Кролик в духовке: праздничный рецепт на Новый год 2025

Приготовьте сочного кролика в духовке на новый год! Пошаговый рецепт с фото и полезными советами.
Новый год – время удивлять своих близких не только подарками, но и изысканными блюдами. Кролик в духовке – это очень вкусное и полезное угощение, которое украсит ваш праздничный стол. Если вы ищете идеальный рецепт кролика, который сделает Новый год 2025 незабываемым, вы попали по адресу.
Ингредиенты
Для приготовления вкусного кролика в духовке вам понадобятся:
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Кролик (тушка) – 1,5–2 кг
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Чеснок – 4–5 зубчиков
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Лук репчатый – 2 шт.
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Морковь – 1 крупная
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Белое сухое вино – 150 мл
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Сливки (20%) – 200 мл
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Оливковое масло – 3 ст. ложки
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Лавровый лист – 2 шт.
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Пряности: розмарин, тимьян, паприка – по вкусу.
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Соль и перец – по вкусу.
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Лимонный сок – 2 ст. ложки.
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Картофель – 1 кг.
Пошаговый рецепт
Подготовка кролика:
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Промойте тушку кролика под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.
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Натрите кролика солью, перцем, лимонным соком и оставьте мариноваться на 30 минут.
Совет. Кролика можно запекать целиком или разделать на порционные куски.
Основной маринад:
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Смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, розмарином, тимьяном и паприкой.
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Тщательно обмажьте кролика приготовленной смесью.
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Поместите тушку в глубокую миску, добавьте лавровый лист и залейте белым вином. Маринуйте 2–3 часа в холодильнике.
Подготовка овощей
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Нарежьте лук полукольцами, а морковь – кольцами.
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Картофель очистите и разрежьте на крупные куски.
Запекание
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Разогрейте духовку до 180°C.
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На дно формы для запекания выложите картофель, лук и морковь. Сверху разместите кролика.
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Полейте мясо остатками маринада и добавьте сливки.
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Накройте форму фольгой и запекайте 1,5 часа.
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Снимите фольгу за 20 минут до окончания приготовления, чтобы мясо немного подрумянилось.
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Проверьте готовность кролика, проколов мясо вилкой – сок должен быть прозрачным.
Полезные советы
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Выбирайте молодого кролика. Его мясо более мягкое и нежное, идеально для запекания.
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Не пропускайте этап маринования. Мариновать кролика можно до 12 часов в холодильнике, но оптимально – 2–3 часа. При желании вино в маринаде можно заменить на яблочный сок.
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Подавайте с вином и легким салатом из свежих овощей. Белое сухое или игристое вино прекрасно подчеркнет вкус блюда.
Итог
Теперь вы знаете, как приготовить кролика в духовке для Нового года 2025. Этот изысканный рецепт порадует гостей своей нежностью и элегантной подачей. Попробуйте этот новогодний рецепт, и ваш праздник запомнится надолго.