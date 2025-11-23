Ученые создали искусственный язык для точного измерения остроты продуктов

Ученые из Шанхайского технологического института разработали уникальное устройство, способное объективно оценивать степень остроты пищевых продуктов. Новая технология основана на принципе нейтрализации жгучих веществ молочными белками, который давно известен в кулинарной практике.

Как рассказывает Ridlife.ru, созданный учеными сенсор выглядит как гибкая гелевая пластина, содержащая сухое обезжиренное молоко, акриловую кислоту и хлорид холина. Ключевым компонентом системы стал казеин – это основной белок молока, который естественным образом связывается с капсаицином, ответственным за жгучесть перца чили.

Принцип работы устройства основан на изменении электропроводности геля при контакте с острыми веществами. Взаимодействие капсаицина с молочными белками приводит к снижению ионной проводимости материала, что фиксируется измерительными приборами. Чем выше концентрация жгучего компонента, тем значительнее уменьшается проводимость.

Экспериментальные испытания продемонстрировали широкий диапазон измеряемых концентраций – от минимальных значений до уровней, которые превышают болевой порог чувствительности. Тестирование на восьми сортах перца и различных острых продуктах показало полное соответствие оценкам профессиональных дегустаторов.

Разработка способна распознавать не только капсаицин, но и другие жгучие продукты, включая имбирь, черный перец, хрен и чеснок. Это открывает перспективы для комплексной оценки остроты разнообразных пищевых продуктов и приправ.

Сенсор можно будет применять в пищевой промышленности, ресторанах и даже дома. В будущем ученые планируют создать компактную портативную версию устройства, которая позволит потребителям самостоятельно контролировать остроту блюд, избегая риска ожогов слизистой оболочки.