Рамэн на скорую руку: простой рецепт

Редакция "Клео.ру" предлагает вам самый легкий способ создать рамэн, который выручит в суете будней.
Когда хочется быстро и вкусно перекусить, на помощь приходит экспресс-версия рамэна. Этот японский суп легко готовится дома и дарит приятные моменты кулинарного наслаждения.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 порции пшеничной или рисовой лапши (можно взять быстрого приготовления)
- 1 л куриного или овощного бульона (можно использовать воду с растворимым бульонным кубиком)
- 2–3 столовые ложки соевого соуса
- 1 чайная ложка кунжутного масла (по желанию)
- 2 яйца (вкрутую или всмятку)
- Любимые добавки: нарезанная зелень, грибы, овощи, кусочки курицы или тофу.
Способ приготовления:
- В кастрюле доведите бульон до кипения. Добавьте соевый соус и при желании каплю кунжутного масла для ароматности.
- Отдельно отваривайте лапшу по инструкции на упаковке. Если она быстрого приготовления – обычно хватает 1–3 минут.
- Пока лапша и бульон готовятся, отварите яйца: всмятку (6–7 минут) или вкрутую (9–10 минут).
- Выложите лапшу в глубокие тарелки, аккуратно залейте горячим бульоном.
- Добавьте половинки яиц и желаемые наполнители: кусочки курицы, тофу, свежие или обжаренные овощи. Посыпьте мелко нарезанной зеленью.
Совет:
- Чтобы придать блюду особый характер, используйте несколько видов грибов, слегка обжаренных на кунжутном масле.
- Для пикантности добавьте ложку пасты мисо или щепотку острого перца чили.
- Экспериментируйте с добавками, чтобы каждый раз создавать новый неповторимый вкус рамэна.