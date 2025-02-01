Relict: в столичном ресторане оценили русский фьюжн

Русская кухня последние годы в тренде. У широкой аудитории интерес к ней не только не спадает, но, наоборот, уверенно растет. С ресторанами русской кухни дело обстоит сложнее, их открывается относительно немного, да и формат зачастую удается выдерживать лишь отчасти. В любом случае, запуская тематический проект, рестораторам каждый раз приходится решать довольно сложную дилемму – на чем именно сосредоточиться: на локальных продуктах, традиционных техниках, исторической реконструкции аутентичных рецептов, сочетании всего этого (а если да, то в каких пропорциях) и многом другом. Словом, эксперименты и поиски никогда не прекращаются. Совсем недавно еще один возможный вариант предложили в ресторане Relict.

Речь идет о проекте, который открылся в декабре на Смоленской улице. В основу концепции положили идею свободной фантазии на тему русской и многих других национальных кухонь, которые можно встретить на бескрайних просторах нашей страны. Акцент на российских продуктах, которые готовят с использованием традиционных и актуальных гастрономических техник. Такую комбинацию решили назвать RusFusion, хотя можно было бы подобрать и более любезное русскому уху название.





За воплощение "русского фьюжна" на тарелке отвечает шеф-повар Илья Романов (Dolce Far Niente, ex-Riesling Boys). Меню получилось достаточно большим, но его обещают корректировать – с учетом сезонности и популярности отдельных позиций.

Пока гость размышляет над заказом, ему предлагают отведать огурчики кассия, замаринованные с корицей и семенами горчицы, медовые перчики с сыром и пикантный моченый инжир, замаринованный с хересом. Легкий и приятный аперитив. Но и дальше все не менее затейливо.





На закуску подают, например, кисло-сладкую намазку из печеной свеклы с кремовым чесноком и сырными шариками с фисташками, маринованную в Иван-чае слегка подкопченую мойву с намазкой из белой фасоли, кинзы и нерафинированного масла, свиные ушки с маринованным крыжовником и мочеными яблоками, а еще отличный террин из фермерской курицы, индейки и цесарки с куриными желудочками и сердечками, маринованным перепелиным яйцом и соусом из кампотского перца.





Краб с муссом из черноплодной рябины, томатом, цветной капустой и огурцами в соусе авокадо-эстрагон, кажется, единственный в меню салат, который заправлен деликатным майонезом. Возможно, еще и по этой причине, а не только из-за краба, он уверенно держится в топе продаж.

На горячее стоит попробовать котлету из цесарки с базиликово-картофельным пюре, рагу из томленого в печи кролика с картофелем, шпинатом, томатами и муссом из белых грибов с выдержанным сыром, филе мурманской форели с соусом из липы, лесным орехом и пюре из горошка с брокколи, а также язычки ягненка в дымном соусе из сливы, с соте из печеного перца и цукини, заправленные соусом каркаде.





Из других интересных позиций отметим запеченное на углях говяжье ребро с соусом из сливы, зеленой гречкой и пюре из печеного корня сельдерея – сытное блюдо с густым, насыщенным и пряным вкусом. Печеный корень сельдерея, к слову, органично сочетается с полбой, приправленной выдержанным сыром – это еще один здешний специалитет. А тем, кто неравнодушен к выпечке, можно смело рекомендовать пирожки – с томленой в печи капустой, с томленой говядиной и клюквой в соусе из солода и хмеля и, конечно, с двумя видами рыб, цукини и броколи.

В скором времени Романов обещает запустить chef’s table, где планирует знакомить гостей с более смелыми RusFusion-экспериментами.

Средний счет – 2 700 рублей.