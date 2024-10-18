Простые и вкусные десерты на Новый год 2025

Пошаговые рецепты шоколадного фондана, тирамису, имбирных пряников и других праздничных угощений для вашего стола на новый год 2025.
Новый год – это не только время праздников, подарков и встреч с близкими, но и возможность побаловать себя и своих гостей вкусными блюдами. Одним из ключевых моментов любого праздничного стола является десерт. В этой статье мы расскажем вам о самых простых и вкусных десертах, которые легко приготовить к Новому году 2025. Даже если у вас мало времени или вы не считаете себя экспертом в кулинарии, эти простые рецепты от Kleo.ru обязательно порадуют и вас, и ваших гостей.
1. Шоколадный фондан
Ингредиенты:
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Шоколад – 200 г
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Масло сливочное – 100 г
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Яйца – 3 шт.
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Сахар – 100 г
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Мука – 50 г
Приготовление:
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Растопите на водяной бане шоколад и масло, периодически помешивая, чтобы масса стала однородной.
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В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы.
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Влейте шоколадную смесь к яйцам и тщательно перемешайте.
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Добавьте муку и снова перемешайте до однородного состояния.
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Разлейте массу по формочкам, заполняя их на 3/4 объема.
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Выпекайте при 200°C в течение 8-10 минут. Серединка фондана должна остаться слегка жидкой.
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Подавайте теплым, дополнив шариком ванильного мороженого.
Этот десерт поражает своей простотой в приготовлении и невероятным вкусом. Внутри фондана прячется мягкий жидкий шоколад, который становится идеальным завершением новогоднего ужина.
2. Тирамису с малиной
Ингредиенты:
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Сыр маскарпоне – 500 г
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Сливки 33% – 200 мл
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Яйца – 4 шт.
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Сахар – 150 г
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Печенье савоярди – 200 г
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Кофе – 200 мл
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Малина – 200 г
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Какао – для украшения
Приготовление:
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Взбейте желтки с половиной сахара до светлой пышной массы.
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Добавьте маскарпоне к желткам и аккуратно перемешайте до однородности.
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В отдельной миске взбейте сливки с оставшимся сахаром до мягких пиков.
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Соедините сливки с кремом на основе маскарпоне.
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Обмакните савоярди в остывший кофе и уложите в форму.
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Выложите слой крема, затем добавьте слой свежей малины.
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Повторите слои, заканчивая кремом.
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Уберите в холодильник на 4-6 часов для пропитки.
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Перед подачей посыпьте какао через сито.
Тирамису – это классический итальянский десерт, а свежая малина добавляет в него нотки лета. Этот нежный десерт не требует выпекания, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет сэкономить время.
3. Имбирные пряники
Ингредиенты:
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Мука – 300 г
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Масло сливочное – 100 г
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Мед – 100 г
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Сахар – 100 г
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Яйцо – 1 шт.
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Имбирь молотый – 1 ч. л.
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Корица – 1 ч. л.
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Сода – 1 ч. л.
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Соль – щепотка
Приготовление:
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Растопите масло с медом на медленном огне, добавьте сахар и размешайте до растворения.
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Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте яйцо и взбейте венчиком.
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Смешайте сухие ингредиенты (муку, специи, соду, соль) и постепенно добавляйте их к медово-масляной смеси.
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Замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.
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Раскатайте тесто толщиной 5 мм и вырежьте пряники с помощью формочек.
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Выпекайте при 180°C в течение 10-12 минут.
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Остывшие пряники можно украсить глазурью по желанию.
Имбирные пряники – это настоящий символ Нового года и Рождества. Они просты в приготовлении и станут отличным развлечением для всей семьи, особенно если вы вместе будете украшать их цветной глазурью.
4. Печенье «Снежки»
Ингредиенты:
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Мука – 250 г
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Сливочное масло – 150 г
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Сахарная пудра – 100 г
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Ванильный экстракт – 1 ч. л.
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Грецкие орехи – 100 г
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Сахарная пудра – для обсыпки
Приготовление:
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Взбейте масло с сахарной пудрой до кремовой консистенции.
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Добавьте ванильный экстракт и измельченные орехи, перемешайте.
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Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто.
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Сформируйте из теста небольшие шарики и уложите их на противень.
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Выпекайте при 180°C около 12-15 минут.
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Обваляйте горячие печенья в сахарной пудре и оставьте остывать.
Эти «снежки» станут прекрасным украшением новогоднего стола. Печенье получается рассыпчатым и невероятно нежным, а благодаря орехам приобретает насыщенный вкус.
5. Фруктовый салат с йогуртовым соусом
Ингредиенты:
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Апельсины – 2 шт.
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Яблоко – 1 шт.
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Груша – 1 шт.
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Киви – 2 шт.
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Виноград – 150 г
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Йогурт натуральный – 200 мл
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Мед – 2 ст. л.
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Мята – для украшения
Приготовление:
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Нарежьте все фрукты на небольшие кусочки.
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В миске смешайте йогурт с медом.
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Полейте фрукты йогуртовым соусом и перемешайте.
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Украсьте мятой перед подачей.
Этот легкий и полезный десерт понравится тем, кто предпочитает свежие и низкокалорийные блюда. Он станет отличной альтернативой тяжелым и калорийным новогодним сладостям.
Заключение
Выбор десертов на Новый год 2025 зависит от вашего вкуса и желания экспериментировать. Представленные рецепты не только просты в приготовлении, но и не требуют сложных ингредиентов, что делает их доступными для каждого. Создайте уютную и праздничную атмосферу и удивите своих близких вкусными десертами.