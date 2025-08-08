Первые шаги с аэрогрилем: простые и эффектные блюда

Аэрогриль — это современный помощник на кухне, который позволяет готовить быстро, вкусно и с минимальным количеством масла.

У многих новичков возникает вопрос: что приготовить в аэрогриле, чтобы было просто, полезно и эффектно? Предлагаю три проверенных рецепта, которые подойдут даже тем, кто только знакомится с этим устройством.

1. Куриные крылышки с медово-горчичным соусом

Ингредиенты:

  • 600 г куриных крылышек
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. дижонской горчицы
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 1 ч. л. паприки
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Крылышки промыть и обсушить.
  2. Смешать все ингредиенты маринада и обвалять в нем крылышки.
  3. Оставить на 20–30 минут.
  4. Разогреть аэрогриль до 180 °C и готовить 20–25 минут, перевернув один раз.

Крылышки получаются золотистыми и хрустящими, а медово-горчичный соус придает им пикантную сладость.

2. Овощи-гриль с прованскими травами

Ингредиенты:

  • 1 сладкий перец
  • 1 кабачок
  • 1 баклажан
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. смеси прованских трав
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Овощи нарезать крупными ломтиками.
  2. Смешать масло с травами, солью и перцем, обвалять в смеси овощи.
  3. Выложить на решетку аэрогриля в один слой.
  4. Готовить при 200 °C 12–15 минут.

Овощи получаются с легким дымком, сохраняя сочность и насыщенный вкус.

3. Лосось с лимоном и розмарином

Ингредиенты:

  • 2 стейка лосося
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • Сок половины лимона
  • Несколько веточек розмарина
  • Соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Лосось натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и маслом.
  2. Выложить на рыбу веточки розмарина.
  3. Готовить при 180 °C 12–14 минут.

Рыба получается нежной внутри, с ароматной корочкой снаружи.

Совет для новичков

При первом использовании аэрогриля важно не перегружать корзину – продукты должны располагаться в один слой. Это обеспечит равномерное приготовление и сохранит вкус.

