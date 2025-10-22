Как правильно есть мидии и устрицы в ресторане, чтобы не выглядеть глупо: пошаговая инструкция

 30

Рассказываем, как есть мидии и устрицы по правилам этикета: какие приборы использовать, чего не делать и как выглядеть уверенно за любым столом.

Морепродукты – это не просто еда, а тест на уверенность и тактичность. Особенно устрицы и мидии. На них чаще всего "спотыкаются" даже те, кто знает, с какой стороны кладут вилку. Но паниковать не стоит: этикет – это не про снобизм, а про комфорт. Разберем, как правильно есть устрицы и мидии в ресторане, чтобы все выглядело легко, красиво и уверенно.

Устрицы: шаг за шагом

Фото: freepik.com
Устрицы подаются уже раскрытыми – половинка раковины с мясом внутри, лежит на льду. Все просто, если знать порядок.

  1. Лимон – не украшение.
    Его подают, чтобы сбалансировать вкус и нейтрализовать запах моря. Выжимают буквально пару капель, не обливая устрицу с ног до головы. Если хочешь – можешь добавить немного соуса "меньонет" (смесь уксуса, шалота и перца), но не переусердствуй.

  2. Приборы.
    В хороших ресторанах подают маленькую вилку для устриц – ею можно слегка отделить мясо от раковины, если оно не отходит.

  3. Как есть.
    Устрицу подносят к губам широкой стороной раковины и аккуратно втягивают содержимое вместе с соком. Не нужно запрокидывать голову и устраивать шоу – все должно быть естественно. После – положи раковину обратно на лед, открытой стороной вверх.

  4. Что не делать.
    Не поливай устрицы кетчупом, не проси соль, не ешь ложкой. И уж точно не проверяй, "живая ли она" – в ресторане эту работу уже сделали за тебя.

Мидии: чуть больше техники

Фото: unsplash.com
С мидиями все зависит от подачи. Если они в раковинах – придется изловчиться, но ничего сложного.

  1. Если подали приборы.
    Используй щипцы для мидий (ими держишь раковину) и вилку (ей достаешь мясо). Взяла, вынула, отправила в рот. Все просто.

  2. Если приборов нет.
    Этикет разрешает использовать пустую раковину как щипцы. Одной рукой держишь "пустую", другой захватываешь мидию из полной раковины и ешь. Это абсолютно допустимо – даже на официальных ужинах.

  3. Бульон – не напиток.
    Если мидии в соусе, его едят ложкой после того, как закончились сами раковины. Но не наклоняй тарелку и не прихлебывай – это не суп.

  4. Куда девать раковины.
    Использованные складывают в отдельную миску, которую приносят вместе с блюдом. Если ее нет – аккуратно на край тарелки, не в кучу.

Главные ошибки, которые выдают новичка

– Съесть устрицу вилкой – неправильно.
– Пытаться вскрывать раковину – категорически нет.
– Шумно "втягивать" устрицу – недопустимо, даже если вкусно.
– Оставлять раковины вверх дном – не по правилам.

Что еще важно

После устриц и мидий всегда подают влажные салфетки или миску с водой и долькой лимона – ею можно освежить пальцы. Это не "для красоты", а часть сервиса, и ей пользуются все.

Если не уверена, с чего начать, просто посмотри, как делают другие – в этом нет ничего неловкого. Этикет – не экзамен, а инструмент, чтобы чувствовать себя спокойно в любой ситуации.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.