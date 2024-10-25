Недальний Восток: легендарному ресторану дали вторую жизнь

В 2007 году "Недальний Восток", в который Аркадий Новиков пригласил Глена Баллиса делать мало кому известную тогда паназию, стал настоящим прорывом на ресторанном рынке Москвы. Заведение пользовалось огромной популярностью, здесь постоянно обедали, пожалуй, самые влиятельные и богатые люди страны. Очень быстро у этой концепции появилось немало подражателей – паназиатская кухня стала трендом, но переместилась преимущественно в довольно демократичные форматы. В какой-то момент Глен ушел из проекта развивать в том числе и собственные рестораны. А в просторном помещении на Тверском бульваре обосновался Simach в Недальнем, ныне тоже закрывшийся.

"Недальний Восток", однако, не канул в Лету. Более того, совсем недавно получил вторую жизнь, обосновавшись в прекрасной усадьбе Долгоруковых-Сологуба на Поварской. Это по-прежнему ресторан азиатской кухни, но уже не универсальной паназии. Напротив, акценты явственно сместились в сторону Центральной Азии, Ближнего Востока и Магриба. Кроме того, в ресторане нет шеф-повара и это тоже принципиальная позиция Новикова. На кухне работает чертова дюжина поваров, выходцев преимущественно из центрально-азиатского региона. Не удивительно, что и чебуреки, и самса, и долма, и кебабы, и плов здесь на высоте. Кстати, все готовится из-под ножа, поэтому практически любой заказ придется подождать.





Из блюд, на которые непременно стоит обратить внимание, помимо весьма достойных мезе отметим салат из помидоров с молодым сыром и остро-пряной заправкой, раковые шейки с соусом баже (к ним непременно закажите горячую узбекскую лепешку, чтобы макать в этот самый соус), невероятно нежного томленого козленка с картофелем, сочного и нежно-пряного цыпленка по-ливански, а также плов с бараньей печенью, кинзой и петрушкой (к нему еще подают отличный ачичук из слайсов помидоров и красного лука, которые едва ли не тоньше лезвия ножа).



Из оригинальных позиций в меню можно встретить, например, греческий йогурт с протертыми томатами, хамон из баранины, рыбный томатный суп, баранью печень с курдюком и люля из осетрины.





На десерт же стоит попробовать так называемые галеты с разными начинками – брусникой, вишней, грушей и т.д. По сути, это своеобразный пирог с внушительным слоем начинки на тончайшем листе слоеного теста.

Средний счет – 6 000 рублей.