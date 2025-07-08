Арбуз по-новому: рецепты, которые стоит попробовать этим летом

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Каждый год эксперты в TikTok советуют есть арбуз новым способом: то с солью, то с лимоном. Мы пошли дальше и собрали рецепты полноценных блюд из арбуза.

Арбуз – это не только дольки на пикнике. Из него получаются освежающие салаты, летние супы и необычные десерты. Главное – выбрать спелый плод и не бояться экспериментов. В этой подборке – шесть рецептов, которые легко повторить дома.

Салат из арбуза с фетой и мятой

Фото: unsplash.com
Классика, которая давно прижилась в летнем меню. Сладость арбуза отлично сочетается с солоноватой фетой и свежей мятой. Готовится за 5 минут.

Ингредиенты:

  • арбуз – 300 г

  • сыр фета – 100 г

  • свежая мята – несколько листиков

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • бальзамический крем – по желанию

Нарежьте арбуз кубиками, фету – крупной крошкой. Добавьте пару листиков свежей мяты, немного оливкового масла и бальзамического крема. Если хочется чего-то более сытного – можно добавить рукколу или огурцы. 

Гаспачо из арбуза

Фото:freepik.com

Освежающий суп, который подают холодным. Отлично подходит для летнего обеда или перекуса.

Ингредиенты:

  • арбуз без косточек – 500 г

  • помидор – 1 шт.

  • сладкий перец – ½ шт.

  • лимонный сок – 1 ч. л.

  • оливковое масло – 1 ст. л.

  • соль – по вкусу

  • свежий базилик или мята – для подачи

Возьмите 500 г арбуза без косточек, 1 помидор, ½ сладкого перца, пару капель лимонного сока, немного оливкового масла и щепотку соли. Все пробейте блендером и подавайте с мятой или базиликом. Отлично освежает в жару. 

Маринованный арбуз

Фото: скриншот YouTube /@КамчатниковаТатьяна

Нестандартная, но очень интересная заготовка на зиму. Подойдет тем, кто любит эксперименты.

Ингредиенты (на 1 л маринада):

  • арбуз – по объему банки

  • вода – 1 л

  • соль – 1,5 ст. л.

  • сахар – 2 ст. л.

  • уксус 9% – 2 ст. л.

  • чеснок – 2 зубчика

  • укроп – по вкусу

Для маринада на 1 л воды – 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2 зубчика чеснока, укроп и 2 ст. л. уксуса. Нарезанный арбуз уложите в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и закатайте. Через неделю он будет готов. 

Арбуз в шоколаде

Фото: freepik.com
Минимум усилий, максимум удовольствия. Отличная альтернатива магазинным сладостям.

Ингредиенты:

  • арбуз – 300 г (порезанный дольками)

  • темный шоколад – 100 г

  • фисташки, кокосовая стружка или дробленые орехи – для посыпки

Нарежьте арбуз треугольниками, промокните бумажным полотенцем. Растопите темный шоколад, обмакните нижнюю часть дольки, посыпьте фисташками или кокосовой стружкой. Охладите. Все – летняя альтернатива мороженому готова. 

Варенье из арбузных корок

Фото: скриншот YouTube /@@Family_Recipes1

Полезное использование того, что обычно выбрасывают. Вкусно, необычно, с ноткой ванили.

Ингредиенты:

  • белая часть арбузной кожуры – 1 кг

  • сахар – 1 кг

  • вода – 400 мл

  • лимонная цедра – по желанию

  • ваниль – по желанию

Нарежьте белую часть кожуры мелкими кубиками, залейте сиропом (на 1 кг кожуры – 1 кг сахара и 400 мл воды). Варите в два этапа по 30 минут, с паузой на сутки. Можно добавить цедру лимона или немного ванили. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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