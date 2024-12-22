Чем заменить шампанское на Новый год: рецепты 3 стильных коктейлей, которые восхитят ваших гостей

Делимся рецептами коктейлей, которые украсят новогодний стол.
Новый год – это не только бой курантов и мандарины, но и идеальный повод удивить гостей оригинальными напитками. Если шампанское и глинтвейн уже поднадоели, пора приготовить коктейли, которые украсят ваш праздничный стол и останутся в памяти гостей. Мы собрали три рецепта стильных и вкусных напитков с новогодней атмосферой.
"Еловый тоник"
Этот коктейль выглядит как лес в бокале: веточка розмарина, будто миниатюрная елочка, и искрящиеся пузыри тоника создают сказочную атмосферу.
Ингредиенты:
- Джин – 50 мл
- Тоник – 150 мл
- Веточка розмарина
- Лайм или грейпфрут – 1 кружочек
- Кубики льда
Приготовление:
- В бокал налейте джин и добавьте несколько кубиков льда.
- Аккуратно налейте тоник, чтобы сохранить газированные пузырьки.
- Украсьте бокал веточкой розмарина, слегка разомните ее в руках, чтобы усилить аромат.
- Добавьте кружочек лайма для свежести. Этот коктейль не только красивый, но и приятно бодрит.
"Рубиновый бриз"
Этот коктейль – настоящее украшение стола. Гранатовые зёрна плавают в бокале, словно праздничные огоньки, а сочетание вкусов радует свежестью и легкостью.
Ингредиенты:
- Просекко или шампанское – 150 мл
- Ликер из граната или гренадин – 15 мл
- Зерна граната – 1 ст. ложка
- Веточка мяты – для украшения
Приготовление:
- На дно бокала насыпьте зёрна граната.
- Влейте немного гранатового ликёра или каплю гренадина, чтобы добавить насыщенный цвет и аромат.
- Осторожно долейте охлажденное просекко, чтобы сохранить игристость.
- Украсьте веточкой свежей мяты для контраста.
"Снежный крем"
Молочно-белый цвет и лёгкий вкус ванили напоминают о снежных сугробах и уюте зимнего вечера. Этот коктейль особенно понравится сладкоежкам.
Ингредиенты:
- Белый ром – 40 мл
- Кокосовое молоко – 100 мл
- Ликер Бейлис – 30 мл
- Щепотка корицы
- Лед
Приготовление:
- В шейкере смешайте ром, кокосовое молоко, Бейлис и несколько кубиков льда. Встряхивайте около 20 секунд.
- Перелейте в охлажденный бокал.
- Посыпьте сверху щепоткой корицы, чтобы добавить аромат праздника.
- Коктейль готов! Его мягкий вкус станет хитом среди любителей нежных напитков.
Выберите один (или все три) из этих рецептов, чтобы сделать ваш Новый год не только вкусным, но и незабываемо стильным. Ведь в таких мелочах, как оригинальный коктейль, и скрывается особая магия праздника.
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