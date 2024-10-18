Простые и вкусные десерты на Новый год 2025

Новый год – это не только время праздников, подарков и встреч с близкими, но и возможность побаловать себя и своих гостей вкусными блюдами. Одним из ключевых моментов любого праздничного стола является десерт. В этой статье мы расскажем вам о самых простых и вкусных десертах, которые легко приготовить к Новому году 2025. Даже если у вас мало времени или вы не считаете себя экспертом в кулинарии, эти простые рецепты от Kleo.ru обязательно порадуют и вас, и ваших гостей.





1. Шоколадный фондан

Ингредиенты:

Шоколад – 200 г

Масло сливочное – 100 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 100 г

Мука – 50 г

Приготовление:

Растопите на водяной бане шоколад и масло, периодически помешивая, чтобы масса стала однородной. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы. Влейте шоколадную смесь к яйцам и тщательно перемешайте. Добавьте муку и снова перемешайте до однородного состояния. Разлейте массу по формочкам, заполняя их на 3/4 объема. Выпекайте при 200°C в течение 8-10 минут. Серединка фондана должна остаться слегка жидкой. Подавайте теплым, дополнив шариком ванильного мороженого.

Этот десерт поражает своей простотой в приготовлении и невероятным вкусом. Внутри фондана прячется мягкий жидкий шоколад, который становится идеальным завершением новогоднего ужина.





2. Тирамису с малиной

Ингредиенты:

Сыр маскарпоне – 500 г

Сливки 33% – 200 мл

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 г

Печенье савоярди – 200 г

Кофе – 200 мл

Малина – 200 г

Какао – для украшения

Приготовление:

Взбейте желтки с половиной сахара до светлой пышной массы. Добавьте маскарпоне к желткам и аккуратно перемешайте до однородности. В отдельной миске взбейте сливки с оставшимся сахаром до мягких пиков. Соедините сливки с кремом на основе маскарпоне. Обмакните савоярди в остывший кофе и уложите в форму. Выложите слой крема, затем добавьте слой свежей малины. Повторите слои, заканчивая кремом. Уберите в холодильник на 4-6 часов для пропитки. Перед подачей посыпьте какао через сито.

Тирамису – это классический итальянский десерт, а свежая малина добавляет в него нотки лета. Этот нежный десерт не требует выпекания, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет сэкономить время.





3. Имбирные пряники

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Масло сливочное – 100 г

Мед – 100 г

Сахар – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Имбирь молотый – 1 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Сода – 1 ч. л.

Соль – щепотка

Приготовление:

Растопите масло с медом на медленном огне, добавьте сахар и размешайте до растворения. Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте яйцо и взбейте венчиком. Смешайте сухие ингредиенты (муку, специи, соду, соль) и постепенно добавляйте их к медово-масляной смеси. Замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто толщиной 5 мм и вырежьте пряники с помощью формочек. Выпекайте при 180°C в течение 10-12 минут. Остывшие пряники можно украсить глазурью по желанию.

Имбирные пряники – это настоящий символ Нового года и Рождества. Они просты в приготовлении и станут отличным развлечением для всей семьи, особенно если вы вместе будете украшать их цветной глазурью.





4. Печенье «Снежки»

Ингредиенты:

Мука – 250 г

Сливочное масло – 150 г

Сахарная пудра – 100 г

Ванильный экстракт – 1 ч. л.

Грецкие орехи – 100 г

Сахарная пудра – для обсыпки

Приготовление:

Взбейте масло с сахарной пудрой до кремовой консистенции. Добавьте ванильный экстракт и измельченные орехи, перемешайте. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто. Сформируйте из теста небольшие шарики и уложите их на противень. Выпекайте при 180°C около 12-15 минут. Обваляйте горячие печенья в сахарной пудре и оставьте остывать.

Эти «снежки» станут прекрасным украшением новогоднего стола. Печенье получается рассыпчатым и невероятно нежным, а благодаря орехам приобретает насыщенный вкус.





5. Фруктовый салат с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

Апельсины – 2 шт.

Яблоко – 1 шт.

Груша – 1 шт.

Киви – 2 шт.

Виноград – 150 г

Йогурт натуральный – 200 мл

Мед – 2 ст. л.

Мята – для украшения

Приготовление:

Нарежьте все фрукты на небольшие кусочки. В миске смешайте йогурт с медом. Полейте фрукты йогуртовым соусом и перемешайте. Украсьте мятой перед подачей.

Этот легкий и полезный десерт понравится тем, кто предпочитает свежие и низкокалорийные блюда. Он станет отличной альтернативой тяжелым и калорийным новогодним сладостям.

Заключение

Выбор десертов на Новый год 2025 зависит от вашего вкуса и желания экспериментировать. Представленные рецепты не только просты в приготовлении, но и не требуют сложных ингредиентов, что делает их доступными для каждого. Создайте уютную и праздничную атмосферу и удивите своих близких вкусными десертами.