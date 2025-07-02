Не только белое: какие вина пить летом

Лето – не повод пить только белое вино. Да, охлажденный совиньон блан или пино гриджо всегда кстати, но есть еще десятки сортов, которые раскрываются именно в теплую погоду. Главное – не цвет, а структура и температура подачи. Разбираемся, какие вина действительно летние, и чем можно заменить уже привычные варианты.

Белое, но не скучное

Если и пить белое, то не первое попавшееся. В теплое время года лучше выбирать сорта с яркой кислотностью и свежестью. Совиньон блан – классика, особенно из прохладных регионов: он хрустящий, с нотами лайма, крыжовника и свежескошенной травы. Пино гриджо (или пино гри) – тоже вариант, если хочется легкости и почти минерального вкуса. Альтернатива? Верментино или грюнер вельтлинер. Они чуть менее известны, но идеально сочетаются с блюдами из рыбы и летними салатами.

Розовое



Розовые вина давно вышли за рамки "напитков для красивой картинки". Если выбирать правильный сорт винограда – например, гренаш, сира или мурведр – получается легкое, сухое и идеально сбалансированное розе, которое не приторно-сладкое, а освежающее и гастрономичное. Такие вина хороши под блюда азиатской кухни, с морепродуктами или сыром.



Легкое красное

Красное вино и жара – неочевидная пара, но работает, если соблюдать одно правило: выбирать сорта с мягкими танинами и подавать слегка охлажденными. Гаме (из которого делают Божоле), ламбруско (да, оно бывает сухим) и фраппато – сорта, которые не перегружают вкус и не дают ощущения тяжести. Их можно подавать при температуре около 14–16 градусов, и они отлично заходят с закусками, грилем и пастой.

Игристое – не только шампанское



Игристое – это не всегда дорого и официально. В жару хорошо пьют ламбруско, креманы, петиманы и, конечно, просекко. Главное – выбирать сухие (brut) версии и смотреть на сорта винограда. Глера (основа просекко) дает легкость, а шенен блан или муската – больше фруктовости. Еще один летний вариант – петиман натюрель, натуральное игристое без лишней обработки. Пьется легко и не перегружает.



Сладкое

Полусухие и сладкие вина летом – спорная тема, но если выбирать сорта с яркой кислотностью (например, рислинг), они могут удивить. Особенно в паре с острой едой или фруктами. Главное – температура подачи: чем холоднее, тем гармоничнее вкус.

Летнее вино – это не только белое. Главное – чтобы оно было свежим, сбалансированным и подходило под температуру и настроение. Не бойтесь пробовать, ведь лето – идеальное время для экспериментов.