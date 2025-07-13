Креманка, флейта или тюльпан: бокалы для игристого и все, что нужно о них знать

Выбирая шампанское, мы редко задумываемся, что бокал – не просто красивая деталь, а важный инструмент. Он влияет не только на внешний вид напитка, но и на вкус, аромат и даже на настроение. Разные бокалы раскрывают шампанское по-разному – и если хочется почувствовать разницу, стоит знать, что к чему.

Почему форма бокала важна

Углекислый газ в игристом вине – не просто пузырики, а часть вкуса. В узком бокале пузырьки поднимаются медленно, сохраняя напиток свежим и прохладным. В широком – газ уходит быстрее, зато ярче раскрывается аромат. Поэтому для разных поводов – разный бокал.

Теперь подробнее о каждом.

Креманка





Самый эффектный и самый нерациональный бокал. Широкий и плоский, он быстро выпускает пузырьки, из-за чего напиток быстро выдыхается. Но у него есть свой шик – по легенде, форму креманки придумали по форме груди Марии-Антуанетты. Такой бокал – символ гламура и винтажных вечеринок. Сейчас его снова можно встретить в модных барах, особенно на арт-девичниках или стилевых вечеринках в духе 20-х.

Подходит: для эффектной подачи, коктейлей на основе шампанского, тематических вечеринок.

Не подходит: для долгих разговоров и медленного наслаждения вкусом.

Флейта



Флейта – вытянутый узкий бокал с высоким корпусом. Такой бокал долго считался единственно правильным для игристого. И правда: благодаря узкой форме он надолго сохраняет пузырьки, а изящный силуэт выглядит празднично. Однако у него есть минус – аромат почти не раскрывается, потому что узкое горлышко не дает запаху “выйти”.



Подходит: для игристого с высоким содержанием газа (брютов, просекко), фуршетов и тостов.

Не подходит: для тех, кто хочет получить максимум вкуса и аромата.

Тюльпан



Тюльпан – это современный универсальный вариант. Узкое основание держит пузырьки, а расширяющаяся верхняя часть помогает раскрыться вкусу и аромату. Именно такие бокалы используют в дегустациях и рекомендуют профессионалы. Идеальный баланс между эстетикой и функциональностью.



Подходит: для любых игристых, особенно сложных по вкусу (шампанское, франчакорта, кава).

Не подходит: разве что для тематических фотосессий – слишком современный.

Что выбрать?

Если вы просто пьете просекко с подругами дома – можно не заморачиваться. Но если хочется почувствовать разницу, выбрать правильный бокал стоит. Креманка – для вау-эффекта, флейта – для вечеринок, тюльпан – для тех, кто хочет больше вкуса.

И да, не забудьте охлаждать не только бутылку, но и сами бокалы – это тоже влияет на вкус.



