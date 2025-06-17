Клубничные маски: простые рецепты из спелой ягоды

Клубника – это не только вкусная ягода, но и ценный ингредиент для ухода за кожей, обладающий множеством полезных свойств. AHA-кислоты в ее составе обладают отшелушивающим действием, способствуют улучшению цвета лица и уменьшению пигментации. Салициловая кислота, содержащаяся в клубнике, имеет противовоспалительные и антибактериальные свойства, помогает очистить поры от загрязнений и кожного сала. Кроме того, ягода содержит много витамина С, который играет важную роль в синтезе коллагена и нейтрализует свободные радикалы, предотвращая повреждение клеток кожи и поддерживая ее эластичность и молодость.





К сожалению, клубника – это не только мощный натуральный актив для кожи, но и сильный аллерген. Поэтому, если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражениям и крапивнице, то рецепты могут не подойти.

Клубничная маска-пилинг с овсянкой

Что делает: выравнивает тон лица, уменьшает пигментацию, дарит сияние коже.

Ингредиенты: 1 ст. л. овсяных хлопьев быстрого приготовления, 6 ягод клубники.





Как готовить: на 1 минуту залейте кипятком овсяные хлопья в пропорции 1 к 1. Разотрите клубнику до консистенции пюре, добавьте ее к овсянке, смешайте до однородности. Нанесите на чистую кожу лица и декольте, подержите маску 15 минут, затем смойте массажными движениями для дополнительного отшелушивающего эффекта.

Клубнично-медовая маска

Что делает: смягчает кожу, питает ее, обладает антибактериальным эффектом.

Ингредиенты: 1 ч. л. натурального меда, 4 ягоды спелой клубники.

Как готовить: разомните клубнику до однородности, добавьте мед, перемешайте, либо воспользуйтесь погружным блендером. Нанесите маску на 15 минут, затем смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Маска с клубникой и сметаной

Что делает: увлажняет кожу, укрепляет липидный барьер, выравнивает тон лица, повышает тонус.

Ингредиенты: 1 ст. л. сметаны (для сухой и обезвоженной кожи берем сметану 20-30% жирности, для жирной – сметану 10% или натуральный йогурт), 3 крупных ягоды клубники.

Как готовить: взбейте клубнику со сметаной до консистенции пюре, нанесите плотным слоем на кожу. Для усиления эффекта можно надеть поверх одноразовую тканевую или целлофановую маску. Через 15-20 минут смойте водой.

Клубнично-глиняная маска для жирной кожи

Что делает: осветляет постакне, подсушивает воспаления, регулирует выработку себума.

Ингредиенты: 1 ст. л. порошка белой косметической глины, 4 ягоды клубники, вода или настой чайного гриба.





Как готовить: залейте сухую глину теплой водой или настоем чайного гриба (если у вас есть такой дома), размешайте до консистенции густой сметаны. Добавьте растертую в пюре клубнику. Нанесите маску на 15-20 минут. Не допускайте полного пересыхания – распыляйте на лицо термальную воду или гидролат, чтобы она оставалась немного влажной и не пересушивала кожу.

Клубнично-дрожжевая маска с кефиром

Что делает: омолаживает, борется с преждевременным старением, восстанавливает микробиом, улучшает цвет лица.

Ингредиенты: 1 ч. л. дрожжей, 1-2 ст. л. кефира, 2 ягоды клубники.





Как готовить: залейте дрожжи немного подогретым кефиром, герметично накройте емкость, оставьте на полчаса. Разотрите ягоды до кашицы, смешайте с разбухшими дрожжами, нанесите на кожу на 20 минут, избегая области вокруг глаз.