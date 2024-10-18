Простые и вкусные десерты на Новый год 2025

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Пошаговые рецепты шоколадного фондана, тирамису, имбирных пряников и других праздничных угощений для вашего стола на новый год 2025.

Новый год – это не только время праздников, подарков и встреч с близкими, но и возможность побаловать себя и своих гостей вкусными блюдами. Одним из ключевых моментов любого праздничного стола является десерт. В этой статье мы расскажем вам о самых простых и вкусных десертах, которые легко приготовить к Новому году 2025. Даже если у вас мало времени или вы не считаете себя экспертом в кулинарии, эти простые рецепты от Kleo.ru обязательно порадуют и вас, и ваших гостей.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

1. Шоколадный фондан

Ингредиенты:

  • Шоколад – 200 г

  • Масло сливочное – 100 г

  • Яйца – 3 шт.

  • Сахар – 100 г

  • Мука – 50 г

Приготовление:

  1. Растопите на водяной бане шоколад и масло, периодически помешивая, чтобы масса стала однородной.

  2. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до получения пышной массы.

  3. Влейте шоколадную смесь к яйцам и тщательно перемешайте.

  4. Добавьте муку и снова перемешайте до однородного состояния.

  5. Разлейте массу по формочкам, заполняя их на 3/4 объема.

  6. Выпекайте при 200°C в течение 8-10 минут. Серединка фондана должна остаться слегка жидкой.

  7. Подавайте теплым, дополнив шариком ванильного мороженого.

Этот десерт поражает своей простотой в приготовлении и невероятным вкусом. Внутри фондана прячется мягкий жидкий шоколад, который становится идеальным завершением новогоднего ужина.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

2. Тирамису с малиной

Ингредиенты:

  • Сыр маскарпоне – 500 г

  • Сливки 33% – 200 мл

  • Яйца – 4 шт.

  • Сахар – 150 г

  • Печенье савоярди – 200 г

  • Кофе – 200 мл

  • Малина – 200 г

  • Какао – для украшения

Приготовление:

  1. Взбейте желтки с половиной сахара до светлой пышной массы.

  2. Добавьте маскарпоне к желткам и аккуратно перемешайте до однородности.

  3. В отдельной миске взбейте сливки с оставшимся сахаром до мягких пиков.

  4. Соедините сливки с кремом на основе маскарпоне.

  5. Обмакните савоярди в остывший кофе и уложите в форму.

  6. Выложите слой крема, затем добавьте слой свежей малины.

  7. Повторите слои, заканчивая кремом.

  8. Уберите в холодильник на 4-6 часов для пропитки.

  9. Перед подачей посыпьте какао через сито.

Тирамису – это классический итальянский десерт, а свежая малина добавляет в него нотки лета. Этот нежный десерт не требует выпекания, что делает его идеальным выбором для тех, кто хочет сэкономить время.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

3. Имбирные пряники

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г

  • Масло сливочное – 100 г

  • Мед – 100 г

  • Сахар – 100 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Имбирь молотый – 1 ч. л.

  • Корица – 1 ч. л.

  • Сода – 1 ч. л.

  • Соль – щепотка

Приготовление:

  1. Растопите масло с медом на медленном огне, добавьте сахар и размешайте до растворения.

  2. Снимите с огня и дайте немного остыть. Добавьте яйцо и взбейте венчиком.

  3. Смешайте сухие ингредиенты (муку, специи, соду, соль) и постепенно добавляйте их к медово-масляной смеси.

  4. Замесите тесто, заверните в пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

  5. Раскатайте тесто толщиной 5 мм и вырежьте пряники с помощью формочек.

  6. Выпекайте при 180°C в течение 10-12 минут.

  7. Остывшие пряники можно украсить глазурью по желанию.

Имбирные пряники – это настоящий символ Нового года и Рождества. Они просты в приготовлении и станут отличным развлечением для всей семьи, особенно если вы вместе будете украшать их цветной глазурью.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

4. Печенье «Снежки»

Ингредиенты:

  • Мука – 250 г

  • Сливочное масло – 150 г

  • Сахарная пудра – 100 г

  • Ванильный экстракт – 1 ч. л.

  • Грецкие орехи – 100 г

  • Сахарная пудра – для обсыпки

Приготовление:

  1. Взбейте масло с сахарной пудрой до кремовой консистенции.

  2. Добавьте ванильный экстракт и измельченные орехи, перемешайте.

  3. Постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое тесто.

  4. Сформируйте из теста небольшие шарики и уложите их на противень.

  5. Выпекайте при 180°C около 12-15 минут.

  6. Обваляйте горячие печенья в сахарной пудре и оставьте остывать.

Эти «снежки» станут прекрасным украшением новогоднего стола. Печенье получается рассыпчатым и невероятно нежным, а благодаря орехам приобретает насыщенный вкус.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

5. Фруктовый салат с йогуртовым соусом

Ингредиенты:

  • Апельсины – 2 шт.

  • Яблоко – 1 шт.

  • Груша – 1 шт.

  • Киви – 2 шт.

  • Виноград – 150 г

  • Йогурт натуральный – 200 мл

  • Мед – 2 ст. л.

  • Мята – для украшения

Приготовление:

  1. Нарежьте все фрукты на небольшие кусочки.

  2. В миске смешайте йогурт с медом.

  3. Полейте фрукты йогуртовым соусом и перемешайте.

  4. Украсьте мятой перед подачей.

Этот легкий и полезный десерт понравится тем, кто предпочитает свежие и низкокалорийные блюда. Он станет отличной альтернативой тяжелым и калорийным новогодним сладостям.

Заключение

Выбор десертов на Новый год 2025 зависит от вашего вкуса и желания экспериментировать. Представленные рецепты не только просты в приготовлении, но и не требуют сложных ингредиентов, что делает их доступными для каждого. Создайте уютную и праздничную атмосферу и удивите своих близких вкусными десертами.

Татьяна Веселова

Повар

 

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