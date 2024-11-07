Неочевидные враги фигуры: почему некоторые полезные продукты вредят весу

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Продукты могут быть очень полезными для здоровья, но когда дело касается фигуры, даже самое "здоровое" питание иногда требует грамотного подхода.

 Кажется, что для стройной фигуры нужно просто есть полезные продукты и радоваться результату. Но, как часто бывает, даже самые полезные вкусняшки иногда скрывают в себе коварные сюрпризы. Авокадо, орехи, фрукты – эти продукты обычно считаются идеальными для здоровья, но за их питательной пользой скрываются неожиданные калорийные ловушки. Давайте разберемся, что к чему и как наслаждаться этими вкусностями без вреда для фигуры!

Авокадо – суперфуд или супер-калорийность?

Авокадо – любимец фитнес-блогеров и фанатов правильного питания. Но у этого "зеленого" есть своя особенность: высокая калорийность! Один средний плод содержит около 250–300 калорий и внушительную дозу жиров. Хоть это и "здоровые" жиры, они все равно добавляют на ваш счетчик калорий.

Чем заменить: если цель – снизить вес, можно ограничить порцию авокадо до 1/4 плода в салатах. Или попробовать огурцы и зеленый шпинат для текстуры, богатой клетчаткой, но легкой на калории.

Орехи – полезные, но опасные

Фото: freepik.com

Орехи – настоящие крошечные кладовые пользы: омега-3, витамин Е, белки. Однако, несмотря на размеры, орехи – это концентрат жиров и калорий. Горсть миндаля или грецких орехов может добавить к рациону до 200 калорий.

Чем заменить: для перекуса лучше брать миндаль или фисташки – в них меньше калорий, чем в кешью или грецких орехах. Ограничивайте себя одной небольшой порцией – около 10 орехов, этого достаточно, чтобы насладиться вкусом и получить пользу.

Фрукты – не такие уж безобидные сладости

Сладкие, сочные фрукты – отличный выбор для перекусов, но и тут таится подвох. Бананы, виноград и манго содержат много фруктозы, которая хоть и не сахар из магазина, но в организме ведет себя похожим образом, превращаясь в дополнительные калории.

Чем заменить: выберите ягоды (чернику, клубнику) или зеленые яблоки. Они содержат меньше сахара и больше клетчатки, так что утоляют голод и насыщают дольше.

Смузи и соки – когда полезно становится калорийно

Фото: freepik.comСмузи – отличная идея, когда хочется полезного перекуса. Но если положить в блендер несколько фруктов, ореховое масло, овсянку и мед, легко превысить норму калорий для легкого приема пищи. Свежевыжатые соки, хотя и выглядят полезно, – это фактически сахарный сироп без клетчатки, способной замедлить усвоение фруктозы.

Чем заменить: делайте смузи с огурцом, зеленью, кефиром, добавляя только один фрукт. Клетчатка и белок помогут чувствовать себя сытыми дольше, без скачка сахара.

Йогурты – не все одинаково полезны

Многие покупают фруктовые йогурты как полезный десерт, но часто они напичканы сахаром и искусственными добавками, превращающими "диетический продукт" в конфету. Даже натуральные греческие йогурты могут содержать больше калорий и жиров, чем ожидается.

Чем заменить: выбирайте натуральный йогурт без добавок и смешивайте его с ягодами или корицей для вкуса. Так вы получите полезный перекус с минимумом калорий.

Сухофрукты – скрытый сахарный удар

Фото: freepik.com

Сухофрукты часто кажутся отличной заменой конфетам, но их калорийность – отдельная история. В процессе сушки они теряют воду, но сохраняют сахар, превращаясь в настоящие калорийные бомбы.

Чем заменить: попробуйте свежие ягоды или небольшой кусочек черного шоколада. Он не только вкусен, но и богат антиоксидантами.

Злаковые батончики – полезно или просто сладко?

Эти "энергетические" батончики часто срабатывают как быстрый перекус, но большинство из них содержат много сахара и калорий, а также мало клетчатки. Вместо обещанного заряда энергии вы получаете скачок сахара, а потом ощущение усталости и снова чувство голода.

Чем заменить: перекусывайте орехами или кусочками яблока с арахисовым маслом (чуть-чуть!), если нужно быстро утолить голод.

Овсянка быстрого приготовления – не такая уж простая

Фото: freepik.com

Овсянка – отличный завтрак, но если это продукт быстрого приготовления со вкусами, то, скорее всего, он содержит много сахара и обработан так, что от пользы практически ничего не осталось.

Чем заменить: выбирайте обычную овсянку и добавляйте свежие фрукты или корицу. Натуральная овсянка с молоком или водой поддержит уровень энергии дольше и полезнее для фигуры.

Хлебцы и рисовые крекеры – не так уж диетично

Многие считают хлебцы и рисовые крекеры низкокалорийным перекусом. Но они содержат мало питательных веществ и быстро превращаются в углеводы в организме, что провоцирует скачки сахара и, как результат, голод.

Чем заменить: выбирайте цельнозерновой хлеб или хлебцы из киноа и амаранта, которые медленно усваиваются и надолго оставляют чувство сытости.

Мед и кокосовое масло – не все полезное нужно ложками

Фото: freepik.com

Мед часто используют как "здоровую" альтернативу сахару, а кокосовое масло добавляют везде, от каш до кофе. Но и тот, и другой продукт содержат приличное количество калорий и насыщенных жиров, так что в больших дозах они могут превратиться в злейших врагов талии.

Чем заменить: используйте мед только для усиления вкуса, буквально пол-чайной ложки. С кокосовым маслом – аккуратнее, замените его на оливковое или авокадовое масло для готовки, они полезнее для сердца и фигуры.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказывал про продукты, которые действуют как афродизиак и добавят страсти в отношения. 

Елизавета Федорова

Редактор

 

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