Ароматные масла своими руками: 3 простых рецепта для изысканного подарка

Приближается время, когда хочется дарить не просто красивые, а душевные подарки. Что если ваш презент будет не только радовать глаз, но и согревать душу... в прямом смысле, добавляя тепла и вкуса праздничным блюдам? Предлагаем вам освоить искусство создания ароматных масел – элегантного, бюджетного и невероятно личного гастрономического подарка. Их прелесть в том, что вы создаете уникальный вкус, который невозможно купить в магазине.

Для начала: золотые правила

Чтобы ваши ароматные масла были не только вкусными, но и безопасными, запомните два важнейших правила:

Стерильность. Бутылки или банки должны быть идеально чистыми и сухими. Простерилизуйте их над паром или в духовке. Сухость. Все травы, специи и особенно чеснок должны быть тщательно высушены. Любая влага – враг долгого хранения, так как она может привести к образованию плесени.

Рецепт 1. "Солнечное Средиземноморье" с прованскими травами

Основа 250 мл оливкового масла Extra Virgin. Ароматы 2 ст.л. сушеных прованских трав, цедра половины апельсина (без белой горькой мякоти), 1 веточка сушеного розмарина, несколько горошин розового перца. Как сделать В сухую бутылку аккуратно опустите веточку розмарина. Добавьте цедру, травы и раздавите ножом перец для раскрытия аромата. Медленно залейте оливковым маслом, закройте и дайте настояться 3-5 дней в прохладном темном месте.





Идеально для салатов, пасты, пиццы или как маринада для курицы. К бутылочке можно приложить упаковку хороших макарон.

Рецепт 2. "Смелый аппетит" с чесноком и чили

Основа 250 мл рафинированного подсолнечного или кукурузного масла без сильного собственного запаха. Ароматы 3-4 зубчика сушеного или вяленого чеснока (можно купить готовый), 1-2 сушеных перчика чили, 1 ч.л. сушеного орегано, щепотка сладкой паприки. Как сделать Чили и чеснок слегка разомните, чтобы они треснули и отдали маслу больше аромата. Поместите все специи в бутылку, залейте слегка подогретым (не горячим!) маслом. Настаивайте неделю.





Прекрасно для жарки мяса, добавления в супы, тушеные блюда или для сбрызгивания пиццы. Отличная пара к такому подарку – упаковка бобов или чечевицы для сытного зимнего супа.

Рецепт 3. "Тайна Востока" с лимоном и зирой

Основа 250 мл оливкового или виноградного масла. Ароматы Цедра одного лимона, 1 ч.л. семян зиры (кумина), 1 ч.л. семян кориандра, несколько веточек свежего тимьяна (обязательно хорошо высушенного!). Как сделать Семена зиры и кориандра слегка обжарьте на сухой сковороде до появления аромата. В бутылку положите цедру лимона (длинными завитками, это красиво!), травы и обжаренные специи. Залейте маслом. Настаивайте 4-6 дней.





Идеально для рыбы, морепродуктов, салатов из свежих овощей или для заправки лепешек. Дополните подарок пакетом киноа или булгура.

Идеи упаковки: завершающий штрих

Внешний вид так же важен, как и содержимое!

Распечатайте или красиво напишите от руки название вашего масла, дату изготовления и краткие идеи для использования. Например: "Масло "Смелый Аппетит". Для мяса, супов и смелых решений".

Горлышко бутылки можно обвязать джутовой веревкой, мешковиной или лентой. Прикрепите небольшую веточку сушеной травы, которая использовалась в рецепте (розмарин, тимьян).

Соберите подарочный набор: бутылка масла, небольшая баночка морской соли с травами и пакетик риса или бобовых.

Как видите, создание ароматных масел – это простор для творчества. Такой подарок точно запомнится и согреет зимние вечера ваших близких потрясающим вкусом и вниманием. Творите с любовью!