Комбуча или бабушкин чайный гриб: почему этот напиток стоит включить в рацион

В 90-х он жил на подоконниках почти в каждой квартире, потом исчез, а теперь снова вернулся – но уже как "комбуча". На самом деле это все тот же чайный гриб, только с новым именем и модной репутацией. Сегодня его пьют в кафе, покупают в бутилированной форме, но все еще можно – и даже стоит – вырастить его дома.

Почему комбуча снова в тренде



Во-первых, вкус. Легкая кислинка, чуть сладковатый оттенок и легкий газ – это делает напиток отличной альтернативой газировке, квасу и другим летним прохладительным напиткам. Особенно в жару, когда не хочется ничего тяжелого.

Во-вторых, состав. Комбуча – это ферментированный чай, в котором после брожения появляются пробиотики, витамины группы B, антиоксиданты и ферменты. Это поддержка для пищеварения, иммунной системы и в целом самочувствия. Конечно, чудес ждать не стоит – это не "напиток вечной молодости", но включить его в летний рацион точно не повредит.

В-третьих, процесс. Сам гриб – это симбиоз дрожжей и бактерий, а значит, он "живой". Его можно вырастить дома – закваску продают на маркетплейсах и в эко-магазинах. Уход простой: сладкий чай, теплое место и немного внимания. Через неделю-две у вас будет целый литр домашней комбучи, без лишнего сахара и консервантов.

А есть ли минусы?

Как и у любого ферментированного продукта, у комбучи есть нюансы. Во-первых, из-за содержания натуральных кислот и газов она может раздражать слизистую желудка – особенно у тех, кто страдает гастритом или повышенной кислотностью.

Во-вторых, домашняя комбуча требует стерильности: если нарушить условия хранения или использовать грязную посуду, в напитке могут начать развиваться нежелательные бактерии.

А еще комбуча содержит небольшое количество алкоголя – его немного (обычно до 1%), но это важно учитывать, особенно беременным, кормящим или людям с непереносимостью этанола. Поэтому, если есть хронические заболевания – лучше проконсультироваться с врачом, прежде чем включать напиток в рацион.

Как вырастить чайный гриб дома





Купите закваску (иногда ее называют SCOBY). Заварите крепкий черный или зеленый чай – на литр воды 2 чайные ложки заварки и 100 г сахара. Остудите, перелейте в банку и добавьте закваску. Накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на 7–10 дней. Попробуйте – если вкус приятный, слегка газированный и не слишком сладкий – значит, напиток готов.

Храните в холодильнике, пейте охлажденной, добавляйте немного лимона, мяту или имбирь – получится отличный летний напиток. А "гриб" можно снова залить чаем и сделать новую порцию.