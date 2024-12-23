Оранжевое вино: все что нужно знать о самом модном напитке

На смену классическим красным и белым винам приходит мода на новые технологии в производстве. Оранжевое вино – тот самый загадочный напиток, который в последнее время стал хитом винных карт и заполонил соцсети. Оно интригует своим цветом, удивляет вкусом и вызывает миллион вопросов. Давайте разбираться, что это такое, откуда оно взялось и с чем его пить.

Что такое оранжевое вино?

Несмотря на свое название, оранжевое вино вовсе не делается из апельсинов. Это белое вино, которое ферментируется с кожицей винограда. Именно эта кожура придает напитку тот самый насыщенный янтарный цвет, за который его так любят. Такая технология производства ближе к красным винам, где контакт с кожицей – норма.

Оранжевые вина известны человечеству уже тысячелетия. Например, в Грузии их делали в квеври – огромных глиняных сосудах, закопанных в землю. Сегодня эта традиция возрождается, и виноделы по всему миру используют древние методы в сочетании с современными технологиями.

Почему это стало модным?



Оранжевое вино – это вызов стандартам. Его цвет привлекает внимание, а вкус зачастую удивляет – глубокий, терпкий, с нотами сухофруктов, орехов и специй. Для поколения, которое любит экспериментировать и делиться своими открытиями, оно стало идеальным выбором.

Плюс, оранжевое вино отлично вписывается в концепцию натуральных вин, которые сейчас на пике популярности. Такие вина минимально вмешиваются в природу – без фильтрации, без добавок. Это как раз про тренды экологичности и осознанного потребления.

Как его пить?

Главное правило – никаких правил. Оранжевое вино настолько универсально, что подается чуть охлажденным, как белое, или при комнатной температуре, как красное. Все зависит от вашего настроения и конкретного вина.

В плане еды – это просто мечта. Оранжевое вино отлично сочетается с блюдами, которые обычно сложно подружить с другими винами. Азиатская кухня? Да. Пряные блюда? Без проблем. Сыры, особенно выдержанные или плесневые, идеально дополняют терпкий вкус вина.

Как выбрать настоящее оранжевое вино?



Первое, что стоит проверить, – страна производства. Грузия, Италия и Словения – главные центры оранжевого виноделия. Ищите вина с пометкой "skin contact" или "macerated white wine" – это знак, что вино сделано с использованием правильной технологии.



Не пугайтесь, если в бутылке есть осадок или цвет кажется немного мутным. Это нормально для натуральных вин. И помните: оранжевое вино – это всегда эксперимент. Не бойтесь пробовать разные варианты, чтобы найти свой любимый.

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