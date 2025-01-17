Рамэн на скорую руку: простой рецепт

Когда хочется быстро и вкусно перекусить, на помощь приходит экспресс-версия рамэна. Этот японский суп легко готовится дома и дарит приятные моменты кулинарного наслаждения.





Ингредиенты (на 2 порции):

2 порции пшеничной или рисовой лапши (можно взять быстрого приготовления)

1 л куриного или овощного бульона (можно использовать воду с растворимым бульонным кубиком)

2–3 столовые ложки соевого соуса

1 чайная ложка кунжутного масла (по желанию)

2 яйца (вкрутую или всмятку)

Любимые добавки: нарезанная зелень, грибы, овощи, кусочки курицы или тофу.





Способ приготовления:

В кастрюле доведите бульон до кипения. Добавьте соевый соус и при желании каплю кунжутного масла для ароматности. Отдельно отваривайте лапшу по инструкции на упаковке. Если она быстрого приготовления – обычно хватает 1–3 минут. Пока лапша и бульон готовятся, отварите яйца: всмятку (6–7 минут) или вкрутую (9–10 минут). Выложите лапшу в глубокие тарелки, аккуратно залейте горячим бульоном. Добавьте половинки яиц и желаемые наполнители: кусочки курицы, тофу, свежие или обжаренные овощи. Посыпьте мелко нарезанной зеленью.





Совет: