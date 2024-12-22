Чем заменить шампанское на Новый год: рецепты 3 стильных коктейлей, которые восхитят ваших гостей

Новый год – это не только бой курантов и мандарины, но и идеальный повод удивить гостей оригинальными напитками. Если шампанское и глинтвейн уже поднадоели, пора приготовить коктейли, которые украсят ваш праздничный стол и останутся в памяти гостей. Мы собрали три рецепта стильных и вкусных напитков с новогодней атмосферой.

"Еловый тоник"



Этот коктейль выглядит как лес в бокале: веточка розмарина, будто миниатюрная елочка, и искрящиеся пузыри тоника создают сказочную атмосферу.



Ингредиенты:

Джин – 50 мл

Тоник – 150 мл

Веточка розмарина

Лайм или грейпфрут – 1 кружочек

Кубики льда

Приготовление:

В бокал налейте джин и добавьте несколько кубиков льда. Аккуратно налейте тоник, чтобы сохранить газированные пузырьки. Украсьте бокал веточкой розмарина, слегка разомните ее в руках, чтобы усилить аромат. Добавьте кружочек лайма для свежести. Этот коктейль не только красивый, но и приятно бодрит.

"Рубиновый бриз"



Этот коктейль – настоящее украшение стола. Гранатовые зёрна плавают в бокале, словно праздничные огоньки, а сочетание вкусов радует свежестью и легкостью.



Ингредиенты:

Просекко или шампанское – 150 мл

Ликер из граната или гренадин – 15 мл

Зерна граната – 1 ст. ложка

Веточка мяты – для украшения

Приготовление:

На дно бокала насыпьте зёрна граната. Влейте немного гранатового ликёра или каплю гренадина, чтобы добавить насыщенный цвет и аромат. Осторожно долейте охлажденное просекко, чтобы сохранить игристость. Украсьте веточкой свежей мяты для контраста.

"Снежный крем"





Молочно-белый цвет и лёгкий вкус ванили напоминают о снежных сугробах и уюте зимнего вечера. Этот коктейль особенно понравится сладкоежкам.

Ингредиенты:

Белый ром – 40 мл

Кокосовое молоко – 100 мл

Ликер Бейлис – 30 мл

Щепотка корицы

Лед

Приготовление:

В шейкере смешайте ром, кокосовое молоко, Бейлис и несколько кубиков льда. Встряхивайте около 20 секунд. Перелейте в охлажденный бокал. Посыпьте сверху щепоткой корицы, чтобы добавить аромат праздника. Коктейль готов! Его мягкий вкус станет хитом среди любителей нежных напитков.

Выберите один (или все три) из этих рецептов, чтобы сделать ваш Новый год не только вкусным, но и незабываемо стильным. Ведь в таких мелочах, как оригинальный коктейль, и скрывается особая магия праздника.

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