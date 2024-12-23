Кролик в духовке: праздничный рецепт на Новый год 2025

Новый год – время удивлять своих близких не только подарками, но и изысканными блюдами. Кролик в духовке – это очень вкусное и полезное угощение, которое украсит ваш праздничный стол. Если вы ищете идеальный рецепт кролика, который сделает Новый год 2025 незабываемым, вы попали по адресу.

Ингредиенты

Для приготовления вкусного кролика в духовке вам понадобятся:

Кролик (тушка) – 1,5–2 кг

Чеснок – 4–5 зубчиков

Лук репчатый – 2 шт.

Морковь – 1 крупная

Белое сухое вино – 150 мл

Сливки (20%) – 200 мл

Оливковое масло – 3 ст. ложки

Лавровый лист – 2 шт.

Пряности: розмарин, тимьян, паприка – по вкусу.

Соль и перец – по вкусу.

Лимонный сок – 2 ст. ложки.

Картофель – 1 кг.

Пошаговый рецепт

Подготовка кролика:

Промойте тушку кролика под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

Натрите кролика солью, перцем, лимонным соком и оставьте мариноваться на 30 минут.

Совет. Кролика можно запекать целиком или разделать на порционные куски.

Основной маринад:

Смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, розмарином, тимьяном и паприкой.

Тщательно обмажьте кролика приготовленной смесью.

Поместите тушку в глубокую миску, добавьте лавровый лист и залейте белым вином. Маринуйте 2–3 часа в холодильнике.

Подготовка овощей

Нарежьте лук полукольцами, а морковь – кольцами.

Картофель очистите и разрежьте на крупные куски.

Запекание

Разогрейте духовку до 180°C.

На дно формы для запекания выложите картофель, лук и морковь. Сверху разместите кролика.

Полейте мясо остатками маринада и добавьте сливки.

Накройте форму фольгой и запекайте 1,5 часа.

Снимите фольгу за 20 минут до окончания приготовления, чтобы мясо немного подрумянилось.

Проверьте готовность кролика, проколов мясо вилкой – сок должен быть прозрачным.

Полезные советы

Выбирайте молодого кролика. Его мясо более мягкое и нежное, идеально для запекания.

Не пропускайте этап маринования. Мариновать кролика можно до 12 часов в холодильнике, но оптимально – 2–3 часа. При желании вино в маринаде можно заменить на яблочный сок.

Подавайте с вином и легким салатом из свежих овощей. Белое сухое или игристое вино прекрасно подчеркнет вкус блюда.

Итог

Теперь вы знаете, как приготовить кролика в духовке для Нового года 2025. Этот изысканный рецепт порадует гостей своей нежностью и элегантной подачей. Попробуйте этот новогодний рецепт, и ваш праздник запомнится надолго.