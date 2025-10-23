Ресторатор Антон Пинский: "Сейчас уже не проходят фокусы, когда можно продавать невкусную, но красиво украшенную еду дорого"

31 октября в московском театре "Одеон" ожидается премьера нового гастрономического мюзикла "Москва от заката до рассвета" от создателей нашумевшего гастромюзикла "Москва слезам не верит". Действие постановки вновь происходит в столице, только на этот раз город раскрывается перед зрителем с другой стороны: это подземная Москва, полная мистики, страсти и соблазнов.

За приставку "гастро" в проекте вновь отвечает российский ресторатор и предприниматель, основатель холдинга Pinskiy&Co – одного из крупнейших игроков на рынке общественного питания России – Антон Пинский. Специально для мюзикла обладатель "Золотой пальмовой ветви 2018 года" за лучшую концепцию (ресторан "Колбасный цех" в тандеме с Аркадием Новиковым) и "Ресторатор года – 2019" разработал и продумал до мелочей изысканное меню, приближенное к теме и атмосфере шоу.

– Антон, у вас особенная роль в шоу, можно сказать,"гастрономическая партитура". Что вас, собственно, вдохновило влиться в данный проект?

– Ну, во-первых, это уже не первый мой гастромюзикл. В 2023 году здесь же состоялась премьера "Москва слезам не верит", в котором я также участвовал в данной "партитуре".

По поводу того, что вдохновило. Это была эсэмэска от режиссера шоу Эда Ратникова, мы с ним до этого неоднократно сотрудничали на концертных, клубных площадках. Так вот, он написал: "Как классно мы с тобой совместно отработали предыдущий проект. Повторим?" Вот и все. Я бы, конечно, сейчас мог вам наговорить, что прочитал новый сценарий и так вдохновился сюжетом, что… но это было бы не очень честно.

Мы – люди рабочие и выполняем, соответственно, ту задачу, которую перед нами поставили. В данном случае моей задачей было создать гастрономическую часть как дополнение мюзиклу. Рынок мюзиклов сегодня растет, и если добавить к постановке еще и хорошую гастрономическую составляющую, то может родиться хороший и оригинальный продукт.

– В чем особенности данного ужина в театре "Одеон"? Концепция отличается от классического ужина в ресторане?

– Безусловно. Для меня это определенный вызов и опыт. Обычно мы стараемся сделать так, чтобы вау, чтобы блюдо в ресторане было как доминанта. А тут – вкусно, качественно, но чтобы не перебивало ощущения от того, что происходит на сцене. Ну, по крайней мере, чтобы люди не бросились сразу фоткать еду, как сейчас модно, а чтобы ели и следили за сюжетом. Сейчас же знаете, как в ресторанах? Пока не сфоткаешь, не поешь…





– Ну, знаете ли, сложно удержаться и не запечатлеть бархатный бабагануш с гранатом или антрэ с черной икрой... Ваши авторские блюда вплетены в линию сюжета самым, можно сказать, вкусным эмоциональным образом.

– Надеюсь, гостям понравится. Я создатель эмоций, у меня же все рестораны, клубы, фестивали про атмосферу и настроение. И здесь, продумывая меню, мы отталкивались от сюжета. Часть действия, например, происходит в ночной праздной Москве и чтобы подчеркнуть атмосферу роскоши, мы подаем оригинально фаршированные эклеры с паштетом и томленой уткой, с тартаром из лосося и, да, черной икрой.

Но это не только про первоклассную еду, но и про полноценное приключение. Подача еды, вынос каждого блюда – часть процесса, в котором официанты и весь персонал становятся полноправными героями шоу.

Еще большой отличительный момент: в ресторане идет плавная посадка гостей, а тут – единовременно 400 человек, понятно, с разными вкусами, запросами. В таком формате трудно готовить индивидуально, есть еще и экономика вопроса. Задача создать такой "комплексный обед", несколько вариантов сет-меню, но на очень достойном уровне и чтобы блюда переплетались с шоу.

А это, как вы понимаете, сложно даже технически. Этот любит мясо, а этот – рыбу, а вот здесь веганы, недовеганы, бывшие веганы... Вот, кстати, знаете, что чаще всего заказывают девушки, те самые, которые прямо ЗОЖ – ЗОЖ? Какое у них самое любимое блюдо? Бургер!





– Вам верим. Слушайте, а какие блюда сейчас вообще самые заказываемые?

– Этого я вам не расскажу. Конкуренты прочитают и потом будут пользоваться, вводить блюда, которые я тут раскрою.

– А есть ли какие-то гастрономические тренды, которые вы сейчас наблюдаете?

– Честность. Сейчас уже не проходят фокусы, когда можно продавать невкусную, но красиво украшенную еду дорого. Сейчас у нас гость опытный, с большой насмотренностью, и, соответственно, основной тренд в ресторанах – готовить и продавать еду по честным ценам.