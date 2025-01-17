Рамэн на скорую руку: простой рецепт

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Редакция "Клео.ру" предлагает вам самый легкий способ создать рамэн, который выручит в суете будней.

Когда хочется быстро и вкусно перекусить, на помощь приходит экспресс-версия рамэна. Этот японский суп легко готовится дома и дарит приятные моменты кулинарного наслаждения.

Фото: Freepik.com

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 2 порции пшеничной или рисовой лапши (можно взять быстрого приготовления)
  • 1 л куриного или овощного бульона (можно использовать воду с растворимым бульонным кубиком)
  • 2–3 столовые ложки соевого соуса
  • 1 чайная ложка кунжутного масла (по желанию)
  • 2 яйца (вкрутую или всмятку)
  • Любимые добавки: нарезанная зелень, грибы, овощи, кусочки курицы или тофу.

Фото: Freepik.com / @Racool_studio

Способ приготовления:

  1. В кастрюле доведите бульон до кипения. Добавьте соевый соус и при желании каплю кунжутного масла для ароматности.
  2. Отдельно отваривайте лапшу по инструкции на упаковке. Если она быстрого приготовления – обычно хватает 1–3 минут.
  3. Пока лапша и бульон готовятся, отварите яйца: всмятку (6–7 минут) или вкрутую (9–10 минут).
  4. Выложите лапшу в глубокие тарелки, аккуратно залейте горячим бульоном.
  5. Добавьте половинки яиц и желаемые наполнители: кусочки курицы, тофу, свежие или обжаренные овощи. Посыпьте мелко нарезанной зеленью.

Фото: соцсети / @heathydemure

Совет:

  • Чтобы придать блюду особый характер, используйте несколько видов грибов, слегка обжаренных на кунжутном масле.
  • Для пикантности добавьте ложку пасты мисо или щепотку острого перца чили.
  • Экспериментируйте с добавками, чтобы каждый раз создавать новый неповторимый вкус рамэна.
Евгений Елисеев

Редактор

 

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