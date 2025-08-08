Первые шаги с аэрогрилем: простые и эффектные блюда

У многих новичков возникает вопрос: что приготовить в аэрогриле, чтобы было просто, полезно и эффектно? Предлагаю три проверенных рецепта, которые подойдут даже тем, кто только знакомится с этим устройством.

1. Куриные крылышки с медово-горчичным соусом





Ингредиенты:

600 г куриных крылышек

2 ст. л. меда

1 ст. л. дижонской горчицы

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. паприки

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Крылышки промыть и обсушить. Смешать все ингредиенты маринада и обвалять в нем крылышки. Оставить на 20–30 минут. Разогреть аэрогриль до 180 °C и готовить 20–25 минут, перевернув один раз.

Крылышки получаются золотистыми и хрустящими, а медово-горчичный соус придает им пикантную сладость.

2. Овощи-гриль с прованскими травами





Ингредиенты:

1 сладкий перец

1 кабачок

1 баклажан

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. смеси прованских трав

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Овощи нарезать крупными ломтиками. Смешать масло с травами, солью и перцем, обвалять в смеси овощи. Выложить на решетку аэрогриля в один слой. Готовить при 200 °C 12–15 минут.

Овощи получаются с легким дымком, сохраняя сочность и насыщенный вкус.

3. Лосось с лимоном и розмарином





Ингредиенты:

2 стейка лосося

1 ст. л. оливкового масла

Сок половины лимона

Несколько веточек розмарина

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Лосось натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и маслом. Выложить на рыбу веточки розмарина. Готовить при 180 °C 12–14 минут.

Рыба получается нежной внутри, с ароматной корочкой снаружи.

Совет для новичков

При первом использовании аэрогриля важно не перегружать корзину – продукты должны располагаться в один слой. Это обеспечит равномерное приготовление и сохранит вкус.