи – для посыпки
Нарежьте арбуз треугольниками, промокните бумажным полотенцем. Растопите темный шоколад, обмакните нижнюю часть дольки, посыпьте фисташками или кокосовой стружкой. Охладите. Все – летняя альтернатива мороженому готова.
Варенье из арбузных корок
Полезное использование того, что обычно выбрасывают. Вкусно, необычно, с ноткой ванили.
Ингредиенты:
белая часть арбузной кожуры – 1 кг
сахар – 1 кг
вода – 400 мл
лимонная цедра – по желанию
ваниль – по желанию
Нарежьте белую часть кожуры мелкими кубиками, залейте сиропом (на 1 кг кожуры – 1 кг сахара и 400 мл воды). Варите в два этапа по 30 минут, с паузой на сутки. Можно добавить цедру лимона или немного ванили.