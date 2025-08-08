Первые шаги с аэрогрилем: простые и эффектные блюда

Аэрогриль — это современный помощник на кухне, который позволяет готовить быстро, вкусно и с минимальным количеством масла.
У многих новичков возникает вопрос: что приготовить в аэрогриле, чтобы было просто, полезно и эффектно? Предлагаю три проверенных рецепта, которые подойдут даже тем, кто только знакомится с этим устройством.
1. Куриные крылышки с медово-горчичным соусом
Ингредиенты:
- 600 г куриных крылышек
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- 1 ст. л. соевого соуса
- 1 ч. л. паприки
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Крылышки промыть и обсушить.
- Смешать все ингредиенты маринада и обвалять в нем крылышки.
- Оставить на 20–30 минут.
- Разогреть аэрогриль до 180 °C и готовить 20–25 минут, перевернув один раз.
Крылышки получаются золотистыми и хрустящими, а медово-горчичный соус придает им пикантную сладость.
2. Овощи-гриль с прованскими травами
Ингредиенты:
- 1 сладкий перец
- 1 кабачок
- 1 баклажан
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. смеси прованских трав
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Овощи нарезать крупными ломтиками.
- Смешать масло с травами, солью и перцем, обвалять в смеси овощи.
- Выложить на решетку аэрогриля в один слой.
- Готовить при 200 °C 12–15 минут.
Овощи получаются с легким дымком, сохраняя сочность и насыщенный вкус.
3. Лосось с лимоном и розмарином
Ингредиенты:
- 2 стейка лосося
- 1 ст. л. оливкового масла
- Сок половины лимона
- Несколько веточек розмарина
- Соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Лосось натереть солью и перцем, сбрызнуть лимонным соком и маслом.
- Выложить на рыбу веточки розмарина.
- Готовить при 180 °C 12–14 минут.
Рыба получается нежной внутри, с ароматной корочкой снаружи.
Совет для новичков
При первом использовании аэрогриля важно не перегружать корзину – продукты должны располагаться в один слой. Это обеспечит равномерное приготовление и сохранит вкус.