Арбуз по-новому: рецепты, которые стоит попробовать этим летом

Арбуз – это не только дольки на пикнике. Из него получаются освежающие салаты, летние супы и необычные десерты. Главное – выбрать спелый плод и не бояться экспериментов. В этой подборке – шесть рецептов, которые легко повторить дома.

Салат из арбуза с фетой и мятой



Классика, которая давно прижилась в летнем меню. Сладость арбуза отлично сочетается с солоноватой фетой и свежей мятой. Готовится за 5 минут.



Ингредиенты:

арбуз – 300 г

сыр фета – 100 г

свежая мята – несколько листиков

оливковое масло – 1 ст. л.

бальзамический крем – по желанию

Нарежьте арбуз кубиками, фету – крупной крошкой. Добавьте пару листиков свежей мяты, немного оливкового масла и бальзамического крема. Если хочется чего-то более сытного – можно добавить рукколу или огурцы.

Гаспачо из арбуза





Освежающий суп, который подают холодным. Отлично подходит для летнего обеда или перекуса.

Ингредиенты:

арбуз без косточек – 500 г

помидор – 1 шт.

сладкий перец – ½ шт.

лимонный сок – 1 ч. л.

оливковое масло – 1 ст. л.

соль – по вкусу

свежий базилик или мята – для подачи

Возьмите 500 г арбуза без косточек, 1 помидор, ½ сладкого перца, пару капель лимонного сока, немного оливкового масла и щепотку соли. Все пробейте блендером и подавайте с мятой или базиликом. Отлично освежает в жару.

Маринованный арбуз





Нестандартная, но очень интересная заготовка на зиму. Подойдет тем, кто любит эксперименты.

Ингредиенты (на 1 л маринада):

арбуз – по объему банки

вода – 1 л

соль – 1,5 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

уксус 9% – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

укроп – по вкусу

Для маринада на 1 л воды – 1,5 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 2 зубчика чеснока, укроп и 2 ст. л. уксуса. Нарезанный арбуз уложите в стерилизованные банки, залейте горячим маринадом и закатайте. Через неделю он будет готов.

Арбуз в шоколаде



Минимум усилий, максимум удовольствия. Отличная альтернатива магазинным сладостям.



Ингредиенты:

арбуз – 300 г (порезанный дольками)

темный шоколад – 100 г

фисташки, кокосовая стружка или дробленые орехи – для посыпки

Нарежьте арбуз треугольниками, промокните бумажным полотенцем. Растопите темный шоколад, обмакните нижнюю часть дольки, посыпьте фисташками или кокосовой стружкой. Охладите. Все – летняя альтернатива мороженому готова.

Варенье из арбузных корок





Полезное использование того, что обычно выбрасывают. Вкусно, необычно, с ноткой ванили.

Ингредиенты:

белая часть арбузной кожуры – 1 кг

сахар – 1 кг

вода – 400 мл

лимонная цедра – по желанию

ваниль – по желанию

Нарежьте белую часть кожуры мелкими кубиками, залейте сиропом (на 1 кг кожуры – 1 кг сахара и 400 мл воды). Варите в два этапа по 30 минут, с паузой на сутки. Можно добавить цедру лимона или немного ванили.